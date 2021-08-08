رسائل السنة الهجرية الجديدة ١٤٤۳ مسجات دينية اسلامية

رسائل السنة الهجرية الجديدة

مصريات – يوم الثلاثاء, 10 أغسطس/آب/أوت/غشت 2021 سوف يكون موعد اول ايام العام الهجري الجديد 1443، وتحتفل الامة العربية والاسلامية في مثل هذا الوقت من كل عام بذكرى هجرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة الى المدينة.

ورغم ان التقويم الهجري الاسلامي ليس معتمداً لدى الدول العربية والاسلامية باستنثاء المملكة العربية السعودية، التي تعتمده رسميًا، إلا ان بداية السنة الهجرية وأول ايام شهر محرم هو يوم عطلة رسمي في معظم الدول العربية.

كما انه وعلى المستوى الشعبي يجري الاحتفال بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة على نطاق واسع، وذلك بتبادل التهاني وارسال مسجات المعايدة على الموبايل والواتس اب والفيس بوك للاقارب والاصدقاء.

وتكون رسائل العام الجديد الهجري عادةً اسلامية دينية نظرًا لارتباطها بسيرة رسول الاسلام العطرة، لهذا اعددنا مجموعات من اجمل الرسائل للتهنئة بالسنة الهجرية الجديدة منوعة وتضم ادعية دينية اسلامية قصيرة، كما يمكنكم مشاهدة مجموعة عبارات منوعة معايدة بقدوم العام الهجري الجديد ١٤٤۳.

اضافة الى بطاقات كروت تهنئة متحركة تجدوها في قسم بطاقات التهاني على موقع مصريات.

عبارات معايدة بالسنة الهجرية الجديدة منوعة

مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معاي فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمنى كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر.

اللهم اجعل ايامها شبيهة بها جميلةً: مثلها نقية: كقلبها طاهرةً كروحها..

أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد 1443 وكل عام وانت بخير.

تخيل المشهد عندما يفتح الباب أي جمال أي روعة أي سعادة يااه ما احقر الدنيا عند تلك اللحظات يا رب الجنة.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية

قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنه الجديده يهنيك.

احدث رسائل راس السنة الهجرية اسلامية مع أدعية دينية

اللهم اني احب عبدك هذا حبا خالصا فيك…فارضه رضا لا يحزن بعده ابدا.

عن أبي هريرة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

الهي لي احبة بالفؤاد ذكراهم …ولست دوما اراهم…فاسعدهم واجعل الجنة مأواهم.

أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق.

اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية.

كل عام وانتم الى الله اقرب ومنه اخوف وبه اعرف والى دار كرامته اسبق.

أجمل من الورد –وأحلى من الشهد – ولا تحتاج إلى جهد – سبحان الله وبحمده.

إن كنت بتضحك يارب علطول وإن كنت مضايق يارب ثواني وتزول خدبالك من حالك وخلي ذكر الله على بالك وإن ضاقت بيك الدنيا قول يارب وهي تصفالك.

تبسم فان هناك من يحبك يعتنى بك يسمعك ينصرك يراك يحميك هو الله.

جعل الله فجر يومك نورا وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفرانا .وجعل للك دعوه لا ترد ووهبك رزقا لا يعد.

الله يكتب لك بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة.

ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان.

كروت متحركة فلاش تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

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