موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت اميرة البسيوني: لعل احدى انجازات القائمين على الادارة التعليمية بالعامين الاخيريين في الجيزة، يعد موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يعتبر وبحق من اكثر المواقع التفاعلية، والتي الى جانب تقديمها لنتائج الامتحانات سواء نتيجة الشهادة الابتدائية بكل مراحلها، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة للفصلين الدراسيين الترم الاول والثاني اخر العام و الثانوية العامة ايضا تقدم عدة خدمات اخرى للطلاب واولياء الامور وللمدرسين.

ويستطيع الطلبة الان بكل سهولة مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية من خلال رابط بوابة الجيزة التعليمية وايضا يقوم الان المسئولون عن بوابة الجيزة التعليمية باضافة نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الثاثى الى جانب المراحل الاخرى.

والى جانب هذا تضاف جميع اخبار التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم بشكل خاص او بمحافظة الجيزة  بجميع اداراتها من – كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، اوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، ابو النمرس ، الصف ، اطفيح و الواحات البحرية  –  الى موقع مديرية التربية والتعليم، وتشتمل ايضا على الاستمارات الخاصة بالتقدم الى المدارس الاعدادية و الابتدائية و الثانوية العامة و الفنية، وكذلك شهادة طلب استمارة محو الامية.

تحديث نتائج الامتحانات الترم الثانى 2017

توشك نتيجة ابتدائية الجيزة للفصل الدراسي الثانى 2017 على الظهور، وستكون متاحة اليوم برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عنها بالضغط على الرابط ادناه.

يرجى الملاحظة: بانه لو ظهرت لك صفحة اعلانية تستطيع ان تتخطها بالضغط على زر تخطي الاعلانات باللون الاصفر في الاعلى.

لمشاهدة نتائج الامتحانات مثل نتائج الشهادة الاعدادية وطلاب الثانوية ونتيجة الشهادة الابتدائية من بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط على رابط النتيجة من هنا: http://gizaedu.gov.eg

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موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة

20/05/2017 394 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , ,
394 comments
  1. abeer 03/10/2017 02:59 -

    عايزة اقدم لبناتي في المدرسة اليابانية محافظة الجيزة والرابط لا يستجيب وانا من سكان اكتوبر
    كجي ١ واولي ابتدائي ارجو الرد قبل نهاية موعد التقديم

  2. moustafa mznssour 10/07/2017 10:10 -

    هل هذا الموقع لايرد على الجماهير
    حاولت الاتصال اكثر من مرة على التليفون الارضى ولايوجد اى رد هام وعاجل جدا عايز اعرف موعد امتحانات الدور الثانى للشهادة الاعدادية اتصل بمين برجاء الافادة وشكرا على عدم الرد

  3. moustafa mznssour 21/06/2017 15:17 -

    موعد امتحانات الدور الثانى اعدادية الجيزة

  4. اشرف سعيد يماني 08/06/2017 00:04 -

    أرجو للاستفسار عن شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية بالنسبة لرياض الأطفال وكيفية تقديم الأوراق ومكان التقديم
    وهل التقديم الكتروني ام باليد
    وهل يوجد تقديم للمرحلة الثانوية في المدارس اليابانية ام لا

  5. اشرف جمال توفيق 04/06/2017 11:41 -

    عاوز اعرف اقدم لاابنتى فى مدارس تجريبى او حكومى فى شارع الهرم

  6. دعاءعزت سعد 28/05/2017 17:46 -

    عيازه

    اعرف نتيجه لرقم جلوس185189.او158189الاسم دعاء عزت سعد

  7. البدرى كامل 23/05/2017 21:14 -

    ارجو الافاده بنتيجه الصف الرابع الابتدائى 12376 مدرسه يوسف جاد الله التجريبي لغات بالجيزه الاسم حسام البدري

  8. البدرى كامل 23/05/2017 21:08 -

    تقبلوا احترامي وتقديرى

  10. اشرف حفناوي 22/05/2017 20:39 -

    رقم الجلوس 11049 الجيزة مدرسة حسام الدين الخاصة
    زينة مرسي الضوي عبدالله

  12. علياء عصام صابر 22/05/2017 18:56 -

    ممكن نتيجه الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة

  13. نبيل أحمد مرسى 22/05/2017 12:59 -

    انا مش فى مصر لو تقدرو تساعدونى …..اسم بنتى : منة الله نبيل أحمد مرسى الصف السادس الابتدائى هى تابعة لمحافظة الجيزة

  14. نبيل أحمد مرسى 22/05/2017 12:57 -

    عايز نتيجة الابتدائية بأسم بنتى : منة الله نبيل أحمد مرسى لانى مش لاقى رقم الجلوس من فضلكم

  15. هيثم محمد مهدى 22/05/2017 09:41 -

    عاوز نتيجه الشهاده الابتدائيه محافظه الجيزه باسم / مصطفى محمد مصطفى فارس مدرسه عثمان بن عفان رقم الجلوس 81367

  16. مني 22/05/2017 08:14 -

    نتيجة الطالبة ساره حمدى رقم الجلوس185675 الجيزه

  17. عبدالرحمن محمد محمد 21/05/2017 14:19 -

    ٨٠٧٢٧
    محافظة الجيزه

  18. الزهراء عاطف محمد السيد مخلوف 19/05/2017 19:07 -

    نتيجة الطالبة الزهراء عاطف محمد مخلوف رقم الجلوس 23832

  19. زياد اشرف حسانين 14/05/2017 20:05 -

    نتيجه شهاده الابتدائيه الصف الثانى بمحافظه الجيزه المدرسه الامل للتعليم الاساسى بشتيل الابتدائيه اسم الطالب زياد اشرف حسانين عيسى رقم الجلوس 258

  20. ابو ريماس الباشا 20/02/2017 08:15 -

    الاسم /مينا كرم الله لمعي الصف. السادس رقم الجلوس ٣٣٧٩٠ اللجنة ١٤. ولكم جزيل الشكر

  21. عمر 30/01/2017 00:20 -

    انا عايز نتيجة الصف الاول الثانوي٢٠١٧

  22. فرح مصطفى حسن محمد محمد 25/01/2017 21:04 -

    انا عايزة اعرف رقم الجلوس بتعى انا فى مدرسة بشتيل للتعليم الاساسى الابتدائية

  23. زيادزياد 06/01/2017 04:52 -

    الجيزة بولاق الدكرور شارع همفرس مدرسة صفية زغلول الصف الثانى الابتدائى الاسم زياد وحيد فراج محمد طلبة رقم الجلوس 258 لجنة 7

  24. حسن محمد عبد الحميد 10/07/2016 20:02 -

    أرجو من سيادتكم موافاتى بالاوراق المطلوبة لزوم تقديم اوراقى لتنسيق الصف الاول الثانوى علما باننى حاصل على الشهادة الاعدادية من ادارة النزهة التعليمية بالقاهرة وأرغب فى الالتحاق بأحدى مدارس الثانوى العام بمحافظة الجيزة نظرا لتغير محل الاقامة على العمرانية – الجيزة علما بأن مجموع درجاتى 204 درجةومتى يتم تقديم الاوراق المطلوبة والمدارس التى يحق لى التقدم اليها

  25. عبدالمنعم حاتم 18/05/2016 20:48 -

    نتيجة الابتدائية  180598

  26. نتيجة التلميذ سلمان ناصر محمد 25/01/2016 20:04 -

    التلميذ سلمان ناصر محمد مدرسة الشرفا الابتدائية الصف الثانى رقم الجلوس 516

  27. بسمله سلامه محمود 25/01/2016 18:54 -

    بسمله اريد معرفه نتيجه الترم الاول الشهاده الابتدائيه مدرسه ابوالهول القوميه رقم الجلوس هو١٦٤٢٠٧

  28. محمد مصطفي محمد عبد الحافظ عيسي 21/01/2016 17:42 -

    انا عايز الشهادة وانا في الصف الخامس مدرسة فريق عزيز المصري ادارة العمرانية بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 5328

  29. محمد احمد عبدالسلام محمد ابو عبدة 31/12/2015 14:00 -

    اريد جدول الصف الاول الاعدادى الفصل الدراسى الاول بمحافظة الجيزة ادارة منشاة القناطر

  30. ابراهيم محمد ابراهيم امين 08/11/2015 20:48 -

    نتيجه المرحله السدسه الابتدائيه 16494

  31. اشرف عصام سيد نصر امبابى 04/08/2015 16:08 -

    عايزة اعرف نتيجة الدور التانى 8262

  32. محمد خالد سيد عثمان 01/08/2015 23:25 -

    عايزة نتيجه الاعداديه محمد خالد سيد عثمان

  33. وجيه عواد 11/07/2015 11:27 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى مدرسه اللولى الخاصه بمحافظه الجيزه رقم الجلوس    12047

  34. ايهاب الاسمر 15/06/2015 22:41 -

    نتيجة دبلوم تجارة مدرسة المناشى

  35. هند ابراهيم سعد ابراهيم 13/06/2015 23:00 -

    عاوزه اعرف نتيجة الصف الثالث التجاري بمدرسة اوسيم التجاريه المشتركه

  36. محمود 08/06/2015 11:34 -

    نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 70111 

  37. ايةاحمدفكري امام 07/06/2015 12:08 -

    أية أحمد فكرى أمام  رقم الجلوس 117258 للصف الثالث الاعدادي

  38. هند احمد عبدالوهاب محمد عبد العاطى 05/06/2015 16:42 -

    اريد الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس اهو 35579

  39. عبدالرحمن محمد 03/06/2015 14:53 -

    ممكن نتيجة الطالبة مريم محمد فوزي الصف السادس ابتدائي الكرخ الاولى 

  40. هايدي حسين ربيع جاد 03/06/2015 00:06 -

    انا عايز اعرف نتيجة امتحانات الابتدائي رقم 4 الجلوس49180

  41. ياسمين محمد محسن 01/06/2015 17:25 -

    انا عايزه اعرف نتيجتي للصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 139850

  42. sahar shahat 30/05/2015 16:46 -

    رقم جلوس 145152 عاوزة النتيجه شهاده ابتدائيه

  43. نورهان حسام الدين يحيى 29/05/2015 16:01 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه لرقم الجلوس ٢٦٥٤ بمحافظه الجيزه

  44. حسن محمد حسن محمد 29/05/2015 14:52 -

    عاوز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه للصف الثالث الاعدادى مدرسه الشباب المستقبل بالجيزه من غير رقم الجلوس باسم حسن محمد حسن محمد محمد النفيلي

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