جلد فتاة سودانية بساحة عامة | فيديو يوتيوب

جلد فتاة سودانية

فيديو يوتيوب جلد الفتاة السوادنية من قبل رجال الشرطة

مصريات

اثار مشهد جلد فتاة سوداينة صور في احد احياء الخرطوم والذي نشر على يوتيوب وتناقلته مئات المحطات التلفزيونية حول العالم جدلا واسعا واعاد للاذهان مرة اخرى قضية الصحفية السودانية لبنى احمد الحسين التي تم محاكمتها لارتداء البنطلون في العام الماضي .

كما استنكر غالبية السودانيين على الانترنت عقوبة الجلد المنفذة بحق هذه الفتاة السودانية واجمع معظم مشاهدي هذه اللقطات بانها قاسية جدا وترتقي الى التعذيب العلني.

وكما هو واضح في فيلم الفيديو الذي نعرضه ادناه يتم جلد فتاة سودانية بوحشية شديدة من قبل رجال الشرطة في الوقت التي تصرخ فيه وتستنجد طالبة الرأفة ولكن بدل هذا ينضم شرطي اخر وينهال عليها بالسوط على جميع انحاء جسدها دون تمييز ..

وكل ذلك امام وعلى مرأى من جمهور من الناس الذي تجمعوا لمشاهدة تطبيق عقوبة الجلد بحق الفتاة .

واستنكرت منظمات حقوق الانسان عقوبة جلد الفتاة السودانية ووصفته بالوحشية والبربرية .

الجدير بالذكر بان عقوبة الجلد تطبق حسب الشريعة الاسلامية المعمول بها من قبل النظام الحاكم في السودان

مشاهدة يوتيوب فيديو جلد الفتاة السودانية

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