الرئيس السيسي يعلن رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات فى مصر

رفع الحد الادنى للاجور فى مصر

مصريات – اخبار مصر اليوم تكتبها سارة نجيب: في مفاجأة وتوقيت غير متوقع اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، وكذلك زيادة معاشات التقاعد ورفع حدها الأدنى المعمول به حاليًا، اضافة إلى بعض العلاوات والزيادة، سنأتي على ذكرها بالتفصيل ادناه، كما يمكنكم التنقل عبر فهرس المعلومات.

جاء ذلك خلال خطاب السيسي الاخير اليوم بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية وتكريم الأم، وقال الرئيس السيسي بانه لم يكن مقرراً الاعلان عن هذه القوانين والقرارات بخصوص الحد الادنى للمرتبات والمعاشات في مصر بهذا التوقيت، ولكنه ارتئى بانه لن يجد مناسبة افضل من هذه المناسبة، وذلك تقديراً منه للدور الكبير التي قامت به المرأة والبنت المصرية.

وتوجه السيسي بخطابه الى النساء والفتيات المصريات، وعبر عن شكره وتقديره لدعمهن خلال الفترة الماضية بسبب الاجراءات الاقتصادية القاسية، مؤكداً بان تلك المرحلة كانت ضرورية جداً للاقتصاد المصري وعملية اصلاحه.

واضاف الرئيس السيسي بان صبر وتحمل المصريين يؤتي نتائجه ولو بعد حين.، وتابع السيسي قائلًا بان مرور الاصلاحات الاقتصادية الصعبة بدون ان تحصل اي احتجاجات، لم يكن نتيجة لاجراءات امنية صارمة، بل نتيجة لتفهم المصريين لضرورتها.

فيما يلي نعرض اهم ماورد في كلمة الرئيس السيسي حول رفع الحد الادنى للاجور في مصر وكذلك زيادة المعاشات وبعض العلاوات الأخرى.

ما هو الحد الادنى الجديد للمرتبات؟

ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في مصر، ويشمل ذلك المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

ما هو الحد الادنى للمعاشات وما هي نسبة الزيادة؟

ستجري زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% وذلك بحد أدنى مقداره 150 جنيهاً، ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 900 جنيه.

ما هي قيمة العلاوة الدورية؟

سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً.

ما هي قيمة مبلغ العلاوة الاضافية؟

منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيهاً وذلك “للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور”.

متى سيتم تطبيق رفع الحد الادنى للاجور في مصر؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان موعد تنفيذ واعتماد الحد الادنى للاجور والمعاشات هو يوم 30 يونيو 2019، مما يعني ضمناً بانه سيتم العمل به اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2019.

يوتيوب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

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الرئيس السيسي يعلن رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات فى مصر