رسائل رأس السنة 2022 كلمات وعبارات معايدة قصيرة مضحكة جدًا

رسائل راس السنة 2022

رسائل رأس السنة 2022

مصريات – بدل ما تخرج من البيبان الحر الضيقة ولظروف الطقس البارد يعني، ومراعاة لبدء العد التنازلي لعام ميلادي جديد فريد، فننصحكم انكم تفضلوا في بيوتكم تحت البطاطين والالحفة، وتكتفوا بالتهنئة والمعايدة من خلال عبارات تهاني قصيرة وطويلة ومضحكة جدا بمناسبة حلول راس السنة الميلادية الجديدة 2022 في كافة الدول الناطقة بالعربية من محيطها إلى خليجها وما بين نهريها وبكل لهجاتها العامية المصرية، السودانية، السعودية، البحرينية، الكويتية، القطرية، الاماراتية، العمانية، اليمنية. المغربية، التونسية، الليبية، الجزائرية، السورية، اللبنانية، الفلسطينية، الاردنية، العراقية.

ومع أول بشاير العام الجديد، انسوا اي حاجة وحشة مرت عليكم واي زعل، وابدأ مع اقوى كلمات المعايدة المضحكة المليئة بالبهجة والحبور والسرور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، جديدها وقديمها من الفيس بوك مروراً بانستاجرام وتوبتر والواتس اب، اضافة الى باقي تطبيقات التراسل الفوري العاجل والآجل والغير مسمى على أجهزة الموبايل الذكية منه والغبية ان صح اللسان وجاز التعبير.

فيما يأتي، وبين ايديكم تجدون مجموعات عديدة من اروع مسجات مضحكة بعيد راس السنة ٢٠٢٢، قد يكون البعض منها يمكن مش جديدة جدا جدا، ولكنها على اي حال على عبارات وافكار جديدة جدا للبعض الآخر منكم واليكم كونها تنضوي في قسم رسائل العام الجديد 2022 أو ليلة راس السنة، بس شغالة اكيد.. وللمزيد من الرسائل الجديدة انظر الروابط في الاسفل.

مسجات بابا نويل راس السنةالمهم اشحن الرصيد مع بابا نويل او سانتا كلوز وابدأ في ارسال اجمل رسائل راس السنة الميلادية الجديدة 2022، وأسعد الاصدقاء والاحباء والاقارب.

وطبعاً تجدون المزيد وكل جديد من بطاقات تهنئة والعاب وصور وحالات واتس اب عن ليلة راس السنة ونهاية عام 2022 ونتابع معكم كل الاحتفالات بتوديع اللي راح بحلوه او بمره.

  • بتبدى سنة جديدة .. ومش عايزين رسايل قديمة ابعت كل شيء جديد .. نتفائل فيه بسنة سعيدة.

  • 1000 ورده 400 تهنئه 600 مبروك 22 باقة ورد = 2022 سنه حلوة عليك يا جميل.

  • نصيحة محب . شوف نفسك هالسنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

  • لو جرحنا .. وإنجرحنا .. خلنا ننسنا .. أو نتناسا .. المهم نبدى سنة جديدة .. والقلوب فيها متصافية.

  • نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي مما ادى الى امتلاء الذاكره .. يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم .. كل عام وانتم بخير.

  • فكرت أهديك في السنة الجديدة .. عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك .. وما أقدر أشوفك.

  • كل عام وانتي حبيتي ويارب تعدي علينا الف عيد واحنا مع بعض والعالم كله بخير ونعيش في سلام

  • ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب.

  • انتي اول شخص بالدنيا يستاهل كلمه كل عام وانت بخير ياأحلى حد بالدنيا.

  • تهنئه حارة مولعه باعياد جميله مشخلعه من غير بمب وفرقعه لناس حلوة مطرقعه.

  • كل عام جديد وأنتم بألف صحه وسعاده ودايما بالخير ف زياده.

  • قبل زحمة السير ورسايل الغير احب اهنيك واقلك كل عام وانت بخير.

  • انت بعام جديد وبالك بعام جديد بس احبك بعام جديد بس احبك اكيد وكل عام جديد وانت سعام جديد.

  • مع قطرات الندى ومايحمله الورد من شذى اقول احلى عام جديد للى غلاه ماله مدى.

  • كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل يا مضـــوي شمعــة ســنيــني .. كـــل عــام وأنــت الأول فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.

  • مرت سنة .. وجات سنة وراحت سنين .. وبتجي سنين .. وحبك بقلبي محفوظ وأمين .. وكل عام وإنت بخير.

  • أتمنى لك سنه سعيده وعسى عامك سعاده وحب ،،، % 2022 % تذكر أنا أول من هنأك.

  • عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر براس السنة 2022

  • كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

  • كل سنة والدنيا بين اديك والضحكة ما تفارق عنيك وعام جديد سعيد علينا وعليك.

  • حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس.

  • تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

  • أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.

  • أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.

  • كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير.

  • ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني.

  • كل يوم جديد وانت غلوتك تزيد اسبق العالم واقلك كل عام وانت سعيد.

  • يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

  • يالى عن عينى بعيد و فى قلبى عايش اكيد كل سنة وانت فى احلى و اجمل عيد.

  • يا قمر بالعالي ميل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير.

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رسائل رأس السنة 2022 كلمات وعبارات معايدة قصيرة مضحكة جدًا

01/01/2022 186 تعليق وسائط راس السنة , , , , , , , , , , , , ,
186 comments
  1. عبد الحميد الجميلي 30/12/2014 14:51 -

    كل عام وانتم بألف خير واسأل المولى أن يعم الخير على الإنسانية جميعاً فكلنا اخوة في الإنسانية على أقل تقدير

  3. ريهام سعيد 26/12/2014 23:30 -

    كل سنه وانتو طيبين يا مسلمين كل عام و انتو بخير

  4. youssra 25/12/2014 21:03 -

    الله يصفي قلوب الناس بالخير و التقوى و انشاء الله يجعله من ميزان حسناتنا ،و يجعلنا مسلمين .هذه السنة مرت و انشاء الله تلسنة الجاية خير

  6. youssra 25/12/2014 20:57 -

    كل عام و انتم بخير اعاده الله عليكم بالصحة و العاغية  و الرزق مع نجاح دائم و التوفيق مع تحياتي لكل الامة العربية عامة و الجزائر خاصة

  7. زروق عـيـســي_الســودانـي 01/01/2014 10:06 -

    كـل ســنة والـشــعب الـعـربـي بالــف خــير والاخــوان الـفـلسـطيـنين تـحـديـدآ ربـنـا يـحـفـظـهـم واخــص بـالـتـهنـيـئة شــعـبي الاصـــيل الـشــعب الـســودانـي الابــي
    دمـتم بـخــير يــا فــخــر الــعـــرب يــا شـــعـب الــســودان

  8. لبنانية 31/12/2013 20:51 -

    رسائل رائعة مشكورين واحلى ليلة راس السنة لجميع الاخوة العرب من لبنان

  9. هبه 31/12/2013 18:40 -

    كل عام وانتو بمليون خير وسعاده happy new year

  10. soso m 31/12/2013 12:42 -

    كل عام والشعب الجزائري بالف خير و كل الامة العربية

  11. soso m 31/12/2013 12:38 -

    كل عام وانتم بالف خير نشاالله يدخل علينا بالخير والبركات وافراح امييييييين

  14. Khamis yanis 29/12/2013 22:09 -

    عام سعيد لكل الجزائر وعربي ( كل عام وانتم بخير ويحارب سنة جديدة علي الأمة الجزائرية والأمة المسلمً………يارب تكون سنة سعيد )

  15. مكي نصرالدين 29/12/2013 16:43 -

    عام سعيد لكل المسلمين و كل عام و الأمة الاسلامية بخير 

  16. زينة 29/12/2013 13:02 -

    اتمنى أن تدخل هذه السنة الميلادية الجديدة على المملكة المغريبة  بالهناء وراحة البال.وأتمنى من الله عز وجل أن يهدي بعض الشعوب الاسلامية على نفسها ويوحد  كلمتها 

  17. محمد 28/12/2013 22:20 -

    كل عام وانتم بخير ويارب سنة جديدة تكون سنة سعيدة على الامة الجزائرية و الامة المسلمة يارب يجعل ايامكة كلها خير

  19. محمد عبدالله 28/12/2013 16:49 -

    يارب تفرح كل القلوب وتبدل الحال باحسن الاحوال

  20. محمد عبدالله 28/12/2013 16:47 -

    كل سنه والدنيا بين ايديكم والضحكه ما تفارق عينيكم وعام سعيد علينا وعليكم

  21. بشرى الجزائر 28/12/2013 14:36 -

    كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد (2014) أعاده الله بكل خير على مصر والجزائر وعلى جميع الأمة العربية الاسلامية ياااااااااااااااااااااااارب.

  22. Rasha Sy 28/12/2013 11:57 -

    غلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك
    وبنظر عيني حطيتك .. وبالعام الجديد هنيتك.

  23. نور ها ن فهمى الحنفى بشتو 26/01/2013 17:55 -

    كل عا م وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبنة

  24. محمد عبدالجواد السيد العسكرى 13/01/2013 08:39 -

    يا رب تفرح كل قلب حزين وكل عام والشعب المصرى بخير

  25. الله اكبر 01/01/2013 20:00 -

    كل سنة وانتوا طيبيين .. مسلمين و مسحيين ..وحركة جبنة نستوا المعفنين

  26. علوش الامر 01/01/2013 11:28 -

    واو شوهالحلا يارب اجعلها سنة جديدة علينا وعليكم

  27. meriem algerie 31/12/2012 19:51 -

    كل عام والشعب العربي بخير وخصوصا المصري

  28. برهيم 31/12/2012 16:57 -

    يارب تكون سنه سعيد عليا انا زوجى واولادى

  32. مصعب محمد عثمان والطاهر على الطاهر 31/12/2012 14:59 -

    نتمنى التوفيق والنجاح لكل اخوتنا فى العالم الاسلامى والعربى والسودان خصوصا

  33. احمد طاهر على 31/12/2012 14:56 -

    يا رب عام سعيد للامة الاسلامية والعربية

  34. عبوود أبو عواد 30/12/2012 20:34 -

    كل عاااام و الشعب الاردني و الشعب العربي كامل بألف خير…..
    ..
    وكل عاام و جدي و جدتي بألف خير والله يديم الصحة و العافية عليهم…
    ..
    و كل عاااام و ابي و امي بألف خير و الله يطول بعمركو و يعطيكم الصحة و العافية ….
    ..
    و كل عااام و اخي و خواتي بألف خير…
    ..
    وكل عااام و أصدقائي بألف خير…

  36. صهيب السودان 30/12/2012 13:14 -

    كل عاااااااااااااااااااااااااام والامة الاسلامية بالف خير وصحة وعافية وتحية خاااااااااصة جدا الي اخواني في فلسطين

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