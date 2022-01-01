رسائل حب بمناسبة عيد راس السنة الميلادية 2022 جديدة للعشاق

رسائل عيد راس السنة 2022

على كل الافراد ان يستعدوا للهبوط في ساحة السنة 2022 واستقبال عام جديد حلو وسعيد.

وفي حالة وجود اي ترسبات باقية من الاعوام السابقة، حاول ان تتخلص منها خلال الساعات القليلة القادمة، وافتكر دايما ان اللي فات مات، واحنا ولاد النهاردة، وانسى الي فات وانسى هجران الحبيب وفكر بحب جديد يليق بالعام الميلادي الجديد.

ولذا ابدأ من الآن وفي التو واللحظة، وبدون اي لكاعة وتنطع بمعايدة كل قريب وبعيد عن القلب او العين مع اجمل رسائل الحب والغزل وعبارات تهاني بالعام الجديد للحبيب واجدد مسجات موبايل عيد ليلة راس السنة 2022.

ومتأجلش عمل اليوم لبكره، لان خلاص بتكون راحت عليك وليه تستنا؟ ما في رسائل العام الجديد 2022 نصب عينيك والمزيد المزيد من كلمات العشق والغرام والاعجاب بالحبيب او بالحبيبة.

ولذلك يعني اي تأجيل في انك تبعت هذه وتلك المسجات لكل الاحباب والاصدقاء، ليس في صالحك وقد اعذر من انذر والاجر والثواب على الله ودي هي رسائل راس السنة 2022 تهنئة عام جديد سعيد.

بهديلك قلبي في العام الجديد ادخل فيه ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

الكل يقول كل عام وإنت بخير وأنا أقول إنت لعامي و حياتي الخير

قلبي عايزك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يضمك ويدفيك وبسنة جديدة يهنيك

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها

بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة

1 حبيب قلبي مثله ما فيه 4 ولهانين عليك قلبي وروحي وعيوني وأن 2 أنا وإنت أحلا اثنين 5 بعيون اللي يشوفنا وما يسمي

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة

سنة راحت وسنة جديدة جت وإنت مثل ما إنت على فراقي ما قدرت

يا كل الناس والأحباب والخلان والاصحاب خلونا نبدى سنة جديدة ونمسح الدمع من الاهداب

ودعت بك عام مضى.. واقبلت بك عام جديد.. ياللي حياتي لك رضى.. يالله عسى عامك سعيد

أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك

نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وإنت بخير

يا قمر بالعالي طل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير

يا شمس الكون نوري على حبيبي وأحملي سلامي له وقوليله كل عام وإنت بخير

ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

فلاشات عيد راس السنة 2022 للتهاني بمناسبة العام الجديد

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