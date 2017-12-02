مجموعة مصر فى كأس العالم 2018

مصريات

مي حسين:

أسفرت نتائج قرعة كاس العالم 2018 والتي اجريت في موسكو عاصمة الدولة المستضيفة عن وقوع مصر في المجموعة الاولى التي تضم كل من: روسيا، السعودية، اوروجواي.

مجموعة منتخب مصر في كاس العالم 2018 وصفت بالسهلة، والعقبة التي ستواجه اعضاء المنتخب المصري هي طول مدة السفر بين مدن روسيا خلال مباريات دور ال32، التي يرجح تأثيرها على اداء اللاعبين، بالاضافة الى تأثير تغير المناخ.

اولى مباريات مصر في مونديال روسيا 2018 سوف تكون امام اورجواي، بينما تلعب روسيا اما السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وفي اول تعليق من نجوم المنتخب المصري على نتائج قرعة كاس العالم 2018 نحدى محمد النني لاعب نادي ارسنال الانجليزي على حسابه في موقع تويتر الى ثلاثي منتخب اورجواي، جودين، لويس سواريز و ايدسون، وكتب انهم لن يواجهوا 11 لاعبا فقط ولكن 100 مليون مصري.

وكتب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي ردا على النني: “طب اهدا انت حد مزعلك ولا حاجة”.

وقال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ان بامكان كل من مصر والسعودية الصعود الى دور ال16.

ووصف احمد حسام ميدو مجموعة مصر في كأس العالم بالمتوسطة واضاف انها معقدة لأن ، المنتخب الروسي صاحب الأرض، واوروجواي فريق صعب، والسعودية فريق منظم.

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نتائج قرعة المونديال: مجموعة مصر فى كاس العالم 2018