لعبة عيد الفطر

مصريات – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسعدنا ان نقدم لعبة فلاش جديدة شيقة من سلسلة العاب العيد الخاصة بالاطفال الصغار وكذلك للكبار، تحت اسم لعبة عيد الفطر السعيد وتم تصميمها من قبل العاملين في مصريات خصيصاً لهذه المناسبة.

واحتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك للعام 2019 – 1440 قمنا بتحديث اللعبة وعمل إصدار جديد منها، حتى تعمل على كافة انظمة تشغيل الموبايل والتابلت، حيث كانت سابقًا تعمل فقط على الاجهزة المكتبية بنظام وندوز فقط.

وعليه بين يديكم أطفالنا الأحباء آخر نسخة مطورة من اللعبة، ونأمل ان تنال اعجابكم، وتكتبوا بالتعليقات عن رأيكم فيها، وهل استطعتم العثور على الأشياء بسرعة.

وكنا قد قدمنا سابقًا لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر للبنات، وتجدوها رابط تحميلها أيضًا في المواضيع المشابهة تحت هذه اللعبة.

طريقة لعب لعبة عيد الفطر سهلة ولا تحتاج الى خبرة، كل ماهنالك ومثل اي لعبة من العاب العيد يجب الانتظار لثواني حتى يتم تحميل اللعبة بنسختها الجديدة، ومن ثم يجب العثور على 7 اشياء متعلقة بشهر رمضان المبارك ومخبئة بالغرف الاربعة وذلك باستخدام الماوس.

تجدر الاشارة ايضاً الى ان الدخول للغرفة في هذه اللعبة، يعني بانك لن تستطيع الخروج منها إلا بحالة إيجادك للاشياء المخفية بداخلها.

كما يمكن مشاهدة عدد الاشياء التي قمت بالعثور عليها من خلال العداد الموجود في أعلى لعبة عيد الفطر، وحالما يصل الرقم الى 7 فهذا يعني بانك فزت ويمكن الخروج من الغرفة حيث سيتم تهنئتك بعيد الفطر السعيد وكل عام وانت بخير.

العاب العيد المبارك: لعبة عيد الفطر السعيد فلاش

اخبار ومواضيع ذات صلة:

لعبة عيد الفطر السعيد 2019 ألعاب العيد المبارك شيقة جديدة فلاش