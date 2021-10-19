رسائل المولد النبوي الشريف 2021 عبارات إحتفاء بمولد الرسول

رسائل المولد النبوي الشريف

مصريات – خلاص عدت الايام، وقرب جدا الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف 2021 وتحديدًا يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الموافق لتاريخ 12 من شهر ربيع الاول لعام 1443 هجرية سيكون موعد المولد النبوي الشريف 2022 وكل مولد وانتوا بخير.

وبالمناسبة دي اجمل رسائل عشان تهنوا بيهم كل العالم والامة العربية الاسلامية ماتنساش حد وكلها احتفاء بمولد خير البرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

اجمل مجموعة مسجات موبايل بمناسبة ذكرى المولد 2021، ابعت تهاني لكل اللي تعرفهم في جميع الدول العربية وبكل لهجات العرب المصرية، الجزائرية، المغربية، العراقية، الاردنية، السودانية وغيرها بالعربية الفصحى من رسائل دينية اجتماعية.

امامك اروع رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف واهوو كل شركات الاتصال عاملة ارسال مسجات موبايل SMS مجانية بمناسبة عيد مولد النبي يعني تقدر تبعت اكبر مجموعة من احلى رسائل تهنئة بالمولد ومن غير كتر كلام هما دول:



* عدد ورق الشجر…وعدد رمش البصر… وقبل كل البشر…اهنيك بمولد سيد البشر…

* مستحيل تشرق الشمس وماتضويك ومستحيل يجي المولد النبوي وماأهنيك .. متباركين

* الليلة أفراح وسرور…صارت الدنيا تنور…نبارك لكم ميلاد الرسول.

* باقة ازهار وورود وسلة بخور وعود وان شاء الله المولد النبوي علينا وعليك يعود.

* كنوز الارض ..تفداكم …وعطر العود ..نهديكم …وبمولد الرسول نهنيكم.

* فهو الشمس اذا ما أشرقت … وهو ضحاها جل في الوصف ..علواٌ وهوخلق لايضاها.. متباركين.

* افرحي يا قلوب ..وشمي الورود ..واسمعي تغريد الطيور … الليله مولد الرسول ألف مبروك.

* بكل نسمات العبير .. نرسلها في طبق حرير .. تهنئه بمولد سيد البشر .. وكل عام وانتم بخير.

* لك من القلب رساله ..أهنيك فيها مولد منقذ البشريه …وأدعو ربي يثبتنا للنهايه.

* قلبي وقلبك كله إحساس …بحب محمد (ص) نرفع الراس وبمولده نهني أعز الناس.

* بطيب العود أهديك …وبماي الورد أرويك … وبالمولد النبوي يا حياتي .. أبارك لك واهنيك.

* أهديك عطر الورد و ألوانه … و أرسل جواب أنت عنوانه ..و أهنيك بولادة الرسول و أيامه.

* بطيب العود أهديك ..وبماء زمزم أرويك … وبمولد الحبيب …أبارك لك وأهنيك.

* يا هاتفي زف التحية … وألفين ورد وألفين تحية …بمولد النبي خير البرية.

* رسول الله يا نورا تجلى .. بك الخلق على الله استدلى … لقد احرزت في الجوزاء ظلى .. ونورا منك في العرش استقلى.

* للعالم جاء محمد … يوما في احلى مشهد …. قد جعل الدنيا ربعيا …والطير الشادي غرد.

* بشرى بعبير الاعياد .. قرآن الله الى البشر .. بشرى للحاضر والبادي .. ولد الهادي.

* ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين.

* سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا * تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.

* البريةَ يوم مبعثِ أحمدَ… نظَرَ الإله لها فبدلَ حالها …بل كرمَ الإنسانَ حين اختارَ مِن … خيرِ البريةِ نجمها وهلالها.

* ما بال مكة شعشعت حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.

* ملأت الكون يا طه سرورا … وفاحت ذاتك المثلى حبورا .. لقد زنت الدنا عطرا ونورا … وقد اسقيتها ماء طهورا.

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