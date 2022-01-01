رسائل العام الجديد 2022 مسجات تهاني انجليزية وعربية

رسائل العام الجديد 2022
مصريات – بما اننا خلاص بنودع العام 2021 وعلى مشارف السنة الميلادية الجديدة 2022 وبما انك لازم تبدأ تجهز نفسك للعيد باحلى رسائل راس السنة واجمل العبارات الجديدة للتهاني والمعايدة قبل ما تنسى عشان تهني الكل بمرور سنة سودا او بيضا وتتمنى حظ احسن وافضل واحلى للجميع في العام الجديد 2022.
ولو مش عايز تتعب نفسك وتدور على كلمات مكتوبة وعبارات تهنئة عيد راس السنة الميلادية وحلول العام الجديد السعيد وتفكر واحتمال الوحي يعصلج ومينزلش عليك جمعنالك شوية مسجات موبايل بالانجليزي ومجموعة كبيرة من الرسائل بلهجات عربية بما فيها مصرية، سودانية، سعودية، قطرية، يمنية، كويتية، عمانية، بحرينية، عراقية، اردنية، لبنانية، سورية، جزائرية، مغربية، ليبية، تونسية، فلسطينية، باختصار هي اجمل رسائل العام الميلادي الجديد 2022 ابعتهم وهني بيهم كل اللي تقدر عليهم وفرصة لسه العد التنازلي مبدأش تلحق ترسل على قد ما تقدر اكبر عدد من الرسائل ويارب تكون سنة سعيدة على الكل وهما دول بعض المسجات اياهم:
* اجمل رسائل تهنئة العام الجديد 2022 بالانجليزية
- HAPPY NEW YEAR
Receive my simple gift of LOVE
Wrapped with SINCERITY
Tied with CARE &
Sealed with BLESSINGS
2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long.
- With all the Rose’s Perfume
& with all the lights in the world
& with all the children Smiles…
I Wish U that your all dreams comes True..
- Before the golden sun sets,
2022’s calender is destroyed,
And mobile networks get jammed,
I wish in 2022 every moment is enjoyed
- We will open the new book.
Its pages are blank.
We are going to put words on them ourselves.
The book is called Opportunity
and
its first chapter is New Year’s Day.
- In The Universal Bank of God
God stores his blessings
&
deposited 365 days full of love,
faith & happiness for you,
So,Enjoy spending..
Happy New Year.
- Remember the laughter,
the joy,
the hard work,
and the tears.And as you reflect on the past year,
also think of the new one to come.Because most importantly,
this is a time of new beginnings
and the celebration of life.”
- In The Universal Bank of God
God stores his blessings
&
deposited 365 days full of love,
faith & happiness for you,
So,Enjoy spending..
Happy New Year.
- New Year begins,
let us pray that
it will be a year with New Peace,
New Happiness
and abundance of new friends,
God bless you
through out the New Year.
- ONE GLASS WATER,
ONE GLASS BEER,
OH MY DEAR,
“HAPPY NEW YEAR” 🙂
- My Wishes in 2022
God gives You..
12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy..and that’s all! “
- May each day of the coming year
be vibrant and new
bringing along
many reasons for celebrations.
- For last year’s words belong to last year’s language
And next year’s words await another voice.
And to make an end is to make a beginning.
Happy New Year 2022
- May God achieve your all remaining goals
in this last month of the year,
Whatever u havn’t completd in 11 months
Ameen!
- May this new year bring many opportunities to your way,
to explore every joy of life
&
may your resolutions for the days ahead stay firm,
turning all your dreams into reality
and all your efforts into great achievements.
Happy New Year to you & your loved ones.
* رسائل العام الجديد 2022 باللهجات العربية
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أنا رسالة جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك وبالسنة الجديدة 2022 بيهنيك
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كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير
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قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل سنة وأنت مبسوط
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ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير))
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يا طيور الحب زوريهم .. وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم ..وبالعام الجديد هنيهم
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أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. ومبارك السنة الجديدة .. عليك وعلينا
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كل عام جديد و انت سعام جديد كل عام جديد و البسمه على شفاك و الفرحه اكيد وياك
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كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكه ماتفارق عنيك والعام جديد جميل عليا وعليك
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كــ{تهنئة}ـــل عــ{خاصة}ـام وأنـ{من}ـــتم بألــ{قلب}ـــف خــ{محب}ــير.
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كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكة ماتفارق عنيك وعام جديد سعيد عليا وعليك
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يا من رجونا لهم الخير واحببنهم فى الله لا غير كل عام وانتم بخير
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اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب
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أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عام جديد سعيد
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يسعدك ربي ياحبيب الكل وكل عام جديد بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل
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تأخرت بحثاً . . عن كلماات تليقَ بك / فوجدتَ أن حُبك ﻻ تقدَره عبااراتيَ ! وَأيقنتّ أن الدعاء لكِ .أفضَل تھنِئة
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راحت سنة بكل ما فيها .. وجتنا سنة .. وش يا ترى فيها .. لكن أكيد .. إنت أغلى وأحلى ما فيها
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أنت 1000 وردة+700تحية+ 300مبروك+12 باقات ورد = 2022 سنة حلوة
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أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك
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لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: سنه سعيده: يا اغلى البشر
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اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العام الجديد وايامه
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للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة
للمزيد من رسائل التهنئة الجديدة بالعام الجديد باللغة العربية شاهد الروابط ادناه.
يارب احفظ بلادنا الجزائر
كل عام وانتم بخير يا اجمل عام
بجد رسايل روعه شكرا جدا
انتة الاحلى رياض
أنا رسالة جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك وبالسنة الجديدة 2015 بيهنيك
كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير
يا رب اجعله عام جديد و سعيد على الامة الاسلامية و اجعله يا رب عام سعادة على الجميع اللهم امين
انت الحلوة ايش الخبر ان ت ابش الال اغل تعاجكمدكزننزهزهزنز
happy new year
كل عام وانتم بخير والامة الاسلامية بخير
bonne anné
ana dody how are you happy new year god bay i am egyptian
كل عام والأمة الاسلامية بخير يارب ياكريم والنصر لفلسطين ولكل العالم الاسلامي
كل عام وانتم بخير
اجمل ميسجات شكرا عامكم سعيد
كل سنة و الدنيا كلها بخير تامين لامين ويعمنا السلام و الاستقرار
كل عام والأمة العربية بخير وبالأخص بلدي الجزائر متمنيا لها التوفيق في البرازيل
بمناسبة حلول السنة الجديدة تمنياتي لكم كل الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح والتقدم والسلام
وكل عام وأنتم بخير
وسنه سعيده على الجميع
……….(`’•.¸ (`’•.¸¤ ¸.•’´) ¸.•’´)……….
…………. الشيخ فواز النجرس ♥………..
……….(¸.•’´ (¸.•’´¤ `’•.¸) `’•.¸)…
kola amin wa antoommm tayibin ya ahl madinati zaio wa ahl almaghrib wa almosslimin
سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير ان شاء الله,وتحية وأجمل التحايا الى الشعوب التواقة للتحرر
سنة سعيدة لجميع سكان العام وتحية خاصة لشعب الصحراوي في كل مكان واتمن لكم الاستقلال انشاء الله و السلام بالعالم
اهلا وسهلا بكل العرب….وبالمناسبة…عام جديد يفوح بالمسك والعنبر والريحان وجميع روائح الدنيا الزكية والطيبة ازفها اليكم يا اغلى امة محمد(صلعم)…من الجزائر الى فلسطين الحبيبة ..الى سوريا الام ..الى مصر الحضارة …الى المغرب وتونس الاشقاء…الى جميع العرب الاخوة
كل عام كل العرب بخير
كل عام وانتم بالف خير انشاءالله عام خير وسعادة ومودة ورخاء وامن الى جميع شعوب العالم والى كل انسان فى العام لكم التحية من خالص الود التقدير والاحترام ……….ايهاء الانسان……….
كل الاماني بعام جديد عام خير وبركة ونسال الله ان يهل علينا العام الجديد والامة العربيه والاسلامية تنعم بالامن والسلام
اروع واجمل رسايل ننتظر الجديد
كل عام وانتم طيبين يااخوتي وناسي والسنة الجديدة بيكون احسن من هذه السنة والله يرحم الشهداء وكل عام وانتم طيبين
كل عام وسنين عمرنا تذهب…ولكن لاتحزن فإن وقتك ياطالب العلم قد استثمر بشكل جيدومفيد والله ينجح كل طالب يجد ويجتهد ليرفع راية بلده عاليا
كل عام وانتم بخير
كل سنة وكل المصريين طيبين
كل عام وانتم بخير
وسنة سعيدة عليكم وعلى الشعب المصرى
ومصر احسن
أتمنى لكامل الشعوب العربية عام جديد والنصر للعراق وغزة وسوريا ومصر ةتحية لشعب الجزائر خااااصة كل عام وأنتم بخير
كل ساعة وكل دقيقة مرة كا عام يمر بألف ألف ألف خير ♥♥♥
كل عام والشعب المصرى بخير
كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم في فرح وهنا ويارب السنه دي احسن من السنه اللي فاتت والرحمه للشهداء شهداء بلادنا وكل مصري كل سنه وانت طيب
كل عام والشعب المصرى بخير وسعادة
كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــليا مضـــوي شمعــة ســنيــنيكـــل عــام وأنــت الأولفــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني
كل عام ونتم بخير
السلام عليكم
عام سعيد وكل عام والجزائريين والاخوة العرب بالف الف خير.
كل عام والسنه الجديده بالف خير على كل من يتمنى الخير للغير
كل عام والانشاء الله العرب بخير و الجزائريين بخير
7elwa kteeeeeeer
احمل رسائل حلوين مشكورين
احلي رسائل مشكورين
جامد فحت
رسائل ولا اروع
thank u very much
مشكورين على الرسائل الحلوي بالتوفيق
مسجات حلوة كل سنة وانتم طيبين
حلو ****))))))))))____الكلام