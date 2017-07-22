6 صفات تجعلك جذاباً

مصريات – كتبت امينة عادل: هناك أشخاصاً تشعر و كأنهم مغناطيساً يجذب كل من يتقرب إليه, بالطبع تحب أن تكون شخصاً مثله، ولكن هل تسائلت ما الذى يتمتع به هذا الشحص ليجذب الأخرين؟

إليك الإجابه بمجموعة من الصفات تجعلك جذاباً وملف للإنتباه بشكل جيد للأخرين.

كن نفسك

أنت فى حاجة إلى أن تكون نفسك بشكلها وصفاتها و طريقتها و جميع تفاصيلها, ثق فى أن كل شخصية لها ما يميزها عن الأخرين, فبدلاً من أن تقلد الاخرين وتتبع نحوهم أظهر تفاصيل شخصيتك وكوّن لنفسك طابع خاص يميزك سواءاً شكلاً, إسلوباً, تفكيرا و كل شئً.

حدد حلمك

الشخص بدون حلم مثل الكتاب بدون فكرة لا ينجذب أحد لقرائته, حدد ما تحب أن تنجزه و تصل إليه ولا تستهتر بأحلامك بل أؤمن بها و وحاول دائما تحقيقها حتى تشعر بذاتك.

ثق فى نفسك

تعرف على قدراتك و معلومات ما تستطيع فعله وكن واثقاً به وتكلم عنه بثقة.

تجنب الشكاوى

هل يمكنك الإعجاب بشخص دائم الشكوى؟ بالطبع لا بل تشعره ينقل لك طاقة سلبية دائما, فلا تكن مثله.

تجنب الشكاوى والنقد و المواضيع السلبية وحاول أن تكون محادثاتك مع الاخرين مفرحة وإيجابية.

لغة الجسد

أنظر لعيون من تتحدث ولا تنظر بعيداً وعبر بجسمك عن كلامك ولكن بدون مبالغة فى الحركة.

تعود على إستماع الاخرين

لا داعى إلى أن تظن بنفسك أهم شخص يتحدث فى العالم, بل حاول إلى أن تسمع وتنصت جيداً لمن يتحدث أمامك فهذا فن حقيقى يسمى فن الإستماع, وركز فى أسماء من يحدثونك أو يعرفون بأنفسهم لاول مرة فليس من اللطيف إطلاقاُ نسيان إسم من تحدثه.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

تعرف على 6 صفات تجعلك شخصاً جذاباً ومحبباً للاخرين