جفونك بالبطاطس أحلى.. أفضل طرق إزالة الهالات السوداء تحت العيون

إزالة الهالات السوداء تحت العين

مصريات – تتضاعف حساسية البشرة في المنطقة المحيطة بالعين بمعدل 4 أضعاف عن المناطق الأخرى.

ولعل الهالات السوداء فيما تحت جفن العين هي أكثر ظاهرة تعاني منها الفتيات والسيدات في عموم الشرق الأوسط والدول العربية، حيث أن هذه المنطقة هي الأكثر عرضة للتأثر بعوامل الجو، مثل تقلب احوال الطقس والحرارة الشديدة صيفًا.

عمومًا، ولاسباب عديدة لسنا بصددها الآن، فان اصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة من غيرهم لظهور البقع الداكنة أو ما يعرف بالهالات السوداء تحت العيون

لهذا قام خبراء التجميل بتقديم برنامج حماية خاص، وينصحون بوضع نظارة سوداء ملائمة. والاحتفاظ بكريم لمحيط العين بشكل دائم لترطيب هذه المنطقة باستمرار.

كما يجب مراعاة تركيز مكياج العيون على الجفن، ورش قليل من المياه المعدنية علي الوجه بعد الانتهاء من المكياج.

ماسك مبشور البطاطس أفضل طريقة لازالة الهالات السوداء

ولتخفيف وازالة الهالات السوداء تحت العين، وتفتيح محيط العين، ينصح خبراء التجميل بعمل ماسك من مبشور البطاطس.

أما طريقة عمل ماسك البطاطس فهي: توضع كمية من البطاطس النيئة المبشورة في كيس قماش.. يمسح به الجفنان من دقيقتين إلي خمس دقائق، مع مراعاة إزالة السوائل بواسطة الكريمات الملائمة.

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