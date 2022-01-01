رسائل حب بمناسبة عيد راس السنة الميلادية 2022 جديدة للعشاق

رسائل حب وغزل بمناسبة عيد رأس السنة 2022

رسائل عيد راس السنة 2022

مسجات العام الميلادي الجديد 2022

على كل الافراد ان يستعدوا للهبوط في ساحة السنة 2022 واستقبال عام جديد حلو وسعيد.

وفي حالة وجود اي ترسبات باقية من الاعوام السابقة، حاول ان تتخلص منها خلال الساعات القليلة القادمة، وافتكر دايما ان اللي فات مات، واحنا ولاد النهاردة، وانسى الي فات وانسى هجران الحبيب وفكر بحب جديد يليق بالعام الميلادي الجديد.

ولذا ابدأ من الآن وفي التو واللحظة، وبدون اي لكاعة وتنطع بمعايدة كل قريب وبعيد عن القلب او العين مع اجمل رسائل الحب والغزل وعبارات تهاني بالعام الجديد للحبيب واجدد مسجات موبايل عيد ليلة راس السنة 2022.

اجمل رسائل تهنئة عيد ليلة راس السنة الميلادية 2022

رسائل حب بمناسبة عيد راس السنة

ومتأجلش عمل اليوم لبكره، لان خلاص بتكون راحت عليك وليه تستنا؟ ما في رسائل العام الجديد 2022 نصب عينيك والمزيد المزيد من كلمات العشق والغرام والاعجاب بالحبيب او بالحبيبة.

ولذلك يعني اي تأجيل في انك تبعت هذه وتلك المسجات لكل الاحباب والاصدقاء، ليس في صالحك وقد اعذر من انذر والاجر والثواب على الله ودي هي رسائل راس السنة 2022 تهنئة عام جديد سعيد.

  • بهديلك قلبي في العام الجديد ادخل فيه ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي

  • كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

  • أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

  • الكل يقول كل عام وإنت بخير وأنا أقول إنت لعامي و حياتي الخير

  • قلبي عايزك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يضمك ويدفيك وبسنة جديدة يهنيك

  • راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها

  • بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة

  • 1 حبيب قلبي مثله ما فيه 4 ولهانين عليك قلبي وروحي وعيوني وأن 2 أنا وإنت أحلا اثنين 5 بعيون اللي يشوفنا وما يسمي

  • عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة

  • سنة راحت وسنة جديدة جت وإنت مثل ما إنت على فراقي ما قدرت

  • يا كل الناس والأحباب والخلان والاصحاب خلونا نبدى سنة جديدة ونمسح الدمع من الاهداب

  • ودعت بك عام مضى.. واقبلت بك عام جديد.. ياللي حياتي لك رضى.. يالله عسى عامك سعيد

  • أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي

  • بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا

  • سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

  • لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية

  • أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك

  • نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وإنت بخير

  • يا قمر بالعالي طل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير

  • يا شمس الكون نوري على حبيبي وأحملي سلامي له وقوليله كل عام وإنت بخير

  • ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني

  • حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

  • تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

  • واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور

  • أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

فلاشات عيد راس السنة 2022 للتهاني بمناسبة العام الجديد

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01/01/2022 200 تعليق وسائط راس السنة , , , , , , , , , , , , ,
200 comments
  1. Bilal 31/12/2015 18:16 -

    كل عام و عمري ياسمين بالف خير انشاء الله الامة الاسلامية بخير  مبروك العام الجديد

  2. مايا 01/01/2015 17:36 -

    لاتحزن على الامس فهو لن يعود                                         
    ولاتأسف على اليوم فهو راحل
    واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2015
    وكل عام وانت بخير
      ******************************************************            يا طيور السلام مري عليهم
    وبالعام الجديد هنيهم
    وخبريهم إني أدعيلهم
    بسنة خير
    وربي يحقق أمانيهم
    **********************************************************    راحت سنة بكل ما فيها
    وجتنا سنة وش يا ترى فيها
    لكن أكيد إنتأغلى وأحلى ما فيها
    **********************************************************    للغالين
    بس
    اللي
    أحبهم
    ويحبوني                                                                
    كل عام وإنت بخير
    بالسنة الجديدة                                                                                        **********************************************************   كل عام وانتم بالف بالف خير عليكم وعلينه وعلى العرق وانشاء الله يحقق امانيكم                                  

  3. azzden 01/01/2015 14:22 -

    سنة راحت وسنة جاي ولاواحد يعرف فين النهاية لدا كل واحد فينا يحضر حالو ومايأجل ويبدا بداية حلوة وجديدة مع سنة حلوة وجديدة عسى تكون هاسنة احلى من اللي فاتت وكل عام والأمة الأسلامية بخير

  5. azzden 01/01/2015 14:15 -

    اهلا وسهلا بالعام الجديد 2015نتمنى يكون فرصة واسعة لكل المسلمين على انوكل واحد يجدد العزم وينسى الأحقاد اللي مرت عليه ويسامح الي جرحو ويتقرب ويستغفر ويبدى صفحة جديدة ويذكل سنة ويذكر انو الموت ما الها سابق انذار والسنة اللي راح ماالها رجعا المحب للنصح واقوللكم كل امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالف خير وعافية امين

  6. محمد اغ علي 01/01/2015 08:39 -

    بحلول العام الجديد 2015 أهنىء الشعب الازوادي خاصة و الأمة الإسلامية عامة و دمتم سالمين،
    تحيا ازواد

  8. كرار الشلاه 31/12/2014 22:23 -

     كل عام وانت بالف خير وانت الخير ياعراق لكل عام يارب تحقق جميع امنياتك  
    Happy new year

  9. altom 31/12/2014 22:08 -

    كل عام والامة السودانية بالف خير بصفة خاصة
    والامة الاسلامية بصفة عامة

  12. ملك محمد 31/12/2014 20:24 -

    كل عام وانتو بخير ويارب تكون سنة سعيدة عليكم يارب

  13. ضيو العراقي 31/12/2014 17:46 -

    كل عام والعراق بالف خير يارب يعم الامن والامان على بلادي والله يخلصنه من جراثيم داعش

  14. ضيو العراقي 31/12/2014 17:44 -

    كل عام والعراق الغالي بالف خير ونسئل الله ان ينقذنا من جراثيم داعش

  15. احمد من العراق 31/12/2014 16:12 -

    كل عام والشعب العراقي بألف خير وياربي تكون سنه 2015 سنه خير على بلدي الحبيب وعلى ناسنه الطيبين 

  16. مروة 31/12/2014 13:01 -

    كل عام وانتم بخير وكل امة الاسلامية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2015

  17. محمدالفاتح عبدالرحمن 31/12/2014 07:03 -

    كل عـــــــــــام والسودان بالف خيــــــــــــــــــــــــــــر والمسلمون جميعآ

  18. esmat douka salem 30/12/2014 22:50 -

    سنه سعيده وكل عام وأنتم بألف خير

  19. حبيبة 04/11/2014 15:37 -

    يسلمو على الرسائل والبطاقة حلوة كتير

  22. يعقوب آدم 02/01/2014 18:18 -

    الله خلق ناس ما عرب لكن مسلمين رسائل لكل شخص عربي سواء كان من دولة عربية أم أي دولة إذا أراد أن يهنئ بدخول العام الهجري أم الميلادي عليه أن يهنئ جميع المسلمين في العالم لكي يشعروا بالفرح جميعا أرجوا منكم ذالك

  23. ينب ورد البنفسج 01/01/2014 23:07 -

    كل عام وأنت بألف خير

  24. rayanswalha 01/01/2014 16:50 -

    برساله للعالمين
    وساب على سريرو صبى
    اسمو على ابو الحسين
    والكفار على بابو
    قرأ عليهم ياسين
    بأذن الله نامو
    وخرج وهما مش حاسين
    ومعاه صاحبو ابو بكر
    روحى فداك يا نبينا
    نعم الثواب والاجر
    هجرتى معاك للمدينه
    راحو للغار
    والكفار
    متبعاهم
    بأثار الاقدام
    وقفو قدام
    الغار
    ربنا عماهم
    ونصرو
    بحمامه وعنكبوت نجوه
    وملايكه جوه وبره الغار رعوه
    وهوه جواه منصور
    ألف صلاه ونور
    على رسول كل العصور

  26. دودى 01/01/2014 16:14 -

    كل عام و انتم بخير دودى من طنطا

  27. محمد على 01/01/2014 16:10 -

    كل عام و انتم بخير سنة راحت وسنة جديدة جت وإنت مثل ما إنت على فراقي ما قدرت

  28. ساحر العيون 01/01/2014 15:44 -

    كل سنه والشعب المصرى كله بخير وسلام ويارب حافظ على شعبك وبارك شعبك 
    وجمع شعبك يارب كل انسان مصرى يحقق كل اللى بيتمناه كل سنه واحنا مع بعض قى ارضها 

  29. فاطمة 01/01/2014 14:59 -

    راحت أعوام و أتت أعوام و أنا وكل الجزائريين و الامة العربية الاسلامية جمعاء بألف خير و سلام أن شاء الله
    عام سعيد و كل عام و أنتم بأأأأأألف خير

  30. grgews 01/01/2014 14:36 -

    كل عام والشعب العربي الشريف بالف خير وعاشة سورية الاسد وشعب سورية الابية وقائدهابشار حافظ الاسد بالف خير 

  31. hassna 01/01/2014 14:15 -

    سنة سعيدة اتمنى تدخل بالصحة والعافية على الناس خاصة الشعب المغربي وملكنا

  32. hassna 01/01/2014 14:11 -

    كل عام وانتم بخير  سنة حلوة وسعيدة على كل المغاربة

  33. صهيب مسالمه 01/01/2014 13:47 -

    كل عام واشعب  الفلسطيني بالف خير
     

  34. Osama abu baker 01/01/2014 12:44 -

    كل سنة و انتم بألف ألف خير ربنا ينزل الخير على سائر بلاد المسلمين

  36. عمرو سبايسى 01/01/2014 11:36 -

    كل عام ومصر بالف سلام للاهلها وامنها وجيشها واحبابها ويارب احفظها من اعدائها

  37. ما فيش حب صالح كله بتاع مصالح 01/01/2014 10:37 -

    الحب اخلاص فى السنه الجديده

  38. ما فيش حب صالح كله بتاع مصالح 01/01/2014 10:35 -

    اطلعى يا شمس بنورك وقولى للمصريين كل سنه وانتم طيبين

  39. ريدر 01/01/2014 10:10 -

    كل عام على الامة الاسلامية بخير و سنة سعيده على الجميع

  40. نوح الشماس 01/01/2014 09:12 -

    بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح مخلص البشرية و اعياد راس السنة الميلادية نتمنى ان يكون عام 2014 عام المحبى والسلام بين الشعوب وتنتهي الحروب وان يكون لا امم المتحدة ومجلس الامن دورا كبيرا وخاصة اعضاء مجلس الامن الذين لهم دورا كبيرا في صنع السلام

  41. الحنين الحنين 01/01/2014 07:40 -

    كل عام وانتي بالف خير وشعب العراق بالف خير 
    بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية 2014 احب العراق

  42. احمد الشرقاوى 01/01/2014 04:08 -

    كل عام وانتى بخير يا ام الدنيا يا كنانت الارض يا ارض السلام يا رب احفظ مصر من كل سوق…..احمد توفيق الشرقاوى ارسل سلامى لكل اصدقئى مصر و فى الوطن العربى

  43. احمد الشرقاوى 01/01/2014 03:59 -

    نا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي

  44. mohamed 01/01/2014 01:20 -

            from Morocco: Happy new year 2014 every body around the  world. i wish you all the best.   and i hope your dreams come truth in 2014

  45. حسين ابو عظل المحامد 31/12/2013 23:53 -

    كل عام وأنتم بخير

  46. hozaifa mubarak 31/12/2013 23:42 -

    كل عام والشعب السوداني بالف خير وعافيه

  47. anas 31/12/2013 23:31 -

    كل سنة وحبيبى بخير ويارب ما تحرمنى منه 

  48. أعذب تهنئه 31/12/2013 23:29 -

    أعذب تهنئه عذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

  49. سيفوسمرة 31/12/2013 23:27 -

    كل عام و العراق بالفففف خير وعالم العربي ونونكون بامان

  50. حسناء 30/12/2013 16:42 -

    اهنئ شعب رجاص خاصة وشعب الجزائري عامة بحلول السنة الميلادية2014 واتمنى انها تعود علينا بالصحة والعافية وشكرا.

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