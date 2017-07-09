رسائل شوق قوية، مسجات حب وحنين وغرام للحبيب البعيد والقريب

رسائل شوق

مصريات – اذا كنت حابب تعبر عن شدة العشق والشوق والحنين للحبيب، سواء كان للزوجة او للزوج البعيد المسافر وللمخطوبين، للعشاق المولهين وغيرهم، ومش لاقي كلمتين حلوين وعبارات شوق توصف فيها مشاعرك الجياشة والاشواق الملتهبة، وبالمرة يبقى فيهم كلام غزل واشتياق وعبارات حب وغرام وحنين .. يبقى دواك عندنا.

يعني سوف تجد امامك رسائل اشتياق وحب قصيرة جديدة قوية مصرية وعربية بكل اللهجات سعودية سودانية مغربية ليبية تونسية جزائرية اردنية عراقية اماراتية قطرية بحرينية عمانية يمنية كويتية سورية لبنانية فلسطينية .. واجمل مسجات واتس اب للموبايل شوق وحب وغرام للحبيب معبرة ومنها رسائل حب حزينة للعشاق كلها شوق وتفي بالمطلوب.



ومن غير ما تضيع وقتك بالتفكير وسط مشاغل الحياة اليومية هاتلاقي احلى كلمات شوق ووله وحب وحنين وترسم ابتسامة على وجه حبيبك من خلال مسجات شوق سواء كانت طويلة ولا قصيرة وحتى لو في شوية زعل والنفوس مش صافية هاتلاقي كذلك هنا رسائل شوق وعتاب قوية للجوال ، اختار ما يناسب ذوقك ومودك من مسجات حب مليانة اشتياق للحبيب في الوقت الحالي ووصله لنصك التاني عن طريق الفيس بوك ، التويتر ، بلاك بيري ، واتس اب المهم تضمن انه يوصل ويأثر في الحبيب.

احلى رسائل واتس اب للموبايل شوق قوية جديدة طويلة و قصيرة

صباح الخير من قلب مشتاق وولهان

إلى أغلى انسان

واسمه البداري

أحبه حب ما انذكر من قديم الزمان

لا بتاريخ الإنس ولا بقصص الجان

هو الغلا وكل ما في ها الكون من أشجان ♥ ♥ ♥ في غيبتك

تثقل علي الدقايق والوقت مع غيرك ماعاد

ينطاق.

ربطتني مابين عهد

ووثايق

وخليتني بس للقصايد

والأوراق

واليوم أقولك دون

الخلايق: ماعيني لغيرك من

الناس

تشتاق ♥ ♥ ♥ صورتك في عيني

وفي القلبطاريك

تعال شوف بدنيتي (وش مكانك؟)

ان جيت كل دقات قلبي تحييك

وان (رحت) يكفيني بقايا حنانك

أعاهدك ما يوم ممكن (أخليك؟؟)

وماعاش من ياخذ بقلبي (مكانك) ♥ ♥ ♥ مشتاق”

صدقيني لشوفك ولقياك

وكل العيون بلا عيونك ممله

اسمك على لساني وشوقي لملقاك

ورسمك ترى بوسط قلبي محله

كل املي تجمعني الايام “وياك”

يامالك “القلب” مع العقل كله ♥ ♥ ♥ موقع رسائل حب وشوق للجوال طويلة

اجمل رسائل شوق وحب للموبايل ♥ ♥ ♥ أنا ودي تعرف إني شربت المر بـ أسبابك

ألا ياليت لو تلطف وتروي قلبي العطشان

وأنا مدري متى يرتاح بالي ثم يهنابك

وأنا مدري متى يصبح خفوقي بـ اللقا طربان

وأنا طالبك لا تقسى على شخص ٍ تهقوابك

كتّبك قصهٍـ روعهـ جعلها للهوى عنوان ! ♥ ♥ ♥ ماعلموك ؟

إنه في غيابك

يلف دنياي السكون وفي وجودك

تضحك احزاني وتهون.. ♥ ♥ ♥ جتني على طاريك عذبات الايام ذكراك ساقت لي جميع القوافي لك قلب له مع الطيب وقفات وبين الضلوع الحانيه قلب صافي لامن ذكرتك والليالي القديمات فزيت من نومي لو كنت غافي ♥ ♥ ♥ في غيـــــــــــبتك

تثقل علي الدقايق والوقت مع غيرك ماعاد

ينطاق.

ربطتني مابين عهد

ووثايق

وخليتني بس للقصايد

والأوراق

واليوم أقولك دون

الخلايق: ♥ ♥ ♥ ماعيني لغيرك من

النـاس

تشتـــــــــــــــاق ♥ ♥ ♥ هـذا الحـنان الـلي له الـقـلـب محـتاج

أرجـوك زيـــد بالعـطـا واحـتـويـني

وان كان شفت في وصالي لك احراج

فـي صمت أحبك بين قــلبي وبــيــني ♥ ♥ ♥ رسائل شوق و اجمل رسائل حب وغرام قصيرة قوية مسجات شوق وحنين طويلة ♥ ♥ ♥ سأظل أطلب صحبتك

أذكر حلاوة أخوتك وتظل عيني للأبد عين تحن لرؤيتك ♥ ♥ ♥ آآآآه لو تدري بـ قلبي وشـ يقول ؟؟

يوم تقطع خطوتك ” حبل الوصال ”

تشهق أنفاسي ويملكني الذهول !!

وتنرسم في نظرتي كلمهـ ” تعاال ” ♥ ♥ ♥ احبك بجنون خليهم يدرون وش بيسون ها ها ها من البحر بيشربون احبك يالمشتاق ♥ ♥ ♥ قلي من اللي يحمل الهم عني؟؟

لاغبت لحظة عن عيوني واقفيت

ليه الصدود وليه كل التجني؟؟

اشهد انك في عذابي تماديت!!

ان كان قصدك بالغلا تمتحني

انت الوحيد بداخل القلب ( لك بيت ) ♥ ♥ ♥ تدري وش صاب الخفوق!!..فيه بعض آثار شوق وبه جروح وبه حروق..وبه سوالف لو تروق وبه نزيف بالحنايا ..من فراقك يا هوى قلبي الصدوق ♥ ♥ ♥ فجأة وبدون احساس..بين صمت واندهاش

نطق قلبي وقال وحشتنا يالغالي.. ♥ ♥ ♥ مابيك بالقوه ..ولابيك بالطيب

أبيك من كيفك تحس بحنيني

مابيك تقبل باخر العمر وتغيب

أبيك دايم بين رمشي وعيني

خذني وغربني عن الناس تغريب ♥ ♥ ♥ اشتاقلك واقول وين غايب؟ ويرد نبض القلب يقول غايب

انشهد اني بمحبتك اعلنت وعن حبكم لو غبت ماني بتايب

انت الوحيد اللي بقلبي تمكنت ولو تكثر الازوال ما عنك نايب ♥ ♥ ♥ من غلاك ودي اكتب على كفك قصيدة

الحبر موجود بس آآآخ كفك من يصيده ♥ ♥ ♥ ما يموت الشوق لو قل الوصل ..

وما يهز القلب زلزال الظروف ..

وانت داري في محبتنا اصل ..

ولو يطول الصمت لا يلحقك خوف ..

والغلا بالقلب والله متصل ..

ثابت مثل الاصابع بالكفوف .. ♥ ♥ ♥ اشتقتلك يلي عني تناسيت وما سئلت عني عايش او توفيت ♥ ♥ ♥ صحيح رسالة منك تفرحني,

لكن صوتك

يريحني,

وشوفتك

تسوى أغلى ما عندي, ♥ ♥ ♥ ارجع ابيكـــ اليوم ودي بـــ دنياكمن رحت وجفني عايفن حلو نومهــ!!

ارجع وشوف الحال من بعد فرقاك

ذايب وقلبي ماخفة لك عــلومهــ! ♥ ♥ ♥ اكذب عليك ان قلت لك بعدك شي عادي

اضحك وانا من جور الايام مجروح

جرح توسط في حنايا فؤادي

ليت الجروح يومين وتروح

بعثر ورقنا هالزمان الرامادي

واصعب شي على الانسان غربة الروح

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