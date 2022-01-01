رسائل رأس السنة 2022 كلمات وعبارات معايدة قصيرة مضحكة جدًا

رسائل رأس السنة 2022

مصريات – بدل ما تخرج من البيبان الحر الضيقة ولظروف الطقس البارد يعني، ومراعاة لبدء العد التنازلي لعام ميلادي جديد فريد، فننصحكم انكم تفضلوا في بيوتكم تحت البطاطين والالحفة، وتكتفوا بالتهنئة والمعايدة من خلال عبارات تهاني قصيرة وطويلة ومضحكة جدا بمناسبة حلول راس السنة الميلادية الجديدة 2022 في كافة الدول الناطقة بالعربية من محيطها إلى خليجها وما بين نهريها وبكل لهجاتها العامية المصرية، السودانية، السعودية، البحرينية، الكويتية، القطرية، الاماراتية، العمانية، اليمنية. المغربية، التونسية، الليبية، الجزائرية، السورية، اللبنانية، الفلسطينية، الاردنية، العراقية.

ومع أول بشاير العام الجديد، انسوا اي حاجة وحشة مرت عليكم واي زعل، وابدأ مع اقوى كلمات المعايدة المضحكة المليئة بالبهجة والحبور والسرور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، جديدها وقديمها من الفيس بوك مروراً بانستاجرام وتوبتر والواتس اب، اضافة الى باقي تطبيقات التراسل الفوري العاجل والآجل والغير مسمى على أجهزة الموبايل الذكية منه والغبية ان صح اللسان وجاز التعبير.

فيما يأتي، وبين ايديكم تجدون مجموعات عديدة من اروع مسجات مضحكة بعيد راس السنة ٢٠٢٢، قد يكون البعض منها يمكن مش جديدة جدا جدا، ولكنها على اي حال على عبارات وافكار جديدة جدا للبعض الآخر منكم واليكم كونها تنضوي في قسم رسائل العام الجديد 2022 أو ليلة راس السنة، بس شغالة اكيد.. وللمزيد من الرسائل الجديدة انظر الروابط في الاسفل.

المهم اشحن الرصيد مع بابا نويل او سانتا كلوز وابدأ في ارسال اجمل رسائل راس السنة الميلادية الجديدة 2022، وأسعد الاصدقاء والاحباء والاقارب.

وطبعاً تجدون المزيد وكل جديد من بطاقات تهنئة والعاب وصور وحالات واتس اب عن ليلة راس السنة ونهاية عام 2022 ونتابع معكم كل الاحتفالات بتوديع اللي راح بحلوه او بمره.

بتبدى سنة جديدة .. ومش عايزين رسايل قديمة ابعت كل شيء جديد .. نتفائل فيه بسنة سعيدة.

1000 ورده 400 تهنئه 600 مبروك 22 باقة ورد = 2022 سنه حلوة عليك يا جميل.

نصيحة محب . شوف نفسك هالسنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

لو جرحنا .. وإنجرحنا .. خلنا ننسنا .. أو نتناسا .. المهم نبدى سنة جديدة .. والقلوب فيها متصافية.

نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي مما ادى الى امتلاء الذاكره .. يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم .. كل عام وانتم بخير.

فكرت أهديك في السنة الجديدة .. عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك .. وما أقدر أشوفك.

كل عام وانتي حبيتي ويارب تعدي علينا الف عيد واحنا مع بعض والعالم كله بخير ونعيش في سلام

ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب.

انتي اول شخص بالدنيا يستاهل كلمه كل عام وانت بخير ياأحلى حد بالدنيا.

تهنئه حارة مولعه باعياد جميله مشخلعه من غير بمب وفرقعه لناس حلوة مطرقعه.

كل عام جديد وأنتم بألف صحه وسعاده ودايما بالخير ف زياده.

قبل زحمة السير ورسايل الغير احب اهنيك واقلك كل عام وانت بخير.

انت بعام جديد وبالك بعام جديد بس احبك بعام جديد بس احبك اكيد وكل عام جديد وانت سعام جديد.

مع قطرات الندى ومايحمله الورد من شذى اقول احلى عام جديد للى غلاه ماله مدى.

كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل يا مضـــوي شمعــة ســنيــني .. كـــل عــام وأنــت الأول فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.

مرت سنة .. وجات سنة وراحت سنين .. وبتجي سنين .. وحبك بقلبي محفوظ وأمين .. وكل عام وإنت بخير.

أتمنى لك سنه سعيده وعسى عامك سعاده وحب ،،، % 2022 % تذكر أنا أول من هنأك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر براس السنة 2022

كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

كل سنة والدنيا بين اديك والضحكة ما تفارق عنيك وعام جديد سعيد علينا وعليك.

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس.

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير.

ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني.

كل يوم جديد وانت غلوتك تزيد اسبق العالم واقلك كل عام وانت سعيد.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

يالى عن عينى بعيد و فى قلبى عايش اكيد كل سنة وانت فى احلى و اجمل عيد.

يا قمر بالعالي ميل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير.

بطاقة كرتون فلاشي للاهداء بمناسبة راس السنة 2022

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