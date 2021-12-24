رسائل عيد الميلاد المجيد 2022 مع عبارات تهنئة مضحكة قصيرة

رسائل عيد الميلاد المجيد 2022
مصريات – في الحين الذي يحتفل فيه غالبية العالم الغربي بكنائسه المختلفة بعيد الميلاد المجيد ابتداء من ليلة 24 ديسمبر وحتى اليوم الثاني الرسمي وهو يوم 25 ديسمبر، حيث يعتبر يوم اجازة رسمي في اوروبا وامريكا الشمالية بما فيها كندا ودول امريكا الجنوبية اللاتينية، إلا ان احتفالات المصريين الاقباط مع اخوانهم المسلمين باعياد الميلاد المجيدة (اعياد الكريسماس المصري) يجري في بداية العام الجديد 2022 بتاريخ 7 يناير.
كما ان يوم عيد الميلاد المجيد هو اجازة رسمية في مصر، كذلك يجري نقل قداس عيد الميلاد من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري.. ويتم تبادل التهاني بالعيد على نطاق واسع خاصة عبر مسجات تهنئة على الموبايل بواسطة الرسائل القصيرة أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها.
تجدر الاشارة بان الاحتفال بعيد الميلاد بهذا التوقيت اي ليلة 6 – 7 يناير لا يقتصر فقط على الكنيسة المسيحية المصرية الارثوذكسية بل يشاركها في ذلك الكنيسة الروسية والارمنية وعدد من الكنائس الشرقية حول العالم.
وبالمناسبة دي معاكم مجموعة رسائل تهنئة بالكريسماس نسخة جديدة روعة وباقة رسائل الميلاد المجيدة كمان تهنئة للمعارف والاصدقاء والاحباب.
اجمل مجموعة مسجات تهنئة بمناسبة الميلاد المجيد واحلى رسائل مضحكة تهاني راس السنة 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الكريسماس لذا يعني لازم نطلق دعوة محبة للكل ومتبخلش على حد ولازم تبعت ان اجلا او عاجلا رسائل الكريسماس للموبايل.
كذلك تجدون مجموعة كبيرة من الرسائل اضافة الى بطاقات تهنئة وصور كروت عيد الميلاد المجيد بالقسم المبين اعلاه.
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فى عيد ميلادك يا يسوع .. جايين وفى ايدينا شموع … تمسح من عنينا الدموع
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مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشعل شموع .. اتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع
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العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده اهنيك
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عين ربنا شيفاك وبأيده ماشى معاك وقلبه يشتاق سكناك
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قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس
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تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد ما يهل علشان أكون قبل الكل
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باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل عيد ميلاد وانت طيبين
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قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عيد ميلاد وأنتم بخير
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أذا كنت مشغول بعيد الميلاد المجيد فأنا مشغول بازاى أهنيك
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كل عيد ميلاد سعيد كل سنه تبقى بقلبي ولما اشوفك تكتمل اعيادي
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لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم عيد ميلاد مجيد
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ياطيور الحب هنيهم وبعيد الميلاد المجيد باركيهم ،وكل كريسماس وانتم بخير
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خليك جاهز يمكن فى عيد الميلاد تنقص الكمية ونحتاجك المرسل: مصنع العسل
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ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد
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اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنه الميلاديه بوسه لاحلي خدود ورديه
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انت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عيد ميلاد مجيد
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عايز اقولك كلمة بجد ..يسوع اتعمد فى عز البرد ..عشان انت عنده مش اى حد
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امانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعالينا
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مع رعاه ساهرين ومجوس ساجدين وملايكة مرنمين نسجد واحنا فرحانين
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نجم وملايكة بلحن شيرى ..مجوس رعاة وسماء تنادى ..جاية تهنيك بميلاد الفادى
بطاقة فلاش تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022
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ميلاد مجيد وكل سنة وانتم طيبين مسيحيين ومسلمين مصريين وعرب
merry christmas
merry_christmas
كل سنة وكل المصريين طيبين
كل عام وانتوا طيبين
كل عام وانتوا طيبين
كل عام وانتم طيبين واعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات
عيد سعيد على الناس كلها كل سنه وانتم بخير
كل عام وانتم بخير عيد سعيد
كل عام وانتم بخير عيد سعيد
كل عام وانتم بخير العيد مش لبس جديد العيد فرحه المسيح العيد محبه وسلام العيد مش بس كلام العيد عيد المسيح رب المجد تحياتى وكل عام وانتم بخير بمنسبه عيد الملاد المجيد
كل عام وانتم بخير وسنه سعيده علينا كلنا بمنسبه عيد الميلاد المجيد واتمنا لكم فرحه وسلام معا رب السلام
انا اوميد من العراق مسلم حبيت أعياد اخواني المسيحيون أتمنى لهم سنة سعيدة مع تحياتي كل عام وانتم بألف خير
كل سنة وانتو طيبين ويارب تكون سنة سعيدة عليكو
حاجات جميله جدا لاعياد الميلاد
امانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عليكو وعلينا
كل سنه واخواتنا المسيحيين بكل خير
تحياتي لكل بنت مسيحيه حبتني وهيه موجوده هون
كل عام وكل المصريين والمسحين بخير
كل سنة والمسيحين بخير ويارب يكون عيد ميلاد جديد لكل واحد فينا لتغير حياتة مع المسيح ………….
كل عام والاخوة المسيحيين والمصريين بخير وسلام
عيد سعيد على كل المسيحين والمسلمين في مصر يا رب
كل سنة والمسيحيين طيبين وبابا يسوع معانة وكل كريسماس بخير وهنة وسعادة عليكم
كل سنة والشعب المصري مسحين ومسلمين بخير
كل سنه ومصر بخير مسيحين ومسلمين ويارب 2014تكون سنه سعيده علي الجميع
كل عام شعب المسيحي بخير
أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا .
إلى جميع الإخوة المسيحيين أتمنى لهم عيد سعيد
وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ،
فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
وكل عام وأنتم بخير
أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا . هذه العبارة موجهة مني إلى جميع الإخوة المسيحيين وأتمنى لهم عيد سعيد وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ، فهذه فرحة وبهجة لدى الجميع من مسلمين ومسيحيين ، فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
وكل عام وأنتم بألف خير وسلام
كل عام والمصريين بخير اطلب منك يارب فى بداية السنة الجديدة ان نرضيك فيها وان نفر ح قلبك يارب باعمالنا للخير اعمال اولادك وعلمنا يارب ان نكون ثابتين محبين مهما حصل فينا ومهما كانت الاحزان وان تحفظ اولادك المصريين واعطى السلام يارب للمصر وباركها يارب كما قلت مبارك شعبى مصر وانا بحب اخواتى المسلمين واقلهم هم الاول كل عام وانتم بخير ********************
كل عام وأنتم بألف خيير
بالامس صاحت مريم حبيبي نور عيني يا حسين لتحث المسيحين للمشاركة في اربعينية الامام الحسين( علية السلام )واليوم نحن نهنئ كل المسيحين بميلاد رمز السلام عيسى( علية السلام )
الله يحفظكم جميعا ايها الشعب المصري نتمنى لكم الوفاق والاتفاق والتوحد دائما توحدوا وسيروا بطريق واحد حتى تكونوا قدوة لبقية الشعوب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الله يجعل المحبة فيما بينكم اقوى مما هي عليه اخوكم ابوعلي من العراق
عيد ميلاد سعيد مع امياتي لكم باجمل الحظات واسالكم ان تصلو من اجل السلام في انحاء العالم بصفة خاصة في جنوب السودان وكل عام وانتم بالف خير
يارب سنة جديدة وسعيده على كل مصرى مسيحى او مسلم كل عام ومسيحين مصر بالف خير وعيد ميلاد سعيد قولوا امين
اجمل واحلى التهانى بعيد الميلاد المجيد كل عام وانت بخير اعاده الله علينا وعليكم با خير مع السيد المسيح
كل سنة واهل بلدي مسييحيين ومسلمين بخير عيد سعيد عليكم وعلي كل المصريين المحترميين المحبيين لبلدهم مصر
العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده اهنيك
كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكوا انشاء الله
وانتم طييييبين يا اصدقائى
كل عام واخوتى المسيحيين بخير وصحة وامن وسلام يارب على الدوام
كل عام و انتم بألف خير
كل سنة و أنتم بألف خير
كل سنه وانتم طيب ا يا اخوتي في المسيح
كل سنة وى اقباط مصر طيبين ويارب احمى مصر
أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا . هذه العبارة موجهة مني إلى جميع الإخوة المسيحيين وأتمنى لهم عيد سعيد وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ، فهذه فرحة وبهجة لدى الجميع من مسلمين ومسيحيين ، فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
وكل عام وأنتم بألف خير وسلام
كل سنة واخواتنا المسيحين بصحة وسلامة
دامت ايامكم كلها سعاده
وابعد الله عن قلوبكم الحزن والالم
وجعلنا الله دائما يد واحدة بوطن واحد اللهم آمين آمين آمين
كل لحظة وكل سنة عيد سعيد يضمنا لكل الاقباط فى قلب مصر ساكنين وفى عيون المصريين متصانين وكل عام وانتم بألف خير تهنئة خالصة من المسلمين لانها وصاية من خاتم المرسلين ولايمانا العميق برسل الله المختارين حمى الله مصر من كل سوء