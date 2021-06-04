رسائل صباح يوم الجمعة 2021 عبارات تهنئة ومسجات دعاء دينية

رسائل يوم الجمعة

مصريات – لا يخفى على مسلم عاقل اهمية يوم الجمعة، فهو بمثابة “عيد اسبوعي” يجتمع فيه المسلمون من كافة مللهم ونحلهم في جميع ارجاء البسيطة، ومن مشارق الارض إلى مغاربها، وليس ذلك صدفةً او بدعة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة – رواه مسلم.

وعليه لو كنت يوم الجمعة فاضي، او مشغول، عايز تسأل عن ناس بتحبهم، او تبعت لهم سلام، بس مكسل ومأنتخ، وشايف انه ما احلاها القعدة في البيت بدون زحمة ووجع راس وتعكير مزاج، مفيش قدامك غير رسائل الجمعة القصيرة اللي ها تنجدك يوم الجمعة وتخلص بيها واجباتك الاجتماعية والعاطفية والانسانية بمنتهى السهولة والسلاسة وتحافظ على وقتك كمان.

كام كليك على الموبايل او جهازك المفتوح على فيس بوك او تويتر واتس اب او انستاجرام يعني ايا كان تبعت بيهم احلى كلمات رسائل صباح الخير قصيرة تهنئة يوم الجمعة.

اورع مسجات موبايل اسلامية يوم الجمعة اللي منها رسائل الصباح مع ادعية يوم الجمعة المباركة اسلامية دينية رومانسية اجتماعية تنفع عبارات دعاء بالجمعة لكل افراد الاسرة من الحفيد الى الجد، او للاصدقاء، للمخطوبين، للحبيب، للحبيبة.

وبسهولة ترمي احلى عبارات وسلامات صباح يوم الجمعة لكل من يخطر على بالك وانت جالس في مكانك وبالطريقة الاسهل والاحسن اليك سواء عن طريق فيس بوك تويتر مسجات موبايل تهنئة بيوم الجماعة المباركة واحدث رسائل دينية اسلامية للجوال وعلى واتس اب وغيره.

وفي منها مسجات يوم الجمعة مصرية وسعودية امارتية عمانية قطرية واحدث رسائل يوم الجمعة اردنية كويتية عراقية لبنانية جزائرية مغربية تونسية سودانية ليبية سورية وبأي لهجة تانية تيجي على بالك بما فيها رسائل دعاء ليوم الجمعة بالعربية الفصحى.

عطر الله جمعتك برياحين الـجنة .. وظللك بأغصان بساتينها .. وسقاك من زلال كوثرها .. وجعلك من المغتنمين لوقــتها.

اسأل الله تعالى لك في صباح يوم الجمعة .. حسنات تتكاثر .. وذنوب تتناثر .. وهموم تتطاير.

بكت السماء فأسقطت دمعتان فأنبتت الأرض زهرتان بسمتك وطيبة قلبك.

يارسالة امسكيه فى المروحة اربطيه لو فاكرنى نزليه لو نسينى دوخية.

لوضاقت بك الدنيا لاتقل يارب عندى هم كبير بل قل ياهم عندى رب كبير.

دمعه تسيل و شمعه تنطفي و العمر بدونك يختفي و من دونك قلبي ينتهي.

والذى خلق الحبه وبرىء النسمه انى احبك فى الله.

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله.

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك.

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك.

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم.

اسأل الله لك ضوء فى ظلمة وركعة فى صحة ودمعة فى خشية ونعيم فى جنة.

الهم انى اسائلك خير المسائلة وخير الدعاء وخير الدنيا وخير الاخرة.

كيف تختمى القرأن فى شهر؟ عدد صفحات القرأن 600 صفحة 600/30 يوم 20 صفحة يوميًا 20صفحة/5صلوات = 4 صفحات بعد كل صلاة انشريها ولكى الاجر.

أروع القلوب قلب يخشى الله واجمل الكلام ذكر الله وانقى الحب حبي لك فى الله.

أحبك الإله ورزقك هداه وأسكن قلبك تقواه وبلغك من الخير أقصاه.

زاد الله تقاك ومن النار وقاك وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وللفردوس زينك وحلاك.

يا حمامة الحرم زوريه من زمر اسقيه من عطر الكعبة طيبيه وبيوم الجمعة وصيه.

ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله.

أسال الله لك رزق مريم وقصر أسيا وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفقة فاطمة وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر ايوب وعدل عمر وحياء عثمان ووجه على ومحبة ال بيت رسول الله(ص).

اللهم في هذه الجمعة المباركة .. اجعله لأعز الـــناس عندي .. يوما مبــاركا فيه الدعوة لا تـرد .. وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد.

اسأل الله تعالى في هذه الجمعة ..لك .. راحة تملأ نفسك .. ورضا يغمر قلبك .. وعملا يرضي ربك.

اسأل الله تعالى في يوم الجمعة لك سعادة تعلو وجهك .. ونصرا يقهر عدوك .. وذكرا يشغل وقتك .. وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك .. ورزقا يقضي دينك.

اللهم يا من أنزلت من سماءك مـطرا .. وأخرجت من أرضك شــجرا .. افتح باب رزقك وتوفيقك لأحـــبتي .. واجعل من نور وجهك الـــكريم .. مصباحا يضيء الدرب لقارئ رسالتي .. وبارك الله جمعتك وسائر أيامك.

عطر الله جمعتك برياحين الـــــــــجنة .. وظللك بأغصان بساتينها .. وسقاك من زلال كوثرها .. وجعلك من المغتنمين لوقـــتها.

” اللهم ” في صباح الجمعة هذا .. وفق هذا الحبيب .. لما تحب و ترضى .. وأسمعني عنه ما به النفس تسعد و تحيى .. و لا تنسه ذكرك سرًا و جهرًا.

” اللهم ” إني أسألك في يوم الجمعة .. يا من تهب ملكك لمن تشـاء ~ أن تمن عليه ~بنعيم الإيمـان .. و عافيـة الأبدان .. ورضـا الرحمان .. وبركات الإحسـان.

اللهم من فتح رسائل يوم الجمعة الان .. حبب خير خلقك فيه .. ومن حوض نبيك اسقيه .. وفي جنتك آويه .. وبرحمتك احتويه .. وبقضائك أرضيه .. وبفضلك أغنيه .. ولطاعتك اهديه .. ومن عذابك احميه .. ومن شر كل حاسد اكفـــيه.

اسأل الله تعالى لك في صباح يوم الجمعة: أن يجعل بسمتك سعادة .. وصمتك عبادة .. ورزقك في زيادة.

بارك الله لك يوم الجمعة وطيب السمعه.. واغدق عليك النعمه.. واصلح لك الباطنه.. وهداك طريق الجنه.. وشفعك برسول الامة.. جمعة مباركة.

ما أروعه الأستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال.

ربى انى أحبه فيك فاحفظه ألايعصيك واجعل عمله يرضيك واغفر له يوم يأتيك.

الله إني أحبه فيك فأحببه وأرض عنه وأعطه حتى يرضى وأدخلة جنتك آمين.

قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات فاغنم العمر و بادر بالتقى قبل الممات.

انت زى لوحه مكتوب عليها لااله الا الله كل ماحد يشوفك يقول بسم الله ماشاء الله.

اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية المنصورة آميين.

دعوة طاهره وحياة زاهرة .. لاخت في الله صادقة في القلب ساكنة.

أنار الله مسائك بالقرأن وزادك عافيه وأطمئنان وألزامك شفاعة الحبيب الرحمن.

كل جمعة وانت للرحمن اقرب،، وايمانك بالمنان اعظم.

كل جمعة ووجهك بالطاعات انور،، كل جمعة وصحائف اعماللك بالحسنات تنطق،، كل جمعة وهمتك لبلوغ الجنه تكبر.

حبيت امسيك وادعى ربى يخليك وفى دنيتك يرضيك وينور بالفرح لياليك.

اللهم اني احب عبدك هذا فيك فأحبه واجمعنا تحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظلك.

أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانيه أن يجمعنا ثانيه في جنة قطوفها دانيه.

بطاقة تهنئة صوتية مصورة تهنئة يوم الجمعة

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