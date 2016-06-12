لعبة الحب

لعبة مقياس الحب وقياس درجة الحب حسب الاسماء العربية 2017- 2018

جرب حظك مع لعبة الحب

مصريات: خلافا لآي لعبة من العاب الحب اللي بيستخدموها كمقياس لدرجة الحب الحقيقي ممكن تشوفها بأي مكان على الانترنت او على سطح بيتكم او اي مكان تاني هاتلاقي هنا وهنا وبس اقوى العاب الحب فلاش في النت العربي والاجنبي لعبة الحب بالعربي يعني اكتب اسمك واسم حبيبك وجرب مين بيحب التاني اكتر مين مش طايق خلقة الطرف التاني .. في حد ناوي ع الغدر او الزحلقة او لا يعني مش بس بتقيس بواسطة لعبة الحب درجة توافق الاسماء في الحب والزواج والخطوبة لا بتشوف كل واحد بيحب التاني بأي درجة ولو معجبكش في لعبة الحب الجديدة تحت. ..

ونرجع لاجمل لعبة الحب الحقيقية بيعيش يا حبيبي جرب حظك واكتب اسمك بالعربي او بالانجليزي مش فارقة وع الناحية التانية حط اسم حبيبك وشوف في كل مكان قياس الحب قد ايه واذا مفيش اي علامة ولا المؤشر طلع ولا نزل نصيحة لوجه الله ارمي الموضوع ورا ضهرك وربنا يعوض صبرك خير اما لو كان المؤشر مرتفع فعليك بالشبكة والدبلة والقايمة بالمرة وجهز نفسك لشر لابد منه ومعلش كلنا لها بس المهم متضيعش نفسك قبل ما تشوف وتعرف التوافق مع لعبة الحب الجامدة والرائعة.

الاصدار الجديد من لعبة الحب العربية على موقع مصريات:

نظراً لتنامي عدد المتصفحين من اجهزة الهواتف الذكية وخاصة اي فون واجهزة نظام اندرويد بانواعها، فقد قمنا بتحديث لعبة الحب لتعمل بكفاءة على كافة انظمة التشغيل مثل ويندوز، او اندرويد او ماك أو إس، واجهزة الموبايل بانظمتها التشغيلية المختلفة، ويمكنكم الان تجربة لعبة الحب من اي موبايل او اي جهاز مكتبي او جهاز المحمول (لاب توب) وكذلك الاجهزة اللوحية(تابلت) والكفية.

لعبة الحب الجديدة

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لعبة الحب الحقيقي بالعربي، جرب حظك مع مقياس الاسماء الآن

12/06/2016 3094 تعليق العاب فلاش جديدة , , , , , , , , , , , , , ,
3094 comments
  1. رنداقي مجمد رضا 18/10/2017 10:00 -

    انا ر وميسة النلتنم المدرسة امبرة حامعبة المىللر

  3. سفير الحب 01/07/2017 09:39 -

    لا الحب مجرد احساس بين اثنين او واحد بس الحب الناجح لما يكون حب من الطرفين مش من طرف واحد وهو شعور جميل وعلشان تعرف انك بتحب هتلاقي نفسك سابح في التفكير فيها ويزداد تسمعك الى اغاني الرومانسيه والحب ولزمن تحافز عليه لتلاقي كل الي بتتمناه وانا من الناس دول انا اسمي محمد مدحت عمري 20 وانا انشاء الله ابقي محامي ادعولي

  5. عصفورة الأخلاق 02/06/2017 02:29 -

    انا اكره الحب واكره الناس اللي يحبوا الله خلقنا زوجين اثنين ذكر و انثی عشان نتزوج مو عشان هالتفاهات ويجب علی المرأة ان لا تصادق رجل الا زوجها وما تحب الا زوجها لأنو غي كده حرااااااام والحياة قصيرة عشلن كدي لا تقضوها اشياء متل هيك اقضوها ذكر وصلاة واعمال صالحة وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور …….
    {ان الله وملائكتة يصلون علی النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }صلوا الحبيب ..
    (صلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين)
    وختااام انا احب زوجي فقط ولا عندي صديق ولد ولا شي حرم علی الذين ءامنوا….

  10. @[email protected] 27/03/2017 20:32 -

    هاي الحب هو اساس الحياه السعيده ولولا وجود الحب والمه وجرحه ماكان له ذوووق وطعم لذيذ

  11. kouki 19/03/2017 14:44 -

    انا اريد ان اعرف ماهو الحب وكيف تعرفين انك تحسين به

  13. الجوكر فونيا 06/03/2017 20:12 -

    هي بتحبيني وبتقولي انا بحبك

  15. اميره الضلام 11/02/2017 10:04 -

    هو الاتي اخرجني من قبري المضلم بنورك يا حبيبي وانت الاتي جعلتني استجيب للشمسي وريتني احيا زهرة في يدك لكي اتفتحو من جديد لكم تمانيتو ان اكونا دمعتو في عينك وهدا انت يا حبيبي

  16. اميره الضلام 11/02/2017 09:49 -

    انا وحبيبي نزار مجمد ضاوي 100بل100 والحق انا احبك واجد واجد

  18. سندس 07/02/2017 23:32 -

    الحب الا للحبيب الاول

    ال
    حب الا للحبيب الاول

  19. اسماء 29/01/2017 00:53 -

    انا بحبك انا بحبك بحبك مووووت انا مستعدة اموت علشانك انا مبسوطه علشان حباه

  24. عبد الواحد 05/12/2016 13:21 -

    الحب كنز قد يفنى مع صاحبه

  26. فردوس 26/11/2016 19:03 -

    لا اعرف معنى الحب لكن اللدى اعرفه انه الاول والاخير بحياتى حبيبي سماتى

  27. رتاج 18/11/2016 18:37 -

    الحب جميل جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  29. عبدالسلام مجدي 18/11/2016 12:46 -

    الحب اجمل شئ في الدنيا لانه هو الحاجة الوحيدة اللي مبتتشاراش
    يا رب املا قلوبنا بالحب

    بحب روااااان

  30. جوجو 14/11/2016 10:36 -

    حلوووووووووووووووووووووووووووووووو

  32. وردة الامل 09/11/2016 18:41 -

    انا وردة الامل الحب لا مثيل له

  35. اميرة عشق 01/11/2016 13:16 -

    عندما يحب الولد عليه ان ينتدر دقيقة لكي يعشقها وعصور لكي يانساها انااسمي ندى وعليا ان احاقض على حبي وانتم ايدا يابنات ويا شباب خلقنا الله لكي نعيش مع هدا الحب

  37. واحد قلبه حزين 27/10/2016 22:53 -

    ههههههههههههههه طيب دانا الي بحب حببتي موت طلعت 10%وحببتي الي مش متاكد بتحبني ولا لا طلعت100%

  38. ندى 25/10/2016 17:25 -

    انا حبيبي بحبني وانا ادا ولكن تجيدونا نتعارك دائما انااوريد السبب موسم الكرز

  40. ام الين 09/10/2016 18:01 -

    يموت عليا زكي و ربي خليهولي عمري و عمري

  44. ايمى هشام 25/08/2016 16:23 -

    الحب مش حجة مهمة الانسان هو اللى بيصنع الحب والحبيب فى نظرى

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