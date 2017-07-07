رسائل حب للزوج رومانسية 2017 مسجات حب للزوجة للمخطوبين قصيرة

رسائل حب للزوج

مصريات – اذا كانت الحياة الزوجية بتاعتك مش تمام، والعلاقة بينك وبين زوجك مش ولابد، او عايزة ترجعي الحب اللي كان وتخلي بينكم رومانسية وعشق وغرام من اللي مش بتشوفيها غير في الافلام الهندي او المسلسلات التركية والاجنبية.

حلك بسيط هما شوية رسائل شوق قوية للزوج تبعتيها على الموبايل واتس اب او غيرو، في اي وقت كان سواء بينكم مشاكل في ازمات او غيره المهم رسائل حب للزوج من الزوجة او العكس صحيح ايضاً ويجوز ان تكون رسائل حب للزوجة رومانسية جدا من قبل الزوج.

وهكذا تظبط المواضيع وتخلي الحال عال العال وعلى كيفك لانها مسجات حب للزوج المسافر او غير المسافر وتصلح بالطبع ان تكون رسائل حب للمخطوبين او رسائل رومانسية حب للعشاق غير متزوجين من الاخر يعني رسائل حب جريئة جديدة وفيها من رسائل حب قصيرة ومنها ماهو رسائل حب طويلة وبكل الاحجام والمقاسات وعلى حسب الحالة العامة اللي بينكم في تلك اللحظة اللي بتقرر فيها تبعت مسجات حب للجوال واتس اب او رسائل موبايل حب للزوج بالفصحى والعامية مصرية سودانية يمنية عراقية سعودية اماراتية كويتية اردنية سورية لبنانية قطرية بحرينية مغربية جزائرية تونسية ليبية .. وتقول فيها كلام حب من اللي مش قادر تحكيه قدامها وجها لوجه، وعيش بعدها احلى لحظات رومانسية وعشق وغرام.

القمر بيحرس الليل

وانا قلبى يحرسك

والشمس تضوى للعين

وانا عينى تفقدك

♥♥♥♥♥

كل شئ اقدر عليه

الابعدك عن حياتى

هو عمرى يسوى ايه

بعدك يا حياتى

♥♥♥♥♥

مريض ورحت للطبيب

وصف لى علاج غريب

بوسة من اغلى حبيب

كل ساعة حتى اطيب

♥♥♥♥♥

م. مقدر على بعدك

ح. حفضل أحبك

م. مكانك جوه قلبى

د.دايما فى بالى

♥♥♥♥♥

ماأحبك مليت منك ما أبغاك..

والي مضى بيني وبينك نسيته..

هذا الكلام الي لو اموت ما جاك..

مني ولو ماتوا قهر ما حكيته..

♥♥♥♥♥

انا السكر وانت الشاي صحيح انا الي محليه بس انت الي مدوبني فيك.

♥♥♥♥♥

ليتني قنبله

يرميني عدوك عليك

بدال ما انفجر

اضمك واقول

اسم الله عليك

♥♥♥♥♥

عطشان والدنيا مطر

والعين ما تشبع نضر

كيفك يا نور القمر

كيفك يا احلى البشر

♥♥♥♥♥

أوعدك ماتخلى عنك ابد,

وقلبي عمره مايسكنه احد,

انت عشقي وحياتي وبقا لك للأبد.

وإن مر يوم وماسألت لاتقول خاني وخان العهد

قول مات ولحين ماحبني كثره احد

♥♥♥♥♥

أبعتذر..

وأرسل مع الشوق عذري

يالي مكانك بين عين وقلبي

أنا مقصر والظروف اجبرتني

وأبيك تقبل اعتذاري وظرفي

والله ماني مهملك ف حياتي

لكن ظروفي كلها اقهرتني

♥♥♥♥♥

يافلان والله ما أعيش لولاك

وبعدك حياتي كل أبوها مذله

مادام فيني روح والله مانساك

حبك بقلبي يافلان أستحله

تفداك عيني وقلبي اليوم يفداك

وأن ما رضيت أبنزعه من محله

♥♥♥♥♥

: تسألني حبيبتي

ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟

الفرق ما بينكما

أنك إن ضحكت يا حبيبتي

أنسى السما

♥♥♥♥♥

الحب يا حبيبتي

قصيدة جميلة مكتوبة على القمر

الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

. . الحب منقوش على

ريش العصافير ، وحبات المطر

لكن أي امرأة في بلدي

إذا أحبت رجلا

ترمى بخمسين حجر

♥♥♥♥♥

حين أنا سقطت في الحب

. . تغيرت

تغيرت مملكة الرب

صار الدجى ينام في معطفي

وتشرق الشمس من الغرب

♥♥♥♥♥

يا رب قلبي لم يعد كافيا

لأن من أحبها .. تعادل الدنيا

فضع بصدري واحدا غيره

يكون في مساحة الدنيا

♥♥♥♥♥

ما زلت تسألني عن عيد ميلادي

سجل لديك إذن .. ما أنت تجهله

تاريخ حبك لي .. تاريخ ميلادي

♥♥♥♥♥

لو خرج المارد من قمقمه

وقال لي : لبيك

دقيقة واحدة لديك

تختار فيها كل ما تريده

من قطع الياقوت والزمرد

لاخترت عينَيْكِ .. بلا تردد

♥♥♥♥♥

ذات العينين السوداوين

ذات العينين الصاحيتين الممطرتين

لا أطلب أبدا من ربي

إلا شيئين

أن يحفظ هاتين العينين

ويزيد بأيامي يومين

كي أكتب شعرا

في هاتين الؤلؤتين

♥♥♥♥♥

لو كنت يا صديقتي

بمستوى جنوني

لرميت ما عليك من جواهر

وبعت ما لديك من أساور

و نمت في عيوني

♥♥♥♥♥

أشكوك للسماء

كيف استطعتِ ، كيف ، أن تختصري

جميع ما في الكون من نساء

♥♥♥♥♥

لأن كلام القواميس مات

لأن كلام المكاتيب مات

لأن كلام الروايات مات

أريد اكتشاف طريقة عشق

أحبك فيها .. بلا كلمات

♥♥♥♥♥

أنا عنك ما أخبرتهم .. لكنهم

لمحوك تغتسلين في أحداقي

أنا عنك ما كلمتهم .. لكنهم

قرأوك في حبري وفي أوراقي

للحب رائحة .. وليس بوسعها

أن لا تفوح .. مزارع الدراق

♥♥♥♥♥

أكره أن أحب مثل الناس

أكره أن أكتب مثل الناس

أود لو كان فمي كنيسة

. . وأحرفي أجراس

♥♥♥♥♥

ذوبت في غرامك الأقلام

. . من أزرق .. وأحمر .. وأخضر

حتى انتهى الكلام

علقت حبي لك في أساور الحمام

ولم أكن أعرف يا حبيبتي

أن الهوى يطير كالحمام

♥♥♥♥♥

عدي على أصابع اليدين ، ما يأتي

فأولا : حبيبتي أنت

وثانيا : حبيبتي أنت

وثالثا : حبيبتي أنت

ورابعا وخامسا

وسادسا وسباعا

وثامنا وتاسعا

وعاشرا . . حبيبتي أنت

♥♥♥♥♥

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك وإذا ما شفتك بعيني غلا

قلبي نطق وينك

♥♥♥♥♥

أحبك محبه تعجز الوصف والتعبير و أشوفك على كل البشر سيد

البيت يا عمري

♥♥♥♥♥

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي

أص أنتبه أقراها بدون صوت ولهان عليك موت

♥♥♥♥♥

إعراب الورد فاعل العجايب يرفع المتاعب ويهدى لأغلى

الحبايب مساء الورد

♥♥♥♥♥

ارسلت هذه الرساله

بدون ما حدد رقم

بس وصيتها تروح

لاغلى بشر

♥♥♥♥♥

يا قبله رقيقه

اذهبى اليه

وتعطرى بلمس شفتيه

وكونى رسالة قلبى اليه

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