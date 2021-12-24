رسائل الكريسماس 2022 كلمات تهنئة رأس السنة للحبيب للاصدقاء

رسائل الكريسماس

مصريات – مينفعش تعدي كل الايام دي من غير تهنئة ولو صغيرة باجمل مسجات موبايل قصيرة مكتوبة للارسال على واتس اب او فيس بوك وتويتر وانستجرام وخلافه بمناسبة الكريسماس.

لذا، ولو ركزت ونزلت بنظرك طوالي هتلالاقي حبة كلمات وعبارات تهاني ومباركة بما فيها بعض العبارات المسيحية بلهجة مصرية بمناسبة الكريسماس 2022 بالاضافة الى رسائل العام الجديد 2022 اللي جاي يعني وخلاص سيبنا من 2021 وخليك في مسجات تهنئة راس السنة 2022 الجديدة.

وإذا كنت الآن تسمع اصوات غريبة!! فلا تقلق فهي ليست اكثر من صوت سانتا كلوز او بابا نويل، وهو يحاول ايصال الهدايا من على سطح احد المنازل، ويمكنك مشاهدة فيلم سانتا كلوز الكرتون القصير وتجده مباشرة اسفل مجموعة الرسائل ادناه.

من هنا رسائل الكريسماس للحبيب او للاصدقاء مع اجمل كلمات تهنئة بالسنة الجديدة وكل المحتفلين على مستوى العالم العربي وعلى الكرة الارضية بـاحلى رسائل عيد الميلاد المجيد او الكريسماس لعام 2022 عربية مصرية دينية مسيحية وغير دينية ومسجات الكريسماس انجليزي وابدأ ابعت من دلوقتي قبل ما تنسى نفسك::

نفسى اكون بابا نويل واجى فى نص الليل واقولك happy new year

يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم

العدرا بتوبها تغطيك ..الرب بنوره يحميك ..يسوع بقلبه يخبيك ..وبميلاده اهنيك

اقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع …تكونوا فى رعاية يسوع … كل سنة وانت طيب

ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا

يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان

كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان ..كل سنة وانت فى احضان يسوع متصان

خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

أنطلقت مني أحلى التهاني ب عيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد

مع اخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس

جيت باسابق الساعات عشان اقولك عيد ميلاد مجيد

المرسل:واحد من الناس المستقبل:أعز و أغلى الناس النص:عيدك مجيد قبل كل الناس

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط

أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خد

للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود

كرتون فلاش بمناسبة كريسماس 2022 ورأس السنة الميلادية الجديدة

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