وسائط تهنئة رأس السنة الهجرية 1443 بطاقات، رسائل، صور

تهنئة رأس السنة الهجرية

مصريات – السنة الهجرية 1443 على الابواب وسوف يتم استقبالها رسميًا غدًا الثلاثاء, 10 أغسطس/آب/أوت/غشت 2022، فلذا وعلى كل فرد من جموع الشعوب العربية والاسلامية الاستعداد للاحتفال بمناسبة حلول بداية العام الهجري الجديد، وعدم تجاهل مناسبة مهمة زي دي، ويبدأ يصف في ذهنه اسماء الاشخاص اللي حابب يعايد عليه ويبعث ليهم تهنئة بمناسبة موعد رأس السنة الهجرية اليوم.

والحلو انه التهاني التي اخترناها لكم في وسائط التهنئة بالعام الهجري الجديد، سواء كانت مسجات للموبايل او عبارات معايدة تقليدية او حتى مجرد رسائل راس السنة الهجرية يمكن اطلاقها نسخًا ولصقًا على واتس اب والفيس بوك وتويتر وانستجرام للاشخاص المقربين منك والبعيدين ايضًا.

لا تبخل بالمباركة على الاحباء والاصدقاء بهذه المناسبة، فكل واحدة من كلمات وعبارات هذه الوسائط تحمل دعوة دينية محترمة، وماشي حالها يعني بتكسب ثواب وبتجمع حسنات على الماشي وبالمرة منه صلة رحم وتوثيق الروابط بين الاهل والاصدقاء.

بلاش تضيع وقتك لتروح عليك وابدأ حالا في اكتشاف اروع رسائل العام الهجري الجديد واجمل بطاقات راس السنة الهجرية وكمان الصور والادعية الدينية الخاصة بيها … وكل عام والعالم بخير

رسائل تهاني بالسنة الهجرية الجديدة 1443

لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت يقول: سنه سعيده .. يا اغلى البشر.

كل عام .. وانت لربك طائع .. ولنبيك تابع .. ولاخوانك نافع .. وللجنه طامع.

اعذب تهنئة لاعذب احساس .. ياللي غلاك ماله قياس .. كل عام وانت اسعد ناس.

ودعت بك سنه مضت .. واقبلت بك سنه جديدة .. يالله عسى يسعد ايامك.

أتمنى أكون…أول مفتون…يرسل تهنئة ويقول…مبروك العام الهجرى يا أحلى عيون.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة .. أقول كل عام وانت بخير.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبالعام الجديد هنيتك.

قلبي يبيك وبحبه .. يشتريك وبنبضه يرويك .. وبحنانه يدفيك .. وبمناسبة العام الجديد يهنيك.

أحلى الآ ماني .. وأجمل تهاني .. أقدمها في العام الجديد لأنك أعز ناسي .. وأغلى خلاني.

نوروا المصابيح…وشعلوا البخور… العام الهجرى الجديد على الطريق…ألف مبروك.

يا عام قدومك خير…وكلنا بدونك غير…نسأل الله يكتبنا من أهل الخير.

باقة من الورود .. بقدوم السنة الجديدة .. معطرة بالعود .. لك يا صاحب الجود.

عادة العام الجديد يفرح به الناس .. وانت عكس الناس .. يفرح بك العام.

تهئنة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل العام الجديد ما يهل .. علشان أكون قبل الكل

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم عام 1443 وايامه.

اليوم عندنا عيد.. بقدوم العام الهجرى الجديد.. صفحة من حياتنا… تبدأمن جديد.

أهديكم أجمل شعور …وأحلى بخور… بحلول العام الهجرى الجديد.

صور بطاقات كروت تهنئة السنة الهجرية 1443

بطاقات فلاش تهنئة بمناسبة عيد راس السنة الهجرية

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