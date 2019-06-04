لعبة عيد الفطر السعيد 2019 ألعاب العيد المبارك شيقة جديدة فلاش

لعبة عيد الفطر
مصريات – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسعدنا ان نقدم لعبة فلاش جديدة شيقة من سلسلة العاب العيد الخاصة بالاطفال الصغار وكذلك للكبار، تحت اسم لعبة عيد الفطر السعيد وتم تصميمها من قبل العاملين في مصريات خصيصاً لهذه المناسبة.
واحتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك للعام 2019 – 1440 قمنا بتحديث اللعبة وعمل إصدار جديد منها، حتى تعمل على كافة انظمة تشغيل الموبايل والتابلت، حيث كانت سابقًا تعمل فقط على الاجهزة المكتبية بنظام وندوز فقط.
وعليه بين يديكم أطفالنا الأحباء آخر نسخة مطورة من اللعبة، ونأمل ان تنال اعجابكم، وتكتبوا بالتعليقات عن رأيكم فيها، وهل استطعتم العثور على الأشياء بسرعة.
وكنا قد قدمنا سابقًا لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر للبنات، وتجدوها رابط تحميلها أيضًا في المواضيع المشابهة تحت هذه اللعبة.
طريقة لعب لعبة عيد الفطر سهلة ولا تحتاج الى خبرة، كل ماهنالك ومثل اي لعبة من العاب العيد يجب الانتظار لثواني حتى يتم تحميل اللعبة بنسختها الجديدة، ومن ثم يجب العثور على 7 اشياء متعلقة بشهر رمضان المبارك ومخبئة بالغرف الاربعة وذلك باستخدام الماوس.
تجدر الاشارة ايضاً الى ان الدخول للغرفة في هذه اللعبة، يعني بانك لن تستطيع الخروج منها إلا بحالة إيجادك للاشياء المخفية بداخلها.
كما يمكن مشاهدة عدد الاشياء التي قمت بالعثور عليها من خلال العداد الموجود في أعلى لعبة عيد الفطر، وحالما يصل الرقم الى 7 فهذا يعني بانك فزت ويمكن الخروج من الغرفة حيث سيتم تهنئتك بعيد الفطر السعيد وكل عام وانت بخير.
كل عام وانتم بخير
عيد سعيد
كل عام وانتم بخير
الله يوفقكم ان شاء الله
الله يكون معاكم في السراء والضراء ان شاء الله
امين
صحا عيدكم كل عام ونتوما بخير ان شاء الله
عيد سعيد
عيد سعيد لكل الناس
كل عام انتم بخير انشاء الله يفوة العيدبخير عيد مبارك لكل الناس كل عام ونتم باااااااااااااااااالف خير
كل سنة وانتوا طيبين بعيد الفطر اشوفكوا انشاء الله بعد المدارس لعيد الاضحى
كل يوم بالنسبة الاى انسان فيه حاجة حلوة والاحلى لما يكون اليوم دة العيد كل عام وانتم بخير
عيد سعيد
كل سنة وانتم طيبين تقبل الله منا ومنكم
اللة عليكو كل عام و انتم بخير
كال عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك
انا بحب العيد وكل سنة وانتم باااااااااااااااااااااالف خير
كل عام وانتم بخير عيد اضحى مبارك
كل سنة وانتو طيبين وسنة سعيدة عليكم مااااااااااااااااااااااااااااء وانا بحب عيد الا ضحى المبارك
عيد سعيد
كل عم وانتم بخىر
العيد ارب واحنة يا اطفال عيزن نخرج ملت الكلم وبس
انا احب عيد الفطر كيفك رونق ممكن سوال
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كل عام وانتم بالف عافيه
عيد سعيد 😉
انا ابن عم صابرين ميدو كل سنه وانتم طيبين بورسعيد مد ينه جميله
كل عام وانتم بخير و عيد سعيد انامن احسن بلد بورسعيد
كل عام وانتم بخير و عيد سعيد انا من احسن بلاد بورسعيد
saha eid tout les algerian est ma famiy
كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله
واللعبة سهلة وجميلة جدا
عيد سعيد و كل عام وانتم بالف خير وشكراد
كل عام والأمه الاسلاميه فى حب وسعاده وخير
عيد سعيد وكل عام وانت بخير
باتمنى تقراوا الرسالة