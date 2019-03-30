مباراة الاهلي والزمالك 2019 ما هي تشكيلة الفريقين في ماتش اليوم

مباراة الاهلي والزمالك

مصريات – اخبار مباريات كرة القدم والدوري المصري تكتبها ريهام عبد الخالق: مباراة فريقي الاهلي والزمالك اليوم السبت الموافق لتاريخ 30 مارس 2019، ستكون قمة غير تقليدية. حيث ينتظر انصار كلا الفريقين ان تكون هذه المباراة احدى مباريات الاهلي والزمالك الساخنة جداً.

ما هي اهمية مبارايات القمة؟

التقي الفريقان في سنوات سابقة بأكثر من 117 مباراة، وكلاهما متقدم أو متأخر عن الآخر في النقاط. ومع ذلك لايستطيع احد توقع نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم او التكهن بها.

هذا وتعتبر مباريات القمة فيما بين الزمالك والاهلي هي الأهم على الاطلاق في الدوري المصري، سواء المشجعين او حتى اللاعين انفسهم. وذلك بسبب الاهتمام والترقب من كافة عشاق كرة القدم، ليس في مصر فحسب، بل حتى على مستوى الوطن العربي والقارة الافريقية.

ولعل هذا هو السبب الذي يجعل من كل لاعب يسعى إلى بذل أقصى طاقته وجهده لينال ثقة جمهوره وناديه.

كذلك عادةً ما تكون مباريات الأهلي والزمالك فرصة لكل لاعب من أجل تخليد اسمه في تاريخ الكرة المصرية، وترك ذكرى جميلة في أذهان الجمهور المتحمس، حتي بعد انتهاء مسيرتهم الكروية.

حالة الزمالك ونقاط قوته

يخوض فريق الزمالك مباراة القمة ربما بافضل حالاته بالاعوام الاخيرة الماضية، حيث يتصدر مباريات الدوري برصيد 53 نقطة اي بفارق نقطتين عن خصمه اللدود الأهلي.

لهذا يطمح الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري جروس الى الاستمرار بالتربع على القمة، وطبعاً زيادة ما حصده من النقاط.

ويقدر المدير الفني قوة منافسه لذلك سيسعى لاستغلال تقدمه وسوف يسعى جاهداً في موعد مباراة الاهلي والزمالك للفوز اولاً، او الخروج بالتعادل، كونه يضمن ايضاً للزمالك بالبقاء على القمة لعدة اسابيع باسوأ الاحوال.

اما النجوم الجدد الذين سينضمون الى التشكيلة المتوقعة لفريق الزمالك والذين يستعدون لخوض الكلاسيكو المصري لأول مرة فهم عدة لاعبين، نذكر منهم: النجم التونسي الدولي فرجاني ساسي وهو من أبرز لاعبي الزمالك المرشحين بقوة للدخول في تشكيلة مباراة القمة اليوم. حيث انضم للفريق الأبيض في بداية الموسم الحالي، قادما من فريق النصر السعودي.

كما يستعد الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد للمشاركة ايضاً وللمرة الأولى في مباريات القمة بتشكيلة فريق الزمالك. وكان الأول قد انضم لصفوف نادي الزمالك اثناء فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق مالاتيا سبور التركي. فيما انتقل اللاعب المغربي الثاني في الصيف الماضي، وذلك بعد انتقاله من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

كما يحتمل ان تشهد مباراة اليوم اول ظهور للثنائي ابراهيم حسن وعمر السعيد مع الزمالك أمام الأهلي. عقب انضمامهما ايضاً في الصيف الماضي من فريقي الإسماعيلي ووادي دجلة.

ما هي تشكيلة الزمالك اليوم؟

يدرك السويسري كريستيان جروس ان موقعة اليوم ستكون علامة في تاريخه شخصياً، وبالطبع بتاريخ فريقه.

ويبدو ان جروس قد استقر على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء القمة، حيث من المتوقع ان تكون تشكيلة الزمالك على الشكل التالي:

– محمود عبد الرحيم “جنش” حارساً للمرمى.

– خط الدفاع: عبدالله جمعة والونش وحمدي النقاز ومحمود علاء.

– خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي كمحوري ارتكاز وأمامهما كهربا وأوباما. كما سيجري الاختيار بين الثنائي حميد أحداد وزيزو للدفع بأحدهما.

– الهجوم: تجري المفاضلة حتى الآن بين الثنائي عمر السعيد وخالد بوطيب.

حالة الأهلي واستعداده لمباراة اليوم

لعل الاهلي يمر بمرحلة قد لا تكون حرجة، ولكنه على الاقل سجل اداءً سيئًا في بداية الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، خاصة بعد تصدر الزمالك للدوري وسحب البساط من تحت اقدام لاعبي الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

لهذا حرص لاسارتي على عقد عدة اجتماعات مع الطاقم المعاون له في المباراة مع الزمالك اليوم، حيث جرى بحث جميع السيناريوهات المتوقعة في لقاء القمة ضد الزمالك.

كما لوحظ ان لاسارتي قام باعطاء محاضرة لكافة اللاعبين بواسطة الفيديو كونفرانس، وذلك قبل خلودهم للنوم ليلة امس، استغلالاً للوقت ولتذكيرهم بالتعليمات في التدريبات الأخيرة، وتوزيع ادوارهم.

وكما هو الحال في الزمالك يسعي عدد من نجوم الأهلي للمشاركة في صفوف فريقهم ضد الزمالك، وفي مقدمتهم حسين الشحات، والذي انضم للفريق الاحمر في شهر يناير الماضي قادمًا من فريق العين الإماراتي. حيث يطمح هذا اللاعب بتسجيل توقيعه على شباك الزمالك، بعدما سبق له هز شباكه عندما كان لاعبًا في صفوف مصر المقاصة.

ما هي تشكيلة الاهلي اليوم؟

قد تكون حيرة لاسارتي لاختيار تشكيلة الزمالك، اكثر بكثير من نظيره جروس في الزمالك، ولكن هناك نسبة كبيرة في ان يستقر على التشكيلة الاساسية التالية:

– حارس المرمى: محمد الشناوي

– خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف “ياسر إبراهيم” وعلي معلول.

– خط الوسط: أحمد فتحي “حسام عاشور” وعمرو السولية كلاعبي ارتكاز وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي “صالح جمعة” وجونيور أجايي “جيرالدو” وحسين الشحات “ناصر ماهر”.

– الهجوم: وليد أزارو.

من هو حكم مباراة الاهلي والزمالك اليوم؟

حكم مباراة القمة اليوم هو الحكم الروماني الشاب كوفاكس، ويبلغ من العمر 23 عاماً فقط.

جدير بالذكر، ان كوفاكس شهير بافراطه الشديد في اعطاء الكروت الصفراء، فيما تقل الحمراء بشكل ملحوظ جداً، حيث بلغ عدد الانذارات الصفراء 123 كرتاً، اما الحمراء فقد اقتصرت على 5 كروت فقط.

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