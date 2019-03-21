رسائل عيد الام 2019 أجمل العبارات للست الوالدة الحنون اليوم

أجمل رسائل عيد الام

مصريات – حب الأم هو الأقوى، ولكن الاقوى هو حياة الام نفسها وتضحياتها ونكرانها لذاتها في سبيل اولادها وبناتها.

هل هناك في الدنيا ما هو أرق من ايادي الأم، واكثر جمالاً ولطفاً من ابتسامة الأم، واكثر دفئاً من قبلات الأم.

نهنئ اليوم جميع الأمهات في اجمل يوم عائلي في السنة – عيد الأم! ونتمنى من الابناء والبنات ان أن يحبوا امهاتهم بلا حدود وبصدق كما تفعل هي معهم. وأن تعامل الأم بغاية المودة والاهتمام والتبجيل والاحترام.

يعني خلاص الحق جيب هدية وبلاش شغل التوفير او ابعث اجمل رسائل بمناسبة قدوم عيد الام لعام 2019 يعني مش بس اكيد ومما لاشك فيه لوالدتك لازمن يعني لوالدة المدام كمان رسائل عيد الام 2019 خليها تيجي منك من غير ما حد يفكرك تبعت مسجات تهنئة بعيد الام وبكده يعني تنال رضاها.

على العموم دول مجموعة رسائل عيد الام للموبايل للواتس اب للفيس بوك اختار منهم اللي يعجبك مفيهاش مبالغة رسائل لعيد الام باللغة العربية الفصحى وبكل اللهجات العربية: مصرية، سودانية، ليبية، مغربية، تونسية، جزائرية، عراقية، لبنانية، اردنية، سورية، فلسطينية، كويتية، سعودية، عمانية، قطرية، بحرينية، اماراتية، يمنية، وكذلك عبارات عن الام بالعربية الفصحى للتهاني، وكلها تعبير عن الحب والاحترام والتبجيل للام.

وخلاص كفاية كده Happy Mother’s Day

احلى حاجة من رسائل عيد الام 2019 الجديدة

* مرت سنة بكل ما فيها .. و جت سنة أحلى ما فيها .. إنك لسة معايا فيها.

* باقة ورد من حديقة قلبي .. أنثرها بين كفيك وأقول لك .. بحبك يا امي.

* أنت البحر كله .. و أنا الموج وسطك .. مهما ارتفع موجي راجعلك يا امي.

* أروع القلوب قلبك .. وأجمل الكلام همسك .. وأحلى ما في حياتي انك امي.

* أمي .. يا شمعة الكون .. العالم كله يحتفل بهاليوم .. وأنا من بين هالجموع اقولك كل عام وإنت بخير دوم.

* أمي .. يا كل الناس والأحباب .. مش عايز اشوف دمعتك ع الأهداب .. سحابة صيف تعدي مع السحاب .. عيشي يومك وانسي الاسباب … كل عام وانت بالف خير.

* أمي أنا ماهو بس أحبك أنا كل ما فيني يحبك قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولولك كل عام وإنتِ بألف خير يا أمي.

* أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.

* ماما احترت و الله إيش اهديك القلب الروح عمري ما يكفيك قلت ما في احلى من ربي يخليك.

* كل ما تمر سنة و يجي عيدك أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي.

* أمي .. ما أتصور حياتي من غيرك .. العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك .. أدعي ربي ما يحرمني من وجودك … كل عام وإنت بخير.

* أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني.

* أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .

* من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير سنة بعد سنة.

عبارات تهنئة لعيد الأم بالعربية الفصحى

– أمي الحبيبة الغالية، أهنئك بمناسبة العيد – عيد الأم. شكرا لك على كل الحب والرعاية والتضحيات من اجل تربيتي واجل افراد الأسرة كلها، أتمنى لك الصحة والعمر الطويل والسعادة. أريدك أن تبتسمي دائماً.

– أمي الحبيبة! أهنئك بإخلاص في يوم عيدك – عيد الأم! أتمنى لك الكثير من الفرح والدفء والصحة! أحبك كثيراً يا أمي وأشكرك إلى ما لا نهاية على طفولتي السعيدة، وشبابي، وعلى حكمة الأم العميقة التي تقودني الآن على طريق الحياة. انحني لك يا غاليتي على كل ثانية في حياتي! عيد سعيد يا أمي!

– أنت أم رائعة وامرأة جميلة! أشكرك على كل هذا الصبر والقوة التي لا نهاية لها في تنشئة ورعاية جميع افراد الأسرة، هي لحظات لا تنسى قضيناها في منزل العائلة بالحب والدفء! عيد سعيد يا أمي.

– أمي الحبيبة! لا يوجد على هذه الأرض من هو اغلى منك لدي، أنت نجمتي المحبوبة الهادئة ودعمي وحمايتي. أهنئك في عيد الأم. من فضلك ظلي دائمًا كما انت أكثر الأمهات مرحًا وإيجابية طوال الوقت. امنحينا بعض من ابتساماتك ورعايتك واهتمامك، لأننا سنضيع بدونهم.. أنت الأفضل والاجمل يا امي الرائعة!

– في هذا اليوم – في يوم عيدك، أتمنى لك يا أمي سعادة ساحرة. شكرًا لك لأنك على ما أنت عليه، على لطفك وعطفك ورعايتك غير المحدودة، وعلى نصيحتك، والتي ساعدتني كثيرًا في الحياة. صحة جيدة ، اتمنى لك حياة طويلة مشرقة، مليئة بالسعادة والحب، وراحة البال احبك كثيراً.. كل عام وانت أحلى أم.. يا أمي.

– امي الطيبة الحبيبة الرائعة. أهنئكِ بحرارة في عيد الأم وأتمنى لك الصحة الوافرة، وشحنة لا تنضب من الطاقة، ومزاج رائع. عيشي في سعادة دائمة، ودعِ كل شيء على ما يرام. لا تحزنِ أبدًا ، ولاتنسِ أن هناك شخص في العالم أنتِ مثاله الأعلى، وأنا فخور جدًا بأنك والدتي!

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