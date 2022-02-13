صور عيد الحب 2022 تحميل بطاقات وخلفيات يوم الفالنتاين العالمي

صور عن عيد الحب للتحميل

صور عيد الحب

صور عيد الحب الفلانتين

صور عيد حب سعيد

مصريات – فيما يلي تجدون مجموعة جميلة من الصور عن يوم الفالنتاين العالمي مصممة لتكون اما بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الحب او صور للفيس بوك وانستجرام واتس اب وغيرها من خلفيات لسطح المكتب للكمبيوتر الشخصي بيوم عيد الحب 2022 عيد العشاق العالمي.

كما يمكن ان تحميل صور عيد الحب فالنتاين رومانسية لتزيين صفحتك على الفيس بوك او وضعها في المنتديات التي تشارك بها وتوجد ايضا صور لعيد الحب متحركة وفلاشية بالاضافة الى البوم كروت صور بمناسبة عيد الحب للتحميل.

قالوا بمناسبة عيد الحب:

* عزت العلايلي‮: ‬عيد الحب من اجمل الايام في حياتي، ويارب تكون كل ايامنا حبًا حقيقيًا ويكون كل ايام السنة مثل هذا اليوم نحب بعضا ونحب مصر، لأن مصر تستاهل كتير قوي‮.. ‬مصر الحضارة والرقي والتاريخ والفن‮.‬

* دلال عبدالعزيز‮: يوم عيد الحب احلى شيء في حياتي افكر دائما في هدايا عيد الحب التي اقدمها لاحبائي وهم زوجي سمير‮ ‬غانم وابنتي دنيا وأمي ودائما اقضي عيد الحب مع احبائي ميرفت امين ورجاء الجداوي وزيزي البدراوي ونادية لطفي التي اعتبرها رمزا للحب والوفاء والعطاء‮.‬

* نجوي فؤاد‮: عيد الحب يذكرني دائما بحب زمان الذي افتقدناه هذه الايام واتمنى ان يعود لنا الحب الحقيقي بجد وليس شعارات‮.. ‬واحلى هدية اقدمها لاحبائي‮ في عيد الحب هو الاخلاص مغلف بالورود رغم ان الورود تذبل بسرعة ولكن الحب الحقيقي والاخلاص والتفاني يبقون‮.

* هيفاء وهبي قالت‮ عن عيد الحب: ‬انا انسانة متفائلة ولذلك كل ايام السنة عندي هي ايام للحب ولكن لا يعني ذلك انني لا احتفل بعيد الحب واحتفالي يأخذ شكل الغناء في حفلات واماكن متفق عليها،‮ ‬في هذا اليوم‮ ‬يكون لصوتي شكل آخر ولاحاسيسي نوع مختلف من التعبير لا اعرف كيف اصفه خاصة ان الغناء للحب هو اصدق انواع التعبير‮.‬

* ‬الفنانة ميرفت أمين‮: ‬عيد الحب اجمل ايام حياتي ورغم ان كل ايامي حب وسعادة إلا ان هذا اليوم له معان كثيرة بالنسبة لي يذكرني دائما بكل الافلام الرومانسية التي جسدتها على الشاشة‮.‬صورة عيد الحب قلوب صغيرة

* الشاعر احمد سويلم‮: ‬الحب معني انساني عميق وكبير ولا يفرق بين صغير أو كبير أو بين امرأة ورجل‮.. ‬أتمنى ان يكون عيد الحب ‮٥٦٣ ‬يوما وليس يوما واحدا في السنة لاننا افتقدنا كثيرامن هذه المعاني وسط انهيار الكثير من القيم السلبية في‮  ‬المجتمع‮.‬

* نهال عنبر‮: ‬عيد الحب اجمل شيء في الدنيا‮.. ‬فهو ليس للحبيبة فقط ولكنه عيد حلو لكل الناس احتفل واهديه دائما لكل من احبه فهو يوم‮  ‬لدفء المشاعر الجميلة والذكريات الحلوة واحلي واجمل شيء فيه هو الورود الحمراء والهدايا الجميلة التي تعد رمزا للحب الحقيقي والاخلاص‮.‬

مجموعة جديدة من بطاقات وكروت عيد الحب 2022

اجمل صور عيد الحب 2022

صور عيد الحب 2022

تحميل صور كروت عيد الحب

صور كروت عيد الحب

صور بطاقات عيد الحب

صور بطاقات عيد الحب

صور خلفيات عيد الحب

صور خلفيات عيد الحب

صور عيد الحب جديدة 2022

صور عيد الحب جديدة 2022

اجدد صور عيد الحب

اجدد صور عيد الحب

احلى صور عيد الحب

احلى صور عيد الحب

صور رومانسية عيد الحب

صور رومانسية عيد الحب

تحميل جديد صور عيد الحب

تحميل جديد صور عيد الحب

صور عيد الحب قلوب

صور عيد الحب قلوب

تحميل صور عيد الحب

تحميل صور عيد الحب

صور عيد الحب متحركة

صور عيد الحب متحركة

صور عيد الحب قلوب متحركة

صور عيد الحب قلوب متحركة

بطاقة فلاش متحركة للاهداء بمناسبة عيد الحب يوم الفلانتين 2022

اخبار ومواضيع ذات صلة:

صور عيد الحب 2022 تحميل بطاقات وخلفيات يوم الفالنتاين العالمي

13/02/2022 291 تعليق بطاقات حب , , , , , , , , , , , , , ,
291 comments
  1. علاء سالم 03/11/2021 23:51 -

    الصور رائعة ولكن نرجو المزيد بمناسبة قدوم عيد الحب المصري

  2. مريم 12/02/2018 16:14 -

    بمناسبة عيد الحب اهديك قلبي للابد.
    دمت لي زوجا حبيبا عشيقا صديقا اب واخ..
    احبك يامن لك واليك روحي وعقلي ..
    ادمنت حبك واليوم ان احيا معك وبقربك حتى تنتهي ايامي..
    احبك واحبك واحبك واحبك واحبك واحبك ياحبيبي❤

  4. لوله 11/02/2017 14:24 -

    انا كل عيد حب بيعدى عليه باحس بحبى ليك اكتر واشتاق اكون فى حضنك واقول ياسنين فوتى معاه اكتر واكتر هو ده حبيبى اللى عمرى مابعد عنه والله مااقدر

  6. روما 05/11/2015 02:13 -

    اين انت بين كل هده الوهور اين

    انت وسط كل هذه الاشجر حبيبى من يوم بعدك ما طل زى اليل ونهر ونا قلبى محطر وبيندى عليك اين انت ياقلبى

  7. روما 05/11/2015 02:05 -

    بحبك يالغله من روحى اماذا فرقت قلبى نا ياقلبى ما عد فينى روح الروح ما عادة اليه ايى وجود من بعدك احبك يا قلبى نا اين انت والماذ لا ترك عينى حبيبى

  8. بتجنن كتيرررررررر 21/02/2015 00:06 -

    عيد حب@جمييل كتيررررر@

  11. رحب 15/02/2015 23:43 -

    كل عام وانتي بخير يا رحاب حلم عمري حلم حلمته يادنيا زمان علشان بكره عليه يهون حلم حلمته وانا مسجون بس حقيقي مكانش جنون احكي احكي ياحماده من البديا احكي وقول كل الحكيه البحيره كانت بديتي عشت فيها وهناك حكيتي والتاريخ كان يناير 7مناه ونبضي حاير قلبي شفها جاني طير قلي هي هيدي الي ياما حلمت بيها رواح ندياه وشوف عنيها خدني هواها لفرح كتير دوبت مع من التفكير

  12. mohamed behery 15/02/2015 20:29 -

    كل سنه وانتى طيبه ياحبيبه قلبي ياوراتى

  13. نورا 15/02/2015 16:12 -

    بحبك ياشريف
    كل سنه وانت طيب
    دايما مع بعض فى حب وسعاده

  18. المهااااجر المحبوب 14/02/2015 14:02 -

    كثر مشتاق يا عمري كثر مشتاق لو تدري ابوس اخدودك احمره  وعيني تنضر لعينك

  19. شذى الورد 14/02/2015 08:29 -

    احبك يا عمري .. وبيك السهر .. احبك حياتي .. شبيه القمر .. احبك يا روحي .. يا طول العمر
    كل عام وانت الحب ابو محمد ومتاب .. كل عام وانت روحي وبالحب يخليلنا حمود ومتوبة ويزيدنا احباباً كثار

  20. jamal 14/02/2015 00:41 -

    أتمنى لجميع المحبين. وكل حبيبين عيد حب سعيد ومليئة بالتفاؤل

  21. anasou 13/02/2015 23:00 -

    كل عيد حب وانتا بخير حبيبي(حودا)وكل سنه وانتا معايا ومايحرمنا من بعض ابدا ونفضل عايشين مع بعض بحبك احوداااااا(بحباااااااااااك
    )

  22. حذيفة ملاوي 13/02/2015 21:30 -

    اعشقك يامدينتي اسأل ان يجمعنا سويين والى الابد

  24. mohamed 13/02/2015 18:44 -

    كل عام وحبيبة قلبي شيماء بخير بمناسة عيد الفلنتين

  26. ملاك 13/02/2015 16:57 -

    ساقول لحبيبي لتي لم تراه يعني كل عام وانته بخير 

  28. يزيد محمد 13/02/2015 15:03 -

    تهنئة لعيد الحب كل عام وانتم بخير عيد سعيد لكل الاحبه شكر خاص يزيد

  29. المستر احمد عيسي 13/02/2015 12:14 -

    انا كنت بحب وحدة بس سبنا بعط بس دلوقتي بهديلها الحب عشان لسة الغايت دلوقتي بحبها

  31. نبيل المصبحي 13/02/2015 02:07 -

    بحبك وبموت فيكى
    سأظل أكتب عنكي حتى نهاية أنفاسى
    سأظل أكتب عنكي وأتخطى كل لحظات ضعفى بكي
    سأظل افتقدك واشتاقك واحبك
    ويردد لسانى اسمك
    سأحبك باتساع البحر والسماء
    وسأكتب فيكي قصائدى وأشعارى
    سأنحت صورتك فوق السحب العابره والمسافرة
    واحادث عنكي الساهرين تحت القم
    برغم أحزانى العتيقة وأفراحى
    برغم ضيق الكون من حولى
    وبرغم العمر القصير الذى ينتظرنى
    ستظل أنتي وحدك فى قلبى
    وستظل صورتك فى عينى
    فلا تقلقي حبيبتى أبدا
    حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي
    نعم أدمنت عشقك
    أعترف لكى أني أحبـــــــك بجنون
    فأنتي سيطرت على أنفاسي
    وحبست إحساسي في ضريح هواك
    إنني أعشق الحب فيكى
    أأأأأأأحبك
    كلمة تنطق بها شفتاي
    لكن يهمس بها قلبي ليلي ونهاري
    فهل تسمع همساتي
    أأأأأأأحبك
    فأنتي بلسمي وشفائي
    شمسي التي تدفئ وجداني
    كزهرة وردية تداعب فؤادي
    تعطر حياتي
    حبيبتي أنتي ملاكي انا أحبك جدأ
    تعالي الي فاشواقي بلغت درجة الاحتراق تعالي فأني اليك لحديث تواق حبيتي هلا اتيت الي وتنسينا معنى الفراق هلا ضممتي عاشقا 

  35. امانوئيل نيوم 11/02/2015 16:06 -

    اتمنت من كل قبلي عن تنام حبنا بالعافية لكن لا عرف كيف تكون النهايه

  36. انادلوعةحبيبي 11/02/2015 11:24 -

    الحب مش كلمه قولتها الحب دي حاجه بحسهابحبك يااغلي ماعندي في الدنياكلها

  37. انادلوعةحبيبي 11/02/2015 11:16 -

    احبك موت يا اغلي حب في الدنيا

  39. انادلوعةحبيبي 11/02/2015 10:14 -

    “Happy Valentine;s Day

    b7bkmootياحلي حب في الدنيا ديa+m

أضف تعليقاً