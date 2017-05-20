مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت اميرة البسيوني: لعل احدى انجازات القائمين على الادارة التعليمية بالعامين الاخيريين في الجيزة، يعد موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يعتبر وبحق من اكثر المواقع التفاعلية، والتي الى جانب تقديمها لنتائج الامتحانات سواء نتيجة الشهادة الابتدائية بكل مراحلها، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة للفصلين الدراسيين الترم الاول والثاني اخر العام و الثانوية العامة ايضا تقدم عدة خدمات اخرى للطلاب واولياء الامور وللمدرسين.

ويستطيع الطلبة الان بكل سهولة مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية من خلال رابط بوابة الجيزة التعليمية وايضا يقوم الان المسئولون عن بوابة الجيزة التعليمية باضافة نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الثاثى الى جانب المراحل الاخرى.

والى جانب هذا تضاف جميع اخبار التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم بشكل خاص او بمحافظة الجيزة بجميع اداراتها من – كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، اوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، ابو النمرس ، الصف ، اطفيح و الواحات البحرية – الى موقع مديرية التربية والتعليم، وتشتمل ايضا على الاستمارات الخاصة بالتقدم الى المدارس الاعدادية و الابتدائية و الثانوية العامة و الفنية، وكذلك شهادة طلب استمارة محو الامية.

تحديث نتائج الامتحانات الترم الثانى 2017

توشك نتيجة ابتدائية الجيزة للفصل الدراسي الثانى 2017 على الظهور، وستكون متاحة اليوم برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عنها بالضغط على الرابط ادناه.

يرجى الملاحظة: بانه لو ظهرت لك صفحة اعلانية تستطيع ان تتخطها بالضغط على زر تخطي الاعلانات باللون الاصفر في الاعلى.

لمشاهدة نتائج الامتحانات مثل نتائج الشهادة الاعدادية وطلاب الثانوية ونتيجة الشهادة الابتدائية من بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط على رابط النتيجة من هنا: http://gizaedu.gov.eg

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موقع بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة