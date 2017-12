نتائج قرعة تصفيات كاس العالم 2018 مونديال روسيا بالفيديو

نتائج قرعة تصفيات كاس العالم 2018

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم لعام 2018 الذي تستضيفه روسيا في قصر الكريملين بمدينة موسكو.

وتم تحديد التي ستتواجه في دور ال32 من مونديال كرة القدم 2018.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الاولى ويواجه صاحب الارض روسيا مع كلا من منتخبي السعودية و اورجواي.

حضر قرعة كاس العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقى كلمة رحب فيها بممثلي المنتخبات التي تأهلت الى المونديال.

شارك في سحب قرعة كأس العالم : دييجو ماردونا، الاسباني كارلس بويل، فابيو كانافارو ، نيكيتا سيمونيان، البرازيلي كافو،ييجو فورلان، لوران بلان،جوردان بانكس. و و والاوروجواياني د والانجليزي والروسي .

تم تقسيم المنتخبات الـ 32 التي تأهلت الى نهائيات كأس العالم الى 2018 قبل اجراء القرعة الى اربعة مستويات بحيث تضم كل مجموعة من الثمانية منتخب من تلك المستويات.

-منتخبات المستوى الاول هي: روسيا، الارجنتين ، البرازيل ، المانيا،البرتغال،فرنسا،بلجيكا ،بولندا.

وجاء في المستوى الثاني:المكسيك، كرواتيا، انجلترا،كولومبيا،اسبانيا، الاوروجواي،البيرو، سويسرا،

-المستوى الثالث: مصر، تونس، ايران، السويد، كوستاريكا، كوستاريكا،ايسلندا، الدنمارك.

– المستوى الرابع يضم: كوريا الجنوربية، المغرب، اليابان،نيجيريا، بنما، السعودية،استراليا،صربيا.

وجاءت نتائج قرعة كاس العالم 2018 في روسيا كالتالي:

-المجموعة الاولى: روسيا، اورجواي، مصر، السعودية.

وسوف تكون مباراة المونديال الافتتاحية بين روسيا ومنتخب السعودية، بينما يواجه المنتخب المصري في الجولة الاولى منتخب اورجواي.

-المجموعة الثانية: جاءت منتخبات : اسبانيا، المغرب،البرتغال،ايران.

اولى مباريات المجموعة الثانية ستكون بين البرتغال و اسبانيا، ويلعب منتخب المغرب ضد ايران.

-المجموعة الثالثة: فرنسا،استراليا،بيرو ،الدنمارك

المباريات: فرنسا vs استراليا ،بيرو الدنمارك.

-المجموعة الرابعة: الارجنتين،ايسلندا،كرواتيا،نيجيريا.

الارجنتين vs ايسلندا

كرواتيا vs نيجيريا .

– المجموعة الخامسة: البرازيل ، سويسرا ، كوستاريكا ،صربيا

.البرازيل vs سويسرا

كوستاريكا vs صربيا.

-المجموعة السادسة:المانيا ،المكسيك ،السويد،كوريا الجنوبية.

المباريات : المانيا vs المكسيك، السويد vs كوريا الجنوبية.

-المجموعة السابعة: انجلترا،بلجيكا،بنما،تونس.

المباريات:تونس vs انجلترا، بلجيكا vs بنما.

-المجموعة الثامنة والاخيرة: كولومبيا،اليابان، بولندا،السنغال.

المباريات: بولندا vs السنغال ، اليابان vs كولومبيا.

