رسائل المولد النبوي الشريف 2021 عبارات إحتفاء بمولد الرسول

رسائل المولد النبوي الشريف
مصريات – خلاص عدت الايام، وقرب جدا الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف 2021 وتحديدًا يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الموافق لتاريخ 12 من شهر ربيع الاول لعام 1443 هجرية سيكون موعد المولد النبوي الشريف 2022 وكل مولد وانتوا بخير.
وبالمناسبة دي اجمل رسائل عشان تهنوا بيهم كل العالم والامة العربية الاسلامية ماتنساش حد وكلها احتفاء بمولد خير البرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
اجمل مجموعة مسجات موبايل بمناسبة ذكرى المولد 2021، ابعت تهاني لكل اللي تعرفهم في جميع الدول العربية وبكل لهجات العرب المصرية، الجزائرية، المغربية، العراقية، الاردنية، السودانية وغيرها بالعربية الفصحى من رسائل دينية اجتماعية.
امامك اروع رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف واهوو كل شركات الاتصال عاملة ارسال مسجات موبايل SMS مجانية بمناسبة عيد مولد النبي يعني تقدر تبعت اكبر مجموعة من احلى رسائل تهنئة بالمولد ومن غير كتر كلام هما دول:
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* عدد ورق الشجر…وعدد رمش البصر… وقبل كل البشر…اهنيك بمولد سيد البشر…
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* مستحيل تشرق الشمس وماتضويك ومستحيل يجي المولد النبوي وماأهنيك .. متباركين
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* الليلة أفراح وسرور…صارت الدنيا تنور…نبارك لكم ميلاد الرسول.
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* باقة ازهار وورود وسلة بخور وعود وان شاء الله المولد النبوي علينا وعليك يعود.
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* كنوز الارض ..تفداكم …وعطر العود ..نهديكم …وبمولد الرسول نهنيكم.
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* فهو الشمس اذا ما أشرقت … وهو ضحاها جل في الوصف ..علواٌ وهوخلق لايضاها.. متباركين.
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* افرحي يا قلوب ..وشمي الورود ..واسمعي تغريد الطيور … الليله مولد الرسول ألف مبروك.
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* بكل نسمات العبير .. نرسلها في طبق حرير .. تهنئه بمولد سيد البشر .. وكل عام وانتم بخير.
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* لك من القلب رساله ..أهنيك فيها مولد منقذ البشريه …وأدعو ربي يثبتنا للنهايه.
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* قلبي وقلبك كله إحساس …بحب محمد (ص) نرفع الراس وبمولده نهني أعز الناس.
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* بطيب العود أهديك …وبماي الورد أرويك … وبالمولد النبوي يا حياتي .. أبارك لك واهنيك.
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* أهديك عطر الورد و ألوانه … و أرسل جواب أنت عنوانه ..و أهنيك بولادة الرسول و أيامه.
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* بطيب العود أهديك ..وبماء زمزم أرويك … وبمولد الحبيب …أبارك لك وأهنيك.
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* يا هاتفي زف التحية … وألفين ورد وألفين تحية …بمولد النبي خير البرية.
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* رسول الله يا نورا تجلى .. بك الخلق على الله استدلى … لقد احرزت في الجوزاء ظلى .. ونورا منك في العرش استقلى.
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* للعالم جاء محمد … يوما في احلى مشهد …. قد جعل الدنيا ربعيا …والطير الشادي غرد.
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* بشرى بعبير الاعياد .. قرآن الله الى البشر .. بشرى للحاضر والبادي .. ولد الهادي.
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* ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين.
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* سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا * تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.
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* البريةَ يوم مبعثِ أحمدَ… نظَرَ الإله لها فبدلَ حالها …بل كرمَ الإنسانَ حين اختارَ مِن … خيرِ البريةِ نجمها وهلالها.
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* ما بال مكة شعشعت حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.
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* ملأت الكون يا طه سرورا … وفاحت ذاتك المثلى حبورا .. لقد زنت الدنا عطرا ونورا … وقد اسقيتها ماء طهورا.
مهما كانت عباراتنا رائعة وجميلة فهي وبكل تأكيد لا تكفي للتعبير عن محبتنا للرسول الكريم خير البشر
كل عام وانتم بخير
كل عام و الأمة الإسلامية بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
إننا حقًا اشتقنا إليك يا رسول الله .. وفي يوم مولدك نسأل الله أن يوفقنا في السير على خُطاك
اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المُصطفى صاحب الشفاعة .. صلوا على سيد المُحبين والمحبوبين.
بمناسبةاقتراب2017/30 نوفمر مولد النبي المصطفى … سيدنا محمد صلى الله عليه وآله و سلم
أعاد الله هذه الذكرى العطرة المباركة علينا وعلى أمتنا بالخير والبركات السعادة ورزقنا شفاعة نبينا و حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا من السائرين على دربه ومنهاجه ومن المقتدين بأقواله وأفعاله.
الف صلاة علي سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
مبروك للمولد النبوى الشريف وكل عام والامه الاسلاميه بخير
غدا المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة و التسليم
i hope a good year full of peace and happiness for all the muslims over the world
اللهم صلي وسلم علي النبي المختار افضل الصﻻة .وفي ذكري مولده الكريم اهنئ اﻻمة اﻻسﻻمية ان يعوده علينا بالخير واليمن والبركة ونحن في امن وسﻻم.
اللهم صلى وسلم على الذات المحمدية وانفحنا ببركتها واهدنا الى الرشاد
اللهم صلى وسلم على الذات المحمدية وانفحنا ببركتها واهدنا الى الرشاد
هنئاً لكم بمولد خير البرية عليه الصلاة واتم التسليم
ببركة الصلاة على النبى المصطفى أن يصلح حال أمة الاسلام و أن يجعلها على كلمة رجل واحدوأن يهدى العباد إلى ما فيه صلاح الأمة فصلو معى على النبى المجتبى(صلى الله عليه وسلم)
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم كل عام وانتم بخير
اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي ال محمد وصحبه وسلم جزاكم الله خير الجزا وزاد الله في حبكم لسيد البشر وجعله شفيعا لنا ولكم
اللهم صل علي سيدنا محمد الحبيب المحبوب وعلي اله وصحبه وسلم
كل سنة انشاء الله وجميع الامة الاسلامية بخير تحتفل بهذه المناسبة والشعب الجزائري على راسها
كل عام والأمة الاسلامية بحال أفضل وينتصر الحق بإذن الله.
عليك يا حبيبي افضل صلاتي و ازكى تسليمي يا من احببناك و لم نراك اشفع لامتك انها لفي امس حاجتك يا رسولي
كل عام والا مه العربي بخير
عبارات تشرح الصدر والقلب…. جازكمے الله عنا خييرااااااا
بارك الله فيكم واعاد هذه الذكرىالشريفة على المسلمين بمحبت بعضهم البعض
كل سنه والامة الاسلاميه بخير
كل عام وكل الشعوب العربيه والاسلاميه بخير بمولد النبوي
كل عام والامة الاسلامية بخير
كل عام والامة الاسلامية بالف خيرررررررررررررررر
كل عام والامة الاسلامية بالف خير
كل عام و انتم بخير و صلو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
كل سنة والمسلمين بخير
كل سنة وجميع المسلمين بخير
كل عام وانت بالف خير
حلوه جدا ربنا يبارك في الي كتب الرسايل ده
* عدد ورق الشجر…وعدد رمش البصر… وقبل كل البشر…اهنيك بمولد سيد البشر
كل عام والامه الاسلاميه بخير
كل سنة وانتم بخير
كل عام و انتم بخير
كل عام وانتم بخير
اللهم صلي على على سيدنا محمد