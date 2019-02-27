انفجار وحريق وعشرات الضحايا في حادث قطار محطة مصر برمسيس

حادث قطار محطة مصر في رمسيس

مصريات – القاهرة- كتب عادل سليم: شهدت محطة قطارات سكك مصر بميدان رمسيس في محافظة القاهرة حادث مأساوي بعد اندلاع حريق تسبب فيه اصطادم قطار بأحد المباني.

وتبين ان القطار جرار رقم 2302 المتسبب في الانفجار وحادث محطة مصر كان خارجا بسرعة كبيرة من ورشة الصيانة ولم يستطع سائقه ايقافه او السيطرة عليه وبحسب شهود العيان كان السائق يصرخ وينبه من حوله بتعطل الفرامل ثم قفز من عربة القطار قبل اصطدامها باحد المباني في محطة القطار مما ادى الى اندلاع حريق ضخم.

واعلنت التقارير الاولية لوزارة الصحة عن حادثة حريق محطة رمسيس اليوم عن وفاة 24 شخصا واصابة 50 اخرين وجاري التعرف على ضحايا الحادث الاخرين من الاشلاء وتحديد هويتهم.

تم نقل المصابين الى مستشفى معهد ناصر ومستشفى الهلال والدمرداش والمستشفى القبطي.

وتوقفت حركة القطارات مؤقتا في محطة مصر حتى تمت السيطرة على الحريق، ومنع الامن التواجد في موقع الحادث على رصيف 6 و 8.

كما انتقل عدد كبير من المسئولين الى موقع الحادث وبدأ فريق من نيابة الازبكية التحقيق حول الحادث.

وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حادث قطار رمسيس انه انتهى عهد الصمت على المتقاعس وبأنه سيتم محاسبة الكل حسابا عسيرا.

كما اعلن مجلس الوزراء بعد الحادث عن قبول استقالة هشام عرفات وزير النقل.

تقرير من محطة مصر عن حادث اليوم فيديو

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