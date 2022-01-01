سنة جديدة سعيدة 2022 أجمل رسائل وبطاقات العام الجديد اليوم

العام الجديد 2022
مصريات – كتبت سمر عبد الناصر: يطل اليوم اول ايام السنة الجديدة بعد سويعات قليلة ليمتد إلى جميع انحاء المعمورة.
ويحتفل العالم ليلة اليوم باستقبال العام الميلادي الجديد 2022 كل على طريقته وان كانت برموز متشابه تقريبًا مثل شجرة راس السنة، كذلك بابا نويل او سانتا كلوز الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الاطفال.
وتحتفل بعض البلدان العربية رسميًا بعيد راس السنة الجديدة، حيث يعتبر اول يوم من العام الجديد عطلة رسمية في الامارات مثلاًُ.
اما في مصر، ونظراً لارتباط هذه المناسبة بعيد ميلاد السيد المسيح، ونظراً لان الطائفة القبطية الارذوكسية تشكل الغالبية العظمى من مسيحي مصر، فتقرر ان يكون يوم 7 يناير اي موعد عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية في الحين الذي لا تحتفل به مصر باليوم الاول من السنة الجديدة ويقتصر الاحتفال على بعض المظاهر مثلا حفلات راس السنة وغيرها.
مع العلم، بان عيد راس السنة يعتبر عيداُ لا دينيًا، كونه مرتبط بالتاريخ الميلادي المعتمد في جميع الدول العربية، فيما عدا المملكة العربية السعودية التي تعتمد التقويم القمري او الهجري.
ورغم تناقص عدد المحتفلين يوماً بعد يوم على الصعيد الشعبي بمناسبة راس السنة الميلادية، إلا انه وحسب احصائيات شركات الاتصالات بان يومي 31 ديسمبر و 1 يناير من كل عام يشهد عادةً تصاعدًا كبيراً جدًا في حجم تبادل مسجات نصية اس ام اس وهي عبارة عن رسائل راس السنة يتبادلها الناس بهذه المناسبة.
كذلك على الانترنت، وعبر تطبيقات الموبايل الشهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام، حيث يتم تبادل التهاني والتمنيات بالعام الجديد عبر كروت او بطاقات راس السنة الميلادية.
ايًا كانت الاراء والمواقف تجاه الاحتفال باعياد السنة الجديدة، لا يسعنا إلا ان نتقدم للجميع مصريين وعرب باجمل التهاني والاماني ونقول لهم سنة جديدة سعيدة .. وكل عام وانتم بخير.
وبهذه المناسبة اخترنا مجموعات عديدة منوعة من رسائل السنة الجديدة اضغط على هذا الرابط >> رسائل العام الجديد 2022 وستجد محموعة كبيرة من رسائل راس السنة الميلادية جاهزة للارسال والتهنئة.
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يريت تكون سنه سعيده علينه كلنه يارررررررررررررب
بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2015 أتمنا لكم عام سسعيد يأتي عليكم بالف خير إنشاء الله لأمي و أبي والزوجة الغاليةسعاد والأولاد عبد النور و عبد القادر والأمة العربية و النصر إنشاء الله لفلسطين و السلام و السلم للجزائـــــر الحبيبة و الشفاء العاجل لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
كل عام وان شاء سنة سعيدة على جميع وان شاء تكون سنة خير على الجميع وعلى الناس وعلى العراقيون جميعها واحب اهدي هذا شعر الى الاحباب
يا أغلى البشر والأحباب
سنة جديدة ع الأبواب
ودمعي والله على حد الاهداب
قررت أنسى العتاب
بلا ذنب وبلا أسباب
وأهديك أحلى المسجات
وأتمنى منك أسمع الجواب
كل سنة وانتم بخير
كل عام والامة العربية بالف الف خير
كل عام والشعب العراقي بالف خير
يارب الامان على الامه الاسلامية
كل سنة والشعب الجزئري بخير انا احبك امال حبيبتي كل عام وانتي بخير
كــــــــــــــــــــل سنة والا مة العربية بـــــــــــ1000 خير (ان شاء الله ) يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع
sana sa3ida 3ala ljami3
سنه حلوه عليكو انشاء الله وسعيده على كل النااااااااااااااااااااس
كل عام و انتو بالف خير يا رب
كل عام وانتم بخير
كل عام وأنتم ب1000خير إن شاالله
كل سنة وانتو طيبين والشعب الفلسطيني بصحة وسلامة ومتشكرين اوي اوي على البطاقات الحلوة ده المرسل صديقتكم حنو يعني (حنين)
كل عام وانتو بخير وان شاء الله سنة الجاي تكونو باحسن حال ادعولي الله يهنيني هاي السنه
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لاتحزن على الامس فهو لن يعود
ولاتأسف على اليوم فهو راحل
واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2013
وكل عام وانت بخير
كل سنة و انتم بخير و الشعب الليبيى بخير
سنة جديدة و سعيدة عليكم و علينا كل عام و انتم بخير
واهدي تحياتي الى كل اخوانا في فلسطين واقل لهم كل عام وانتم بالف خير من الجزائر ……………<3
عام سعيد والامة العربية بالف خير ان شاء الله
كل عام وانت بخير يارب سنه جديده مليءه بالافراح
كــــــــــــــــــــل سنة والا مة العربية بـــــــــــ1000 خير (ان شاء الله ) يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع
mabrok sana bima tmnite yarab idrl 3likom liana ihyifal bisanat aljadida machi 3yb hoya mojarad ihtifal ma3a al3aila ou bdorol sanat 2013 wa atmana lkoli almodon sana sa3ida wachokran ma3a tahiyatin sadikatokem sara
I need to contact with masreat on face book
لأنكم الغلا كلو وشمس العمر وظلو
نشيل القمر ونحط اهل مصر محلو
بانوار النبي امسيك و بمولده اهنيك و ادعي ربي من الكوثر يسقيني و يسقيك
نسيم المولد تجدد و بالانوار و القدس تاكد و مع الطير نغرد كلنا نهوى محمد و ال محمد
سنة سعيدة
كل سنه والعالم باحسن حال سنه الكفاح والرقي والاصلاح ان شاء الله
سنة سعيدة على المسلمين
سنة جديدة وايام سعيدة علي كل المصرين ان شاء الله
كل عام والجميع بالف خير ومو بس المصريين ههههههههه انا فلسطينية وبتمنى لكل العالم سنة خير ومحبة ادعلولنا وبتمنى لجميع الشباب والصبايا سنة سعيدة
سنة جديدة سعيدة
كل عام وانتم بخير انشاء الله سنه سعيده
يارب يامصرين تكونوا بخير وسلام
كل عام وانتم طيبين يامصريين ياامجاد العرب بالعزه والكرامه
كل سنة انتى طبية بمناسبة سنة راس سنة الهجرية
happy new year all the peapol
كل سنة و الامة العربية بالف خير و سعادة ان شاء الله
كل عام وانتم بخير معاكم على سلطان
كل سنه وانتو طيبيـــــــــــــــــــن
كل سنة وأنتم طيبين يا رب اجعلها سنة بالخير والفرح والامن والامان هلة
كل سنة والامة العربية بالف خير انشاء الله سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والحب والايمان
كل سنة وكل المصريين بخير
ألف ضحكة تنور أيامك وألف فرحة تملأ أحلامك وعيد سعيد يزين الدنيا قدامك
كل سنة وانتم طيبين وسنة خير علينا كلنا
كل سنة والمصريين كلهم بخير وكل حب وتقدير وعرفان بالاخوة لاهلنا المسيحيين
كل سنة والشعب المصرى بخير وسعادة ونرجوا ان يكتمل الامن والامان والا نرى مظاهرات ولا شهداء ثانيةويعم الرخاء ربوع البلادوكل عام انتم بخير
سنة جديدة وسعيدة كلشي جديد وسعيد اتمنى لكم ايام سعيدة جدااااااااااااااااااااااااااااا
كل سنه وانتوم طيبين والشعب المصرى بخير وبسلامه يجعل السنه الجديده خير على الامة الاسلاميه والشعب المصرى بخير وسعاده وطمنان
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