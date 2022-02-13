صور عيد الحب 2022 تحميل بطاقات وخلفيات يوم الفالنتاين العالمي

صور عيد الحب

مصريات – فيما يلي تجدون مجموعة جميلة من الصور عن يوم الفالنتاين العالمي مصممة لتكون اما بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الحب او صور للفيس بوك وانستجرام واتس اب وغيرها من خلفيات لسطح المكتب للكمبيوتر الشخصي بيوم عيد الحب 2022 عيد العشاق العالمي.

كما يمكن ان تحميل صور عيد الحب فالنتاين رومانسية لتزيين صفحتك على الفيس بوك او وضعها في المنتديات التي تشارك بها وتوجد ايضا صور لعيد الحب متحركة وفلاشية بالاضافة الى البوم كروت صور بمناسبة عيد الحب للتحميل.

قالوا بمناسبة عيد الحب:

* عزت العلايلي‮: ‬عيد الحب من اجمل الايام في حياتي، ويارب تكون كل ايامنا حبًا حقيقيًا ويكون كل ايام السنة مثل هذا اليوم نحب بعضا ونحب مصر، لأن مصر تستاهل كتير قوي‮.. ‬مصر الحضارة والرقي والتاريخ والفن‮.‬

* دلال عبدالعزيز‮: يوم عيد الحب احلى شيء في حياتي افكر دائما في هدايا عيد الحب التي اقدمها لاحبائي وهم زوجي سمير‮ ‬غانم وابنتي دنيا وأمي ودائما اقضي عيد الحب مع احبائي ميرفت امين ورجاء الجداوي وزيزي البدراوي ونادية لطفي التي اعتبرها رمزا للحب والوفاء والعطاء‮.‬

* نجوي فؤاد‮: عيد الحب يذكرني دائما بحب زمان الذي افتقدناه هذه الايام واتمنى ان يعود لنا الحب الحقيقي بجد وليس شعارات‮.. ‬واحلى هدية اقدمها لاحبائي‮ في عيد الحب هو الاخلاص مغلف بالورود رغم ان الورود تذبل بسرعة ولكن الحب الحقيقي والاخلاص والتفاني يبقون‮.

* هيفاء وهبي قالت‮ عن عيد الحب: ‬انا انسانة متفائلة ولذلك كل ايام السنة عندي هي ايام للحب ولكن لا يعني ذلك انني لا احتفل بعيد الحب واحتفالي يأخذ شكل الغناء في حفلات واماكن متفق عليها،‮ ‬في هذا اليوم‮ ‬يكون لصوتي شكل آخر ولاحاسيسي نوع مختلف من التعبير لا اعرف كيف اصفه خاصة ان الغناء للحب هو اصدق انواع التعبير‮.‬

* ‬الفنانة ميرفت أمين‮: ‬عيد الحب اجمل ايام حياتي ورغم ان كل ايامي حب وسعادة إلا ان هذا اليوم له معان كثيرة بالنسبة لي يذكرني دائما بكل الافلام الرومانسية التي جسدتها على الشاشة‮.‬

* الشاعر احمد سويلم‮: ‬الحب معني انساني عميق وكبير ولا يفرق بين صغير أو كبير أو بين امرأة ورجل‮.. ‬أتمنى ان يكون عيد الحب ‮٥٦٣ ‬يوما وليس يوما واحدا في السنة لاننا افتقدنا كثيرامن هذه المعاني وسط انهيار الكثير من القيم السلبية في‮ ‬المجتمع‮.‬

* نهال عنبر‮: ‬عيد الحب اجمل شيء في الدنيا‮.. ‬فهو ليس للحبيبة فقط ولكنه عيد حلو لكل الناس احتفل واهديه دائما لكل من احبه فهو يوم‮ ‬لدفء المشاعر الجميلة والذكريات الحلوة واحلي واجمل شيء فيه هو الورود الحمراء والهدايا الجميلة التي تعد رمزا للحب الحقيقي والاخلاص‮.‬

مجموعة جديدة من بطاقات وكروت عيد الحب 2022

بطاقة فلاش متحركة للاهداء بمناسبة عيد الحب يوم الفلانتين 2022

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