صور رمضان 2021 تحميل بطاقات وخلفيات كروت رمضانية جديدة جدًا

صور رمضان

مصريات – هو عام وباء كورونا الثاني والذي نستقبل فيه شهر رمضان المبارك بشيء من الأمل، عسى ولعل ان يكون العام الأخير لهذا الوباء المستشري ليذهب هو ومعه جميع هذه الاجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية والقيود المفروضة التي تنعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية والطقوس الرمضانية المبهجة، وحتى على العبادات في هذا الشهر الكريم المبارك.

لكن، ومن حسن الحظ اننا نعيش في العصر الذهبي للانترنت وثورة وسائل التواصل الاجتماعي وازدهار العلاقات الاجتماعية الافتراضية، والتي قد تعوض نوعاً ما عن شحة الاتصال والسفر والزيارات التي تترافق عادة مع كل رمضان.

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عن الصائم: “يدَعُ طعامه وشرابَه وشهوتَه مِن أجلي،الصومُ لي وأنا أجزي به”. هي بضع كلمات تحمل معاني عميقة، حيث يتبين ان الصوم ليس فقط الاحجام عن الطعام والشراب والشهوات، بل هو وبالدرجة الأولى تُقًى ونور، ورحمة وبرٌّ، تتجلى في الاحساس بالفقراء والمحتاجين ومدى معاناتهم من آثار الفقر والعوز، حين يرعى القادر من هو فقير او عاجز، وتقدم يد العون والمساعدة للبائسين المحرومين.

إذًا فالصوم، يرتقي بالمء ويسمو بانسانيته ويجعله محصنًا ضد المغريات ومقاومًا للشهوات، صافيًا وبعيدًا عن الزور والبهتان وعن الإثم والعدوان على اخيه الانسان.

بدون هذا الارتقاء والسمو، يكون الصوم ناقصًا او منقوضاً ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم “من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”.

نعود الى موضوع الموضوع وانت بتستعد لشراء كل لوازم شهر رمضان الكريم، و بتفكر ازاي تستقبل رمضان، وتجيب منين الياميش، وتعزم مين على الافطار، وتتابع اي مسلسلات في رمضان، ابدأ ظبط جهازك سواء كمبيوتر لاب توب اي باد بلاك بيري المنقرض، او موبايلك يعني هاتفك الذكي يا ذكي، وخلافه من (الديفايسات حقك باليمني او تبعك بالشامي او بتاعتك بالمصري او مالتك بالعراقي او الخاص بك بالعربية الفصحى.. الخ) واشحنه بمجموعة من صور رمضان او خلفيات وفي رواية أخرى كفرات واغلفة لشهر رمضان كريم.

سارع بتحميل اجمل صور البطاقات الرمضانية واحدث كروت تهنئة الشهر الكريم، وكمان ممكن كل الصور بمناسبة رمضان تستغلها وتعملها خلفيات او كفرات لحسابك في الفيس بوك و التويتر انستاجرام او حالات واتس اب، ويمكن تحميل الصور لاي مكان تحبه اما لو نفسك تهني حد برضه صور رمضان تنفع.

ابعت اجمد صور رمضانية مع رسائل رمضان 2021 و احلى و اروع اشكال ورموز معبرة عن شهر رمضان الكريم جديدة: صور فانوس رمضان، صور مدفع رمضان، صور اكلات رمضان شهية، وخلي يعيش معاك كل الطقوس من التمر الى المدفع الى زينة رمضان واحلى كروت فوانيس رمضان رسوم يدوية وخلافه بشوية صور تهنئة عن الشهر المبارك وكمان بطاقات رمضان فلاشية متحركة ع البيعة.. وكل رمضان وانتم بصحة وبخير.

تحميل صور – خلفيات – بطاقات عن رمضان جديدة

بطاقات فلاش متحركة تهنئة شهر رمضان المبارك 2021

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