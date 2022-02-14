كروت معايدة عيد الحب متحركة 2022 بطاقات صور تواقيع الفلانتين

كروت عيد الحب 2022

صور تواقيع الفلانتين

مصريات – كتبت نهال ابراهيم: اليوم القادم يوم مختلف عن بقية الأيام.

‮ ‬يوم عيد الحب الذي تتحالف فيه الطبيعة مع الجمال

تشرق الشمس وتتلون بألوان قوس قزح‮

تطير الفراشات وتعزف الطبيعة ألحان الصباح والمساء،‮

تتفتح‮ ‬الزهور ويغلب اللون الأحمر على ‬كل الألوان تمتليء به واجهات المحلات، ‬الشيكولاتة على هيئة قلوب‮

‬عيد الحب يوم تتفتح فيه قلوب الشباب للحب، بطاقات عيد الحب متحركة مع ‬قلوب طائرة مع الانغام لتلهم بالغرام تجعل الدم يتدفق في الأجساد والقلوب ‬تدق وترقص مع الالحان وتنسى الهموم‮

يوم عيد الحب اختارته البشرية للاحتفال بالحب والرومانسية‮ ‬والتعبير عما هو في القلوب، ‬رغم انه في الواقع بدأ احتفالا بذكرى وفاة القديس فلانتين.

أما اول كروت عيد الحب Valentine card، فقد تم ارساله من سجن شديد الحراسة، وكان مكانه اعلى برج لندن، وذلك في القرن الخامس عشر على يدي الدوق الاورليانزي تشارلز في العام 1415، وكان الكرت عبارة عن قصاصة ورقية ارسلها إلى زوجته من زنزانته الانفرادية.

فيما بعد، وفي القرن الثامن عشر اشتهرت انجلترا بتقليد ارسال كروت بريدية ملونة للمعايدة بمناسبة عيد الحب، وكان يتم تبادلها وارسالها عبر البريد على نحو واسع بين العشاق، وكانت هذه الكروت البريدية معدة يدوياً من قصاصات ورق الاشغال الملون، على شكل قلوب ويتم خط عبارات حب عليها بطريقة زخرفية جميلة وبخط اليد.

الجميل في الأمر، بان عاملي البريد في يوم عيد الحب كانوا يسمحون بارسال كروت مظاريف مغفلة التوقيع، اي غير مكتوب عليها اسم المرسل وعنوانه، بحيث تستطيع فتاة على سبيل المثال ان ترسل لاحد الشبان المعحبه به بدون ان يعرف انها المرسلة،

وحتى يومنا هذا، يشهد عيد الحب كل عام اكبر مبيعات من كروت عيد الحب، التي ترسل او تهدى تسليماً باليد في العالم كله، حيث يصل‮ ‬عددها الى قرابة‮ ‬2‮ ‬بليون بطاقة من كروت الفلانتين تقريباً.‬

ولكن قبل ارسال الكروت، حاولوا أن تستعيروا وردة‮ في عيد الحب، ‬وأن ترسموا على شفاهكم ابتسامة‮، ‬وتتبادلوا قبلة.

ملاحظة: يتم تحميل صور عيد الحب كروت متحركة او تواقيع عيد الحب، بالضغط بيمين الماوس على كل صورة ثم اختر حفظ باسم

اما ارسال بطاقات معايدة عيد الحب على الموبايل وغيره، فيتم عبر زر شير share في الاسفل، حيث يمكن ارسالها الى صفحتك على الفيس بوك او التويتر، واتس اب او انستاجرام.

مجموعة جديدة من اجمل كروت وتواقيع الفلانتين

بطاقة متحركة من كروت عيد الحب

مارلين مونرو مع كروت عيد الحب متحركة

اجمد كروت بطاقات عيد الحب 2022

بطاقات حب متحركة فلاش بمناسبة عيد الحب 2022

لتشغيل اغنية الحب في البطاقة اضغط على الدائرة الحمراء

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