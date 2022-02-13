كفرات عيد الحب فيس بوك 2022 صور كروت الفلانتين واغلفة منوعة

كفرات عيد الحب

مصريات – ضيف لمعلوماتك في عيد الفالنتاين 2022 وقبل ما تبعت كروت التهاني او تبدأ في تحميل صور عيد الحب او كفرات بروفايل للفيس بوك عن عيد الحب، انه ربما دق به القلب قبلهم لكنهم أول من نقشوا حروفه على جدران المعابد..

وان اجدادنا الفراعنة العظماء أول من سطر كلمة حب على حائط منذ 36 قرنا من الزمان..

هي وفيه نظم “سنوحي” أروع القصائد لمعشوقته “تيكاهيت”، وكلها تحمل الأمل في مجرد لقاء، وحين عاد بعد طول بعاد، كانت هي قد رحلت الى عالم أكثر رحمة بالمحبين، فطلب من الملك أن يبني له قبراً الى جوارها..

تلك كانت قصة عيد الحب المصري الذي يحتفل به بتاريخ مختلف وهو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

اما تاريخ عيد الحب العالمي فقصته مختلفة ويحتفل به في 14 شباط/فبراير/فيفري سنوياً، وهو اليوم الذي اقترب ونحن بصدد الاحتفال به قريباً.

وتقول قصة عيد الحب العالمي باختصار (كوننا تناولناها بالتفصيل سابقاً وافردنا لها موضوعاً مخصصاً) انه وكما تسرد فيه الحكايات القديمة، كان هناك قسيساً طيباً وملكاً شريراً في روما القديمة.

واختلف الرواة على تسمية مكانها وزمانها تحديداً، فمنهم من يقول ان المدينة هي “تورني” في روما، وان تاريخ وقوعها هو القرن الثاني الميلادي، وحدثت بعهد الامبراطور “اوريليان”.

بينما يرى البعض الاخر ان تاريخ حدوثها هو القرن الثالث الميلادي، وانها جرت ابان حكم الامبراطور “كلاديوس”.

ولكن ماتجمع عليه الروايتين بان اسم القسيس الذي اصبح بعد موته قديساً كان “فالنتاين”. وان الامبراطور الشرير لاحظ بان الجنود المتزوجون اقل استبسالاً وشجاعة في المعارك مقارنة بالعزاب او غير المتزوجين، وعليه اصدر الامبراطور امراً بمنع الزواج في فترة الحرب.

ولكن القديس فالنتاين عصى مرسوم الامبراطور، وكان يقوم بتزويج العشاق في كنيسته سراً، عندما علم الامبراطور بالامر قام بسجنه وتعذيبه، ثم اصدر حكماً باعدامه وقطع رأسه.

ودفن فالنتاين بمدينة “فيافلامينا” وذلك بتاريخ 14 شباط/فبراير، وعليه اصبح هذا اليوم يوماً لعيد الحب تخليدا لذكرى القديس العاشق فالنتاين، وتقليداً سنوياً يحتفل به العشاق حول العالم.

بالطبع هناك روايات اخرى غير هذه، ولكن ما يهمنا الان هو بالطبع صور وكفرات عيد الحب للفيس بوك او الانستاجرام.

يعني لو مفيش وحي يكفي كلمة حلوة او وردة حمراء حقيقية واخرتها صور عيد الحب اغلفة للفيسبوك ومجموعة بطاقات معايدة لعيد الحب جديدة اخر حاجة.

واحلى كفرات فيس بوك في يوم الفلانتين مع عبارات مكتوبة بالعربي او الانجليزي عن عيد الحب، وتتوفر صور كفرات الفالنتاين بمقاسات مختلفة كبيرة وصغيرة.

اجمل كفرات فيس بوك عن عيد الحب 2022



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تابع احلى صور بطاقات معايدة بمناسبة عيد الحب

بلاش بنات تبع الكارت ده بتنفهم غلط بعدين لاقدر الله .. وقد اعذر من انذر

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