صور المولد النبوي

صور المولد النبوي

مصريات – في موعد الاحتفال بمناسبة مولد نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ما ينفعش تعدي احتفالات المصريين من غير حلاوة المولد اكيد، وغير كده صناع حلاوة المولد بيعتبروا ذكرى المولد النبوي الشريف موسم ليهم زي كده موسم عيد الاضحى وعيد الفطر عشان الكحك والبسكويت والذي منه.

صور المولد النبوي الشريف 1444

صور المولد النبوي الشريف

عشان كده ابعت احلى رسائل المولد النبوي الشريف من دلوقتي وقبل حلول موعد المولد النبوي 2022 عشان اللي ناسي تفكره وكمان لو مش ناوي شوفلك بطاقة حلوة من صور المولد من اللي هانحطهم وابعت لحد بتعزه واحدة من الصور احسن ما تدبس وتجيب هدية على الحساب.

اختر ما يحلو لك من صور بطاقات معايدة بالمولد النبوي الجديدة، إضافة الى صور عروسة المولد، ومجموعة صور مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر والعالم الاسلامي مع اجمل كلمات تهنئة بالعربية او الانجليزية تزين هذه الصور وبعضها يصلح لان يكون بطاقات معايدة بمناسبة مولد خير البرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وايضًا يمكن تحميلها ورفعها على حسابك في الفيس بوك او انستجرام او حالات واتس اب وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافةً إلى المزيد من صور المولد تجدوها في الروابط ادناه مع اجمل كروت معايدة.

اجمل صور ذكرى عيد المولد النبوي الجديدة 2021

صور عروسة المولد

صور عروسة المولد

صور بائعي الحلوى في المولد النبوي الشريف

صور بائعي الحلوى في المولد النبوي الشريف

صور عروسة المولد النبوي الشريف

صور عروسة المولد النبوي الشريف

تحميل كروت واجمل صور بطاقات المعايدة بالمولد النبوي 2021 – 1443

تحميل صور المولد النبوي مع اسم محمد مزخرفة

تحميل صور المولد تهنئة بالمولد النبوي الشريف

صور كروت المولد النبوي الشريف

صور كروت المولد النبوي الشريف

كروت المولد النبوي الشريف

كروت المولد النبوي الشريف

صور بطاقة تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

صور بطاقة تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

صور عيد المولد النبوي الشريف

صور عيد المولد النبوي الشريف

صور المولد النبوي الشريف

صور المولد النبوي الشريف

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صور المولد النبوي 2021 تحميل بطاقات معايدة وكروت تهنئة

17/10/2021 100 تعليق بطاقات معايدة , , , , , , , , , , , ,
100 comments
  1. بنت اليمن 17/10/2021 05:32 -

    كل عام وانتم جميعا بالف خير بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم افضل تسليما

  2. إحسان المسعودي 06/11/2019 22:03 -

    صوركم جميلة بعض الشيء

  3. ماجد مدكور 10/12/2016 07:03 -

    كل عام وامة محمدبخير وحفظ الله السلام والامن والخير للمصريين

  5. fatima zahra laassara 24/12/2015 16:00 -

    لك وردة جورية
    بماء الورد مروية
    مكتوب عليها تهنئة
    بمولد سيد البشرية

  6. محمد محمد 08/12/2015 17:48 -

    السام عليكم يا مولد النبي

  7. rose katan 01/01/2015 10:27 -

    ان شاءالله سنة خير وامان يا رب وانا احب هذا اليوم كثيرا لان هذا اليوم مكرم
    صلى الله على سيدنا محمد

  8. صخر الكبيسي 16/01/2014 19:53 -

    كل عام والمسلمون بالف خير

  9. علياء وليد 15/01/2014 15:18 -

    كل سنة والشعب المصرى طيب

  10. لولا 13/01/2014 18:45 -

    اتمنى ان يكون كل المسلمين سعداء بهدا اليوم الشريف

  11. ouzzou oussa 13/01/2014 13:32 -

    اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الاطهار لا اله الا الله محمد رسول الله 1000 مرة والف كرة حتى يرضى ربي ونبيه صلى الله عليه و سلم

  12. hussein 12/01/2014 23:00 -

    كل عام والاسلام والمسلمين بخير وانشاء الله كلمة الأسلأم تكون اعلى شي في هذه الدنياالزائله وتبقبى راية نبيا محمدعليه الصلأةوالسلأم عاليه 

  15. ميريام محمد 11/01/2014 21:12 -

    كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبى صلى اللة علية وسلم

  16. عبد القادر 11/01/2014 19:40 -

    بمناسبة العيد الديني مولد أشرف مولود على وجه الأرض سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام ، أتقدم بإسمي و بإسم كل سلم من أمة لا إلاه إلا الله محمد رسول الله (ص) بأحر لتهاني و أطيب التماني راجيا من الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير عاشت الأمة العربية المسلمة و كل عام و أنتم بألف خير أخوكم في الله عبد القادر من الجزائر

  17. ام مريم مريومه 11/01/2014 16:16 -

    كل عام وامه محمد بخير وعافيه

  18. منتصر خضر 09/01/2014 16:01 -

    (كل عام والامه الاسلاميه بخير……..ويااااااااااااارب يبقي بخير)

  19. عبدالله العراقي 25/01/2013 16:26 -

    اتمنى للعراق والكل امه محمد الامن والسلام

  20. مروان 25/01/2013 12:31 -

    اللهم فرج الكرب عن أهلنا السوريين لخير البلاد والعباد

  21. محمد علاء محمد 25/01/2013 01:29 -

    ياااااارب ارزق الامه الاسلامية جميعهم

  22. محمد علاء محمد 25/01/2013 01:28 -

    اللهم بارك للامة الاسلامية جميعها

  24. Simo lioon 24/01/2013 12:25 -

    اتمنى من الله العلي القدير ان تحل هذه المناسبة على كل المسلمين بالخير واليمن والبركات والصحة والشفاء العاجل لكل المرضى،والنصر لكل مظلوم،وتحقيق العدالة في دول المسلمين،بالاعتماد على دستور القران الكريم، وسنة النبي محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم…امين.

  26. نسمة امل 24/01/2013 12:21 -

    كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله بتمنا ان يعيدها علينا وعلي اللمة العربية والاسلامية بالف خير

  27. باسم 24/01/2013 10:25 -

    ما اعظمك وما احلمك وما اكرمك يارسول الله اللهم ارزقنا الاتباع بهديه

  28. كوثر 24/01/2013 10:24 -

    كل عام والمولد النبوي الشريف يمر علينا و عليكم بالف خير اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم تراها أنت ياألهي مناسبة لقدره العظيم الذي لايعلمه سواك . وكل عام وحضراتكم بالف خير وزيادة حب وعشق لسيدنا المصطفى صل الله عليه وآله وسلم .
    و كل عام وامتنا بالف خير تهنئة قلبية بذكري ميلاد خير اليشرية سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم
    اللهم أعد هذه الذكري العطرة بالخير و البركات علي الأمة الاسلامية في كل مكان
    اللهم صلي علي سيدنا محمد و علي آله و صحيه وسلم عدد خلقك و رضا نفسك و زنة عرشك ومداد كلماتك
    اللهم صلي علي سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات و ترفعنا بها أعلي الدرجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وتبلغنا بها أقصي الغيات من الخيرات في الحياة و بعد الممات

  29. fofa_abas 23/01/2013 23:35 -

    اشكركم على هذا الجهد واهناكم بالعيد الكريم لاشرف خلق الله 

  30. fofa_abas 23/01/2013 23:33 -

    تهنئه للامه الاسلاميه بالمولد النبوى الشريف صلى الله عليه وسلم 
    ويفرج كرب شعب مصر ويوم عليكم الخير

  31. محمود سرور 23/01/2013 23:23 -

    كل عام والامه الاسلاميه اقرب الى الله

  32. mahammad 23/01/2013 23:00 -

    كل عام والامه الاسلامية والمسلمين بالف خير

  33. kakou 23/01/2013 22:01 -

    كل عام و انتم بخير يا الشعب الجزائري تهانينا

  34. ميثم الغزاوي 23/01/2013 21:54 -

    الف الف الف مبروك على الاسلام مولد ابا هذه الامة وشفيعها ابا الزهراء(صلى الله عليه وعلى اله وسلم )نبارك لكم والجميع المسلمين بهذه الطلعة البهية 

  35. احمد عبد الله 23/01/2013 21:27 -

    اللهم صلي وسلم علي حبيبك محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم

  36. قربه السودان 23/01/2013 21:10 -

    كل عام والامه الاسلاميه تنعم بالامن والسلام والنصر المؤزر لاخواننا في فلسطين

  38. yasmine 23/01/2013 20:09 -

    النور في الكون انتشر
    ابتهاجا بميلاد
    سيد البشر
    نبينا شفيعنا
    في يوم المحشر
    لك وردة جورية
    بماء الورد مروية
    مكتوب عليها تهنئة
    بمولد سيد البشرية
    ♥♥♥♥♥♥♥
    لك إنت
    دون الغير
    أرسل لك
    همسة مع
    أجمل طير
    يقول لك
    عني
    كل مولد وإنت بخير

  39. شامخة 23/01/2013 18:02 -

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بمناسبة عيدد المولد النبوي الشريف أتقدم في تقديم التهنئة لجميع المسلمين لحلول  أعظم يوم في تاريخنا  يوم مولد الهادي البشير سيدنا المصطفى صل الله عليه وآله وصحبه وسلم . أعظم وأسمى مولود في الكون  الذي لولاه ما خرجنا من ظلمات الهلاك والردى إلي نور السمو والرفعة الالهية . المخلوق الوحيد الذي تشرفت به الارض وسعدت به السماء فكان مولده الشريف صل الله عليه وأله وسلم فخرا للكون كله . اللهم أني اتوجه إليك بحقه عندك بأن تجعل قلوبنا عامرة بحبه وأجسادنا لينة بشرعه ومنهاجه وعقولنا سابحه في جلاله وأسرارنا متعلقة بنوره وأروحنا هائمة في جماله . اللهم شفعه فينا يوم العرض عليك  . اللهم وأرزقنا حب أهل بيته الطيبين الكرام الطهرة الابرار . وأسلكنا في نهج أصحابه النجوم الهادين المهتدين الاخيار . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم تراها أنت ياألهي مناسبة لقدره العظيم الذي لايعلمه سواك . وكل عام و الأمة الاسلامية  جمعاء بألف خير 

  41. دنيا قليل 23/01/2013 17:51 -

    انا دنيا من الجزائر – باتنة – مروانة

  42. عواطف 23/01/2013 17:14 -

    احسن صور لتعبير عن حبينا لرسول صلى الله عليه وسلم

  43. سعيدة 23/01/2013 17:09 -

    عم الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد تبارك لكم ميلاد منقد البشرية

  44. فاطمة علي 23/01/2013 16:41 -

    شكرا علي الصور بس مبتتعملش كوبي

  45. دكتور مهندس أحمد رفعت 23/01/2013 13:19 -

    تهنئة قلبية بذكري ميلاد خير اليشرية سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم
    اللهم أعد هذه الذكري العطرة بالخير و البركات علي الأمة الاسلامية في كل مكان
    اللهم صلي علي سيدنا محمد و علي آله و صحيه وسلم عدد خلقك و رضا نفسك و زنة عرشك ومداد كلماتك
    اللهم صلي علي سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات و ترفعنا بها أعلي الدرجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وتبلغنا بها أقصي الغيات من الخيرات في الحياة و بعد الممات

  46. ندى محمود 23/01/2013 02:54 -

    السنة دى عروسة المولد جميلة بس فى اجمل منها وان شاء الله سوف اعمل به العام المقبل مصر مليانة بالخير بس نعمل بضمير

  48. اسلام 22/01/2013 21:43 -

    كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبى الشريف وصلى اللهم وسلم على حضرة سيدنا النبى

  49. هشام الخال من المغرب 22/01/2013 21:38 -

    ♐♐ﺃﺗﻘﺪﻡ بـﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻟ ﺠﻤﻴﻊ
    ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﻳﻮﻡ
    ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ
    ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ♐♐

  50. brahim nid lhaj 22/01/2013 17:41 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير

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