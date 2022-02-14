كروت معايدة عيد الحب متحركة 2022 بطاقات صور تواقيع الفلانتين

صور عيد الحب متحركة

كروت عيد الحب 2022

كروت عيد الحب 2022

كروت عيد الحب قلوب متحركة 2022

صور تواقيع الفلانتين

مصريات – كتبت نهال ابراهيم: اليوم القادم يوم مختلف عن بقية الأيام.

‮ ‬يوم عيد الحب الذي تتحالف فيه الطبيعة مع الجمال

تشرق الشمس وتتلون بألوان قوس قزح‮

تطير الفراشات وتعزف الطبيعة ألحان الصباح والمساء،‮

تتفتح‮ ‬الزهور ويغلب اللون الأحمر على ‬كل الألوان تمتليء به واجهات المحلات، ‬الشيكولاتة على هيئة قلوب‮

‬عيد الحب يوم تتفتح فيه قلوب الشباب للحب، بطاقات عيد الحب متحركة مع ‬قلوب طائرة مع الانغام لتلهم بالغرام تجعل الدم يتدفق في الأجساد والقلوب ‬تدق وترقص مع الالحان وتنسى الهموم‮

يوم عيد الحب اختارته البشرية للاحتفال بالحب والرومانسية‮ ‬والتعبير عما هو في القلوب، ‬رغم انه في الواقع بدأ احتفالا بذكرى وفاة القديس فلانتين.

أما اول كروت عيد الحب Valentine card، فقد تم ارساله من سجن شديد الحراسة، وكان مكانه اعلى برج لندن، وذلك في القرن الخامس عشر على يدي الدوق الاورليانزي تشارلز في العام 1415، وكان الكرت عبارة عن قصاصة ورقية ارسلها إلى زوجته من زنزانته الانفرادية.

فيما بعد، وفي القرن الثامن عشر اشتهرت انجلترا بتقليد ارسال كروت بريدية ملونة للمعايدة بمناسبة عيد الحب، وكان يتم تبادلها وارسالها عبر البريد على نحو واسع بين العشاق، وكانت هذه الكروت البريدية معدة يدوياً من قصاصات ورق الاشغال الملون، على شكل قلوب ويتم خط عبارات حب عليها بطريقة زخرفية جميلة وبخط اليد.

الجميل في الأمر، بان عاملي البريد في يوم عيد الحب كانوا يسمحون بارسال كروت مظاريف مغفلة التوقيع، اي غير مكتوب عليها اسم المرسل وعنوانه، بحيث تستطيع فتاة على سبيل المثال ان ترسل لاحد الشبان المعحبه به بدون ان يعرف انها المرسلة،

وحتى يومنا هذا، يشهد عيد الحب كل عام اكبر مبيعات من كروت عيد الحب، التي ترسل او تهدى تسليماً باليد في العالم كله، حيث يصل‮ ‬عددها الى قرابة‮ ‬2‮ ‬بليون بطاقة من كروت الفلانتين تقريباً.‬

ولكن قبل ارسال الكروت، حاولوا أن تستعيروا وردة‮ في عيد الحب، ‬وأن ترسموا على شفاهكم ابتسامة‮، ‬وتتبادلوا قبلة.

ملاحظة: يتم تحميل صور عيد الحب كروت متحركة او تواقيع عيد الحب، بالضغط بيمين الماوس على كل صورة ثم اختر حفظ باسم

اما ارسال بطاقات معايدة عيد الحب على الموبايل وغيره، فيتم عبر زر شير share في الاسفل، حيث يمكن ارسالها الى صفحتك على الفيس بوك او التويتر، واتس اب او انستاجرام.

مجموعة جديدة من اجمل كروت وتواقيع الفلانتين

كروت تهنئة بالفلانتين متحركة

كروت تهنئة بالفلانتين متحركة

كروت الفلانتين متحركة

كروت الفلانتين متحركة

كروت معايدة بالفلانتين متحركة

كروت معايدة بالفلانتين متحركة

اجدد كروت عيد الحب

اجدد كروت عيد الحب

بطاقة متحركة من كروت عيد الحب

كروت عيد الحب المتحركة

كروت عيد الحب المتحركة

مارلين مونرو مع كروت عيد الحب متحركة

مارلين مونرو معايدة كروت عيد الحب تواقيع

مارلين مونرو – كروت عيد الحب

happy valentine كروت تواقيع عيد الحب

happy valentine كروت تواقيع عيد الحب

رسالة حب تواقيع كروت عيد الحب

رسالة حب تواقيع كروت عيد الحب

كروت عيد الحب 2022

كروت عيد الحب 2022

اجمد كروت بطاقات عيد الحب 2022

كروت عيد الحب دبدوب توقيعات الفلانتين

كروت عيد الحب دبدوب توقيعات الفلانتين

صور كروت عيد الحب توقيع بحبك

صور كروت عيد الحب توقيع بحبك

توقيع كلام حب انجلش كروت عيد الحب

توقيع كلام حب انجلش كروت عيد الحب

كروت عيد الحب be my valentine

كروت عيد الحب be my valentine

كروت معايدة بمناسبة عيد الحب 2022

كروت معايدة تهاني بمناسبة عيد الحب 2022

بطاقات حب متحركة فلاش بمناسبة عيد الحب 2022

لتشغيل اغنية الحب في البطاقة اضغط على الدائرة الحمراء

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كروت معايدة عيد الحب متحركة 2022 بطاقات صور تواقيع الفلانتين

14/02/2022 26 تعليق بطاقات حب, بطاقات معايدة , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. عاشق نوارة 14/02/2022 05:38 -

    عيد سعيد لكل المحبين والمحبات خاصة لحبيبتي واول حرف من اسمها نوارة 🙂

  3. وردة الحب الحمراء 04/11/2016 17:35 -

    كل الرسائل جميلة و كل حب حبيب

  4. الاصدقاء 04/11/2015 06:48 -

    كل عيد حب وانتم بخير وسعاده

  5. ابو جعفر ( المهند) 15/02/2015 23:22 -

    اللهم ارزقنا الحب الحلال
    واغننا به عن حرامك

  6. احمد❤رنا 14/02/2015 02:02 -

    حبيبتي الله لايحرمني منك ياعمري يانور عيوني بحبك وبموت فيكي كل عام وانتي حبيبتي الله يخليلي ياكي ياحياتي

  7. احمد 14/02/2015 01:56 -

    حبيبتي رنا الله لايحرمني منك يانور عيوني يا اغلا شي بملكو بحياتي بحبك وبموت فيكي نشالله كل عام وانتي حبيبتي 

  11. اسير وبحبك اطير 28/02/2014 23:01 -

    يارب دايما نبقى مع بعض انا وحبيبي حمزة وما يحرمني منك قولوا آمين
    الله يخليلي اياك يارب 
    بحببببببببببببببببببببببببببك يا عمري
    انا ما رح اتخلى عنك زي ما وعدتك وانت وعدتني

  12. اسير وبحبك اطير 28/02/2014 22:56 -

    فاتك نص عمرك مبارح اعلنت حبك وكتمت سري وسرك وقلت للناس بحبك

  14. ربي يخليلي حبيبي يارب 11/02/2014 12:39 -

    بمووووت فيك “مؤيد ” ريتك تكون جنبي على طول ياعمري بحبك والله والله 

  16. هاى 10/07/2013 03:09 -

    الحب كلمة جميلة ومعناها اكبر بكتير

  18. علي طارق 20/03/2013 13:43 -

    انا علي بحب انفال انا انشاءاللة

  19. الحب مواجهه كبرى عذاب وسهرورحيل بين الاقمار 16/03/2013 16:19 -

    قضيتالعمراحبك وانااجري وراك اخاف العمريفني وانااتمي لقاك واخافاالورديذبل ويقنع من جناك

  23. نور 12/02/2013 14:04 -

    الله يخليك الي يا حبيبي محمد وما يحرمني منك دائما نكون مع بعد

  25. احمد 12/02/2010 21:21 -

    حبيبتي كم يرميني العشق الي قليك الحنون الذي عندما اضع راسي عليه احس بلامان الشديد

    حبيبتي احبك حتي اخر قطره في دمي مهما حدث

    احبك حتي الموت احبك حتي

  26. احمد 12/02/2010 21:20 -

    حبيبتي كم يرميني العشق الي قليك الحنون الذي عندما اضع راسي عليه احس بلامان الشديد

    حبيبتي احبك حتي اخر قطره في دمي مهما حدث

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