سنة جديدة سعيدة 2022 أجمل رسائل وبطاقات العام الجديد اليوم

العام الجديد 2022

مصريات – كتبت سمر عبد الناصر: يطل اليوم اول ايام السنة الجديدة بعد سويعات قليلة ليمتد إلى جميع انحاء المعمورة.

ويحتفل العالم ليلة اليوم باستقبال العام الميلادي الجديد 2022 كل على طريقته وان كانت برموز متشابه تقريبًا مثل شجرة راس السنة، كذلك بابا نويل او سانتا كلوز الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الاطفال.

وتحتفل بعض البلدان العربية رسميًا بعيد راس السنة الجديدة، حيث يعتبر اول يوم من العام الجديد عطلة رسمية في الامارات مثلاًُ.

اما في مصر، ونظراً لارتباط هذه المناسبة بعيد ميلاد السيد المسيح، ونظراً لان الطائفة القبطية الارذوكسية تشكل الغالبية العظمى من مسيحي مصر، فتقرر ان يكون يوم 7 يناير اي موعد عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية في الحين الذي لا تحتفل به مصر باليوم الاول من السنة الجديدة ويقتصر الاحتفال على بعض المظاهر مثلا حفلات راس السنة وغيرها.

مع العلم، بان عيد راس السنة يعتبر عيداُ لا دينيًا، كونه مرتبط بالتاريخ الميلادي المعتمد في جميع الدول العربية، فيما عدا المملكة العربية السعودية التي تعتمد التقويم القمري او الهجري.

ورغم تناقص عدد المحتفلين يوماً بعد يوم على الصعيد الشعبي بمناسبة راس السنة الميلادية، إلا انه وحسب احصائيات شركات الاتصالات بان يومي 31 ديسمبر و 1 يناير من كل عام يشهد عادةً تصاعدًا كبيراً جدًا في حجم تبادل مسجات نصية اس ام اس وهي عبارة عن رسائل راس السنة يتبادلها الناس بهذه المناسبة.

كذلك على الانترنت، وعبر تطبيقات الموبايل الشهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام، حيث يتم تبادل التهاني والتمنيات بالعام الجديد عبر كروت او بطاقات راس السنة الميلادية.

ايًا كانت الاراء والمواقف تجاه الاحتفال باعياد السنة الجديدة، لا يسعنا إلا ان نتقدم للجميع مصريين وعرب باجمل التهاني والاماني ونقول لهم سنة جديدة سعيدة .. وكل عام وانتم بخير.

وبهذه المناسبة اخترنا مجموعات عديدة منوعة من رسائل السنة الجديدة اضغط على هذا الرابط >> رسائل العام الجديد 2022 وستجد محموعة كبيرة من رسائل راس السنة الميلادية جاهزة للارسال والتهنئة.

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بطاقات العام الجديد 2022 مع بابا نويل

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