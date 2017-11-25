اخبار مجزرة مسجد الروضة بسيناء : اعداد القتلى بلغت 235 ضحية

اخر اخبار مجزرة مسجد الروضة بسيناء

مصريات

ندى المصري:

أكدت الجهات الرسمية في مصر ان حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء حادثة الهجوم الارهابي على المصلين في مسجد قرية الروضة بشمال سيناء بلغت حتى الان 235 قتيلا، بالاضافة الى 120 مصابا بعضهم يعاني من اصابات خطيرة قد تودي بحياته وتزيد من عدد القتلى.

وكان عدد من المتطرفين الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش قد نفذ هجوما على مسجد الروضة خلال اداء المواطنين لصلاة الجمعة، وقاموا بتطويق المسجد وفتح النيران على المصلين بعد تنفيذ تنفجير خارج المسجد، واطلق مسلحين ملثمين النيران على كل من حاول الهرب من الاهالي.

وكان هناك عدد من الدراجات النارية مع منفذي مجزرة مسجد الروضة، وحاصروا المسجد باربعة سيارات دفع رباعي، وبعد الهجوم هربوا باتجاه الصحراء الواقعة بين منطقة بئر العبد ومدينة العريش.

وأكد بعض شهود العيان من الاهالي ان الارهابيين كانوا يهتفون مرددين اقتلوا المرتدين خلال الهجوم.

وقامت النيابة العامة بمعاينة مكان حادث مسجد سيناء واشارت الى استخدام المهاجمين لقذائف صاروخية في الهجوم من نوع ار بي جي، وايضا قيامهم بمهاجمة الاهالي بواسطة رشاشات الية.

قرية الروضة تقع على الطريق الدولي (القنطرة- العريش) بين مدينتي العريش وبئر عبد بمحافظة شمال سيناء.

يتبع اهلها الطريقة الجريرية وهي احدى الطرق الصوفية، والتي تكفرها الجماعات الارهابية المتطرفة.

وهناك تأكيد على تعمد تنفيذ حادث مسجد الروضة الارهابي في هذا التوقيت لقرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي يقيم فيه الاهالي الاحتفالات وحلقات الذكر.

سكان قرية الروضة يتبع اغلبهم عشيرة الجريرات والتي تنتمي الى قبيلة السواركة، وهي مسقط رأس الشيخ عيد الجريري مؤسس الطرق الجريرية الصوفية.

يرجح عدد من اهالي سيناء ان اسباب جريمة قتل المصلين في الروضة كان غرضه الانتقام من قبيلة السواركة وذلك لتعاونهم مع الجيش وقوات الامن في محاصرة ومحاربة العناصر الارهابية، ورفضهم ايواء المتطرفين من التنظيمات الاسلامية وتوفير ملاذ آمن لهم.

فيديو تقرير اخر اخبار حادث مجزرة مسجد قرية الروضة شمال سيناء

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