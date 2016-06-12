لعبة الحب الحقيقي بالعربي، جرب حظك مع مقياس الاسماء الآن

لعبة الحب
مصريات: خلافا لآي لعبة من العاب الحب اللي بيستخدموها كمقياس لدرجة الحب الحقيقي ممكن تشوفها بأي مكان على الانترنت او على سطح بيتكم او اي مكان تاني هاتلاقي هنا وهنا وبس اقوى العاب الحب فلاش في النت العربي والاجنبي لعبة الحب بالعربي يعني اكتب اسمك واسم حبيبك وجرب مين بيحب التاني اكتر مين مش طايق خلقة الطرف التاني .. في حد ناوي ع الغدر او الزحلقة او لا يعني مش بس بتقيس بواسطة لعبة الحب درجة توافق الاسماء في الحب والزواج والخطوبة لا بتشوف كل واحد بيحب التاني بأي درجة ولو معجبكش في لعبة الحب الجديدة تحت. ..
ونرجع لاجمل لعبة الحب الحقيقية بيعيش يا حبيبي جرب حظك واكتب اسمك بالعربي او بالانجليزي مش فارقة وع الناحية التانية حط اسم حبيبك وشوف في كل مكان قياس الحب قد ايه واذا مفيش اي علامة ولا المؤشر طلع ولا نزل نصيحة لوجه الله ارمي الموضوع ورا ضهرك وربنا يعوض صبرك خير اما لو كان المؤشر مرتفع فعليك بالشبكة والدبلة والقايمة بالمرة وجهز نفسك لشر لابد منه ومعلش كلنا لها بس المهم متضيعش نفسك قبل ما تشوف وتعرف التوافق مع لعبة الحب الجامدة والرائعة.
الاصدار الجديد من لعبة الحب العربية على موقع مصريات:
نظراً لتنامي عدد المتصفحين من اجهزة الهواتف الذكية وخاصة اي فون واجهزة نظام اندرويد بانواعها، فقد قمنا بتحديث لعبة الحب لتعمل بكفاءة على كافة انظمة التشغيل مثل ويندوز، او اندرويد او ماك أو إس، واجهزة الموبايل بانظمتها التشغيلية المختلفة، ويمكنكم الان تجربة لعبة الحب من اي موبايل او اي جهاز مكتبي او جهاز المحمول (لاب توب) وكذلك الاجهزة اللوحية(تابلت) والكفية.
انا ر وميسة النلتنم المدرسة امبرة حامعبة المىللر
hhhhh mdrr te7abkom haba
لا الحب مجرد احساس بين اثنين او واحد بس الحب الناجح لما يكون حب من الطرفين مش من طرف واحد وهو شعور جميل وعلشان تعرف انك بتحب هتلاقي نفسك سابح في التفكير فيها ويزداد تسمعك الى اغاني الرومانسيه والحب ولزمن تحافز عليه لتلاقي كل الي بتتمناه وانا من الناس دول انا اسمي محمد مدحت عمري 20 وانا انشاء الله ابقي محامي ادعولي
احلى لعبة
انا اكره الحب واكره الناس اللي يحبوا الله خلقنا زوجين اثنين ذكر و انثی عشان نتزوج مو عشان هالتفاهات ويجب علی المرأة ان لا تصادق رجل الا زوجها وما تحب الا زوجها لأنو غي كده حرااااااام والحياة قصيرة عشلن كدي لا تقضوها اشياء متل هيك اقضوها ذكر وصلاة واعمال صالحة وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور …….
{ان الله وملائكتة يصلون علی النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }صلوا الحبيب ..
(صلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين)
وختااام انا احب زوجي فقط ولا عندي صديق ولد ولا شي حرم علی الذين ءامنوا….
لعبة رائعة وما احلى الحب
والله اللعبه دي صادقة جدا
الحب احساس جميل
لعبة جديدة ممتعة جميلة
هاي الحب هو اساس الحياه السعيده ولولا وجود الحب والمه وجرحه ماكان له ذوووق وطعم لذيذ
انا اريد ان اعرف ماهو الحب وكيف تعرفين انك تحسين به
الحب جميل
هي بتحبيني وبتقولي انا بحبك
اريد ان اعرف برجي
هو الاتي اخرجني من قبري المضلم بنورك يا حبيبي وانت الاتي جعلتني استجيب للشمسي وريتني احيا زهرة في يدك لكي اتفتحو من جديد لكم تمانيتو ان اكونا دمعتو في عينك وهدا انت يا حبيبي
انا وحبيبي نزار مجمد ضاوي 100بل100 والحق انا احبك واجد واجد
هو في احلا من الحب
الحب الا للحبيب الاول
ال
حب الا للحبيب الاول
انا بحبك انا بحبك بحبك مووووت انا مستعدة اموت علشانك انا مبسوطه علشان حباه
الحب ليس جميل مع بلال
هذة اللعبة جامدة
الحب ليس رايع
ما اروع الحب مع صديقك
الحب كنز قد يفنى مع صاحبه
الحب
لا اعرف معنى الحب لكن اللدى اعرفه انه الاول والاخير بحياتى حبيبي سماتى
الحب جميل جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الحب جميل
الحب اجمل شئ في الدنيا لانه هو الحاجة الوحيدة اللي مبتتشاراش
يا رب املا قلوبنا بالحب
بحب روااااان
حلوووووووووووووووووووووووووووووووو
الحب هو شيئ جميل
انا وردة الامل الحب لا مثيل له
احب علي
اجمل لعبة
عندما يحب الولد عليه ان ينتدر دقيقة لكي يعشقها وعصور لكي يانساها انااسمي ندى وعليا ان احاقض على حبي وانتم ايدا يابنات ويا شباب خلقنا الله لكي نعيش مع هدا الحب
اريد المشاركة
ههههههههههههههه طيب دانا الي بحب حببتي موت طلعت 10%وحببتي الي مش متاكد بتحبني ولا لا طلعت100%
انا حبيبي بحبني وانا ادا ولكن تجيدونا نتعارك دائما انااوريد السبب موسم الكرز
كيف اتخش ع العبه
يموت عليا زكي و ربي خليهولي عمري و عمري
روعة
اجمل لعبة
الحب هو اجمل شاء
الحب مش حجة مهمة الانسان هو اللى بيصنع الحب والحبيب فى نظرى