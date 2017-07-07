رسائل حب للزوج رومانسية 2017 مسجات حب للزوجة للمخطوبين قصيرة

رسائل حب للزوج
مصريات – اذا كانت الحياة الزوجية بتاعتك مش تمام، والعلاقة بينك وبين زوجك مش ولابد، او عايزة ترجعي الحب اللي كان وتخلي بينكم رومانسية وعشق وغرام من اللي مش بتشوفيها غير في الافلام الهندي او المسلسلات التركية والاجنبية.
حلك بسيط هما شوية رسائل شوق قوية للزوج تبعتيها على الموبايل واتس اب او غيرو، في اي وقت كان سواء بينكم مشاكل في ازمات او غيره المهم رسائل حب للزوج من الزوجة او العكس صحيح ايضاً ويجوز ان تكون رسائل حب للزوجة رومانسية جدا من قبل الزوج.
وهكذا تظبط المواضيع وتخلي الحال عال العال وعلى كيفك لانها مسجات حب للزوج المسافر او غير المسافر وتصلح بالطبع ان تكون رسائل حب للمخطوبين او رسائل رومانسية حب للعشاق غير متزوجين من الاخر يعني رسائل حب جريئة جديدة وفيها من رسائل حب قصيرة ومنها ماهو رسائل حب طويلة وبكل الاحجام والمقاسات وعلى حسب الحالة العامة اللي بينكم في تلك اللحظة اللي بتقرر فيها تبعت مسجات حب للجوال واتس اب او رسائل موبايل حب للزوج بالفصحى والعامية مصرية سودانية يمنية عراقية سعودية اماراتية كويتية اردنية سورية لبنانية قطرية بحرينية مغربية جزائرية تونسية ليبية .. وتقول فيها كلام حب من اللي مش قادر تحكيه قدامها وجها لوجه، وعيش بعدها احلى لحظات رومانسية وعشق وغرام.
القمر بيحرس الليل
وانا قلبى يحرسك
والشمس تضوى للعين
وانا عينى تفقدك
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كل شئ اقدر عليه
الابعدك عن حياتى
هو عمرى يسوى ايه
بعدك يا حياتى
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مريض ورحت للطبيب
وصف لى علاج غريب
بوسة من اغلى حبيب
كل ساعة حتى اطيب
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م. مقدر على بعدك
ح. حفضل أحبك
م. مكانك جوه قلبى
د.دايما فى بالى
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ماأحبك مليت منك ما أبغاك..
والي مضى بيني وبينك نسيته..
هذا الكلام الي لو اموت ما جاك..
مني ولو ماتوا قهر ما حكيته..
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انا السكر وانت الشاي
صحيح انا الي محليه
بس انت الي مدوبني فيك.
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ليتني قنبله
يرميني عدوك عليك
بدال ما انفجر
اضمك واقول
اسم الله عليك
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عطشان والدنيا مطر
والعين ما تشبع نضر
كيفك يا نور القمر
كيفك يا احلى البشر
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أوعدك ماتخلى عنك ابد,
وقلبي عمره مايسكنه احد,
انت عشقي وحياتي وبقا لك للأبد.
وإن مر يوم وماسألت لاتقول خاني وخان العهد
قول مات ولحين ماحبني كثره احد
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أبعتذر..
وأرسل مع الشوق عذري
يالي مكانك بين عين وقلبي
أنا مقصر والظروف اجبرتني
وأبيك تقبل اعتذاري وظرفي
والله ماني مهملك ف حياتي
لكن ظروفي كلها اقهرتني
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يافلان والله ما أعيش لولاك
وبعدك حياتي كل أبوها مذله
مادام فيني روح والله مانساك
حبك بقلبي يافلان أستحله
تفداك عيني وقلبي اليوم يفداك
وأن ما رضيت أبنزعه من محله
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: تسألني حبيبتي
ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟
الفرق ما بينكما
أنك إن ضحكت يا حبيبتي
أنسى السما
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الحب يا حبيبتي
قصيدة جميلة مكتوبة على القمر
الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر
. . الحب منقوش على
ريش العصافير ، وحبات المطر
لكن أي امرأة في بلدي
إذا أحبت رجلا
ترمى بخمسين حجر
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حين أنا سقطت في الحب
. . تغيرت
تغيرت مملكة الرب
صار الدجى ينام في معطفي
وتشرق الشمس من الغرب
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يا رب قلبي لم يعد كافيا
لأن من أحبها .. تعادل الدنيا
فضع بصدري واحدا غيره
يكون في مساحة الدنيا
♥♥♥♥♥
ما زلت تسألني عن عيد ميلادي
سجل لديك إذن .. ما أنت تجهله
تاريخ حبك لي .. تاريخ ميلادي
♥♥♥♥♥
لو خرج المارد من قمقمه
وقال لي : لبيك
دقيقة واحدة لديك
تختار فيها كل ما تريده
من قطع الياقوت والزمرد
لاخترت عينَيْكِ .. بلا تردد
♥♥♥♥♥
ذات العينين السوداوين
ذات العينين الصاحيتين الممطرتين
لا أطلب أبدا من ربي
إلا شيئين
أن يحفظ هاتين العينين
ويزيد بأيامي يومين
كي أكتب شعرا
في هاتين الؤلؤتين
♥♥♥♥♥
لو كنت يا صديقتي
بمستوى جنوني
لرميت ما عليك من جواهر
وبعت ما لديك من أساور
و نمت في عيوني
♥♥♥♥♥
أشكوك للسماء
كيف استطعتِ ، كيف ، أن تختصري
جميع ما في الكون من نساء
♥♥♥♥♥
لأن كلام القواميس مات
لأن كلام المكاتيب مات
لأن كلام الروايات مات
أريد اكتشاف طريقة عشق
أحبك فيها .. بلا كلمات
♥♥♥♥♥
أنا عنك ما أخبرتهم .. لكنهم
لمحوك تغتسلين في أحداقي
أنا عنك ما كلمتهم .. لكنهم
قرأوك في حبري وفي أوراقي
للحب رائحة .. وليس بوسعها
أن لا تفوح .. مزارع الدراق
♥♥♥♥♥
أكره أن أحب مثل الناس
أكره أن أكتب مثل الناس
أود لو كان فمي كنيسة
. . وأحرفي أجراس
♥♥♥♥♥
ذوبت في غرامك الأقلام
. . من أزرق .. وأحمر .. وأخضر
حتى انتهى الكلام
علقت حبي لك في أساور الحمام
ولم أكن أعرف يا حبيبتي
أن الهوى يطير كالحمام
♥♥♥♥♥
عدي على أصابع اليدين ، ما يأتي
فأولا : حبيبتي أنت
وثانيا : حبيبتي أنت
وثالثا : حبيبتي أنت
ورابعا وخامسا
وسادسا وسباعا
وثامنا وتاسعا
وعاشرا . . حبيبتي أنت
♥♥♥♥♥
أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك وإذا ما شفتك بعيني غلا
قلبي نطق وينك
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أحبك محبه تعجز الوصف والتعبير و أشوفك على كل البشر سيد
البيت يا عمري
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أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي
أص أنتبه أقراها بدون صوت ولهان عليك موت
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إعراب الورد فاعل العجايب يرفع المتاعب ويهدى لأغلى
الحبايب مساء الورد
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ارسلت هذه الرساله
بدون ما حدد رقم
بس وصيتها تروح
لاغلى بشر
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يا قبله رقيقه
اذهبى اليه
وتعطرى بلمس شفتيه
وكونى رسالة قلبى اليه
ياحلو ياالعسل نازل من الشفه شعرك سلاسل دهب ودمك كمان خفه ادفع في مهرك الوووف لو قولت كلمته يس وكمان بوسه من الشفه
الحب هو أجمل شي في الحب لا يعرفه أحد إلا المحب المخلص له
اشعر بالحب ولاي اجده فى حياتى واره فى لحظتين من عمري ولكنن اشعر بالوحدة فى كل الأوقات اشعر بيك ياميراتى ولكنن لا اجدك حتى الان بين كل هؤلاء الاميراتى فأين انتى يامهجة قلبى وكل حياتى
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﺣﻀﻨﻚ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻨﻴﻦ
ﻭﺗﺤﺲ ﺑﺤﻀﻨﻲ ﻭﺷﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻦ
ﺍﺫﻧﻲ ﺗﺤﻦ ﻟﺼﻮﺗﻚ
ﻭﻋﻴﻨﻲ ﺗﺤﻦ ﻟﺸﻮﻓﺘﻚ
ﻭﻗﻠﺒﻲ ﻳﺤﻦ ﻟﻀﻤﺘﻚ
ﻭﺍﻧﺎ ﺍﺣﻦ ﻟﺠﻠﺴﺘﻚ
ﺗﻌﺎﻝ ﻭﻋﻮﺽ ﺍﻟﻠﻲ ﺭﺍﺡ
ﺗﻌﺎﻝ ﻭﻋﻄﻨﻲ ﻋﻠﻮﻣﻚ
ﺗﻌﺎﻝ ﻭﺷﺘﺖ ﺍﻫﻤﻮﻣﻚ
ﺗﻌﺎﻝ ﺍﻗﺒﻞ ﺧﺪﻭﺩﻙ
ﺗﻌﺎﻝ ﺍﺷﻮﻑ ﻋﻴﻮﻧﻚ
ﺗﻌﺎﻝ ﻭﺫﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻱ
ﺗﻌﺎﻝ ﺍﻋﺎﺗﺒﻚ ﻭﺍﺭﺗﺎﺡ
ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺍﺿﻤﻚ ﺣﻴﻞ
ﻭﺍﺗﻨﻔﺲ ﺍﻧﻔﺎﺳﻚ
ﻭﺍﻗﻮﻝ ﺍﺣﺒﻚ ﺣﻴﻴﻴﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﺎﻋﺒﻨﻲ ﺑﻌﺎﺩﻙ
زوجي حبيبي احبك حتى الممات انت واطفالي جزاك الله عنا خير الجزاء
خل المشاعر ترتوي من محبتك
وتعيش باقي عمرها في زواياك
النفس من بد المخاليق بدتك
وان راح عمري بالهوى من فداياك
هذي خيولي بالهوى ما تعدتك
وهذي مرابط شوقنا في سراياك
آٍرٍيـٍدً آٍنًـطَـيـٍك جـِلـٍـًدًي آٍتـَلـٍـًبـُسَـٍة مٌثَـل آٍلـٍـًثَـوب ورٍيـٍدً آٍنًـطَـيـٍك رٍوحًـي وگلـٍـًبـُي وحًـظَـآٍنًـي َخـآٍيـٍف مٌنً غٌـفـٍلـٍـًـٍة آٍويـٍجـِيـٍنًـي آٍلـٍـًمٌوت حًـتـَـٍة آٍنًـمٌوت وآٍحًـدً شـآٍبـُك آٍلـٍـًثَـآٍنًـي
انى مهامحمد وشكرن على هذا الرسايل
يا سلام ع ا لحب يا سلام . الادب احسن
انا انا نموت عايك
انا بحبك بجنون
اعرف ازاي انو بيحبني
وحشتنى يالى بعدت عنى. ورحت وسبتنى والله ياروحى انتا. انتا بجد وحشتنى. اسهر ليالى ويى القمر. واحكى لنجوم عنك. عن حبى ليك واوصفلها. بانك حبيب
لا تبحـــث عــــن ماضي كــان من القــدر
ولا تعــــاتب من خـــــــان وغــــــــــــــدر
ولا تلاحــــــق مــــن تركــــك وهجــــــــر
ولا يحرنك مـــــن كان شكــله كالقمــــــر
وسامح ولا تجعل قلبــــــك كالحجــــــــر
واغفر زلـة صاحب فهــــــو من البشـــــر
واحفظ سرك واجعله مثل عمق البحــــــر
ولا تندم واجعل من ندمــــك دروس وعبـر
كــــــــن صاحـــــب عزيمـــــــــــــة وارادة
ولا تتســـــاقط مثــــــل ورق الشجــــــــر
والله كلام حلو
كريم دى كل حاجة فى حياتى الحب حاجة جمبلة اوى بس مع كريم بس
حلوين وعقبال عند الجميع ويكتبها يلي بحبه
الحب اجمل شي
اجمل احظات حياتي انا بعشها دلوقتي
نفسى اقول لدنيا كلها انى بحبك اوووووى وحشتنى اوى$محمد على$
لست أدري ماذا أصابني و ما ذا دهاني أهذا هو الحب فإن لم يكن فما بالي إذا لقيتك زاد ضربات قلبي
في خطواتي بدور عليك ودقة قلبي بتناديك وعيون نفسها فيك يا ترى ده يرضيك
عصافير الجنة شافوك ومن جمالك عرفوك وبالغالي حلفوك ما تنسى الي بيحبوك
الحب بجد اجمل شئ فى الوجود
بس فى معظم الاشخاص بيخونو الحب
بس الحب بعد الجواز اجمل واجمل
الحب بجد اجمل شئ فى الوجود
الحب جسر ممتد بين قلبين بناؤوه صعب وهدمة سهل
كيف اوصف انسانة تجري بدمي وعروقي
love is the best thing in our life
بسم الله الرحمن الرحيم(رساله الى حبيبي )ايها الحبيب الذى سوف تقرا كلامي هذى اذا عجبك كلامي فاكتب لى مثل ما انا بكتب لك انتى شمسي ونهارى وليلي حبيبي لما بنام أراك في احلامي وعندما أصحى أتمنى ان أراك فى الحقيقة حبيبي هل تحبني مثل مااناأحبك فاذا كنت تحبني فاكتب لى ولم تبخل عن الكلام الذى سوف يخرج من قلبك حبيبي هل تشعر بشى عندما أقول لك احبك فاذا كنت تشعر بشى سوف تكتب لى كلام أكثر من الكلام الذي كنت سوف تكتبة ليه أحبك واتمنى ان اعيش حياتي معك حبيبي هل تمانع ان اعيش حياتي معك فاذا قلت لا أمانع سوف اكتب لك دايما وأن قلت نعم امانع سوف ابعد عنك طوال حياتي ولم أحاول أن اراك مره ثانيه
رسائل جميلة لان الحب هو الشى الجميل في حياة الانسان(أول ما كتب القلم كتب)لااله الا الله(وثانى من كتب القلم كتب)محمد رسول الله(وثالث ماكتب القلم كتب)بحبك وعهد الله**من بطه الى بطوط ومن الدجاجة الى كتكوت ومن الصعيدي الى النبوت ومن الجربان الى البرغوت
انا بجد بحب انسان وبموت فيه وهو بيحبنى اوى