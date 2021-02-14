لعبة عيد الحب والاختلاف الشيطاني 2021 العاب لقاء الفلانتين

لعبة عيد الحب الشيطاني

مصريات – من سلسلة العاب عيد الحب على موقع مصريات بمناسبة يوم الفلانتين نقدم لك لعبة لقاء الحب الجديدة، بحيث اذا كنت ظبطت جدول مواعيدك و اعمالك واماكن زياراتك في عيد الحب 2022 والحفلات اللي ناوي تحضرها، او تقعد تتابعها مع كيس الفيشار قدام التليفزيون.

او لو مشغول بتحضير هدايا عيد الحب وتجيب لمين، وتطنش مين، والميزانية اللي ها تخرب.

وحتى لو كنت وحيداً يا ولدي .. واخرتها ها تقعد على الفيس بوك والتويتر تكتب شوية الش على العشاق والمحبين الهائمين في عيد الحب والسعداء بقدوم يوم الفلانتاين داي.

في كل الاحوال وايا يكن مودك عليك تجربة لعبة عيد الحب الشيطاني، منها تسلي نفسك ولو لدقائق معدودة باحلى لعبة عيد الحب وما تحسش انك منبوذ ومحدش معبرك وبالمرة تختبر ذكائك وسرعة بديهتك وقوة ملاحظتك الى اخره يعني.

طريقة اللعب:

المطلوب منك في لعبة عيد الحب الشيطاني مش تحضير ارواح والعياذ بالله بس انك لثواني بعد تحميلها تركز شوية وتشوف الاختلافات الشيطانية بين الصورتين.

وممكن تخليها بينك وبين نفسك وممكن تكتب اللي اكتشفته كتعليق ومفيش ايتها مانع لو سبت تهنئة لشخص واحد او واحدة عزيز على قلبك بمناسبة عيد الحب العالمي اللي ها يكون يوم الاحد 14 شباط/فبراير 2021.

اما لو حابب التغيير عندك لعبة عيد الحب الرائعة موجودة بالروابط ادناه تقدر تجمع منها قلوب وهدايا وحركات وتسلي نفسك في وقت فراغك وجرب بنفسك.

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