رسائل رمضانية حلوة سلي صيامك وأرسل أجمل المسجات وكله بثوابه

رسائل رمضانية حلوة

مصريات – قبل ما تنشغل بالذكر والعبادة او تقضيها مع الياميش ومسلسلات رمضان ابدأ من دلوقتي وقبل الكل هني االناس باروع مسجات قصيرة رمضانية جميلة جدًا وجديدة بمناسبة الشهر الكريم يعني مسجات فيها دعاء وخير ولا ينوبك منها إلا الثواب ان شاء الله.

ومش بس مسجات حلوة للتسلية لا فيها ثواب لما تدعي لواحد وترسله رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك او في اي يوم من ايام الشهر الكريم، وانت ونيتك وانت باعت رسائل رمضان قصيرة خير شر تقضية واجب.

وعليه، سارع الآن بارسال أطيب التمنيات الرمضانية وبأي لهجة عربية: مصرية، سودانية، ليبية، سعودية، كويتية، قطرية، اماراتية، بحرينية، يمنية، جزائرية، تونسية، مغربية، ليبية، عراقية، سورية، لبنانية، فلسطينية، اردنية.

ويمكنك أيضًا إرسال اجمل تمنيات رمضان كريم اليومية لأصدقائك وأفراد أسرتك مع صور رمضان المزينة باحلى العبارات وذلك باستخدام اي من وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك او تويتر او تطبيق واتس اب Whatsapp وكذلك انستاجرام Instagram والرسائل النصية عمومًا.

ودول هما مسجات للموبايل والواتس اب وتويتر تهنئة رمضانية.

يارساله دوريه.. وامسكيه.. وبوسيه..وقبل الزحمه.. بشهر الرحمه هنيه.

يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه.

كلها ساعات تشرق شمش رمضان كتب الله لك الغفران وبيض وجهك بالقرآن.

قبل اي انسان وقبل الاوان باوان وقبل الهلال مايبان مبارك عليك رمضان.

اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك.

قبل الشوربة و السنبوسة*لك ألف بوسة*و كل رمضان و أنت بخير قبل الحوسة.

في رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن احبك

ام تى أشوفك .. امتى ألقاك ..يمر رمضان و إنت بعيد .. وشوقي يزيد ..وكل عام وإنت بخير.

تى أشوفك .. امتى ألقاك ..يمر رمضان و إنت بعيد .. وشوقي يزيد ..وكل عام وإنت بخير. غسل الله قلبك بماءاليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء ..وعصافيرالدني … تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان ..

أَنْتَظِر هَاليُوْم……. تَعْرِف لِيَه…..؟؟؟؟؟؟ لِأَنِّي أَبِي أَقُوْلُك……. كُل رمضان وَأَنْت بِأَلْف خَيْر يَالَغَالِي.

يادانه في البحور .. يازهره بين الزهور .. أهنيك بقرب رمضان .. زينة الشهور …

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بلفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل .

رمضان شهر الله و أفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله.

رمضان كريم علنا وعليكم تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من صوامه وقوامه.

أهديك عطرالورد والوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك برمضان وأيامه

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان يا الله يارحمن.

كل سنة وانتو طيبين علي الخير مجتمعين بالفرحة متجمعين.

اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه.

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود ..

بريحة العطر والمسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود تهاني لكم من قلب ودود

الله يتقبل صيامك وقيامك… ومبارك عليك الشهر…. ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ….إن شاء الله…

قبل اى انسان وقبل الأوان بأوان وقبل الهلال مايبان مبارك عليك رمضان.

كل ساعة… كل يوم… كل اسبوع…كل رمضان… كل عام وأنت بألف خير..

يارب يارحمن يامنان بلغ قارىء الرسالة رمضان واجعله يزهى حسنأ وسط الجنان.

ملاك الطيبة سميتك وعلى الناس أغليتك وبالتهاني خصيتك وبقرب رمضان هنيتك.

فانوسى منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم “كل سنه وانتم طيبين”.

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رسائل رمضانية حلوة سلي صيامك وأرسل أجمل المسجات وكله بثوابه