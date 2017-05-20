موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة
مصريات – الجيزة – كتبت اميرة البسيوني: لعل احدى انجازات القائمين على الادارة التعليمية بالعامين الاخيريين في الجيزة، يعد موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يعتبر وبحق من اكثر المواقع التفاعلية، والتي الى جانب تقديمها لنتائج الامتحانات سواء نتيجة الشهادة الابتدائية بكل مراحلها، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة للفصلين الدراسيين الترم الاول والثاني اخر العام و الثانوية العامة ايضا تقدم عدة خدمات اخرى للطلاب واولياء الامور وللمدرسين.
ويستطيع الطلبة الان بكل سهولة مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية من خلال رابط بوابة الجيزة التعليمية وايضا يقوم الان المسئولون عن بوابة الجيزة التعليمية باضافة نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الثاثى الى جانب المراحل الاخرى.
والى جانب هذا تضاف جميع اخبار التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم بشكل خاص او بمحافظة الجيزة بجميع اداراتها من – كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، اوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، ابو النمرس ، الصف ، اطفيح و الواحات البحرية – الى موقع مديرية التربية والتعليم، وتشتمل ايضا على الاستمارات الخاصة بالتقدم الى المدارس الاعدادية و الابتدائية و الثانوية العامة و الفنية، وكذلك شهادة طلب استمارة محو الامية.
تحديث نتائج الامتحانات الترم الثانى 2017
توشك نتيجة ابتدائية الجيزة للفصل الدراسي الثانى 2017 على الظهور، وستكون متاحة اليوم برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عنها بالضغط على الرابط ادناه.
يرجى الملاحظة: بانه لو ظهرت لك صفحة اعلانية تستطيع ان تتخطها بالضغط على زر تخطي الاعلانات باللون الاصفر في الاعلى.
لمشاهدة نتائج الامتحانات مثل نتائج الشهادة الاعدادية وطلاب الثانوية ونتيجة الشهادة الابتدائية من بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط على رابط النتيجة من هنا: http://gizaedu.gov.eg
عايزة اقدم لبناتي في المدرسة اليابانية محافظة الجيزة والرابط لا يستجيب وانا من سكان اكتوبر
كجي ١ واولي ابتدائي ارجو الرد قبل نهاية موعد التقديم
هل هذا الموقع لايرد على الجماهير
حاولت الاتصال اكثر من مرة على التليفون الارضى ولايوجد اى رد هام وعاجل جدا عايز اعرف موعد امتحانات الدور الثانى للشهادة الاعدادية اتصل بمين برجاء الافادة وشكرا على عدم الرد
موعد امتحانات الدور الثانى اعدادية الجيزة
أرجو للاستفسار عن شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية بالنسبة لرياض الأطفال وكيفية تقديم الأوراق ومكان التقديم
وهل التقديم الكتروني ام باليد
وهل يوجد تقديم للمرحلة الثانوية في المدارس اليابانية ام لا
عاوز اعرف اقدم لاابنتى فى مدارس تجريبى او حكومى فى شارع الهرم
عيازه
اعرف نتيجه لرقم جلوس185189.او158189الاسم دعاء عزت سعد
ارجو الافاده بنتيجه الصف الرابع الابتدائى 12376 مدرسه يوسف جاد الله التجريبي لغات بالجيزه الاسم حسام البدري
تقبلوا احترامي وتقديرى
مبروك نجحت
رقم الجلوس 11049 الجيزة مدرسة حسام الدين الخاصة
زينة مرسي الضوي عبدالله
ناديه عوض عبد الوهاب 120713
ممكن نتيجه الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة
انا مش فى مصر لو تقدرو تساعدونى …..اسم بنتى : منة الله نبيل أحمد مرسى الصف السادس الابتدائى هى تابعة لمحافظة الجيزة
عايز نتيجة الابتدائية بأسم بنتى : منة الله نبيل أحمد مرسى لانى مش لاقى رقم الجلوس من فضلكم
عاوز نتيجه الشهاده الابتدائيه محافظه الجيزه باسم / مصطفى محمد مصطفى فارس مدرسه عثمان بن عفان رقم الجلوس 81367
نتيجة الطالبة ساره حمدى رقم الجلوس185675 الجيزه
٨٠٧٢٧
محافظة الجيزه
نتيجة الطالبة الزهراء عاطف محمد مخلوف رقم الجلوس 23832
نتيجه شهاده الابتدائيه الصف الثانى بمحافظه الجيزه المدرسه الامل للتعليم الاساسى بشتيل الابتدائيه اسم الطالب زياد اشرف حسانين عيسى رقم الجلوس 258
الاسم /مينا كرم الله لمعي الصف. السادس رقم الجلوس ٣٣٧٩٠ اللجنة ١٤. ولكم جزيل الشكر
انا عايز نتيجة الصف الاول الثانوي٢٠١٧
انا عايزة اعرف رقم الجلوس بتعى انا فى مدرسة بشتيل للتعليم الاساسى الابتدائية
الجيزة بولاق الدكرور شارع همفرس مدرسة صفية زغلول الصف الثانى الابتدائى الاسم زياد وحيد فراج محمد طلبة رقم الجلوس 258 لجنة 7
أرجو من سيادتكم موافاتى بالاوراق المطلوبة لزوم تقديم اوراقى لتنسيق الصف الاول الثانوى علما باننى حاصل على الشهادة الاعدادية من ادارة النزهة التعليمية بالقاهرة وأرغب فى الالتحاق بأحدى مدارس الثانوى العام بمحافظة الجيزة نظرا لتغير محل الاقامة على العمرانية – الجيزة علما بأن مجموع درجاتى 204 درجةومتى يتم تقديم الاوراق المطلوبة والمدارس التى يحق لى التقدم اليها
نتيجة الابتدائية 180598
التلميذ سلمان ناصر محمد مدرسة الشرفا الابتدائية الصف الثانى رقم الجلوس 516
بسمله اريد معرفه نتيجه الترم الاول الشهاده الابتدائيه مدرسه ابوالهول القوميه رقم الجلوس هو١٦٤٢٠٧
انا عايز الشهادة وانا في الصف الخامس مدرسة فريق عزيز المصري ادارة العمرانية بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 5328
اريد جدول الصف الاول الاعدادى الفصل الدراسى الاول بمحافظة الجيزة ادارة منشاة القناطر
نتيجه المرحله السدسه الابتدائيه 16494
عايزة اعرف نتيجة الدور التانى 8262
عايزة نتيجه الاعداديه محمد خالد سيد عثمان
نتيجه الصف السادس الابتدائى مدرسه اللولى الخاصه بمحافظه الجيزه رقم الجلوس 12047
نتيجة دبلوم تجارة مدرسة المناشى
عاوزه اعرف نتيجة الصف الثالث التجاري بمدرسة اوسيم التجاريه المشتركه
نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 70111
أية أحمد فكرى أمام رقم الجلوس 117258 للصف الثالث الاعدادي
اريد الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس اهو 35579
ممكن نتيجة الطالبة مريم محمد فوزي الصف السادس ابتدائي الكرخ الاولى
انا عايز اعرف نتيجة امتحانات الابتدائي رقم 4 الجلوس49180
انا عايزه اعرف نتيجتي للصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 139850
رقم جلوس 145152 عاوزة النتيجه شهاده ابتدائيه
نتيجه الشهاده الاعداديه لرقم الجلوس ٢٦٥٤ بمحافظه الجيزه
عاوز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه للصف الثالث الاعدادى مدرسه الشباب المستقبل بالجيزه من غير رقم الجلوس باسم حسن محمد حسن محمد محمد النفيلي