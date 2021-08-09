رسائل العام الهجري الجديد 1443 كلمات معايدة ومسجات تهاني

رسائل العام الهجري الجديد
مصريات – قبل ما تنسى او تتلهي، نحب ونود أن نذكرك ونفكرك أن العد التنازلي بدأ، والسنة الهجرية الجديدة خلاص على الابواب، لذا جهز جوالك او الموبايل بتاع جنابك من اجل المعايدة بواسطة اجمل كلمات تهنئة واورع عبارات التهاني.
وما تقلقش العيد والمناسبة دي لا فيها لحمة ولا كحك وبسكويت، ولا لازم تدفع لآي بني آدم عيدية او مصاريف ورسوم تانية، مجرد اجدد رسائل معايدة بالسنة الهجرية الجديدة بكلمتين عيد سعيد حلوين ع السريع يقضوا الغرض وتبقى عملت الي عليك وزيادة.
يعني مراسم التهاني بدأت من الان ولحد يوم الثلاثاء القادم لديك فرصة للمباركة لا تضيعها وقدامك رسائل راس السنة الهجرية 2022 واحلى عبارات مباركة اسلامية بهذه المناسبة السعيدة، جاهزة ومتظبطة تهنئة للحبيب، للاصدقاء وفوق البيعة مجموعة لا بأس بها من مسجات الادعية الاسلامية للموبايل تنفعك وقت زنقة:
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1000 ورده + 400 بوسه + 30 مبروك + 4 وردات = 1443 عام هجري سعيد.
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عـيدك مبارك يابعـد كل الاهـل .. يااغـلى حـبـيـب مـن قـلب حـبك حب صادق طـول وقـتـه مانـسـاك.
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الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العام الهجري وهو مسرور.
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قبل الزحمة… و قبل اللمة… أرسل كلمة… تقول!عام هجرى سعيد يا اغلى بشر.
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يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفى عامه الجديد باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأفوا.
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يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل سنة جديدة بالفرحه يطل ..و تهنئه خاصه لك قبل الكل.
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احلى لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
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مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا أهنيك بالعام الهجري الجديد.
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تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العام الجديد ما يهل علشان أكون قبل الكل.
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اللهم انى احبه فيك فاعنه ان لا يعصيك ووفقه ان يرضيك واغفر له حين ياتيك.
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كل عام وكل عام الى أن نلتقى فى الجنان: كل عام وأنتم بخير.
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أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم.
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كـل عـام وحـبـك الأجمـل .. يا مضـوي شـمعـة سـنيـني .. كـل عـام وأنـت الأول .. فـي حـياتي وقـلبي وعـيني.
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يافـرحة إيامـي .. يافـرحة العيـد .. شـلـون بفـرح ؟؟ وأنـت عـني بعيـد.
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ودعت بيك عام مضى .. واقبلت بك عام جديد .. يالله عسى عامك سعيد.
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اباركلك .. بالعام الجديد .. وايامه الورديه .. كل عام وأنت بألف خير.
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ليه صرنا مثل الأغراب…خلنا نراجع الأسباب…العام الجديد صار على الأبواب…خلنا نعيشه وحنا أحباب.
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يا طيور المحبة زوريه…وبحلول العام الهجرى باركيه…وقربي منه و سمعيه…إني دوم أدعيله ربي يهنيه.
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اللهم اني احب عبدك هذا حبا خالصا فيك…فارضه رضا لا يحزن بعده ابدا.
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أعظم نعمة ينتظرها المسلم رؤية الله في الجنة.
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الهي لي احبة بالفؤاد ذكراهم …ولست دوما اراهم…فاسعدهم واجعل الجنة مأواهم.
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كأنني أرى دموعاً سالت على وجنتي العائدون إلى الله.
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من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك.
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صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك.
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أجمل تهاني وأروع أماني …يكونوا من نصيب وحظ…من يعود عليه العام الهجري من ثاني.
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انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عام جديد سعيد.
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كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدنيا .. تغرد لتهنيك بمناسبة العام الهجرى الجديد.
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أنتظر هاليوم… تعرف ليه؟؟؟ لأني أبي أقولك.. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.
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ارسل حنين وشوق .. لاهل الذوق وأسياده .. اهنيهم بقرب العام الهجري .. عساهم دوم عواده.
سنة هجرية سعيدة
رسائل لا بأس بها لكن البطاقة رائعة
وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية اعادها الله على الامة العربية والاسلامية بكل خير وحب
كل عام والامه الاسلاميه بخير كل عام والشعوب العربيه بأمان كل عام وفلسطين الغاليه بخير ومصر الحبيبيه طيبه كل عام وقلبى العراق فى سلام وامان ياااااب
ما أجمل إحسان الظن بالآخرين والاعتذار لهم
ما وجدت طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى القلوب منه،
فأحسن الظن بمن حولك وإياك وسوء الظن بهم
ولا تجعل عينيك مرصداً لحركاتهم وسكناتهم،
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كل عام واااانتم باااالف خير يارب سنة سعيده عليكم يارب وتحقيق كل امانيكم ويزيل الغمة عن هل امة وعن اهل الانبار يارب@
تهنئة مليانة ورد وفل ارسلها قبل العام الجديد ما ايهل علشان اكون قبل الكل ..كل عام والشعب العراقي والامة العربية بأأأألف خير يارب .. وكل كل عام وحبيبي حمودي بالف خير يارب.
كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وأنت بخير
ما تكسرش بخاطر حد بيحبك !
حط فى بالك إن فيه كلام كتير بيوجع حتى لو كان بهزار ..
ماينفعش حد يقولك ” علشان خاطرى ” و ماتعملوش خاطر !
وتقول معلش … هو أكيد مش هيزعل !
ما تكسفش الناس و تحرجهم و بعدين تقول :
” أصل اللى فى قلبى على لسانى ” !
طيب و فيها إيه لما تخلى لسانك ينقى الكلمة الحلوة ويقولها
ما تقولش لحد ” براحتك ” علشان تنهى موضوع و خلاص ..
لأن دى معناها ” إتفلق ” !!
يعنى من الآخر خليك حنين و حس بالناس .
خصوصاً اللى بيحبوك
اشتقت اليك ولعينيك ..
اشتقت لروحي وروحك ..
اسألي عقلي وعقلك ..
عن قلبي وقلبك !!
هل سنركب الباخرة من مينائي ومينائك ؟!
ونعبر البحر بحثا عن هيامي وهيامك ..
ونكلم الطير عن شبابي وشبابك ..
ونغوص للأعماق لنصيد مرجاني ومرجانك
ونحلق في الفضاء ليلتحم كوكبي وكوكبك!!
* * *
اشتقت اليك وانتظرتك ..
طال بعدك وموعدك ..
آه من شعري ومنك ..
يحيط خيالي وفكري ..
يحكي هيامي وهيامي ..
يؤنس وحدتي وخلوتي ..
بعبيق ريحك وذكرك !!
يحمي عهدي وعهدك !!
* * *
اشتقت اليك ولصوتك ..
فلا تلومي نفسي ونفسك ..
فأنت هيامي وملهمتي ونادي بأعلى صوتك ..
وقولي لفارسك ..
ليركب الخيل والبحار وسماءك !!
نامي واحلمي بأبي وابيك ..
ما أجمل إحسان الظن بالآخرين والاعتذار لهم
ما وجدت طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى القلوب منه،
فأحسن الظن بمن حولك وإياك وسوء الظن بهم
ولا تجعل عينيك مرصداً لحركاتهم وسكناتهم،
فتحلل بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب،
عود نفسك على الاعتذار لإخوانك جهدك تكسب قلوبهم ….
مع تحيات رفعت حب ( ) اللي هو انا بكل توضع
و الله يصبحكن بالخير و جمعة مباركة عليكن
سـألـهـا: لـم تـحـبـيـنـي كـل هـذا الـحـب ؟
وكـيـف لك ان تـعـشـقـيـنـي كـل هـذا الـعـشـق ؟
وأنـا رجـل كـبـاقـي الـرجـال ولـم افـعـل لك شـيـئـاً ..؟!! .
فـعـانـقـتـه فـي تـلك اللـحـظـة
وقالت له : لأنـك
تـفـهـمـنـي كـأبـي
وتـحـن عـلـي كـأمـي
وتـخـفـف هـمـي كـصديقي
وتـمـسـح دمـعـي كـأخـي
وعـاشـق لـقـلـبـي
الا يـكـفـيـك ذلك
كل عام والامه الاسلاميه بكل خير اعاده الله علينا بالامان ياربي افراح ومسرات
كل عام وآلامه الإسلاميه بألف خير
كل سنة والامة الاسلامية بخير وسلامة
وعام هجرى سعيد
الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العام الهجري وهو مسرور
1000ورده+400 بوسه+30 مبروك+4 وردات = 1435 عام هجري سعيد
تانكس رسائل حلوه مشكورين الله لايحرمنا من رسائلكم مشكورين ماتقصرو
كل عام والامه الاسلاميه بالف خير
كل عام وأنتم بخيروخص نص قرية النقير في سورية
يارب ساعد هالشعب السوري وتكون سنة خير على الشعب وأنا بقول كل عام وأنتم بخير
كل عام والامة العربية والاسلامية بالف خير وانشاء الله تكون سنة خير وسعادة على الجميع
وكل سنه وانتي سلمين وشكرااااااااا
والله سبحان وتعالي
كل عام وانتي بلا الف خير يلخواني
و يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم و اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود انك بكل شئ عليم وعلي ذلك قدير
كل عام وكل الامة الاسلامية فى العالم اجمع وكل انسان عايش معنا على هذة الارض وتحت هذة السماء بخير وبصحة وسعادة
كل عام وأنتم الى الرحمن أقرب : كل عام وإيمانكم بالمنان أعظم : كل عام ووجهكم بالطاعات أنور : كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات تنطق : كل عام وهمتكم لبلوغ الجنة تكبر أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم
كل عام والامه الاسلاميه بخير.ويارب تكون سنه سعيد علينا
اميننننننننننن
شكرا لكم
كل سنه وانتم وجميع المسلمين طيبين
رسايل حلوة وكل سنة وانتم حلوين
الى كل المسلمين في العالم الاسلامي كل عام وانتم بخير بمناسبه راس السنه الهجريه
sana saida wa kol 3am wan tom biafi khir inchallah
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