تفاصيل حادثة الهجوم الارهابي على مسجد الروضة بالعريش سيناء

حادثة مسجد الروضة بالعريش شمال سيناء

مصريات

ندى المصري:

اعلنت وسائل الاعلام الرسمية المصرية عن سقوط 155 قتيلا واكثر من 120 جريح جراء الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم الجمعة في مسجد الروضة الذي يقع في قرية الروضة التابع لبئر العبد شمال العريش بمحافظة شمال سيناء.

ونفذ مسلحون الهجوم من خلال وضع عبوة ناسفة في مسجد الروضة وبعد انفجارها وخلال تدافع المصلين خارج المسجد فتح المسلحون النار عليهم، واسقطوا العشرات ما بين قتيلا وجريح.

وقام المسلحون ايضا بإضرام النيران في سيارات الأهالي وقطع الطريق الى قرية الروضة خلال تنفيذهم للعملية الارهابية.

وبعد حادث مسجد الروضة الارهابي اعلنت حالة الطوارئ في شمال وجنوب سيناء ويجري تمشيط جميع المناطق المحيطة بالقرية والطرق المؤدية اليها لالقاء القبض على منفذي الهجوم الارهابي.

يقال اهالي القرية ان تنظيم انصار بيت المقدس التابع لـ الدولة الاسلامية داعش هو المسئول عن حادثة الهجوم على مسجد الروضة، وبأنهم تلقوا العديد من التهديدات سابقا بسبب انتشار الصوفية بين الاهالي، وتم تكفيرهم من قبل تنظيم داعش والادعاء انهم مرتدين عن الاسلام ، وسبق تحذيرهم .

وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ القصوى في سيناء وتم اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء في جميع محافظات الجمهورية، وقامت وزارة الداخلية كذلك عن تشديد الاجراءات الامنية واعلان حالة الطوارئ في القاهرة.

فيديو تقرير فرانس 24 عن مجزرة مسجد الروضة في سيناء

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