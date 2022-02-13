صور عيد الحب 2022 تحميل بطاقات وخلفيات يوم الفالنتاين العالمي

صور عيد الحب
مصريات – فيما يلي تجدون مجموعة جميلة من الصور عن يوم الفالنتاين العالمي مصممة لتكون اما بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الحب او صور للفيس بوك وانستجرام واتس اب وغيرها من خلفيات لسطح المكتب للكمبيوتر الشخصي بيوم عيد الحب 2022 عيد العشاق العالمي.
كما يمكن ان تحميل صور عيد الحب فالنتاين رومانسية لتزيين صفحتك على الفيس بوك او وضعها في المنتديات التي تشارك بها وتوجد ايضا صور لعيد الحب متحركة وفلاشية بالاضافة الى البوم كروت صور بمناسبة عيد الحب للتحميل.
قالوا بمناسبة عيد الحب:
* عزت العلايلي: عيد الحب من اجمل الايام في حياتي، ويارب تكون كل ايامنا حبًا حقيقيًا ويكون كل ايام السنة مثل هذا اليوم نحب بعضا ونحب مصر، لأن مصر تستاهل كتير قوي.. مصر الحضارة والرقي والتاريخ والفن.
* دلال عبدالعزيز: يوم عيد الحب احلى شيء في حياتي افكر دائما في هدايا عيد الحب التي اقدمها لاحبائي وهم زوجي سمير غانم وابنتي دنيا وأمي ودائما اقضي عيد الحب مع احبائي ميرفت امين ورجاء الجداوي وزيزي البدراوي ونادية لطفي التي اعتبرها رمزا للحب والوفاء والعطاء.
* نجوي فؤاد: عيد الحب يذكرني دائما بحب زمان الذي افتقدناه هذه الايام واتمنى ان يعود لنا الحب الحقيقي بجد وليس شعارات.. واحلى هدية اقدمها لاحبائي في عيد الحب هو الاخلاص مغلف بالورود رغم ان الورود تذبل بسرعة ولكن الحب الحقيقي والاخلاص والتفاني يبقون.
* هيفاء وهبي قالت عن عيد الحب: انا انسانة متفائلة ولذلك كل ايام السنة عندي هي ايام للحب ولكن لا يعني ذلك انني لا احتفل بعيد الحب واحتفالي يأخذ شكل الغناء في حفلات واماكن متفق عليها، في هذا اليوم يكون لصوتي شكل آخر ولاحاسيسي نوع مختلف من التعبير لا اعرف كيف اصفه خاصة ان الغناء للحب هو اصدق انواع التعبير.
* الفنانة ميرفت أمين: عيد الحب اجمل ايام حياتي ورغم ان كل ايامي حب وسعادة إلا ان هذا اليوم له معان كثيرة بالنسبة لي يذكرني دائما بكل الافلام الرومانسية التي جسدتها على الشاشة.
* الشاعر احمد سويلم: الحب معني انساني عميق وكبير ولا يفرق بين صغير أو كبير أو بين امرأة ورجل.. أتمنى ان يكون عيد الحب ٥٦٣ يوما وليس يوما واحدا في السنة لاننا افتقدنا كثيرامن هذه المعاني وسط انهيار الكثير من القيم السلبية في المجتمع.
* نهال عنبر: عيد الحب اجمل شيء في الدنيا.. فهو ليس للحبيبة فقط ولكنه عيد حلو لكل الناس احتفل واهديه دائما لكل من احبه فهو يوم لدفء المشاعر الجميلة والذكريات الحلوة واحلي واجمل شيء فيه هو الورود الحمراء والهدايا الجميلة التي تعد رمزا للحب الحقيقي والاخلاص.
الصور رائعة ولكن نرجو المزيد بمناسبة قدوم عيد الحب المصري
بمناسبة عيد الحب اهديك قلبي للابد.
دمت لي زوجا حبيبا عشيقا صديقا اب واخ..
احبك يامن لك واليك روحي وعقلي ..
ادمنت حبك واليوم ان احيا معك وبقربك حتى تنتهي ايامي..
احبك واحبك واحبك واحبك واحبك واحبك ياحبيبي❤
كل سنه وانتو طيبين
انا كل عيد حب بيعدى عليه باحس بحبى ليك اكتر واشتاق اكون فى حضنك واقول ياسنين فوتى معاه اكتر واكتر هو ده حبيبى اللى عمرى مابعد عنه والله مااقدر
عيد سعيد
اين انت بين كل هده الوهور اين
انت وسط كل هذه الاشجر حبيبى من يوم بعدك ما طل زى اليل ونهر ونا قلبى محطر وبيندى عليك اين انت ياقلبى
بحبك يالغله من روحى اماذا فرقت قلبى نا ياقلبى ما عد فينى روح الروح ما عادة اليه ايى وجود من بعدك احبك يا قلبى نا اين انت والماذ لا ترك عينى حبيبى
عيد حب@جمييل كتيررررر@
بحبك قوى قوى
كل سنة وانتى بخير يا ولاء
كل عام وانتي بخير يا رحاب حلم عمري حلم حلمته يادنيا زمان علشان بكره عليه يهون حلم حلمته وانا مسجون بس حقيقي مكانش جنون احكي احكي ياحماده من البديا احكي وقول كل الحكيه البحيره كانت بديتي عشت فيها وهناك حكيتي والتاريخ كان يناير 7مناه ونبضي حاير قلبي شفها جاني طير قلي هي هيدي الي ياما حلمت بيها رواح ندياه وشوف عنيها خدني هواها لفرح كتير دوبت مع من التفكير
كل سنه وانتى طيبه ياحبيبه قلبي ياوراتى
بحبك ياشريف
كل سنه وانت طيب
دايما مع بعض فى حب وسعاده
happy the valntine day
كل عام وأنتم بخير
حب مین لمین ماحدا بیستاهل
حلوه و روعه
كثر مشتاق يا عمري كثر مشتاق لو تدري ابوس اخدودك احمره وعيني تنضر لعينك
احبك يا عمري .. وبيك السهر .. احبك حياتي .. شبيه القمر .. احبك يا روحي .. يا طول العمر
كل عام وانت الحب ابو محمد ومتاب .. كل عام وانت روحي وبالحب يخليلنا حمود ومتوبة ويزيدنا احباباً كثار
أتمنى لجميع المحبين. وكل حبيبين عيد حب سعيد ومليئة بالتفاؤل
كل عيد حب وانتا بخير حبيبي(حودا)وكل سنه وانتا معايا ومايحرمنا من بعض ابدا ونفضل عايشين مع بعض بحبك احوداااااا(بحباااااااااااك
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اعشقك يامدينتي اسأل ان يجمعنا سويين والى الابد
happy valentine’s day for u i love u Abdullah
كل عام وحبيبة قلبي شيماء بخير بمناسة عيد الفلنتين
كل عيد حب وانتم طيبين
ساقول لحبيبي لتي لم تراه يعني كل عام وانته بخير
كل عام وانتم بخير بعيد الحب
تهنئة لعيد الحب كل عام وانتم بخير عيد سعيد لكل الاحبه شكر خاص يزيد
انا كنت بحب وحدة بس سبنا بعط بس دلوقتي بهديلها الحب عشان لسة الغايت دلوقتي بحبها
انتى التى اسميتها (تاج النساء)
بحبك وبموت فيكى
سأظل أكتب عنكي حتى نهاية أنفاسى
سأظل أكتب عنكي وأتخطى كل لحظات ضعفى بكي
سأظل افتقدك واشتاقك واحبك
ويردد لسانى اسمك
سأحبك باتساع البحر والسماء
وسأكتب فيكي قصائدى وأشعارى
سأنحت صورتك فوق السحب العابره والمسافرة
واحادث عنكي الساهرين تحت القم
برغم أحزانى العتيقة وأفراحى
برغم ضيق الكون من حولى
وبرغم العمر القصير الذى ينتظرنى
ستظل أنتي وحدك فى قلبى
وستظل صورتك فى عينى
فلا تقلقي حبيبتى أبدا
حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي
نعم أدمنت عشقك
أعترف لكى أني أحبـــــــك بجنون
فأنتي سيطرت على أنفاسي
وحبست إحساسي في ضريح هواك
إنني أعشق الحب فيكى
أأأأأأأحبك
كلمة تنطق بها شفتاي
لكن يهمس بها قلبي ليلي ونهاري
فهل تسمع همساتي
أأأأأأأحبك
فأنتي بلسمي وشفائي
شمسي التي تدفئ وجداني
كزهرة وردية تداعب فؤادي
تعطر حياتي
حبيبتي أنتي ملاكي انا أحبك جدأ
تعالي الي فاشواقي بلغت درجة الاحتراق تعالي فأني اليك لحديث تواق حبيتي هلا اتيت الي وتنسينا معنى الفراق هلا ضممتي عاشقا
ألف مبروك عيد الحب
شكرا على الصور الروعه
انشاء الله ا يكون عيد حب جميلللل
اتمنت من كل قبلي عن تنام حبنا بالعافية لكن لا عرف كيف تكون النهايه
الحب مش كلمه قولتها الحب دي حاجه بحسهابحبك يااغلي ماعندي في الدنياكلها
احبك موت يا اغلي حب في الدنيا
ب ح ب ك يعني
“Happy Valentine;s Day
b7bkmootياحلي حب في الدنيا ديa+m
عيد حب سعيد
اتمنى للجميع عيد حب سعيد