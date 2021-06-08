رسائل صباح الخير للحبيب، أرق عبارات حب واتس اب للغالين

رسائل صباح الخير

مصريات – بدلا من ان تبدأ يومك مع نسكافيه، او حتى تنشغل بوصف حالتك مع القهوة، واغاني فيروز في ساعات الصباح الاولى قبل وبعد شروق الشمس وقيل صياح الديك من كل يوم، ومع زقزقة العصافير ننصحك باحدث مسجات صباح الخير، مع عبارات حب للواتس اب حلوة وخفيفة ولطيفة وجامدة، وتنفع في كل حالاتك.

وسواء كنت محبط متضايق عايش في قصة حب، او مخنوق، او حابب تعمل مقالب وحركات في شخص ما، فقدامك احلى رسائل صباحية للحبيب صباح الخير المليئة بكلام حب وغرام ورومانسية وتنفع بالطبع للاصدقاء وللاقارب وللاحباب للمخطوبين وللزوجة حتى لو كانت نكدية، و للزوج القريب أو الغايب المسافر، أو للحبيب وللصديق.

ومهما كانت لهجة المرسل اليه او المرسل اليها، فلا تقلق -او لا تقلقين- المهم ان يكون ناطقًا او ناطقةً بالعربية وليس بالضرورة الفصحى بل باي لهجة من اللهجات المحكية لـ 22 وهو عدد الدول الاعضاء في الجامعة العربية، وهي على سبيل التذكير: مصر، السودان، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت، الامارات ،قطر، البحرين، عُمان اليمن، العراق، الاردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، فلسطين.

وما تنساش تبعت دايما رسائل حب صباحية واجمل كلام في الحب والغرام في عبارات رقيقة لتقول بها هاتفًا، ولكن بصوت منخفض وكأنك صوت من النوم لتوك: صباح الخير يا حبيبي او صباح الخير يا حبيبتي.

اما في حالة لو كان قلبك خالي ومرتاح من هم الحب وسنينه، فعليك بارسال مسجات الصباح لاول شخص بييجي على بالك، او للغالين على قلبك، وخليها عادة يومية عندك.

ولان الوحي صعب ييجي الصبح فمفيش احسن من رسائل الصباح، والعبارات الصباحية الجاهزة للموبايل، واللي تصلح كمان للفيس بوك و التويتر و الواتس اب و سناب شات، وحتى لو بعتها على اجنحة الحمام الزاجل فهي ستصل حتماً كونها نابعة من صميم قلبك ومن اعماق وجدانك، خاصةً لو اضفت لها لمستك السحرية، وقمت بتعديل بعض العبارات مع اضافة بعض الكلمات الخاصة بكم بحيث تعبر عن مشاعرك واحاسيسك

يلا اهو عندكم وتحت ايديك اجمل تحية صباح الخير قصيرة وجديدة آخر طبعة، نقي براحتك منها.

اروع رسائل صباح الحب قصيرة للحبيب

صباح الخير ، عطر فاح بأشكاله .. وألوانه .. وصل دار يعطرها لقى أصل العطر فيها.

حبيت اصبح .. بس احترت اقول .. صباح الورد يافل .. او صباح الفل ياورد.

صباح الورد .. صباح الخير .. صباح الحب .. صباح المسك .. صباح العسل .. صباح الورد .. صباح الود .. صباح الاحساس ” اختار صباح لك أنت ” .. أنا اخترت.

الصباح غرد في سنا الليل براق .. والليل غرد في سنا الصبح مشتاق .. واشواقي ارسلها تلو الاشواق .. يارب صبحهم بخير يا شافي الاعواق.

صباح الحب والغيرة .. يافارض دوم تقديره .. صباح اشرقت شمسه .. لشخصك انت ماغيره .. صباحك نعمة الرب .. صباحك حلو ع القلب .. يحفظك ربي هذا دعائي من القلب.

يا عطر الشوق .. يا شهد وذوق .. يا نور الشمس .. يا صوت الهمس .. يسعد صباحك.

صباح الورد بكل ألوانه .. صباح الروح بكل أحساسه .. صباح الشوق بكثر أوقاته .. وصباح الحب بكل جنونه.

يسعد صباحك والمساء .. وآخر الليل ~ وأول نهارك والظهر والعصاري ~ياللي غلاك بوسط روحي سكن .. حيل ~~~سيطر على قلبي ومع الدم جاري.

صحينا من نومنا مشتاقين .. قلنا نصبح ع الغاليين .. صباحك ورد وفل وياسمين.

صباح الشجر و لون الزهر … صباح الخير يا أغلى البشر.

يسعد صباح الورد يا ريحة الورد.. ويسعد نهار اللي تعنى وشاله.. يسعد صباح العين والرمش والخد…ويسعد صباحك كاش ما هو حواله… يفدونك العدوان جد ورا جد … وتبقى لنا زهي في كماله..

صباح الكلمة الحلوة .. صباح بليا حدود .. أحبك ياترى تسمع .. أحبك وانته المقصود.

صباح النور ولا أكثر . صباح الورد بأنواعه، صباح الشمس لي تظهر، ونور الفجر وإشعاعه، صباح السحب لي تمطر كل لحظة وكل ساعة، صباح الجوري المعطر بدهن العود وأتباعه.

مع نسيم الفجر البارد ومع كل طير عن عشه شارد نصبحك و يجعل الخير لك وارد.

وٰ مَا صباحيِ .. إِلا نَكهآت فَيروزّيه .. تَلزمها رشَفات مِن القهوهـَ الَفرنسيه~ تَليهآ شَريط من الذكريآت الجميله .. تَتَخللهآ إِبتسآمة حلوة وشَقية .. ابتسامة عيونك يا حبيبي العسلية.

صباح الخير و أسراره يزيل الهم و أكداره رسالة حب أرسلها لخل زاد مقداره فأغفر لي و لأخي

لك أنت دون الغير أرسل لك رسائل حب وهمسة مع أجمل طير يقولك عنى صبحك الله بالخير.

في صباح ساحر مع دعاء طاهر أرسل باقة ورد عاطر لأغلي من مر على الخاطر.

اللهم صبح احبتى بما يسرهم وكف عنهم ما يضرهم ويسر لهم أمورهم وأجمعنا بجنتك.

صباح الخير لقلب من حلاه تضيع بلاد .. صباح الخير ياورد لريحته غصب علي أنقاد.

صباح الخير ياأعذب من النسمة إذا جت في ضيق .. صباح الخير ياأصدق من الدمعة على خد مشتاق.

القلب حملني أمانة .. توصل للغالي في مكانه .. صباح الخير .. يامن بقلبي عالي شانه.

حبيبي كيف ابشرحلك .. وشرحي للأسف مفقود .. صباح يبتدي منك .. لأنك نسمته اللي تسود .. صباح يحتويه الكون .. لأنك فيه انت موجود.

صباحك أضحوكة طفل استقبلها بجنون الحب .. صباحك اشتياق العاشقين وصبر المغرمين.

صباحك حب برائحة الياسمين .. صباحك إني أحبك أحبك أكررها بالملايين.

ماقول تذكرتك لأني مانسيتك .. بس هاج فيني الشوق وقلت أصبحك بالخير .. يالغالي .. “صباح الخير”.

عساك بخير .. جيت أصبحك بالخير .. ياخير هالدنيا ومنبع حلاها .. يافخرها .. يافرحها .. والتباشير .. عساك بخير .. ياصباح الخير .. ياوجه الخير.

طريقي عينك الحلوه .. وبيتي صدرك الدافي .. ظلامي غيبتك عني .. وصبحي وجهك الدافي “صباح الخير”

يسعد صباح نفس بها الوفا سايد .. ويسعد صباح قلب به الطيب زايد.

أصبحك بورد يسلي النظر .. وطير يغرد فوق الشجر .. صباح الرضى من رب البشر.

يسعد صباح اللي له الحب مخصوص .. سبحان من فرق غلاه عن الناس .. أثر الغلا والحب بالقلب محفوظ .. يسكن الحنايا منبعه وسط الانفاس .. وأصلك وفعلك ومنزلك يرفع الراس.

صباح الحب والاحساس .. يا أجمل من خلق ربي .. ترى حبك وسط قلبي .. وقدرك دوم فوق الراس.

صباح الخير من اللي يحبونك .. صباح حلاه من حلا عيونك .. صباح يحفظك فيه ربي ويصونك.

بطاقة حب صباح الخير غنائية مع اغنية فيروز

لتحريك وايقاف عصافير الحب ضع الماوس على البطاقة وحركها

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