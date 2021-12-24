رسائل عيد الميلاد المجيد 2022 مع عبارات تهنئة مضحكة قصيرة

رسائل عيد الميلاد المجيد 2022

مصريات – في الحين الذي يحتفل فيه غالبية العالم الغربي بكنائسه المختلفة بعيد الميلاد المجيد ابتداء من ليلة 24 ديسمبر وحتى اليوم الثاني الرسمي وهو يوم 25 ديسمبر، حيث يعتبر يوم اجازة رسمي في اوروبا وامريكا الشمالية بما فيها كندا ودول امريكا الجنوبية اللاتينية، إلا ان احتفالات المصريين الاقباط مع اخوانهم المسلمين باعياد الميلاد المجيدة (اعياد الكريسماس المصري) يجري في بداية العام الجديد 2022 بتاريخ 7 يناير.

كما ان يوم عيد الميلاد المجيد هو اجازة رسمية في مصر، كذلك يجري نقل قداس عيد الميلاد من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري.. ويتم تبادل التهاني بالعيد على نطاق واسع خاصة عبر مسجات تهنئة على الموبايل بواسطة الرسائل القصيرة أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها.

تجدر الاشارة بان الاحتفال بعيد الميلاد بهذا التوقيت اي ليلة 6 – 7 يناير لا يقتصر فقط على الكنيسة المسيحية المصرية الارثوذكسية بل يشاركها في ذلك الكنيسة الروسية والارمنية وعدد من الكنائس الشرقية حول العالم.

وبالمناسبة دي معاكم مجموعة رسائل تهنئة بالكريسماس نسخة جديدة روعة وباقة رسائل الميلاد المجيدة كمان تهنئة للمعارف والاصدقاء والاحباب.

اجمل مجموعة مسجات تهنئة بمناسبة الميلاد المجيد واحلى رسائل مضحكة تهاني راس السنة 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الكريسماس لذا يعني لازم نطلق دعوة محبة للكل ومتبخلش على حد ولازم تبعت ان اجلا او عاجلا رسائل الكريسماس للموبايل.

كذلك تجدون مجموعة كبيرة من الرسائل اضافة الى بطاقات تهنئة وصور كروت عيد الميلاد المجيد بالقسم المبين اعلاه.

فى عيد ميلادك يا يسوع .. جايين وفى ايدينا شموع … تمسح من عنينا الدموع

مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشعل شموع .. اتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع

العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده اهنيك

عين ربنا شيفاك وبأيده ماشى معاك وقلبه يشتاق سكناك

قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد ما يهل علشان أكون قبل الكل

باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل عيد ميلاد وانت طيبين

قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عيد ميلاد وأنتم بخير

أذا كنت مشغول بعيد الميلاد المجيد فأنا مشغول بازاى أهنيك

كل عيد ميلاد سعيد كل سنه تبقى بقلبي ولما اشوفك تكتمل اعيادي

لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم عيد ميلاد مجيد

ياطيور الحب هنيهم وبعيد الميلاد المجيد باركيهم ،وكل كريسماس وانتم بخير

خليك جاهز يمكن فى عيد الميلاد تنقص الكمية ونحتاجك المرسل: مصنع العسل

ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنه الميلاديه بوسه لاحلي خدود ورديه

انت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عيد ميلاد مجيد

عايز اقولك كلمة بجد ..يسوع اتعمد فى عز البرد ..عشان انت عنده مش اى حد

امانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعالينا

مع رعاه ساهرين ومجوس ساجدين وملايكة مرنمين نسجد واحنا فرحانين

نجم وملايكة بلحن شيرى ..مجوس رعاة وسماء تنادى ..جاية تهنيك بميلاد الفادى

بطاقة فلاش تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022

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