كروت معايدة عيد الحب متحركة 2022 بطاقات صور تواقيع الفلانتين

كروت عيد الحب 2022
صور تواقيع الفلانتين
مصريات – كتبت نهال ابراهيم: اليوم القادم يوم مختلف عن بقية الأيام.
يوم عيد الحب الذي تتحالف فيه الطبيعة مع الجمال
تشرق الشمس وتتلون بألوان قوس قزح
تطير الفراشات وتعزف الطبيعة ألحان الصباح والمساء،
تتفتح الزهور ويغلب اللون الأحمر على كل الألوان تمتليء به واجهات المحلات، الشيكولاتة على هيئة قلوب
عيد الحب يوم تتفتح فيه قلوب الشباب للحب، بطاقات عيد الحب متحركة مع قلوب طائرة مع الانغام لتلهم بالغرام تجعل الدم يتدفق في الأجساد والقلوب تدق وترقص مع الالحان وتنسى الهموم
يوم عيد الحب اختارته البشرية للاحتفال بالحب والرومانسية والتعبير عما هو في القلوب، رغم انه في الواقع بدأ احتفالا بذكرى وفاة القديس فلانتين.
أما اول كروت عيد الحب Valentine card، فقد تم ارساله من سجن شديد الحراسة، وكان مكانه اعلى برج لندن، وذلك في القرن الخامس عشر على يدي الدوق الاورليانزي تشارلز في العام 1415، وكان الكرت عبارة عن قصاصة ورقية ارسلها إلى زوجته من زنزانته الانفرادية.
فيما بعد، وفي القرن الثامن عشر اشتهرت انجلترا بتقليد ارسال كروت بريدية ملونة للمعايدة بمناسبة عيد الحب، وكان يتم تبادلها وارسالها عبر البريد على نحو واسع بين العشاق، وكانت هذه الكروت البريدية معدة يدوياً من قصاصات ورق الاشغال الملون، على شكل قلوب ويتم خط عبارات حب عليها بطريقة زخرفية جميلة وبخط اليد.
الجميل في الأمر، بان عاملي البريد في يوم عيد الحب كانوا يسمحون بارسال كروت مظاريف مغفلة التوقيع، اي غير مكتوب عليها اسم المرسل وعنوانه، بحيث تستطيع فتاة على سبيل المثال ان ترسل لاحد الشبان المعحبه به بدون ان يعرف انها المرسلة،
وحتى يومنا هذا، يشهد عيد الحب كل عام اكبر مبيعات من كروت عيد الحب، التي ترسل او تهدى تسليماً باليد في العالم كله، حيث يصل عددها الى قرابة 2 بليون بطاقة من كروت الفلانتين تقريباً.
ولكن قبل ارسال الكروت، حاولوا أن تستعيروا وردة في عيد الحب، وأن ترسموا على شفاهكم ابتسامة، وتتبادلوا قبلة.
ملاحظة: يتم تحميل صور عيد الحب كروت متحركة او تواقيع عيد الحب، بالضغط بيمين الماوس على كل صورة ثم اختر حفظ باسم
اما ارسال بطاقات معايدة عيد الحب على الموبايل وغيره، فيتم عبر زر شير share في الاسفل، حيث يمكن ارسالها الى صفحتك على الفيس بوك او التويتر، واتس اب او انستاجرام.
مجموعة جديدة من اجمل كروت وتواقيع الفلانتين
بطاقة متحركة من كروت عيد الحب
مارلين مونرو مع كروت عيد الحب متحركة
اجمد كروت بطاقات عيد الحب 2022
بطاقات حب متحركة فلاش بمناسبة عيد الحب 2022
لتشغيل اغنية الحب في البطاقة اضغط على الدائرة الحمراء
عيد سعيد لكل المحبين والمحبات خاصة لحبيبتي واول حرف من اسمها نوارة 🙂
LOV YOU AYOUB احبك
كل الرسائل جميلة و كل حب حبيب
كل عيد حب وانتم بخير وسعاده
اللهم ارزقنا الحب الحلال
واغننا به عن حرامك
حبيبتي الله لايحرمني منك ياعمري يانور عيوني بحبك وبموت فيكي كل عام وانتي حبيبتي الله يخليلي ياكي ياحياتي
حبيبتي رنا الله لايحرمني منك يانور عيوني يا اغلا شي بملكو بحياتي بحبك وبموت فيكي نشالله كل عام وانتي حبيبتي
حب ايه ال انت جاى تقول عليه
كروت روعة
كل عيد حب وانت حبيبي
يارب دايما نبقى مع بعض انا وحبيبي حمزة وما يحرمني منك قولوا آمين
الله يخليلي اياك يارب
بحببببببببببببببببببببببببببك يا عمري
انا ما رح اتخلى عنك زي ما وعدتك وانت وعدتني
فاتك نص عمرك مبارح اعلنت حبك وكتمت سري وسرك وقلت للناس بحبك
كل عيد حب وانتم طيبين
بمووووت فيك “مؤيد ” ريتك تكون جنبي على طول ياعمري بحبك والله والله
je taime pour toujour tu me manque sur tous mon amour
الحب كلمة جميلة ومعناها اكبر بكتير
حاجات حلوة اوي
انا علي بحب انفال انا انشاءاللة
قضيتالعمراحبك وانااجري وراك اخاف العمريفني وانااتمي لقاك واخافاالورديذبل ويقنع من جناك
شكرااا المجموعة اتجنن
انا بحب بس هو لاء
كل سنة وانتم بخير
الله يخليك الي يا حبيبي محمد وما يحرمني منك دائما نكون مع بعد
بطاقات حب حلوة
حبيبتي كم يرميني العشق الي قليك الحنون الذي عندما اضع راسي عليه احس بلامان الشديد
حبيبتي احبك حتي اخر قطره في دمي مهما حدث
احبك حتي الموت احبك حتي
حبيبتي كم يرميني العشق الي قليك الحنون الذي عندما اضع راسي عليه احس بلامان الشديد
حبيبتي احبك حتي اخر قطره في دمي مهما حدث