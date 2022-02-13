كفرات عيد الحب فيس بوك 2022 صور كروت الفلانتين واغلفة منوعة

كفر عيد الحب فيس بوك مع شعر

كفرات عيد الحب

مصريات – ضيف لمعلوماتك في عيد الفالنتاين 2022 وقبل ما تبعت كروت التهاني او تبدأ في تحميل صور عيد الحب او كفرات بروفايل للفيس بوك عن عيد الحب، انه ربما دق به القلب قبلهم لكنهم أول من نقشوا حروفه على جدران المعابد..

وان اجدادنا الفراعنة العظماء أول من سطر كلمة حب على حائط منذ 36 قرنا من الزمان..

كفرات عيد الحب اغلفة الفلانتين للفيس بوك

كروت عيد الحب 2022 للفيس بوك

هي وفيه نظم “سنوحي” أروع القصائد لمعشوقته “تيكاهيت”، وكلها تحمل الأمل في مجرد لقاء، وحين عاد بعد طول بعاد، كانت هي قد رحلت الى عالم أكثر رحمة بالمحبين، فطلب من الملك أن يبني له قبراً الى جوارها..

تلك كانت قصة عيد الحب المصري الذي يحتفل به بتاريخ مختلف وهو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

اما تاريخ عيد الحب العالمي فقصته مختلفة ويحتفل به في 14 شباط/فبراير/فيفري سنوياً، وهو اليوم الذي اقترب ونحن بصدد الاحتفال به قريباً.

وتقول قصة عيد الحب العالمي باختصار (كوننا تناولناها بالتفصيل سابقاً وافردنا لها موضوعاً مخصصاً) انه وكما تسرد فيه الحكايات القديمة، كان هناك قسيساً طيباً وملكاً شريراً في روما القديمة.

واختلف الرواة على تسمية مكانها وزمانها تحديداً، فمنهم من يقول ان المدينة هي “تورني” في روما، وان تاريخ وقوعها هو القرن الثاني الميلادي، وحدثت بعهد الامبراطور “اوريليان”.

بينما يرى البعض الاخر ان تاريخ حدوثها هو القرن الثالث الميلادي، وانها جرت ابان حكم الامبراطور “كلاديوس”.

ولكن ماتجمع عليه الروايتين بان اسم القسيس الذي اصبح بعد موته قديساً كان “فالنتاين”. وان الامبراطور الشرير لاحظ بان الجنود المتزوجون اقل استبسالاً وشجاعة في المعارك مقارنة بالعزاب او غير المتزوجين، وعليه اصدر الامبراطور امراً بمنع الزواج في فترة الحرب.

ولكن القديس فالنتاين عصى مرسوم الامبراطور، وكان يقوم بتزويج العشاق في كنيسته سراً، عندما علم الامبراطور بالامر قام بسجنه وتعذيبه، ثم اصدر حكماً باعدامه وقطع رأسه.

ودفن فالنتاين بمدينة “فيافلامينا” وذلك بتاريخ 14 شباط/فبراير، وعليه اصبح هذا اليوم يوماً لعيد الحب تخليدا لذكرى القديس العاشق فالنتاين، وتقليداً سنوياً يحتفل به العشاق حول العالم.

بالطبع هناك روايات اخرى غير هذه، ولكن ما يهمنا الان هو بالطبع صور وكفرات عيد الحب للفيس بوك او الانستاجرام.

يعني لو مفيش وحي يكفي كلمة حلوة او وردة حمراء حقيقية واخرتها صور عيد الحب اغلفة للفيسبوك ومجموعة بطاقات معايدة لعيد الحب جديدة اخر حاجة.

واحلى كفرات فيس بوك في يوم الفلانتين مع عبارات مكتوبة بالعربي او الانجليزي عن عيد الحب، وتتوفر صور كفرات الفالنتاين بمقاسات مختلفة كبيرة وصغيرة.

اجمل كفرات فيس بوك عن عيد الحب 2022

كفر عيد حب سعيد

كفر عبارة عيد حب سعيد

صورة عيد الفالنتاين مع كلمة احبك

صورة عيد الفالنتاين مع كلمة احبك

كفرات لعيد الحب للفيس بوك 2018 صور اجمل اغلفة الفلانتين داى الفيس بوك

كفرات فلانتين للفيس بوك بمناسبة عيد الحب

كفرات عن عيد الحب فيسبوك 2022 اغلفة الفلانتين

كفرات للفيس بوك عن عيد الحب 2022

كروت عيد الحب للفيس بوك Love u

كروت عيد الحب متحركة مع دبدوب Love u

قول بحبك بلغة الفرنجة في كفرات الفالنتاين للفيسبوك

كروت عيد الحب Happy valentine

صور عبارات تهنئة على كروت عيد الحب Happy valentine

كروت معايدة عيد الحب

كروت معايدة عيد الحب

كروت بطاقات معايدة عيد الحب

بطاقات صورة كروت معايدة عيد الحب

كلمتين حلوين في كروت عيد الحب

كلمتين حلوين في كروت عيد الحب

كروت اغلفة الفلانتين عيد الحب - بحبك

كروت عيد الحب – اغلفة الفلانتين بحبك

كروت عيد الحب - قلوب وحركات

كروت عيد الحب – قلوب وحركات

تابع احلى صور بطاقات معايدة بمناسبة عيد الحب

كروت معايدة عيد الحب

كروت معايدة تهنئة بعيد الحب

بلاش بنات تبع الكارت ده بتنفهم غلط بعدين لاقدر الله ..  وقد اعذر من انذر

كروت معايدة عيد الحب الكلاسيكية

كروت معايدة عيد الحب الكلاسيكية

صور كروت عيد الحب برضه هابي فالنتين فيس بوك

كروت عيد الحب برضه هابي فالنتين فيس بوك

صور بطاقات كروت عيد الحب واحلى وردة فيس بوك

كروت بطاقات احلى وردة مع عبارات عن عيد الحب انجليزي

كروت كفرات معايدة عن عيد الحب فيس بوك

كروت معايدة عيد الحب

بطاقات معايدة عيد الحب الجديدة

صور كروت معايدة عيد الحب الجديدة

كروت كفرات للفيس بوك عن عيد الحب

كروت كفرات للفيس بوك عن عيد الحب

صورة كارت متحرك من كروت معايدة عيد الحب

صورة توقيع متحرك من كروت معايدة عيد الحب

صور اغلفة فيس بوك

صور اغلفة فيس بوك

كروت صور عيد الحب للعشاق

صور كروت عيد الحب للعشاق

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13/02/2022 17 تعليق بطاقات حب , , , , , , , , , , , ,
17 comments
  1. سمير العراقي 13/02/2022 20:47 -

    شكرا على الصور وكل عيد حب وانتم بحب

  2. كابر المصري 03/11/2014 23:30 -

    كل عيد حب ومصر كلها بألف خير وسلام

  5. الحنون 14/02/2014 18:44 -

    عيد حب سعيد وعمر مديد انشاالله 

  6. سلمى 14/02/2014 16:02 -

    الكروت جميلة اوى بس انا مش مرطبطة

  7. aziza 14/02/2014 13:21 -

    اللهم ادخل اسرور على كل حبيبين ومتعاشقين ومتزوجين اللهم اسعدنا في هده الدنيا خيرا وفي اخرة خيرا اللهم نسالك الطف واعافية انا لكل البنات ولاولاد والمشايخ وامهات واباء عيد سعيد وكل عام وانتم سعداء 

  9. shimaa 14/02/2014 11:30 -

    مااجمل ذكريات عيد الحب حينما تشعر ان حبيبك يبذل كل جهدة في اسعادك

  10. اخبل وماكبل 13/02/2014 23:15 -

    سنة سعيدة على جميع العشاق يارب وكون يجمع كل اثنين متحابين بأذن الله 

  11. نوران 13/02/2014 21:24 -

    احلى حاجة فى الدنىا انك تحب وحبىبك ىحبك زى منتا تحبة واكتر

  17. ماري 13/02/2010 21:10 -

    اجمل كروت برافو مصريات
    يسلمو بجد ميرسي
    happy valentines day masreat.bye

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