سنة جديدة سعيدة 2022 أجمل رسائل وبطاقات العام الجديد اليوم

اول ايام العام الجديد 2022

العام الجديد 2022

بطاقات معايدة بالعام الجديد 2022

رسائل سنة جديدة سعيدة 2022

مصريات – كتبت سمر عبد الناصر: يطل اليوم اول ايام السنة الجديدة بعد سويعات قليلة ليمتد إلى جميع انحاء المعمورة.

ويحتفل العالم ليلة اليوم باستقبال العام الميلادي الجديد 2022 كل على طريقته وان كانت برموز متشابه تقريبًا مثل شجرة راس السنة، كذلك بابا نويل او سانتا كلوز الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الاطفال.

وتحتفل بعض البلدان العربية رسميًا بعيد راس السنة الجديدة، حيث يعتبر اول يوم من العام الجديد عطلة رسمية في الامارات مثلاًُ.

اما في مصر، ونظراً لارتباط هذه المناسبة بعيد ميلاد السيد المسيح، ونظراً لان الطائفة القبطية الارذوكسية تشكل الغالبية العظمى من مسيحي مصر، فتقرر ان يكون يوم 7 يناير اي موعد عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية في الحين الذي لا تحتفل به مصر باليوم الاول من السنة الجديدة ويقتصر الاحتفال على بعض المظاهر مثلا حفلات راس السنة وغيرها.

سنة جديدة سعيدة رسائل

رسائل تهاني بسنة جديدة سعيدة

مع العلم، بان عيد راس السنة يعتبر عيداُ لا دينيًا، كونه مرتبط بالتاريخ الميلادي المعتمد في جميع الدول العربية، فيما عدا المملكة العربية السعودية التي تعتمد التقويم القمري او الهجري.

ورغم تناقص عدد المحتفلين يوماً بعد يوم على الصعيد الشعبي بمناسبة راس السنة الميلادية، إلا انه وحسب احصائيات شركات الاتصالات بان يومي 31 ديسمبر و 1 يناير من كل عام يشهد عادةً تصاعدًا كبيراً جدًا في حجم  تبادل مسجات نصية اس ام اس وهي عبارة عن رسائل راس السنة يتبادلها الناس بهذه المناسبة.

كذلك على الانترنت، وعبر تطبيقات الموبايل الشهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة واتس اب وفيس بوك وتويتر وانستجرام، حيث يتم تبادل التهاني والتمنيات بالعام الجديد عبر كروت او بطاقات راس السنة الميلادية.

العام الميلادي الجديد 2022ايًا كانت الاراء والمواقف تجاه الاحتفال باعياد السنة الجديدة، لا يسعنا إلا ان نتقدم للجميع مصريين وعرب باجمل التهاني والاماني ونقول لهم سنة جديدة سعيدة .. وكل عام وانتم بخير.

وبهذه المناسبة اخترنا مجموعات عديدة منوعة من رسائل السنة الجديدة اضغط على هذا الرابط >>  رسائل العام الجديد 2022 وستجد محموعة كبيرة من رسائل راس السنة الميلادية جاهزة للارسال والتهنئة.

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بطاقات العام الجديد 2022 مع بابا نويل

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سنة جديدة سعيدة 2022 أجمل رسائل وبطاقات العام الجديد اليوم

01/01/2022 50 تعليق وسائط راس السنة , , , , , , , , , , ,
50 comments
  1. صلاح الزينى 01/02/2015 00:52 -

    يريت تكون سنه سعيده علينه كلنه يارررررررررررررب

  2. محمد 01/01/2015 12:48 -

    بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2015 أتمنا لكم عام سسعيد يأتي عليكم بالف خير إنشاء الله لأمي و أبي والزوجة الغاليةسعاد والأولاد عبد النور و عبد القادر والأمة العربية و النصر إنشاء الله لفلسطين و السلام و السلم للجزائـــــر الحبيبة و الشفاء العاجل لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .

  3. tamer 31/12/2014 19:10 -

    كل عام وان شاء سنة سعيدة على جميع وان شاء تكون سنة خير على الجميع وعلى الناس وعلى العراقيون جميعها واحب اهدي هذا شعر الى الاحباب 

    يا أغلى البشر والأحباب
    سنة جديدة ع الأبواب
    ودمعي والله على حد الاهداب
    قررت أنسى العتاب
    بلا ذنب وبلا أسباب
    وأهديك أحلى المسجات
    وأتمنى منك أسمع الجواب

  5. هاني الكناني 01/01/2013 09:39 -

    كل عام والامة العربية بالف الف خير
    كل عام والشعب العراقي بالف خير 
    يارب الامان على الامه الاسلامية 

  6. قدور 01/01/2013 00:04 -

    كل سنة والشعب الجزئري  بخير            انا احبك امال حبيبتي كل عام وانتي بخير

  7. محسن شقاوه 31/12/2012 23:14 -

    كــــــــــــــــــــل سنة والا مة العربية بـــــــــــ1000 خير (ان شاء الله ) يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع

  9. عبدالله 31/12/2012 21:41 -

    سنه حلوه عليكو انشاء الله وسعيده على كل النااااااااااااااااااااس

  11. عبدالرحيم أحمد الفايده القليع 31/12/2012 20:05 -

    كل عام وانتم بخير

  12. abdo faida 31/12/2012 20:04 -

    كل عام وأنتم ب1000خير إن شاالله

  13. محار البحر 31/12/2012 19:32 -

    كل سنة وانتو طيبين والشعب الفلسطيني بصحة وسلامة ومتشكرين اوي اوي على البطاقات الحلوة ده المرسل صديقتكم حنو يعني (حنين)

  14. كل يوم في امل 31/12/2012 18:40 -

    كل عام وانتو بخير وان شاء الله سنة الجاي تكونو باحسن حال ادعولي الله يهنيني هاي السنه

  15. علي 31/12/2012 17:48 -

    *****
    لاتحزن على الامس فهو لن يعود
    ولاتأسف على اليوم فهو راحل
    واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2013
    وكل عام وانت بخير

  16. roro 31/12/2012 14:19 -

    كل سنة و انتم بخير و الشعب الليبيى بخير

  17. rima 31/12/2012 14:18 -

    سنة جديدة و سعيدة عليكم و علينا   كل عام و انتم بخير

  18. omar benhomida 31/12/2012 14:12 -

    واهدي تحياتي الى كل اخوانا في فلسطين واقل لهم كل عام وانتم بالف خير من الجزائر ……………<3

  19. omar benhomida 31/12/2012 14:10 -

    عام سعيد والامة العربية بالف خير ان شاء الله 

  20. رفاه 31/12/2012 12:35 -

    كل عام وانت بخير يارب سنه جديده مليءه بالافراح 

  21. DOLA 30/12/2012 22:25 -

    كــــــــــــــــــــل سنة   والا  مة العربية       بـــــــــــ1000 خير                   (ان شاء   الله   )  يا  رب   تكون   سنة  سعيدة   على  الجميع

  22. ilisa 30/12/2012 17:38 -

    mabrok sana bima tmnite yarab idrl 3likom liana ihyifal bisanat aljadida machi 3yb hoya mojarad ihtifal ma3a al3aila ou bdorol sanat 2013 wa atmana lkoli almodon sana sa3ida wachokran ma3a tahiyatin sadikatokem sara

  24. عبير 30/12/2012 07:37 -

    لأنكم الغلا كلو وشمس العمر وظلو
    نشيل القمر ونحط اهل مصر محلو

  25. mimi 04/02/2012 16:38 -

    بانوار النبي امسيك و بمولده اهنيك و ادعي ربي من الكوثر يسقيني و يسقيك

  26. missaoud 04/02/2012 16:34 -

    نسيم المولد تجدد و بالانوار و القدس تاكد و مع الطير نغرد كلنا نهوى محمد و ال محمد

  28. ابوكتيفه 01/01/2012 16:45 -

    كل سنه والعالم باحسن حال سنه الكفاح والرقي والاصلاح ان شاء الله

  30. dede 01/01/2012 12:57 -

    سنة جديدة وايام سعيدة علي كل المصرين ان شاء الله

  31. دانيا 01/01/2012 10:17 -

    كل عام والجميع بالف خير ومو بس المصريين ههههههههه انا فلسطينية وبتمنى لكل العالم سنة خير ومحبة ادعلولنا وبتمنى لجميع الشباب والصبايا سنة سعيدة

  33. عادل محمد 01/01/2012 06:02 -

    كل عام وانتم بخير انشاء الله سنه سعيده

  34. عادل محمد 01/01/2012 05:58 -

    يارب يامصرين تكونوا بخير وسلام

  35. عادل محمد 01/01/2012 05:34 -

    كل عام وانتم طيبين يامصريين ياامجاد العرب بالعزه والكرامه

  36. wasam2007 01/01/2012 00:22 -

    كل سنة انتى طبية بمناسبة سنة راس سنة الهجرية

  38. nana 31/12/2011 21:57 -

    كل سنة و الامة العربية بالف خير و سعادة ان شاء الله 

  39. علي حسين السيد عبدالقادر سلطان 31/12/2011 20:43 -

    كل عام وانتم بخير معاكم على سلطان

  40. بكري 31/12/2011 19:04 -

    كل سنه وانتو طيبيـــــــــــــــــــن

  41. رانيا 31/12/2011 18:38 -

    كل سنة وأنتم طيبين يا رب اجعلها سنة بالخير والفرح والامن والامان هلة

  42. esraa 31/12/2011 18:34 -

    كل سنة والامة العربية بالف خير انشاء الله سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والحب والايمان

  44. غريتا 31/12/2011 16:51 -

    ألف ضحكة تنور أيامك وألف فرحة تملأ أحلامك وعيد سعيد يزين الدنيا قدامك

  45. احمد محمد 31/12/2011 15:58 -

    كل سنة وانتم طيبين وسنة خير علينا كلنا 

  46. اسماعيل ابو الحيلة 31/12/2011 14:45 -

    كل سنة والمصريين كلهم بخير وكل حب وتقدير وعرفان بالاخوة لاهلنا المسيحيين

  47. adel mahmed abdo 31/12/2011 11:28 -

    كل سنة والشعب المصرى بخير وسعادة ونرجوا ان يكتمل الامن والامان والا نرى مظاهرات ولا شهداء ثانيةويعم الرخاء ربوع البلادوكل عام انتم بخير

  48. sarah 31/12/2011 11:15 -

    سنة جديدة وسعيدة كلشي جديد وسعيد اتمنى لكم ايام سعيدة جدااااااااااااااااااااااااااااا 

  49. tota 31/12/2011 09:44 -

    كل سنه وانتوم طيبين والشعب المصرى بخير وبسلامه يجعل السنه الجديده خير على الامة الاسلاميه والشعب المصرى بخير وسعاده وطمنان 

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