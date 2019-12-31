رسائل راس السنة الميلادية 2020 مسجات العيد انجليزية وعربية

رسائل راس السنة الميلادية 2020

مصريات – مما لا شك فيه انه خلاص بدأت الاستعدادات تبع الاحتفالات بمناسة عيد ليلة راس السنة الميلادية الجديدة 2020 وخلاص 2019 بتودع بحلوها ومرها بهمها وغمها.

ومهما كانت الظروف حواليك اتمنى بكره احلى واحسن وهني غيرك بالعيد كمان واتمنى لكل اللي تعرفهم مستقبل مشرق وسعيد او احدفلهم كلمتين حلوين يمكن يتمر فيهم وتعود عليك بالمصلحة.

المهم هاتلاقي مجموعة حلوة وجامدة وبنت حلال من رسائل راس السنة 2020 الميلادية الجديدة للحبيب او الاصدقاء الحلوين جديدة جدا ومضحكة ارسلهم وفرح غيرك والاجر والثواب على الله.

متنساش خلاص يعني ايام قليلة وتروح عليك وخير البر عاجله يعني امسك العدة واهري اللي حواليك مسجات واجمل عبارات بمناسبة راس السنة الميلادية 2020 بلهجة مصرية وباقي اللهجات العربية من سورية وسعودية كويتية اماراتية بحرينية قطرية عمانية عراقية يمنية جزائرية مغربية فلسطينية لبنانية سودانية تونسية واردنية ومغربية وغيرها واحلى رسائل العام الجديد 2020 باللغة الانجليزية وخلافه وكله بحساب بالنهاية: هما دول عينة من الـرسايل والباقي على الروابط المبينة ادناه وكل عام وانتم بخير.

مرت سنة .. وجات سنة .. وراحت سنين .. وبتجي سنين ..وحبك بقلبي محفوظ وأمين .. وكل عام وإنت بخير

البقية في حياتك ننعي لك السنة القديمة أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان

سنة جديدة على الابواب .. وحبك بقلبي لسه ما مات .. مصيرك ترجع لي .. وتندم على اللي فات

أنا مش هقول كل عام وأنت بخير ، لكن هقول أنت الخير لكل عام

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك ب العام الجديد 2020

مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها .. إنك لسه معايا فيها

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

كل عام و انت الى الله أقرب ومنه أخوف وبه أعرف وإلى دار كرامته أسبق

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز و هنا أهنيك بالعام الجديد

انت25%ورد 25%ياسمين 50%مسك = 100%عطر السنه الجديده

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

بالانجليزى: HAPPY NEW YEAR. وبالفرنسية: BON OUVE ELLE FETF. وباحلى اللغات: كل عام وانت بالف خير.

أنا لا أقول كل عام و أنت بخير و إنما أقول أنت الخير لكل عام

إن كنت سبقتني فأنت الكريم ابن الكرام وان كنت سبقتك فانت اهل للسلام

فديت الي تذكرني ودايم أنا على باله فديت اللي عايدني وربي يحقق أماله

باشتياق شديد وحب فريد ببعت في اغلي بريد كل سنهز انت في احلي واجمل عام سعيد

العام الجديد جاي عليناو عليكووا قلت اجري اهنيكووا قبل ما حد قبلي ينال رضا معاليكووا

مستحيل تشرق الشمس (( وما تضويك )) ومستحيل بقرب العام جديد (( مااهنيك )) كل وعام وانت بصحة وسلام

انت بعام جديد وبالك بعام جديد بس احبك بعام جديد بس احبك اكيد وكل عام جديد وانت سعام جديد

جعل الله لك فجر عرفه نور وعصرها سرور وليلها عام جديد كل عام وانتم بخير

اخاف الناس تسبقنى تهنى قلبك الطيب يا رب بعام جديدك تتهنى واشوفك كل سنه طيب

اروع رسائل راس السنة الميلادية 2020 بالانجليزي

Tom Cruise

Angelina Jolie

Aishwarya Rai

Arnold

Jennifer Lopez

Amitabh Bachhan

& me..

All the Stars wish u a Very Happy New Year.

Angelina Jolie Aishwarya Rai Arnold Jennifer Lopez Amitabh Bachhan & me.. All the Stars wish u a Very Happy New Year. May The Stars Shine Upon Your Life, May Gorgeous Flowers Blossom Your Life May The New Year Rock Your Life And May God Bless And Protect You All Through The Year.

good time Bad time Day time Night time Off time Work time Happy time Sad time Naye saal main kisi bhi time Apun ka sms aa sakta hai..! Bole to happy new year mamu .

Even If We Have. . . Less Talks Less Hellos Less Stories Less Greetings But Always Remember That . My Prayers Will Never Be Less For You. Wishes You A Bright, . Happy And Prosperous New Year 2020.

We are in the last month of the year. Just felt, I should thank everyone who made me smile this year. You are one of them so here’s a big THANK YOU! Happy New Year!

New year is unfolding like a rose bud. May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life! Happy New Year!

It’s the time of the year… when I renew my affections to a friend in you, commitment to stay in your life, and stand by you at all times!Happy New Year!

Little keys open big locks; Simple words reflect great thoughts; Your smile can cure heart blocks; So keep on smiling, it rocks. Happy New Year 2020!

Inner peace Sound health Increased income Eternal Happiness Good social status Cordial family life A lot of foreign travel

These are a few things I wish for you and your family. Happy New Year!

New Day New Month New Hopes New Resolutions New Aspirations And New Year But there is only one thing old – that’s you. Happy New Year!

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice. So cherish every moment of life and have a wonderful New Year!

The New Year is around the corner. Please handle it with Prayer.

Happy 2020!

Happy 2020! Troubles as light as Air; Love as deep as Ocean; Friends as solid as Diamonds; And Success as bright as Gold. These are wishes for you and your family on this New Year!

Calendar of Love: January = Rose, February = Propose, March = Gift ,April = Lift, May = Chat , June = Date , July = Miss ,August = Kiss , September = Marriage , October = Broke up , November = Rest , December = Next Have a nice year ahead!

May you enjoy: A bountiful Thanksgiving; A joyous Holiday Season; And a healthful Happy New Year!

May the New Year give you N: New Hopes with an E: Early Start to W: Work Y: Yielding E: Enormous A: Assets and R: Returns! Seasons’ greetings and best wishes for a New Year!

May the New Year ring in lots of love, happy tidings, good health and loads of blessings for you and your family! Happy New Year!

Dear New Year, Please let me, my family, my colleagues, my clients and my friends be just happy this time.

Beauty..

Freshness..

Dreams..

Truth..

Imagination..

Feeling..

Faith..

Trust..

This is begining of a new year !

Freshness.. Dreams.. Truth.. Imagination.. Feeling.. Faith.. Trust.. This is begining of a ! “May each day of the coming year be vibrant and new bringing along many reasons for celebrations”

Cheers to a new year and another chance for us to get it right.

New Year’s Day : Now is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week you can begin paving hell with them as usual.

اجمل بطاقات عام جديد سعيد بمناسبة عيد راس السنة الميلادية 2020

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