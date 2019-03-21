رسائل عيد الام 2019 أجمل العبارات للست الوالدة الحنون اليوم

أجمل رسائل عيد الام
مصريات – حب الأم هو الأقوى، ولكن الاقوى هو حياة الام نفسها وتضحياتها ونكرانها لذاتها في سبيل اولادها وبناتها.
هل هناك في الدنيا ما هو أرق من ايادي الأم، واكثر جمالاً ولطفاً من ابتسامة الأم، واكثر دفئاً من قبلات الأم.
نهنئ اليوم جميع الأمهات في اجمل يوم عائلي في السنة – عيد الأم! ونتمنى من الابناء والبنات ان أن يحبوا امهاتهم بلا حدود وبصدق كما تفعل هي معهم. وأن تعامل الأم بغاية المودة والاهتمام والتبجيل والاحترام.
يعني خلاص الحق جيب هدية وبلاش شغل التوفير او ابعث اجمل رسائل بمناسبة قدوم عيد الام لعام 2019 يعني مش بس اكيد ومما لاشك فيه لوالدتك لازمن يعني لوالدة المدام كمان رسائل عيد الام 2019 خليها تيجي منك من غير ما حد يفكرك تبعت مسجات تهنئة بعيد الام وبكده يعني تنال رضاها.
على العموم دول مجموعة رسائل عيد الام للموبايل للواتس اب للفيس بوك اختار منهم اللي يعجبك مفيهاش مبالغة رسائل لعيد الام باللغة العربية الفصحى وبكل اللهجات العربية: مصرية، سودانية، ليبية، مغربية، تونسية، جزائرية، عراقية، لبنانية، اردنية، سورية، فلسطينية، كويتية، سعودية، عمانية، قطرية، بحرينية، اماراتية، يمنية، وكذلك عبارات عن الام بالعربية الفصحى للتهاني، وكلها تعبير عن الحب والاحترام والتبجيل للام.
وخلاص كفاية كده Happy Mother’s Day
احلى حاجة من رسائل عيد الام 2019 الجديدة
- * مرت سنة بكل ما فيها .. و جت سنة أحلى ما فيها .. إنك لسة معايا فيها.
- * باقة ورد من حديقة قلبي .. أنثرها بين كفيك وأقول لك .. بحبك يا امي.
- * أنت البحر كله .. و أنا الموج وسطك .. مهما ارتفع موجي راجعلك يا امي.
- * أروع القلوب قلبك .. وأجمل الكلام همسك .. وأحلى ما في حياتي انك امي.
- * أمي .. يا شمعة الكون .. العالم كله يحتفل بهاليوم .. وأنا من بين هالجموع اقولك كل عام وإنت بخير دوم.
- * أمي .. يا كل الناس والأحباب .. مش عايز اشوف دمعتك ع الأهداب .. سحابة صيف تعدي مع السحاب .. عيشي يومك وانسي الاسباب … كل عام وانت بالف خير.
- * أمي أنا ماهو بس أحبك أنا كل ما فيني يحبك قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولولك كل عام وإنتِ بألف خير يا أمي.
- * أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.
- * ماما احترت و الله إيش اهديك القلب الروح عمري ما يكفيك قلت ما في احلى من ربي يخليك.
- * كل ما تمر سنة و يجي عيدك أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي.
- * أمي .. ما أتصور حياتي من غيرك .. العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك .. أدعي ربي ما يحرمني من وجودك … كل عام وإنت بخير.
- * أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني.
- * أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .
- * من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير سنة بعد سنة.
عبارات تهنئة لعيد الأم بالعربية الفصحى
– أمي الحبيبة الغالية، أهنئك بمناسبة العيد – عيد الأم. شكرا لك على كل الحب والرعاية والتضحيات من اجل تربيتي واجل افراد الأسرة كلها، أتمنى لك الصحة والعمر الطويل والسعادة. أريدك أن تبتسمي دائماً.
– أمي الحبيبة! أهنئك بإخلاص في يوم عيدك – عيد الأم! أتمنى لك الكثير من الفرح والدفء والصحة! أحبك كثيراً يا أمي وأشكرك إلى ما لا نهاية على طفولتي السعيدة، وشبابي، وعلى حكمة الأم العميقة التي تقودني الآن على طريق الحياة. انحني لك يا غاليتي على كل ثانية في حياتي! عيد سعيد يا أمي!
– أنت أم رائعة وامرأة جميلة! أشكرك على كل هذا الصبر والقوة التي لا نهاية لها في تنشئة ورعاية جميع افراد الأسرة، هي لحظات لا تنسى قضيناها في منزل العائلة بالحب والدفء! عيد سعيد يا أمي.
– أمي الحبيبة! لا يوجد على هذه الأرض من هو اغلى منك لدي، أنت نجمتي المحبوبة الهادئة ودعمي وحمايتي. أهنئك في عيد الأم. من فضلك ظلي دائمًا كما انت أكثر الأمهات مرحًا وإيجابية طوال الوقت. امنحينا بعض من ابتساماتك ورعايتك واهتمامك، لأننا سنضيع بدونهم.. أنت الأفضل والاجمل يا امي الرائعة!
– في هذا اليوم – في يوم عيدك، أتمنى لك يا أمي سعادة ساحرة. شكرًا لك لأنك على ما أنت عليه، على لطفك وعطفك ورعايتك غير المحدودة، وعلى نصيحتك، والتي ساعدتني كثيرًا في الحياة. صحة جيدة ، اتمنى لك حياة طويلة مشرقة، مليئة بالسعادة والحب، وراحة البال احبك كثيراً.. كل عام وانت أحلى أم.. يا أمي.
– امي الطيبة الحبيبة الرائعة. أهنئكِ بحرارة في عيد الأم وأتمنى لك الصحة الوافرة، وشحنة لا تنضب من الطاقة، ومزاج رائع. عيشي في سعادة دائمة، ودعِ كل شيء على ما يرام. لا تحزنِ أبدًا ، ولاتنسِ أن هناك شخص في العالم أنتِ مثاله الأعلى، وأنا فخور جدًا بأنك والدتي!
كل ما اريد ان اقدمه لك يا احلى وردة كانت تحيي جبيني وكل ما اريد ان اقول لك في هذه الحياة انني احبك يا احلى بسمة طالت في قلبي والف الف والف الف مبروك يا شمعة تنير قلبي ويا واد خرخر ماءه النابع الدفق من الدم الاحمر
انا احبك يا نور قلبي انت الافضل في كل المدن وكل عام وانت بخير
i love you my mather
i love you my mather
انا بحب امى العزيزة فى دمى يا ست الكل ياشيلا همى والجنة تحت اقدام الامهات وانتى البحر كلة وانا الموج وسطك مهما ارتفع الموج راجعلك يا امى
mérçie bouqeaup
امي ثم امي الى اخر يوم بعمري
يا امي اتمنى اني اموت قبلك يا امي
امي انت دائئما تصرخين علي ومع دلك تبقين امي
امي ثم امي الى اخر يوم بعمري
ربي اخليك لينا يا ماما يا اغلى شيء عندي في الدنيا او ميحرمناش منك ويطولك في عمرك ان شاء الله
امي يا ست الاحبايب يا احلى شي بالدنيا يا اغلى ما املك
يا حببتي و نور عنيا مستعدة افديكي بروحي و بدمي يا اغلى انسان يرعاك الرحمان.
امي كل عام وانتي بالف مئة خير الله يخليكي ويطولك عمرك
امي انت احلى ام في العالم وانا حبك حبا جما واقول لك عيد سعيد وكل عام وانت ب100000000000000خير
امي انا احبك كثيرا كثيرا اله يحفظك لنل يا ماما يا نور السماء
اليوم يومك والعيد عيدك يلى دخول الجنة بايدك لما بترضى ربنا يرضى يغضب لو يسمع تنهيدك ياما سهرتى عشان تعبان وبتسقينى حنان فى حنان لما اغيب لو بس شوية بتقابلينى بالاحضان وصى رسول الله باحسانك وكمان وصانا القران لو هديكى القلب هدية والدنيا معاه برضه شويه يلى مليتى القلب بحبك ليكى مليون فضل عليا
بحبك بحبك بحبك ياامى يللى دخول الجنة بايدك يللى لما بترضى ربنا يرضى
ياجزيرة وصط المياة المالحة ياحلما زارني في نومي يفتح اشواقي في يومي°0°
Je T’aiiime Màààmàààà Ntèèè Hiyaa Mààà Viiiiiie
كل سنه وانتي بالف خير ياست الكل يااحلى حاجه فى حياتي يانورعيني ياامى
انا بحبك ياامى انتى عايشة فى قلبى
انا اسمى ندى وعيزه اقول لمى الحبيبة كل سنة وانتى طيبة
عيد ميلادك فى 21-
والله ما في اغلى منك يا امي ولا رسالة او هديه توصفك انت اغلى ام واحسنهن هذا مش مدح انما حقيقه احبك احبل احبكككككككككككككك
كل ما اريد ان اقدمه لك يا احلى وردة كانت تحيي جبيني وكل ما اريد ان اقول لك في هذه الحياة انني احبك يا احلى بسمة طالت في قلبي والف الف والف الف مبروك يا شمعة تنير قلبي ويا واد خرخر ماءه النابع الدفق من الدم الاحمر ………..
احلي الاعياد #عيدك واروع القلوب #قلبك ولا توجد هديه #بقيمتك☺
كان نفسى اجبلك هديه بس مافيش نظيب الظروف حكمة عليه انى فى يوم زى ده اكون بعيد بس اكيد رسلتى وصلتلك ياامى كل سنه وانتى بالف سلامه
ربنا يخليكي يا امي يارب ياست الحبايب
أماه احببتك//من عاش خادما تحت اقدام أمه عاش سيدا فوق قومه /12سنة وانت ترعيني كيف ارد الجميل أنا عمري 12الى13
أمي الحنونة كيف اعبر لك عن حبي وامتناني فانا أعرف ان هذه الكلمات لن ترد جميلك/فالجنة تحت اقدامك امي ارجو ان تقبلي هذه العبارات المتواضعة من ابنك أحمد /كل عام وأنت بخير/
أنا عمري 12سنة فقط
انا ماذا اقول وماذا اكتب فهذا قليل على ام مثلك ياامى فانت يامى اغلى جوهرة فى هذه الدنيا الفانية
لن تفى الكلمات ولو كانت ملئ السموات والارضين ولو كانت عدد قطرات المياة وحبات الرمال ونسمات الهواءوعدد المخلوقات و اوراق الاشجار وذرات الكون الفسيح الذى لا يعلمه الا الله الخالق لن تفيها ولو جزء بسيط من حقها على ابنائها
يارب اجعل أمي من امهات الجنة
أمين يارب
كل عام وانتى طيبة يا امى
هذي هي الترجمة
أمــــــي
الأمهات هن أحب وأعظم الأشخاص في الحياة. أحب امي لأنها هي التي ولدتني. دائماً تعتني بي. بقيت متيقضةً طوال الوقت لتتأكد من انني بخير. تعبت طوال يومها لراحتي. قضت عمرها لتربيتي. كانت تطعمني عندما كنت طفلاً. عادةً ما تنصحني امي وتساعدني للحصول على ما هو جيد من تجربتها في الحياة.
أحبكِ يا امي… اعجبني الكلام رحت اترجم وطلعتها جميله جدا vray nis thank you kiti
]My Mother
Mothers are the lovely and greatest persons in the life. I love my mother because she is the one who born me. Always she take care for me .she stayed a wake all the time to make sure that I’m ok; she got tired all the day for my comfort. She spent her age to grow me up. When I was a child, she was feeding me. Usually, my mother advice me and help me to give me the good things from her life’s experience.
I love you my mother
امي الله لا يخليني منك
امي نعمه اخشى زوالها اسال الله ان يقر عينك فيني