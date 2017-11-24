كلمة السيسي اليوم : حادث مسجد قرية الروضة بسيناء

مصريات

محمود سالم:

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عقب حادث الهجوم على مسجد الروضة في شمال سيناء مع كل من الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع ، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي وذلك لبحث ومناقشة تداعيات الهجوم على المصلين صباح الجمعة في احدى القرى التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتحدث الرئيس السيسي الى الشعب المصري قدم فيها العزاء لسائر افراد الشعب ولأسر الضحايا من القتلى والمصابين.

وقال الرئيس السيسي أنه تم اعلان حالة الحداد في مصر على هذا الهجوم الغادر الاليم.

واضاف ان الهدف من هذا العمل الجبان هو تحطيم معنويات الشعب المصري والتشكيك في قدرته على مواجهة الارهاب.

وأكد بأن هذا العمل الارهابي الاثم يزيدنا صلابة وقوة وارادة في الوقف والتصدي ومكافحة الارهاب.

وأشار الى ان القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية سوف تقوم بالثأر للشهداء مضيفا بأننا سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة لمواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الارهابيين.

ومن ابرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي ان ما يحدث في سيناء يعد انعكاسا للجهود المبذولة في مواجهة الارهاب، وقال ان مصر تواجه الارهاب وحدها نيابة عن المنطقة والعالم بأكمله.

ومن ناحية اخرى قامت قوات الامن بتمشيط المنطقة المحيطة بقرية الروضة قرب مدينة بئر عبد لمحاصرة منفذي مجزرة المسجد، وارتفع عدد الضحايا الذي سقطوا قتلى جراء الهجوم الى 235 قتيلا حتى الان.

فيديو بيان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد حادث مسجد قرية الروضة الارهابي.

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كلمة السيسي اليوم تعليقا على حادث مسجد قرية الروضة بسيناء