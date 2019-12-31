رسائل راس السنة الميلادية 2020 مسجات العيد انجليزية وعربية

رسائل راس السنة الميلادية 2020
مصريات – مما لا شك فيه انه خلاص بدأت الاستعدادات تبع الاحتفالات بمناسة عيد ليلة راس السنة الميلادية الجديدة 2020 وخلاص 2019 بتودع بحلوها ومرها بهمها وغمها.
ومهما كانت الظروف حواليك اتمنى بكره احلى واحسن وهني غيرك بالعيد كمان واتمنى لكل اللي تعرفهم مستقبل مشرق وسعيد او احدفلهم كلمتين حلوين يمكن يتمر فيهم وتعود عليك بالمصلحة.
المهم هاتلاقي مجموعة حلوة وجامدة وبنت حلال من رسائل راس السنة 2020 الميلادية الجديدة للحبيب او الاصدقاء الحلوين جديدة جدا ومضحكة ارسلهم وفرح غيرك والاجر والثواب على الله.
متنساش خلاص يعني ايام قليلة وتروح عليك وخير البر عاجله يعني امسك العدة واهري اللي حواليك مسجات واجمل عبارات بمناسبة راس السنة الميلادية 2020 بلهجة مصرية وباقي اللهجات العربية من سورية وسعودية كويتية اماراتية بحرينية قطرية عمانية عراقية يمنية جزائرية مغربية فلسطينية لبنانية سودانية تونسية واردنية ومغربية وغيرها واحلى رسائل العام الجديد 2020 باللغة الانجليزية وخلافه وكله بحساب بالنهاية: هما دول عينة من الـرسايل والباقي على الروابط المبينة ادناه وكل عام وانتم بخير.
- مرت سنة .. وجات سنة .. وراحت سنين .. وبتجي سنين ..وحبك بقلبي محفوظ وأمين .. وكل عام وإنت بخير
- البقية في حياتك ننعي لك السنة القديمة أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان
- سنة جديدة على الابواب .. وحبك بقلبي لسه ما مات .. مصيرك ترجع لي .. وتندم على اللي فات
- أنا مش هقول كل عام وأنت بخير ، لكن هقول أنت الخير لكل عام
- مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد 2020
- مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها .. إنك لسه معايا فيها
- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير
- كل عام و انت الى الله أقرب ومنه أخوف وبه أعرف وإلى دار كرامته أسبق
- مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز و هنا أهنيك بالعام الجديد
- انت25%ورد 25%ياسمين 50%مسك = 100%عطر السنه الجديده
- للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة
- أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير
- بالانجليزى: HAPPY NEW YEAR. وبالفرنسية: BON OUVE ELLE FETF. وباحلى اللغات: كل عام وانت بالف خير.
- أنا لا أقول كل عام و أنت بخير و إنما أقول أنت الخير لكل عام
- إن كنت سبقتني فأنت الكريم ابن الكرام وان كنت سبقتك فانت اهل للسلام
- فديت الي تذكرني ودايم أنا على باله فديت اللي عايدني وربي يحقق أماله
- باشتياق شديد وحب فريد ببعت في اغلي بريد كل سنهز انت في احلي واجمل عام سعيد
- العام الجديد جاي عليناو عليكووا قلت اجري اهنيكووا قبل ما حد قبلي ينال رضا معاليكووا
- مستحيل تشرق الشمس (( وما تضويك )) ومستحيل بقرب العام جديد (( مااهنيك )) كل وعام وانت بصحة وسلام
- انت بعام جديد وبالك بعام جديد بس احبك بعام جديد بس احبك اكيد وكل عام جديد وانت سعام جديد
- جعل الله لك فجر عرفه نور وعصرها سرور وليلها عام جديد كل عام وانتم بخير
- اخاف الناس تسبقنى تهنى قلبك الطيب يا رب بعام جديدك تتهنى واشوفك كل سنه طيب
اروع رسائل راس السنة الميلادية 2020 بالانجليزي
- Tom Cruise
Angelina Jolie
Aishwarya Rai
Arnold
Jennifer Lopez
Amitabh Bachhan
& me..
All the Stars wish u a Very Happy New Year.
- May The Stars Shine Upon Your Life, May Gorgeous Flowers Blossom Your Life May The New Year Rock Your Life And May God Bless And Protect You All Through The Year.
- good time Bad time Day time Night time Off time Work time Happy time Sad time Naye saal main kisi bhi time Apun ka sms aa sakta hai..! Bole to happy new year mamu .
- Even If We Have. . . Less Talks Less Hellos Less Stories Less Greetings But Always Remember That . My Prayers Will Never Be Less For You. Wishes You A Bright, . Happy And Prosperous New Year 2020.
- We are in the last month of the year. Just felt, I should thank everyone who made me smile this year. You are one of them so here’s a big THANK YOU! Happy New Year!
- New year is unfolding like a rose bud. May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life! Happy New Year!
- It’s the time of the year… when I renew my affections to a friend in you, commitment to stay in your life, and stand by you at all times!Happy New Year!
- Little keys open big locks; Simple words reflect great thoughts; Your smile can cure heart blocks; So keep on smiling, it rocks. Happy New Year 2020!
- Inner peace Sound health Increased income Eternal Happiness Good social status Cordial family life A lot of foreign travel
- These are a few things I wish for you and your family. Happy New Year!
- New Day New Month New Hopes New Resolutions New Aspirations And New Year But there is only one thing old – that’s you. Happy New Year!
- Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice. So cherish every moment of life and have a wonderful New Year!
- The New Year is around the corner. Please handle it with Prayer.
Happy 2020!
- Troubles as light as Air; Love as deep as Ocean; Friends as solid as Diamonds; And Success as bright as Gold. These are wishes for you and your family on this New Year!
- Calendar of Love: January = Rose, February = Propose, March = Gift ,April = Lift, May = Chat , June = Date , July = Miss ,August = Kiss , September = Marriage , October = Broke up , November = Rest , December = Next Have a nice year ahead!
- May you enjoy: A bountiful Thanksgiving; A joyous Holiday Season; And a healthful Happy New Year!
- May the New Year give you N: New Hopes with an E: Early Start to W: Work Y: Yielding E: Enormous A: Assets and R: Returns! Seasons’ greetings and best wishes for a New Year!
- May the New Year ring in lots of love, happy tidings, good health and loads of blessings for you and your family! Happy New Year!
- Dear New Year, Please let me, my family, my colleagues, my clients and my friends be just happy this time.
- Beauty..
Freshness..
Dreams..
Truth..
Imagination..
Feeling..
Faith..
Trust..
This is begining of a new year!
- “May each day of the coming year be vibrant and new bringing along many reasons for celebrations”
- Cheers to a new year and another chance for us to get it right.
- New Year’s Day: Now is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week you can begin paving hell with them as usual.
.;*;@;*;.
*;@;*;*;@*
*;@*@;* sana
\\¥// sa3ida
)””””‘( tdkhal
(“~”~”) 3lik
\___/bsaha olaaman
سنة جديدة سعيدة
ولا احلي من كده رسايل كل سنه وانتم طيبين وربنا يهنئ ا خوننا المسيحين بعيدهم يارب وسنه سعيده علينا يارب
بصراحه مفيش احلي من كده كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها سنه سعيده علينا يارب
كل عام و انتم بخير
بصراحه رسائل روعه جدا
سلام عام سعيد وكل عام وانتم والامة العربية بخير واتمنى لكم عام سعيد وملاء بالفرح السعادة والنشاء الله لى فى قلبو شئ يتحقق
كل سنة وانتم طيبين
اخواتى المسيحيين احبكم ف الله
Hi I am nada I’m from Yemen I want to say happy new year to every one I wish it ‘s will be better than last year anshallah
العبها صح ورح تعجبك
*_^
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[1] بدي أقولك سر شوف رقم 5
[2] شوف رقم 11
[3] لاتكون عصبي شوف رقم 15
[4] أهدا لاتعصب شوف رقم 13
[5] أول شي شوف رقم 2
[6] لا تكون عصبي لهالدرجه شوف رقم 12
[7] كل عام وأنت بألف بخير
[8] اللي كنت بدي احكيلك إياه. موجود في 14
[9] خلي بالك طويل شوف رقم 4
[10] اخر مره بس شوف رقم 7
[11] أتمنى انك ماتعصب إذا قلتلك : شوف رقم 6
[12] آسف شوف رقم 8
[13] بلا عصبيه زايده شوف رقم 10
[14] ما بعرف كيف ئلكم هالشي . بس شوف رقم 3
[15] اعتقد ولعت معك بس شوف رقم9
((هههههههههههههههههه
كل سنه والعرب والمسلمين بالف صحه وسلامه ويا رب تبقى سنه سعيده وجميله ولشعب اليمني بالف صحه وسلامه
كل عام والأمة العربية وخاصة الشعب الجزائري ف امن وامان
كل عام والامة لعربية خاصة الشعب الجزائري بخييييير
يارب تكون احلى سنه على العراقيين
حبيبي وحشتني موت وكل سنه وانت طيب حبيبي يسعد أيامك ربنا حبيبي
happy New Year my lov hapepe
يارب تكون السنادى اجمل من السنة اللى فاتت
كل سنه وكل العراق بخير
كل عام وكل سنه وانتم طيبين وكل العرب بخير
جاااااااااااااااااااامدة جداااااااااااااا
كل العام والامة المصرية كلها بخير
مع بداية سنة جديدة
اجمل رسايل جديدة
نحب كل شيء جديد
نتفائل فيه بسنة سعيدة
سوووو ناااااااااااااااايس كتير مسجات حلوه thnx
عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنأكم قبل البشر happy new year
ياريت يكون في رسايل حب
happy new year تصبح على خير
happy new year
شكرا
شكرا كتير
Thank you for the beautiful messages and God bless you and Ahnikm new year 2012, God willing, we bring him back with love and blessings and peace, peace, strength, compassion, safety and pleasure secretary
بجد جمده جدا ياريت تكون فيه اكتر من كده
les msg zwinin bzaf mais brina chiwhdin khrin jdad
ويارب الشعب المصرى يستقر ويكون على احسن الاحوال يارب
كل عام وانتم باحسن حال وبصحه وعافية ودوام روقان البال كل عام وانم بخير واللى جاى ياااااااااااااااااااااااااااااااارب يكون احلى واحلى
حلوه اوووووي
niceeeeeeeeeeee
عايزين مسجات اكتر
يجعله عام ابيض على الكريم واسود على اللئيم ومنيل ب60 نيله على الى يعكنن على الحريم ام روما
انشاء الله الورد و الزهر في بابكم الخير و المال في داركم الفرح و الصحة طول حياتكم (كل عام وانتم بخير)
نطلب ربي يكتبلك في كل دعوة استجابة و في كل رزق زيادة وفي كل تقوى عبادة
• يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان•
كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى
كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى
كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى
كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى
Pingback: رنا 2012
الرسائل حلوة بس متتكررة وصغيرة ياريتيكون فى اكتر من كدا
بصراحة الرسايل جامدة جدا