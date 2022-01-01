رسائل العام الجديد 2022 مسجات تهاني انجليزية وعربية

رسائل العام الجديد 2022

مصريات – بما اننا خلاص بنودع العام 2021 وعلى مشارف السنة الميلادية الجديدة 2022 وبما انك لازم تبدأ تجهز نفسك للعيد باحلى رسائل راس السنة واجمل العبارات الجديدة للتهاني والمعايدة قبل ما تنسى عشان تهني الكل بمرور سنة سودا او بيضا وتتمنى حظ احسن وافضل واحلى للجميع في العام الجديد 2022.

ولو مش عايز تتعب نفسك وتدور على كلمات مكتوبة وعبارات تهنئة عيد راس السنة الميلادية وحلول العام الجديد السعيد وتفكر واحتمال الوحي يعصلج ومينزلش عليك جمعنالك شوية مسجات موبايل بالانجليزي ومجموعة كبيرة من الرسائل بلهجات عربية بما فيها مصرية، سودانية، سعودية، قطرية، يمنية، كويتية، عمانية، بحرينية، عراقية، اردنية، لبنانية، سورية، جزائرية، مغربية، ليبية، تونسية، فلسطينية، باختصار هي اجمل رسائل العام الميلادي الجديد 2022 ابعتهم وهني بيهم كل اللي تقدر عليهم وفرصة لسه العد التنازلي مبدأش تلحق ترسل على قد ما تقدر اكبر عدد من الرسائل ويارب تكون سنة سعيدة على الكل وهما دول بعض المسجات اياهم:

* اجمل رسائل تهنئة العام الجديد 2022 بالانجليزية

HAPPY NEW YEAR

Receive my simple gift of LOVE

Wrapped with SINCERITY

Tied with CARE &

Sealed with BLESSINGS

2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long.

Receive my simple gift of LOVE Wrapped with SINCERITY Tied with CARE & Sealed with BLESSINGS 2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long. With all the Rose’s Perfume

& with all the lights in the world

& with all the children Smiles…

I Wish U that your all dreams comes True..

& with all the lights in the world & with all the children Smiles… I Wish U that your all dreams comes True.. Before the golden sun sets,

2022’s calender is destroyed,

And mobile networks get jammed,

I wish in 2022 every moment is enjoyed

2022’s calender is destroyed, And mobile networks get jammed, I wish in 2022 every moment is enjoyed We will open the new book.

Its pages are blank.

We are going to put words on them ourselves.

The book is called Opportunity

and

its first chapter is New Year’s Day.

Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day. In The Universal Bank of God

God stores his blessings

&

deposited 365 days full of love,

faith & happiness for you,

So,Enjoy spending..

Happy New Year .

God stores his blessings & deposited 365 days full of love, faith & happiness for you, So,Enjoy spending.. . Remember the laughter,

the joy,

the hard work,

and the tears.And as you reflect on the past year,

also think of the new one to come.Because most importantly,

this is a time of new beginnings

and the celebration of life.”

the joy, the hard work, and the tears.And as you reflect on the past year, also think of the new one to come.Because most importantly, this is a time of new beginnings and the celebration of life.” In The Universal Bank of God

God stores his blessings

&

deposited 365 days full of love,

faith & happiness for you,

So,Enjoy spending..

Happy New Year.

God stores his blessings & deposited 365 days full of love, faith & happiness for you, So,Enjoy spending.. Happy New Year. New Year begins,

let us pray that

it will be a year with New Peace,

New Happiness

and abundance of new friends,

God bless you

through out the New Year.

let us pray that it will be a year with New Peace, New Happiness and abundance of new friends, God bless you through out the New Year. ONE GLASS WATER,

ONE GLASS BEER,

OH MY DEAR,

“HAPPY NEW YEAR” 🙂

ONE GLASS BEER, OH MY DEAR, “HAPPY NEW YEAR” 🙂 My Wishes in 2022

God gives You..

12 Month of Happiness,

52 Weeks of Fun,

365 Days Success,

8760 Hours Good Health,

52600 Minutes Good Luck,

3153600 Seconds of Joy..and that’s all! “

God gives You.. 12 Month of Happiness, 52 Weeks of Fun, 365 Days Success, 8760 Hours Good Health, 52600 Minutes Good Luck, 3153600 Seconds of Joy..and that’s all! “ May each day of the coming year

be vibrant and new

bringing along

many reasons for celebrations.

be vibrant and new bringing along many reasons for celebrations. For last year’s words belong to last year’s language

And next year’s words await another voice.

And to make an end is to make a beginning.

Happy New Year 2022

And next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning. Happy New Year 2022 May God achieve your all remaining goals

in this last month of the year,

Whatever u havn’t completd in 11 months

Ameen!

in this last month of the year, Whatever u havn’t completd in 11 months Ameen! May this new year bring many opportunities to your way,

to explore every joy of life

&

may your resolutions for the days ahead stay firm,

turning all your dreams into reality

and all your efforts into great achievements.

Happy New Year to you & your loved ones.

* رسائل العام الجديد 2022 باللهجات العربية



أنا رسالة جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك وبالسنة الجديدة 2022 بيهنيك

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل سنة وأنت مبسوط

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير))

يا طيور الحب زوريهم .. وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم ..وبالعام الجديد هنيهم

أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. ومبارك السنة الجديدة .. عليك وعلينا

كل عام جديد و انت سعام جديد كل عام جديد و البسمه على شفاك و الفرحه اكيد وياك

كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكه ماتفارق عنيك والعام جديد جميل عليا وعليك

كــ{تهنئة}ـــل عــ{خاصة}ـام وأنـ{من}ـــتم بألــ{قلب}ـــف خــ{محب}ــير.

كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكة ماتفارق عنيك وعام جديد سعيد عليا وعليك

يا من رجونا لهم الخير واحببنهم فى الله لا غير كل عام وانتم بخير

اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عام جديد سعيد

يسعدك ربي ياحبيب الكل وكل عام جديد بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

تأخرت بحثاً . . عن كلماات تليقَ بك / فوجدتَ أن حُبك ﻻ تقدَره عبااراتيَ ! وَأيقنتّ أن الدعاء لكِ .أفضَل تھنِئة

راحت سنة بكل ما فيها .. وجتنا سنة .. وش يا ترى فيها .. لكن أكيد .. إنت أغلى وأحلى ما فيها

أنت 1000 وردة+700تحية+ 300مبروك+12 باقات ورد = 2022 سنة حلوة

أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك

لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: سنه سعيده: يا اغلى البشر

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العام الجديد وايامه

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

للمزيد من رسائل التهنئة الجديدة بالعام الجديد باللغة العربية شاهد الروابط ادناه.

بطاقة معايدة فلاش متحركة “عام جديد سعيد” 2022

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