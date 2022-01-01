رسائل حب بمناسبة عيد راس السنة الميلادية 2022 جديدة للعشاق

رسائل عيد راس السنة 2022
على كل الافراد ان يستعدوا للهبوط في ساحة السنة 2022 واستقبال عام جديد حلو وسعيد.
وفي حالة وجود اي ترسبات باقية من الاعوام السابقة، حاول ان تتخلص منها خلال الساعات القليلة القادمة، وافتكر دايما ان اللي فات مات، واحنا ولاد النهاردة، وانسى الي فات وانسى هجران الحبيب وفكر بحب جديد يليق بالعام الميلادي الجديد.
ولذا ابدأ من الآن وفي التو واللحظة، وبدون اي لكاعة وتنطع بمعايدة كل قريب وبعيد عن القلب او العين مع اجمل رسائل الحب والغزل وعبارات تهاني بالعام الجديد للحبيب واجدد مسجات موبايل عيد ليلة راس السنة 2022.
ومتأجلش عمل اليوم لبكره، لان خلاص بتكون راحت عليك وليه تستنا؟ ما في رسائل العام الجديد 2022 نصب عينيك والمزيد المزيد من كلمات العشق والغرام والاعجاب بالحبيب او بالحبيبة.
ولذلك يعني اي تأجيل في انك تبعت هذه وتلك المسجات لكل الاحباب والاصدقاء، ليس في صالحك وقد اعذر من انذر والاجر والثواب على الله ودي هي رسائل راس السنة 2022 تهنئة عام جديد سعيد.
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بهديلك قلبي في العام الجديد ادخل فيه ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي
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كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي
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أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير
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الكل يقول كل عام وإنت بخير وأنا أقول إنت لعامي و حياتي الخير
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قلبي عايزك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يضمك ويدفيك وبسنة جديدة يهنيك
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راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها
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بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة
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1 حبيب قلبي مثله ما فيه 4 ولهانين عليك قلبي وروحي وعيوني وأن 2 أنا وإنت أحلا اثنين 5 بعيون اللي يشوفنا وما يسمي
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عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة
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سنة راحت وسنة جديدة جت وإنت مثل ما إنت على فراقي ما قدرت
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يا كل الناس والأحباب والخلان والاصحاب خلونا نبدى سنة جديدة ونمسح الدمع من الاهداب
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ودعت بك عام مضى.. واقبلت بك عام جديد.. ياللي حياتي لك رضى.. يالله عسى عامك سعيد
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أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي
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بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا
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سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات
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لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية
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أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك
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نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وإنت بخير
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يا قمر بالعالي طل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير
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يا شمس الكون نوري على حبيبي وأحملي سلامي له وقوليله كل عام وإنت بخير
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ما قدرت اقولها لأحد قبلك لا نفسي ولا قلبي طاوعوني حبيت إنك أول من يسمعها كل عام وإنت بخير يا عيوني
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حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس
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تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين
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واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور
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أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير
كل عام و عمري ياسمين بالف خير انشاء الله الامة الاسلامية بخير مبروك العام الجديد
لاتحزن على الامس فهو لن يعود
ولاتأسف على اليوم فهو راحل
واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2015
وكل عام وانت بخير
****************************************************** يا طيور السلام مري عليهم
وبالعام الجديد هنيهم
وخبريهم إني أدعيلهم
بسنة خير
وربي يحقق أمانيهم
********************************************************** راحت سنة بكل ما فيها
وجتنا سنة وش يا ترى فيها
لكن أكيد إنتأغلى وأحلى ما فيها
********************************************************** للغالين
بس
اللي
أحبهم
ويحبوني
كل عام وإنت بخير
بالسنة الجديدة ********************************************************** كل عام وانتم بالف بالف خير عليكم وعلينه وعلى العرق وانشاء الله يحقق امانيكم
سنة راحت وسنة جاي ولاواحد يعرف فين النهاية لدا كل واحد فينا يحضر حالو ومايأجل ويبدا بداية حلوة وجديدة مع سنة حلوة وجديدة عسى تكون هاسنة احلى من اللي فاتت وكل عام والأمة الأسلامية بخير
كل عام وانتم بخير
اهلا وسهلا بالعام الجديد 2015نتمنى يكون فرصة واسعة لكل المسلمين على انوكل واحد يجدد العزم وينسى الأحقاد اللي مرت عليه ويسامح الي جرحو ويتقرب ويستغفر ويبدى صفحة جديدة ويذكل سنة ويذكر انو الموت ما الها سابق انذار والسنة اللي راح ماالها رجعا المحب للنصح واقوللكم كل امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالف خير وعافية امين
بحلول العام الجديد 2015 أهنىء الشعب الازوادي خاصة و الأمة الإسلامية عامة و دمتم سالمين،
تحيا ازواد
Kol am wa kol larab bkir
كل عام وانت بالف خير وانت الخير ياعراق لكل عام يارب تحقق جميع امنياتك
Happy new year
كل عام والامة السودانية بالف خير بصفة خاصة
والامة الاسلامية بصفة عامة
كل عام وانتم بخير
2015
كل عام وانتم بخير وسلام
كل عام وانتو بخير ويارب تكون سنة سعيدة عليكم يارب
كل عام والعراق بالف خير يارب يعم الامن والامان على بلادي والله يخلصنه من جراثيم داعش
كل عام والعراق الغالي بالف خير ونسئل الله ان ينقذنا من جراثيم داعش
كل عام والشعب العراقي بألف خير وياربي تكون سنه 2015 سنه خير على بلدي الحبيب وعلى ناسنه الطيبين
كل عام وانتم بخير وكل امة الاسلامية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2015
كل عـــــــــــام والسودان بالف خيــــــــــــــــــــــــــــر والمسلمون جميعآ
سنه سعيده وكل عام وأنتم بألف خير
يسلمو على الرسائل والبطاقة حلوة كتير
بجد الرسائل جميله اخر حاجه
كل سنه وانتم طيبين
الله خلق ناس ما عرب لكن مسلمين رسائل لكل شخص عربي سواء كان من دولة عربية أم أي دولة إذا أراد أن يهنئ بدخول العام الهجري أم الميلادي عليه أن يهنئ جميع المسلمين في العالم لكي يشعروا بالفرح جميعا أرجوا منكم ذالك
كل عام وأنت بألف خير
برساله للعالمين
وساب على سريرو صبى
اسمو على ابو الحسين
والكفار على بابو
قرأ عليهم ياسين
بأذن الله نامو
وخرج وهما مش حاسين
ومعاه صاحبو ابو بكر
روحى فداك يا نبينا
نعم الثواب والاجر
هجرتى معاك للمدينه
راحو للغار
والكفار
متبعاهم
بأثار الاقدام
وقفو قدام
الغار
ربنا عماهم
ونصرو
بحمامه وعنكبوت نجوه
وملايكه جوه وبره الغار رعوه
وهوه جواه منصور
ألف صلاه ونور
على رسول كل العصور
كل عام وانتم بخير
كل عام و انتم بخير دودى من طنطا
كل عام و انتم بخير سنة راحت وسنة جديدة جت وإنت مثل ما إنت على فراقي ما قدرت
كل سنه والشعب المصرى كله بخير وسلام ويارب حافظ على شعبك وبارك شعبك
وجمع شعبك يارب كل انسان مصرى يحقق كل اللى بيتمناه كل سنه واحنا مع بعض قى ارضها
راحت أعوام و أتت أعوام و أنا وكل الجزائريين و الامة العربية الاسلامية جمعاء بألف خير و سلام أن شاء الله
عام سعيد و كل عام و أنتم بأأأأأألف خير
كل عام والشعب العربي الشريف بالف خير وعاشة سورية الاسد وشعب سورية الابية وقائدهابشار حافظ الاسد بالف خير
سنة سعيدة اتمنى تدخل بالصحة والعافية على الناس خاصة الشعب المغربي وملكنا
كل عام وانتم بخير سنة حلوة وسعيدة على كل المغاربة
كل عام واشعب الفلسطيني بالف خير
كل سنة و انتم بألف ألف خير ربنا ينزل الخير على سائر بلاد المسلمين
كل عام و انتم بخير
كل عام ومصر بالف سلام للاهلها وامنها وجيشها واحبابها ويارب احفظها من اعدائها
الحب اخلاص فى السنه الجديده
اطلعى يا شمس بنورك وقولى للمصريين كل سنه وانتم طيبين
كل عام على الامة الاسلامية بخير و سنة سعيده على الجميع
بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح مخلص البشرية و اعياد راس السنة الميلادية نتمنى ان يكون عام 2014 عام المحبى والسلام بين الشعوب وتنتهي الحروب وان يكون لا امم المتحدة ومجلس الامن دورا كبيرا وخاصة اعضاء مجلس الامن الذين لهم دورا كبيرا في صنع السلام
كل عام وانتي بالف خير وشعب العراق بالف خير
بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية 2014 احب العراق
كل عام وانتى بخير يا ام الدنيا يا كنانت الارض يا ارض السلام يا رب احفظ مصر من كل سوق…..احمد توفيق الشرقاوى ارسل سلامى لكل اصدقئى مصر و فى الوطن العربى
نا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي
from Morocco: Happy new year 2014 every body around the world. i wish you all the best. and i hope your dreams come truth in 2014
كل عام وأنتم بخير
كل عام والشعب السوداني بالف خير وعافيه
كل سنة وحبيبى بخير ويارب ما تحرمنى منه
أعذب تهنئه عذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس
كل عام و العراق بالفففف خير وعالم العربي ونونكون بامان
اهنئ شعب رجاص خاصة وشعب الجزائري عامة بحلول السنة الميلادية2014 واتمنى انها تعود علينا بالصحة والعافية وشكرا.