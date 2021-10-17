صور المولد النبوي 2021 تحميل بطاقات معايدة وكروت تهنئة

صور المولد النبوي
مصريات – في موعد الاحتفال بمناسبة مولد نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ما ينفعش تعدي احتفالات المصريين من غير حلاوة المولد اكيد، وغير كده صناع حلاوة المولد بيعتبروا ذكرى المولد النبوي الشريف موسم ليهم زي كده موسم عيد الاضحى وعيد الفطر عشان الكحك والبسكويت والذي منه.
عشان كده ابعت احلى رسائل المولد النبوي الشريف من دلوقتي وقبل حلول موعد المولد النبوي 2022 عشان اللي ناسي تفكره وكمان لو مش ناوي شوفلك بطاقة حلوة من صور المولد من اللي هانحطهم وابعت لحد بتعزه واحدة من الصور احسن ما تدبس وتجيب هدية على الحساب.
اختر ما يحلو لك من صور بطاقات معايدة بالمولد النبوي الجديدة، إضافة الى صور عروسة المولد، ومجموعة صور مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر والعالم الاسلامي مع اجمل كلمات تهنئة بالعربية او الانجليزية تزين هذه الصور وبعضها يصلح لان يكون بطاقات معايدة بمناسبة مولد خير البرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وايضًا يمكن تحميلها ورفعها على حسابك في الفيس بوك او انستجرام او حالات واتس اب وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
اضافةً إلى المزيد من صور المولد تجدوها في الروابط ادناه مع اجمل كروت معايدة.
كل عام وانتم جميعا بالف خير بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم افضل تسليما
صوركم جميلة بعض الشيء
كل عام وامة محمدبخير وحفظ الله السلام والامن والخير للمصريين
شكرا جزيلا
لك وردة جورية
بماء الورد مروية
مكتوب عليها تهنئة
بمولد سيد البشرية
السام عليكم يا مولد النبي
ان شاءالله سنة خير وامان يا رب وانا احب هذا اليوم كثيرا لان هذا اليوم مكرم
صلى الله على سيدنا محمد
كل عام والمسلمون بالف خير
كل سنة والشعب المصرى طيب
اتمنى ان يكون كل المسلمين سعداء بهدا اليوم الشريف
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الاطهار لا اله الا الله محمد رسول الله 1000 مرة والف كرة حتى يرضى ربي ونبيه صلى الله عليه و سلم
كل عام والاسلام والمسلمين بخير وانشاء الله كلمة الأسلأم تكون اعلى شي في هذه الدنياالزائله وتبقبى راية نبيا محمدعليه الصلأةوالسلأم عاليه
كل عام وانتم طيبين
كل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبى صلى اللة علية وسلم
بمناسبة العيد الديني مولد أشرف مولود على وجه الأرض سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام ، أتقدم بإسمي و بإسم كل سلم من أمة لا إلاه إلا الله محمد رسول الله (ص) بأحر لتهاني و أطيب التماني راجيا من الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير عاشت الأمة العربية المسلمة و كل عام و أنتم بألف خير أخوكم في الله عبد القادر من الجزائر
كل عام وامه محمد بخير وعافيه
(كل عام والامه الاسلاميه بخير……..ويااااااااااااارب يبقي بخير)
اتمنى للعراق والكل امه محمد الامن والسلام
اللهم فرج الكرب عن أهلنا السوريين لخير البلاد والعباد
ياااااارب ارزق الامه الاسلامية جميعهم
اللهم بارك للامة الاسلامية جميعها
كل عام وانتم بخير
اتمنى من الله العلي القدير ان تحل هذه المناسبة على كل المسلمين بالخير واليمن والبركات والصحة والشفاء العاجل لكل المرضى،والنصر لكل مظلوم،وتحقيق العدالة في دول المسلمين،بالاعتماد على دستور القران الكريم، وسنة النبي محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم…امين.
كل عام والامةبالف خير
كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله بتمنا ان يعيدها علينا وعلي اللمة العربية والاسلامية بالف خير
ما اعظمك وما احلمك وما اكرمك يارسول الله اللهم ارزقنا الاتباع بهديه
كل عام والمولد النبوي الشريف يمر علينا و عليكم بالف خير اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم تراها أنت ياألهي مناسبة لقدره العظيم الذي لايعلمه سواك . وكل عام وحضراتكم بالف خير وزيادة حب وعشق لسيدنا المصطفى صل الله عليه وآله وسلم .
و كل عام وامتنا بالف خير تهنئة قلبية بذكري ميلاد خير اليشرية سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم
اللهم أعد هذه الذكري العطرة بالخير و البركات علي الأمة الاسلامية في كل مكان
اللهم صلي علي سيدنا محمد و علي آله و صحيه وسلم عدد خلقك و رضا نفسك و زنة عرشك ومداد كلماتك
اللهم صلي علي سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات و ترفعنا بها أعلي الدرجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وتبلغنا بها أقصي الغيات من الخيرات في الحياة و بعد الممات
اشكركم على هذا الجهد واهناكم بالعيد الكريم لاشرف خلق الله
تهنئه للامه الاسلاميه بالمولد النبوى الشريف صلى الله عليه وسلم
ويفرج كرب شعب مصر ويوم عليكم الخير
كل عام والامه الاسلاميه اقرب الى الله
كل عام والامه الاسلامية والمسلمين بالف خير
كل عام و انتم بخير يا الشعب الجزائري تهانينا
الف الف الف مبروك على الاسلام مولد ابا هذه الامة وشفيعها ابا الزهراء(صلى الله عليه وعلى اله وسلم )نبارك لكم والجميع المسلمين بهذه الطلعة البهية
اللهم صلي وسلم علي حبيبك محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم
كل عام والامه الاسلاميه تنعم بالامن والسلام والنصر المؤزر لاخواننا في فلسطين
كل عام وانتو بااف خير
النور في الكون انتشر
ابتهاجا بميلاد
سيد البشر
نبينا شفيعنا
في يوم المحشر
لك وردة جورية
بماء الورد مروية
مكتوب عليها تهنئة
بمولد سيد البشرية
♥♥♥♥♥♥♥
لك إنت
دون الغير
أرسل لك
همسة مع
أجمل طير
يقول لك
عني
كل مولد وإنت بخير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بمناسبة عيدد المولد النبوي الشريف أتقدم في تقديم التهنئة لجميع المسلمين لحلول أعظم يوم في تاريخنا يوم مولد الهادي البشير سيدنا المصطفى صل الله عليه وآله وصحبه وسلم . أعظم وأسمى مولود في الكون الذي لولاه ما خرجنا من ظلمات الهلاك والردى إلي نور السمو والرفعة الالهية . المخلوق الوحيد الذي تشرفت به الارض وسعدت به السماء فكان مولده الشريف صل الله عليه وأله وسلم فخرا للكون كله . اللهم أني اتوجه إليك بحقه عندك بأن تجعل قلوبنا عامرة بحبه وأجسادنا لينة بشرعه ومنهاجه وعقولنا سابحه في جلاله وأسرارنا متعلقة بنوره وأروحنا هائمة في جماله . اللهم شفعه فينا يوم العرض عليك . اللهم وأرزقنا حب أهل بيته الطيبين الكرام الطهرة الابرار . وأسلكنا في نهج أصحابه النجوم الهادين المهتدين الاخيار . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم تراها أنت ياألهي مناسبة لقدره العظيم الذي لايعلمه سواك . وكل عام و الأمة الاسلامية جمعاء بألف خير
كل مولد وكل المسلمين بخير
انا دنيا من الجزائر – باتنة – مروانة
احسن صور لتعبير عن حبينا لرسول صلى الله عليه وسلم
عم الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد تبارك لكم ميلاد منقد البشرية
شكرا علي الصور بس مبتتعملش كوبي
تهنئة قلبية بذكري ميلاد خير اليشرية سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم
اللهم أعد هذه الذكري العطرة بالخير و البركات علي الأمة الاسلامية في كل مكان
اللهم صلي علي سيدنا محمد و علي آله و صحيه وسلم عدد خلقك و رضا نفسك و زنة عرشك ومداد كلماتك
اللهم صلي علي سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات و ترفعنا بها أعلي الدرجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وتبلغنا بها أقصي الغيات من الخيرات في الحياة و بعد الممات
السنة دى عروسة المولد جميلة بس فى اجمل منها وان شاء الله سوف اعمل به العام المقبل مصر مليانة بالخير بس نعمل بضمير
كل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبى الشريف وصلى اللهم وسلم على حضرة سيدنا النبى
♐♐ﺃﺗﻘﺪﻡ بـﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻟ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﻳﻮﻡ
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ
ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ♐♐
كل عام والامة الاسلامية بخير