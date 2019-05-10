وصفات حلويات رمضان: القطايف، لقمة القاضي، عيش السرايا، البقلاوة

حلويات رمضان

مصريات – القطايف من اشهر الحلويات الرمضانية والتي تظهر خصيصًا في مثل هذا الشهر الكريم على مائدة الافطار، وفي كل يوم تقريبًا في بعض الدول العربية.

وعموما حلويات رمضان لها مذاق مختلف حتى لو كانت متوفرة على مدار السنة وخاصة الكنافة، الهريسة، القطايف، لقمة القاضي، عيش السرايا، البقلاوة، وغيرها من الاصناف التي يفضل الا تكون جاهزة.

حلويات رمضان ايضًا تشمل كحك العيد والذي يتم الاعداد له في آخر ايام من الشهر الفضيل وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي تجدين بعض وصفات اشهر الحلويات الرمضانية التقليدية، وكنا قد اضفنا في مواضيع اخرى المزيد من مجموعات وصفات حلويات رمضان مع شرح طريقة التحضير بالصور.

وجمعيها وصفات تحضير حلويات رمضان سهلة والتي تستطعين صنعها في منزلك الان.

وصفة تحضير حلويات لقمة القاضي

– المقادير والمكونات:

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفوريه.

قليل من الملح.

زيت للقلي.

كوبين من الشربات (القطر).

– طريقة التحضير:

ضيفي الماء ومزيج الخميرة والملح إلى الدقيق.

قومي بعجن الخليط حتى يتجانس ويصبح لينا ومتماسكا.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعه حتى تتخمر.

قومي بتسخين الزيت في وعاء.

ابدئي في تشكيل العجينة علي شكل كرات صغيرة بواسطة ملعقة صغيرة مبلولة بالماء حتى لا تلتصق بها العجينة.

قومي بوضعها في الزيت الساخن.

قومي بتحريك الكرات بملعقة خشبية باستمرار حتى تحمر الكرات من جميع الجهات.

قومي بإخراج الكرات من الزيت بملعقة مشبكة.

ضعيها في القطر البارد مع التقليب حتى تتشرب بالقطر.

طريقة تحضير البقلاوة بالجوز

البقلاوه من الحلويات المشهوره في جميع أنحاء الشرق الأوسط وهي سهلة التحضير في البيت.

– المكونات:

عجينة الفيلو (وهي عجينة من الرقائق موجوده في المحلات التجاريو).

زبدة.

مكسرات: الجوز, اللوز, او الفستق الحلبي.

ملعقه صغيره من القرفه.

نصف ملعقه صغيره من كبش قرنفل

نصف ملعقة جوزة الطيب مطحونة.

نصف كوب من السكر.

– طريقة التحضير:

سخّني الفرن الى 350 درجة فهرنهايت.

كسّري المكسرات و اخلطيها مع السكر والبهارات.

سيّحي الزبدة.

صفّي رقائق العجينه في قاع صينية الخبز.

ادهني كل طبقه بالزبدة السائحه.

أنثري الحشو من المكسّرات فوقها.

غطيها بثلاث أو أربع طبقات أخرى من العجين مع دهن كل طبقه بالزبده

أكملي عملية الحشو وصف العجينه حتى تنتهي من كمية العجينه.

تكون الطبقات العليا أكثر من غيرها, حوالي 4 الى 6 طبقات.

تقطّع البقلاوه الى قطع مربعه او حسب الرغبة.

وصفة تحضير عيش السرايا

– المقادير والمكونات:

كوبين سكر

كوبين ماء

ملعقتين عصير ليمون

ملعقتين ماء الزهر او ماء الورد

قالب توست أبيض, أو ما يكفي من الخبز التوست ليغطي صينية مقاس9X11 انش.

قشطه طازجه

كريم فريش أو علبتين قشظة نستله (قيمر).

نصف كوب فستق حلبي شرحات او مفروم ناعم للتزيين.

– طريقة التحضير:

ضعي كوب سكر في الوعاء على نار عاليه حتى يصبح لونه مائل الى اللون البني الأشقر، هذه الطريقه هي تحويل السكر الى الكراميل.

ضيفي الكوب الثاني من السكر و امزجي الخليط.

ضيفي كوبين من الماء الساخن.

في هذه المرحله كوني حذره عند صب الماء فوق السكر, حيث ستتكوّن فقّاعات قد تصيب و جهك. أبعدي و جهك عن قدر الطبخ و البسي كفوف واقيه.

حرّكي المزيج جيدا حتى يذوب كل السكر.

حمّصي الخبز التوست في الفرن. بأمكانك التّخلّص من الحواف او تركها. لكن وجدت ان تقطيع الحواف افضل من تركها.

صُفّي الخبز المحمّص في صينية التقديم.

أضيفي قطر السكر فوقه حتى يصبح الخبز طري و يُقطّع بسهوله.

أتركيه حتى يبرد.

غطّي الخبز التوست بالكريمه, وذلك بتوزيع الكريمه ( ألقشطه) على وجه الخبز بتساو.

غطّي وجه الصينيه بالفستق الحلبي المفروم أو المشرّح.

يوتيوب طريقة تحضير القطايف الرمضانية

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وصفات حلويات رمضان: القطايف، لقمة القاضي، عيش السرايا، البقلاوة