رسائل الكريسماس 2022 كلمات تهنئة رأس السنة للحبيب للاصدقاء

رسائل الكريسماس
مصريات – مينفعش تعدي كل الايام دي من غير تهنئة ولو صغيرة باجمل مسجات موبايل قصيرة مكتوبة للارسال على واتس اب او فيس بوك وتويتر وانستجرام وخلافه بمناسبة الكريسماس.
لذا، ولو ركزت ونزلت بنظرك طوالي هتلالاقي حبة كلمات وعبارات تهاني ومباركة بما فيها بعض العبارات المسيحية بلهجة مصرية بمناسبة الكريسماس 2022 بالاضافة الى رسائل العام الجديد 2022 اللي جاي يعني وخلاص سيبنا من 2021 وخليك في مسجات تهنئة راس السنة 2022 الجديدة.
وإذا كنت الآن تسمع اصوات غريبة!! فلا تقلق فهي ليست اكثر من صوت سانتا كلوز او بابا نويل، وهو يحاول ايصال الهدايا من على سطح احد المنازل، ويمكنك مشاهدة فيلم سانتا كلوز الكرتون القصير وتجده مباشرة اسفل مجموعة الرسائل ادناه.
من هنا رسائل الكريسماس للحبيب او للاصدقاء مع اجمل كلمات تهنئة بالسنة الجديدة وكل المحتفلين على مستوى العالم العربي وعلى الكرة الارضية بـاحلى رسائل عيد الميلاد المجيد او الكريسماس لعام 2022 عربية مصرية دينية مسيحية وغير دينية ومسجات الكريسماس انجليزي وابدأ ابعت من دلوقتي قبل ما تنسى نفسك::
-
نفسى اكون بابا نويل واجى فى نص الليل واقولك happy new year
-
يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم
-
العدرا بتوبها تغطيك ..الرب بنوره يحميك ..يسوع بقلبه يخبيك ..وبميلاده اهنيك
-
اقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع …تكونوا فى رعاية يسوع … كل سنة وانت طيب
-
ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا
-
يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان
-
كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان ..كل سنة وانت فى احضان يسوع متصان
-
خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب
-
أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير
-
يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير
-
أنطلقت مني أحلى التهاني ب عيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط
-
يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه
-
للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة
-
كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد
-
مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد
-
مع اخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع
-
بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير
-
أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس
-
جيت باسابق الساعات عشان اقولك عيد ميلاد مجيد
-
المرسل:واحد من الناس المستقبل:أعز و أغلى الناس النص:عيدك مجيد قبل كل الناس
-
قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط
-
أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط
-
اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خد
-
للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود
عيد ميلاد مجيد
وشكرا على الكلمات الرائعة
نفسي اسمع صوت حبيبي
يارب تكون سنة سعيدة علي كل الأمه الإسلامية وعلي الأقباط وأخواتنا المسيحيين ويكونون املهم في مصر أنها تكون بخير ومفيش حد يقدر يفرقها ابدا يارب العالمين علشان ربنا سبحانه وتعالى هو ال حارس مصر ﻻ تستعجبون من كﻻمي هذا ﻻن سيدنا نوح عليه السلام عندما جاء الطوفان وغرقت الأرض وهما في الفلك أي السفينة عندما كان يمر علي بلد يجد بها مﻻئكه تسلم عليه اﻻ مصر فسأل الله عز وجل إني عندما كنت أمر علي بلد اجد بها الامﻻكه تسلم علي آل مصر لماذا يارب العالمين فأجابه الله سبحانه وتعالى في كل بلد تحرسها المﻻئكه ماعدا مصر أنا الذي احرسها بنفسي واحميها
احلى اللحظات و اجمل الامنيات باحتفالات السعادة و زفات الفرح اقول عام سعيد و كل عام و حبيبي عماد بالف خير
كل سنه وكل المصريين بخير وسعاده متمنيا العام القادم يكون احس وأفضل حال لكل شعب مصر مسلمين ومسيحين لهم منى كل الحب والتقدير
حفظ الله مصر لاهلها و باهلها
كل سنه وجميع الناس بخير
كل عام وانتم بخير
كل سنة والمسلمين والمسيحيين ايد واحدة
كلعام والأخوه الأقباط جميعآ بخير
كل سنه وانتى طيبه يا بوسى
كل سنة وانتم طيبين (يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان
كل عام وأنتم أحباء
كل عام والى الله نحن قريبين وبلدنا فى امان وحب بعضنا
كل سنة ونتو طيبين
كل عام وانتم
بخير
كل عام وانتم بخير
كل سنة و مصر الغالية بمليون خير مسيحيين و نقول للمسلمين المعتدلين اللى عايزيين الخير للبلد الجميلة دى كل سنة و انتم كمان طيبين
بسم الله الرحمن الرحيم اسم خليل الكنج
( كل سنه وأنتم طيبين وى يارب احفظ لينا مصر )
عام سعيد ان شاء الله على كل المصريين
♥ ♥ 🙂
يا رب احمي مصر في هذه الايام المباركة
كل سنة والمصرين جميعا بخير
كل سنة والاخوة المسيحيين بخير ويارب دايما مع بعضنا مسلم ومسيحى ونبتعد عن الفتنة لان ماحدش هيقدر يفرقنا
مع اخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع
ا
كل سنه والمصريين بخير مسلمين ومسيحين عام سعيد ان شاء الله على مصر والمصريين ويارب تحفظ مصر
كل سنه ويسوع بخير وانتم بخير
فرحانه لانو ايجا عيد الكريسماس
كل سنة وانتي حياتي يا قلب العاصمة سوسا احبك موت ت ت ت يامنجوها تحياتي المونق منصوري
اهنى كل الاخوة سواء كانو مسلمين او خيرهم بحلول العام الجديد وسنة سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة عليهم haha
كل سنه والعالم العربي اجمع بخير ومحبه وسلام
فادي – فلسطين
كل سنه والشعب المصري
بخير وسلام
كل سنة وانتو طيبين
حبيبتى يسرا وحشتنى موووووووووووت
صدقونى اول من هنانى بالعيد اخواتى المسلمين وانا اكنلهم كل الحب ربنا يدوم المحبة بينا ويبعد عنا اصحاب الافكار الرديئة
كل سنة ومصر بمسلميها ومسيحيها بخير واشكر الكل على الروح الجميلة ومعا الى الامام انشاء الله التوقيع مصرى مسيحى
Happy new year <3 <3
ليكو كلكم و سنة جميلة عليكم و يارب يدوم المحبة
امتحدث الرسمي : أوكًَُأ
كل سنه وانتوا طيبين ويارب تبقى سنه سعيده علينا كلنا و يارب وكل سنه حبيبى طيب وبخير ياااااااااااااااااارب
كل سنة ومصر دايما بخير
كل سنة وكلكوا طيبين ويارب تكون سنة سعيدة مع ربنا