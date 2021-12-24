رسائل عيد الميلاد المجيد 2022 مع عبارات تهنئة مضحكة قصيرة

رسائل الكريسماس مضحكة قصيرة

رسائل عيد الميلاد المجيد 2022

مصريات – في الحين الذي يحتفل فيه غالبية العالم الغربي بكنائسه المختلفة بعيد الميلاد المجيد ابتداء من ليلة 24 ديسمبر وحتى اليوم الثاني الرسمي وهو  يوم 25 ديسمبر، حيث يعتبر يوم اجازة رسمي في اوروبا وامريكا الشمالية بما فيها كندا ودول امريكا الجنوبية اللاتينية، إلا ان احتفالات المصريين الاقباط مع اخوانهم المسلمين باعياد الميلاد المجيدة (اعياد الكريسماس المصري) يجري في بداية العام الجديد 2022 بتاريخ 7 يناير.

كما ان يوم عيد الميلاد المجيد هو اجازة رسمية في مصر، كذلك يجري نقل قداس عيد الميلاد من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري.. ويتم تبادل التهاني بالعيد على نطاق واسع خاصة عبر مسجات تهنئة على الموبايل بواسطة الرسائل القصيرة أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها.

اجمل رسائل عيد الميلاد المجيد 2022

مسجات الكريسماس

تجدر الاشارة بان الاحتفال بعيد الميلاد بهذا التوقيت اي ليلة 6 – 7 يناير لا يقتصر فقط على الكنيسة المسيحية المصرية الارثوذكسية بل يشاركها في ذلك الكنيسة الروسية والارمنية وعدد من الكنائس الشرقية حول العالم.

وبالمناسبة دي معاكم مجموعة رسائل تهنئة بالكريسماس نسخة جديدة روعة وباقة رسائل الميلاد المجيدة كمان تهنئة للمعارف والاصدقاء والاحباب.

اجمل مجموعة مسجات تهنئة بمناسبة الميلاد المجيد واحلى رسائل مضحكة تهاني راس السنة 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الكريسماس لذا يعني لازم نطلق دعوة محبة للكل ومتبخلش على حد ولازم تبعت ان اجلا او عاجلا رسائل الكريسماس للموبايل.

كذلك تجدون مجموعة كبيرة من الرسائل اضافة الى بطاقات تهنئة وصور كروت عيد الميلاد المجيد بالقسم المبين اعلاه.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2022

رسائل الميلاد المجيد

  • فى عيد ميلادك يا يسوع .. جايين وفى ايدينا شموع … تمسح من عنينا الدموع

  • مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشعل شموع .. اتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع

  • العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده اهنيك

  • عين ربنا شيفاك وبأيده ماشى معاك وقلبه يشتاق سكناك

  • قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس

  • تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد ما يهل علشان أكون قبل الكل

  • باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل عيد ميلاد وانت طيبين

  • قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عيد ميلاد وأنتم بخير

  • أذا كنت مشغول بعيد الميلاد المجيد فأنا مشغول بازاى أهنيك

  • كل عيد ميلاد سعيد كل سنه تبقى بقلبي ولما اشوفك تكتمل اعيادي

  • لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم عيد ميلاد مجيد

  • ياطيور الحب هنيهم وبعيد الميلاد المجيد باركيهم ،وكل كريسماس وانتم بخير

  • خليك جاهز يمكن فى عيد الميلاد تنقص الكمية ونحتاجك المرسل: مصنع العسل

  • ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد

  • اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنه الميلاديه بوسه لاحلي خدود ورديه

  • انت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عيد ميلاد مجيد

  • عايز اقولك كلمة بجد ..يسوع اتعمد فى عز البرد ..عشان انت عنده مش اى حد

  • امانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعالينا

  • مع رعاه ساهرين ومجوس ساجدين وملايكة مرنمين نسجد واحنا فرحانين

  • نجم وملايكة بلحن شيرى ..مجوس رعاة وسماء تنادى ..جاية تهنيك بميلاد الفادى

بطاقة فلاش تهنئة عيد الميلاد المجيد 2022

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رسائل عيد الميلاد المجيد 2022 مع عبارات تهنئة مضحكة قصيرة

24/12/2021 347 تعليق تهنئة عيد الميلاد المجيد الكريسماس , , , , , , , , , , , ,
347 comments
  1. نوسة 24/12/2021 20:16 -

    ميلاد مجيد وكل سنة وانتم طيبين مسيحيين ومسلمين مصريين وعرب

  7. khalid 06/01/2015 22:15 -

    كل عام وانتم طيبين واعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

  8. رومانى كمال 06/01/2015 18:13 -

    عيد سعيد على الناس كلها        كل سنه وانتم بخير 

  9. كمال عزيز 06/01/2015 18:12 -

    كل عام وانتم بخير  عيد سعيد 

  10. ماجد حنا مخائل 06/01/2015 18:08 -

    كل  عام وانتم بخير  عيد سعيد 

  11. مينا ماجد حنا مخائل حنا ابرهيم 06/01/2015 18:07 -

    كل عام وانتم بخير    العيد مش لبس جديد العيد فرحه  المسيح العيد محبه وسلام العيد مش بس كلام العيد عيد المسيح  رب المجد تحياتى وكل عام وانتم بخير بمنسبه عيد الملاد المجيد

  12. ملاك كمال 06/01/2015 18:04 -

    كل عام وانتم بخير وسنه سعيده علينا كلنا بمنسبه عيد الميلاد المجيد واتمنا لكم   فرحه وسلام معا رب السلام 

  13. Ümit 26/12/2014 19:43 -

    انا اوميد من العراق مسلم حبيت أعياد اخواني المسيحيون أتمنى لهم سنة سعيدة مع تحياتي كل عام وانتم بألف خير 

  14. سوسته 25/12/2014 00:03 -

    كل سنة وانتو طيبين ويارب تكون سنة سعيدة عليكو

  15. omar mohamed elbaz 16/10/2014 18:16 -

    حاجات جميله جدا لاعياد الميلاد

  16. خليني ذكري جميله 19/04/2014 16:40 -

    امانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عليكو وعلينا

  17. sophi ahmed 18/04/2014 15:24 -

    كل سنه واخواتنا المسيحيين بكل خير

  18. امير النعيمي 14/02/2014 02:34 -

    تحياتي لكل بنت مسيحيه حبتني وهيه موجوده هون 

  19. ahmed alsaker 07/01/2014 17:00 -

    كل عام وكل المصريين والمسحين بخير

  20. اللة محبة 07/01/2014 00:52 -

    كل سنة والمسيحين بخير ويارب يكون عيد ميلاد جديد لكل واحد فينا لتغير حياتة مع المسيح ………….

  21. محمد ابراهيم السيد 06/01/2014 23:39 -

    كل عام والاخوة المسيحيين والمصريين بخير وسلام

  22. marian 06/01/2014 22:41 -

    عيد سعيد على كل المسيحين والمسلمين في مصر يا رب

  23. مايكل 06/01/2014 16:17 -

    كل سنة والمسيحيين طيبين وبابا يسوع معانة وكل كريسماس بخير وهنة وسعادة عليكم

  24. عاطف عطية 06/01/2014 08:39 -

    كل سنة والشعب المصري مسحين ومسلمين بخير

  25. ميﻻد لطفي 03/01/2014 16:57 -

     كل سنه ومصر بخير مسيحين ومسلمين ويارب 2014تكون سنه سعيده علي الجميع

  26. بؤلا عزمى الاقصر 01/01/2014 01:21 -

    كل عام شعب المسيحي بخير

  27. suloma _khalaf 30/12/2013 22:52 -

    أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا .
    إلى جميع الإخوة المسيحيين أتمنى لهم عيد سعيد
    وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ،
    فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
    وكل عام وأنتم بخير

  28. غريب 30/12/2013 22:14 -

    أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا . هذه العبارة موجهة مني إلى جميع الإخوة المسيحيين وأتمنى لهم عيد سعيد وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ، فهذه فرحة وبهجة لدى الجميع من مسلمين ومسيحيين ، فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
    وكل عام وأنتم بألف خير وسلام

  29. marotka 29/12/2013 21:37 -

    كل عام والمصريين بخير اطلب منك يارب فى بداية السنة الجديدة ان نرضيك فيها وان نفر ح قلبك يارب باعمالنا للخير اعمال اولادك وعلمنا يارب ان نكون ثابتين محبين مهما حصل فينا ومهما كانت الاحزان وان تحفظ اولادك المصريين واعطى السلام يارب للمصر  وباركها يارب كما قلت مبارك شعبى مصر وانا بحب اخواتى المسلمين واقلهم هم الاول كل عام وانتم بخير ******************** 

  31. نور 25/12/2013 13:48 -

    بالامس صاحت مريم حبيبي نور عيني يا حسين لتحث المسيحين للمشاركة في اربعينية الامام الحسين( علية السلام )واليوم نحن نهنئ كل المسيحين بميلاد رمز السلام عيسى( علية السلام )

  32. شوقي 25/12/2013 11:22 -

    الله يحفظكم جميعا ايها الشعب المصري نتمنى لكم الوفاق والاتفاق والتوحد دائما توحدوا وسيروا بطريق واحد حتى تكونوا قدوة لبقية الشعوب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة   الله يجعل المحبة فيما بينكم اقوى مما هي عليه اخوكم ابوعلي من العراق

  33. وول اكيج 25/12/2013 08:31 -

    عيد ميلاد سعيد مع امياتي لكم باجمل الحظات واسالكم ان تصلو من اجل السلام في انحاء العالم بصفة خاصة في جنوب السودان وكل عام وانتم بالف خير

  34. ahmed amr 25/12/2013 07:26 -

    يارب سنة جديدة وسعيده على كل مصرى مسيحى او مسلم كل عام ومسيحين مصر بالف خير وعيد ميلاد سعيد قولوا امين

  35. ايمن هانى 25/12/2013 00:06 -

    اجمل واحلى التهانى بعيد الميلاد المجيد كل عام وانت بخير اعاده الله علينا وعليكم با خير مع السيد المسيح

  36. محمد علي 24/12/2013 10:35 -

    كل سنة واهل بلدي مسييحيين ومسلمين بخير عيد سعيد عليكم وعلي كل المصريين المحترميين المحبيين لبلدهم مصر

  37. كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي المسحييين 05/05/2013 15:39 -

    العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده اهنيك

  38. كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي المسحييين 05/05/2013 15:39 -

    كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكوا انشاء الله  

  40. ملاك الله 15/01/2013 18:42 -

    كل عام واخوتى المسيحيين بخير وصحة وامن وسلام يارب على الدوام

  41. كل عام و انتم بألف خير 15/01/2013 18:38 -

    كل عام و انتم بألف خير

  43. الحريف الوحداني 07/01/2013 16:07 -

    كل سنه وانتم طيب ا يا اخوتي في المسيح

  44. رامى زيدان 07/01/2013 12:17 -

     كل سنة وى اقباط مصر طيبين ويارب احمى مصر  

  45. عبد الحميد فتحي علوان 07/01/2013 09:05 -

    أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عاليكو وعلينا . هذه العبارة موجهة مني إلى جميع الإخوة المسيحيين وأتمنى لهم عيد سعيد وقداس مجيد يعم ربوع العالم أجمع ، فهذه فرحة وبهجة لدى الجميع من مسلمين ومسيحيين ، فهذه التهنئة تعتبر أقل شئ نقدمه لكم .
    وكل عام وأنتم بألف خير وسلام

  46. أحمد حلمى 07/01/2013 08:35 -

    كل سنة واخواتنا المسيحين بصحة وسلامة
    دامت ايامكم كلها سعاده
    وابعد الله عن قلوبكم الحزن والالم

    وجعلنا الله دائما يد واحدة بوطن واحد اللهم آمين آمين آمين

  47. الحب يجمعنا 07/01/2013 03:40 -

    كل لحظة وكل سنة عيد سعيد يضمنا لكل الاقباط فى قلب مصر ساكنين وفى عيون المصريين متصانين وكل عام وانتم بألف خير تهنئة خالصة من المسلمين لانها وصاية من خاتم المرسلين ولايمانا العميق برسل الله المختارين حمى الله مصر من كل سوء 

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