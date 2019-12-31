رسائل راس السنة 2020 للحبيب، مسجات العام الجديد مضحكة جداً

رسائل راس السنة 2020 للحبيب

مصريات – لو مش عارف تعمل ايه في عيد ليلة راس السنة الميلادية الجديدة 2020 ومحتار ومش لاقي كلمتين تهنئة حلوين او رسائل حب تبعتهم تهاني للحبيب او للحبيبة بمناسبة عيد راس السنة وبداية العام الجديد وتبحث عن بعض عبارات التهنئة بالعيد او اجمل كلمات للحبيب بهذه المناسبة وتمنيات سنة سعيدة جديدة مليانة حب في رسائل العام الجديد 2020 مسجات جديدة وعبارات وكلمات تهاني مضحكة للحبيب، هنا سوف تجد او تجدي اقوى واجمد واجمل مجموعة رسائل راس السنة 2020 واحلى عبارات حب جميلة للحبيب والحبيبة.

وبكده تقدر تخلع من اي لوم او عتاب ممكن يجليلك لو طنشت مناسبة راس السنة العالم كلها بيحتفل فيها وبيتمنى سنة جديدة سعيدة ٢٠٢۰ بيها وبيعمل ليها الف اعتبار ، فبدلا من حفلات راس السنة الصاخبة والاضواء المبهرة والخروج والفسح والتكاليف ووجع الدماغ والحالة اساسا تعبانة عليك باختيار اجمل احدث رسائل راس السنة الميلادية مضحكة تعبر عن الحب والاخلاص والشوق والذي منه، وخلص نفسك وريح دماغك وابعث للحبيب شوية مسجات حب للموبايل، ولو عايز تبارك لزمايلك ع واتس اب او تويتر او الاميل الفيس بوك ولا غيره يكفي تعمل شير او لايك هنا.

اجمل رسائل معايدة العام الميلادي الجديد مضحكة جديدة قصيرة للحبيب



ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد.

يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

الى كل من اسأت اليه في العام الماضي…الى كل من قصرت او أخطأت في حقه او أديته بقصد او بدون قصد اقول لكــــــم…ما شفتوا شيئ وما خفي كان اعظم.

يا طيور السلام مري عليهم و بالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

يجعله عام أبيض عالكريم أسود عاللئيم منيل بـ 60 نيلة عاللى يعكنن عالحريم

أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين.

كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل يا مضـــوي شمعــة ســنيــني كـــل عــام وأنــت الأول فــي حــياتـي وقـــلبي وعــين.

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة كل عام وأنت بـ 2020 خير يا أحلى قلب بالدنيا.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وسنة جديدة جميلة علينا و عليكي ياحبيبتي.

احاطك الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة ” عام سعيد “

حنكش بلبط انكش شعرك واتنطط علشان السنة الجديدة يا زغنطط.

مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفــوظ في كل آن وحين وكل عام وإنت بخير يارب آمين.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة 2020 سعيدة جديدة.

لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

أقولك كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة

مرت سنين من عمري أجملها يوم شفتك بعيني وبكرة بتمر سنة جديدة أتمنى تروي ظمأي بعز صيفي

يكفيني رجوعك لي أثبت لي طيب أصلك وبضحي بلي راح وبالروح من أجلك وببتدي معاك سنة جديدة

نحتفل نضوي الشموع و نبتسم للحب نجدد أيام السعاده و الهوى فينا ونتسامر في وداد حلو صافي عذب نجذب الحاضر إلى أيام ماضين

بطاقة فلاش صور سنة جديدة سعيدة ٢٠٢۰ للتهنئة بحلول العام الجديد



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