رسائل العام الهجري الجديد 1443 كلمات معايدة ومسجات تهاني

رسائل العام الهجري الجديد

مصريات – قبل ما تنسى او تتلهي، نحب ونود أن نذكرك ونفكرك أن العد التنازلي بدأ، والسنة الهجرية الجديدة خلاص على الابواب، لذا جهز جوالك او الموبايل بتاع جنابك من اجل المعايدة بواسطة اجمل كلمات تهنئة واورع عبارات التهاني.

وما تقلقش العيد والمناسبة دي لا فيها لحمة ولا كحك وبسكويت، ولا لازم تدفع لآي بني آدم عيدية او مصاريف ورسوم تانية، مجرد اجدد رسائل معايدة بالسنة الهجرية الجديدة بكلمتين عيد سعيد حلوين ع السريع يقضوا الغرض وتبقى عملت الي عليك وزيادة.

يعني مراسم التهاني بدأت من الان ولحد يوم الثلاثاء القادم لديك فرصة للمباركة لا تضيعها وقدامك رسائل راس السنة الهجرية 2022 واحلى عبارات مباركة اسلامية بهذه المناسبة السعيدة، جاهزة ومتظبطة تهنئة للحبيب، للاصدقاء وفوق البيعة مجموعة لا بأس بها من مسجات الادعية الاسلامية للموبايل تنفعك وقت زنقة:



1000 ورده + 400 بوسه + 30 مبروك + 4 وردات = 1443 عام هجري سعيد.

عـيدك مبارك يابعـد كل الاهـل .. يااغـلى حـبـيـب مـن قـلب حـبك حب صادق طـول وقـتـه مانـسـاك.

الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العام الهجري وهو مسرور.

قبل الزحمة… و قبل اللمة… أرسل كلمة… تقول!عام هجرى سعيد يا اغلى بشر.

يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفى عامه الجديد باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأفوا.

يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل سنة جديدة بالفرحه يطل ..و تهنئه خاصه لك قبل الكل.

احلى لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا أهنيك بالعام الهجري الجديد.

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العام الجديد ما يهل علشان أكون قبل الكل.

اللهم انى احبه فيك فاعنه ان لا يعصيك ووفقه ان يرضيك واغفر له حين ياتيك.

كل عام وكل عام الى أن نلتقى فى الجنان: كل عام وأنتم بخير.

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم.

كـل عـام وحـبـك الأجمـل .. يا مضـوي شـمعـة سـنيـني .. كـل عـام وأنـت الأول .. فـي حـياتي وقـلبي وعـيني.

يافـرحة إيامـي .. يافـرحة العيـد .. شـلـون بفـرح ؟؟ وأنـت عـني بعيـد.

ودعت بيك عام مضى .. واقبلت بك عام جديد .. يالله عسى عامك سعيد.

اباركلك .. بالعام الجديد .. وايامه الورديه .. كل عام وأنت بألف خير.

ليه صرنا مثل الأغراب…خلنا نراجع الأسباب…العام الجديد صار على الأبواب…خلنا نعيشه وحنا أحباب.

يا طيور المحبة زوريه…وبحلول العام الهجرى باركيه…وقربي منه و سمعيه…إني دوم أدعيله ربي يهنيه.

اللهم اني احب عبدك هذا حبا خالصا فيك…فارضه رضا لا يحزن بعده ابدا.

أعظم نعمة ينتظرها المسلم رؤية الله في الجنة.

الهي لي احبة بالفؤاد ذكراهم …ولست دوما اراهم…فاسعدهم واجعل الجنة مأواهم.

كأنني أرى دموعاً سالت على وجنتي العائدون إلى الله.

من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك.

صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك.

أجمل تهاني وأروع أماني …يكونوا من نصيب وحظ…من يعود عليه العام الهجري من ثاني.

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عام جديد سعيد.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدنيا .. تغرد لتهنيك بمناسبة العام الهجرى الجديد.

أنتظر هاليوم… تعرف ليه؟؟؟ لأني أبي أقولك.. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

ارسل حنين وشوق .. لاهل الذوق وأسياده .. اهنيهم بقرب العام الهجري .. عساهم دوم عواده.

بطاقة فلاش تهاني بمناسبة العام الهجري الجديد 1443



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