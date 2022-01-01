رسائل رأس السنة 2022 كلمات وعبارات معايدة قصيرة مضحكة جدًا

رسائل رأس السنة 2022
مصريات – بدل ما تخرج من البيبان الحر الضيقة ولظروف الطقس البارد يعني، ومراعاة لبدء العد التنازلي لعام ميلادي جديد فريد، فننصحكم انكم تفضلوا في بيوتكم تحت البطاطين والالحفة، وتكتفوا بالتهنئة والمعايدة من خلال عبارات تهاني قصيرة وطويلة ومضحكة جدا بمناسبة حلول راس السنة الميلادية الجديدة 2022 في كافة الدول الناطقة بالعربية من محيطها إلى خليجها وما بين نهريها وبكل لهجاتها العامية المصرية، السودانية، السعودية، البحرينية، الكويتية، القطرية، الاماراتية، العمانية، اليمنية. المغربية، التونسية، الليبية، الجزائرية، السورية، اللبنانية، الفلسطينية، الاردنية، العراقية.
ومع أول بشاير العام الجديد، انسوا اي حاجة وحشة مرت عليكم واي زعل، وابدأ مع اقوى كلمات المعايدة المضحكة المليئة بالبهجة والحبور والسرور على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، جديدها وقديمها من الفيس بوك مروراً بانستاجرام وتوبتر والواتس اب، اضافة الى باقي تطبيقات التراسل الفوري العاجل والآجل والغير مسمى على أجهزة الموبايل الذكية منه والغبية ان صح اللسان وجاز التعبير.
فيما يأتي، وبين ايديكم تجدون مجموعات عديدة من اروع مسجات مضحكة بعيد راس السنة ٢٠٢٢، قد يكون البعض منها يمكن مش جديدة جدا جدا، ولكنها على اي حال على عبارات وافكار جديدة جدا للبعض الآخر منكم واليكم كونها تنضوي في قسم رسائل العام الجديد 2022 أو ليلة راس السنة، بس شغالة اكيد.. وللمزيد من الرسائل الجديدة انظر الروابط في الاسفل.
المهم اشحن الرصيد مع بابا نويل او سانتا كلوز وابدأ في ارسال اجمل رسائل راس السنة الميلادية الجديدة 2022، وأسعد الاصدقاء والاحباء والاقارب.
وطبعاً تجدون المزيد وكل جديد من بطاقات تهنئة والعاب وصور وحالات واتس اب عن ليلة راس السنة ونهاية عام 2022 ونتابع معكم كل الاحتفالات بتوديع اللي راح بحلوه او بمره.
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بتبدى سنة جديدة .. ومش عايزين رسايل قديمة ابعت كل شيء جديد .. نتفائل فيه بسنة سعيدة.
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1000 ورده 400 تهنئه 600 مبروك 22 باقة ورد = 2022 سنه حلوة عليك يا جميل.
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نصيحة محب . شوف نفسك هالسنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.
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لو جرحنا .. وإنجرحنا .. خلنا ننسنا .. أو نتناسا .. المهم نبدى سنة جديدة .. والقلوب فيها متصافية.
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نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي مما ادى الى امتلاء الذاكره .. يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم .. كل عام وانتم بخير.
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فكرت أهديك في السنة الجديدة .. عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك .. وما أقدر أشوفك.
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كل عام وانتي حبيتي ويارب تعدي علينا الف عيد واحنا مع بعض والعالم كله بخير ونعيش في سلام
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ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب.
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انتي اول شخص بالدنيا يستاهل كلمه كل عام وانت بخير ياأحلى حد بالدنيا.
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تهنئه حارة مولعه باعياد جميله مشخلعه من غير بمب وفرقعه لناس حلوة مطرقعه.
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كل عام جديد وأنتم بألف صحه وسعاده ودايما بالخير ف زياده.
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قبل زحمة السير ورسايل الغير احب اهنيك واقلك كل عام وانت بخير.
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انت بعام جديد وبالك بعام جديد بس احبك بعام جديد بس احبك اكيد وكل عام جديد وانت سعام جديد.
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مع قطرات الندى ومايحمله الورد من شذى اقول احلى عام جديد للى غلاه ماله مدى.
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كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل يا مضـــوي شمعــة ســنيــني .. كـــل عــام وأنــت الأول فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.
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مرت سنة .. وجات سنة وراحت سنين .. وبتجي سنين .. وحبك بقلبي محفوظ وأمين .. وكل عام وإنت بخير.
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أتمنى لك سنه سعيده وعسى عامك سعاده وحب ،،، % 2022 % تذكر أنا أول من هنأك.
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عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر براس السنة 2022
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كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.
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كل سنة والدنيا بين اديك والضحكة ما تفارق عنيك وعام جديد سعيد علينا وعليك.
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حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس.
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تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين
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أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.
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أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.
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كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير.
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ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني.
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كل يوم جديد وانت غلوتك تزيد اسبق العالم واقلك كل عام وانت سعيد.
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يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.
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يالى عن عينى بعيد و فى قلبى عايش اكيد كل سنة وانت فى احلى و اجمل عيد.
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يا قمر بالعالي ميل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير.
كل عام وانتم بألف خير واسأل المولى أن يعم الخير على الإنسانية جميعاً فكلنا اخوة في الإنسانية على أقل تقدير
كل سنه و انتو طيبين
كل سنه وانتو طيبين يا مسلمين كل عام و انتو بخير
الله يصفي قلوب الناس بالخير و التقوى و انشاء الله يجعله من ميزان حسناتنا ،و يجعلنا مسلمين .هذه السنة مرت و انشاء الله تلسنة الجاية خير
كل عام و انتم بخير
كل عام و انتم بخير اعاده الله عليكم بالصحة و العاغية و الرزق مع نجاح دائم و التوفيق مع تحياتي لكل الامة العربية عامة و الجزائر خاصة
كـل ســنة والـشــعب الـعـربـي بالــف خــير والاخــوان الـفـلسـطيـنين تـحـديـدآ ربـنـا يـحـفـظـهـم واخــص بـالـتـهنـيـئة شــعـبي الاصـــيل الـشــعب الـســودانـي الابــي
دمـتم بـخــير يــا فــخــر الــعـــرب يــا شـــعـب الــســودان
رسائل رائعة مشكورين واحلى ليلة راس السنة لجميع الاخوة العرب من لبنان
كل عام وانتو بمليون خير وسعاده happy new year
كل عام والشعب الجزائري بالف خير و كل الامة العربية
كل عام وانتم بالف خير نشاالله يدخل علينا بالخير والبركات وافراح امييييييين
2014 كوني زي مابدك بطلت تفرق PP
كل عام وانتم بخير
عام سعيد لكل الجزائر وعربي ( كل عام وانتم بخير ويحارب سنة جديدة علي الأمة الجزائرية والأمة المسلمً………يارب تكون سنة سعيد )
عام سعيد لكل المسلمين و كل عام و الأمة الاسلامية بخير
اتمنى أن تدخل هذه السنة الميلادية الجديدة على المملكة المغريبة بالهناء وراحة البال.وأتمنى من الله عز وجل أن يهدي بعض الشعوب الاسلامية على نفسها ويوحد كلمتها
كل عام وانتم بخير ويارب سنة جديدة تكون سنة سعيدة على الامة الجزائرية و الامة المسلمة يارب يجعل ايامكة كلها خير
عام مشرق
يارب تفرح كل القلوب وتبدل الحال باحسن الاحوال
كل سنه والدنيا بين ايديكم والضحكه ما تفارق عينيكم وعام سعيد علينا وعليكم
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد (2014) أعاده الله بكل خير على مصر والجزائر وعلى جميع الأمة العربية الاسلامية ياااااااااااااااااااااااارب.
غلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك
وبنظر عيني حطيتك .. وبالعام الجديد هنيتك.
كل عا م وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبنة
يا رب تفرح كل قلب حزين وكل عام والشعب المصرى بخير
كل سنة وانتوا طيبيين .. مسلمين و مسحيين ..وحركة جبنة نستوا المعفنين
واو شوهالحلا يارب اجعلها سنة جديدة علينا وعليكم
كل عام والشعب العربي بخير وخصوصا المصري
يارب تكون سنه سعيد عليا انا زوجى واولادى
كل عام وانتم بخير يا شعب مصر
كل عام و انتم بخير يا مصرين
كل سنة وانتم طيبين
نتمنى التوفيق والنجاح لكل اخوتنا فى العالم الاسلامى والعربى والسودان خصوصا
يا رب عام سعيد للامة الاسلامية والعربية
كل عاااام و الشعب الاردني و الشعب العربي كامل بألف خير…..
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وكل عاام و جدي و جدتي بألف خير والله يديم الصحة و العافية عليهم…
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و كل عاااام و ابي و امي بألف خير و الله يطول بعمركو و يعطيكم الصحة و العافية ….
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و كل عااام و اخي و خواتي بألف خير…
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وكل عااام و أصدقائي بألف خير…
koul sana wa el oma el 3arabiya ba 1000 5irrrrrrrr
كل عاااااااااااااااااااااااااام والامة الاسلامية بالف خير وصحة وعافية وتحية خاااااااااصة جدا الي اخواني في فلسطين