مسجات المولد النبوي الشريف 2021 رسائل عبارات وكلمات تهاني

مسجات المولد النبوي الشريف

مصريات – بناء على طلب الجماهير والاحباء والاصدقاء لموقعكم موقع مصريات، دي مجموعة خامسة وجديدة من رسائل تهنئة بالمولد النبوي، وتضم اجمل كلمات معايدة واروع عبارات التهاني مع المزيد من بطاقات وكروت وصور للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة والمحببة لقلوب المسلمين عامةً والمصريين خاصةً، حيث ان عيد المولد النبوي حسبما ما تراه الغالبية الساحقة في مصر لا هو بدعة او مجرد كلام بل هو اجمل صلاة وسلام على الرسول الكريم الحبيب محمد بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم.

ولذلك وباعتبار كده، دول مجموعة اجدد من مسجات المولد النبوي للمباركة والمعايدة للاصدقاء والاقارب والمعارف سواء في الحياة الواقعية عبر رسائل مسجات الموبايل، او الافتراضية على الانترنت بارسالها على الفيس بوك وتويتر او الواتس اب و اجدد رسائل المولد النبوي الشريف تجدوها جاهزة بالعربية الفصحى وبكل اللهجات العربية من المحيط للخليج.

كما يمكنكم لو احببتم إرسال اجمل بطاقات معايدة بيوم المولد النبوي بالضغط هنا >>> بطاقات المولد النبوي

وكذلك المزيد من احلى كروت تهاني وصور من هنا >> صور المولد النبوي

كل سنة ومولد والامة العربية والاسلامية بخير.

* مولاي يامعز الاولياء … ومذل الاعداء في مولدك .. تستبشر السماوات والارض فهل لنا .. انقسم بحق الله.

* ملأت الكون يا طه سرورا … وفاحت ذاتك المثلى حبورا … لقد زنت الدنا عطرا ونورا …. وقد اسقيتها ماء طهورا.

* رشه عطر محمديه … وسلة حلوى فاطميه …. وعقد لؤلؤ هديه … بمناسبة ذكرى مولد سيد البشريه … محمد صلى الله عليه واله وسلم.

* لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لال المصطفى ولنجله .. واثني عنانك ان اردت ثناهم انسيت ان كان الوقوف لاجله؟ ان كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله.

* يا مولداً قد حوى عزا واقبالا.. بطلعته يبلغ المشتاق امالا.. نهنئكم بالذكرى العطرة … لمولد النبي المجتبى … والحبيب المصطفى ..سيد الأولين والاخرين، … حشرنا جميعا في زمرتة، … وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.

* طرب الزمان بسحر صوت المنشد … لمديح خيرالانبياء الامجد … وكأنه بلسان حال فؤاده … نادى بكل موحد متودد … إن مرّذكر المصطفى … في مجلس أدم الصلاة على النبي محمد.

* كل القلوب الى الحبيب تميل .. ومعي بهذا شاهد ودليل.. اما الدليل اذا ذكرت محمدا .. صارت دموع العارفين تسيل .. هذا نبراس الهدى .. هذا لكل العالمين رسول .. (هنئتم بذكرى المولد النبوي الشريف).

* السلام عليك يا سيدي .. يا رسول الله في يوم مولدك وفي كل يوم عليك وعلى آلك مني افضل الصلاة واطيب السلام.

* رسول الله يا نورا تجلى .. بك الخلق على الله استدلى … لقد احرزت في الجوزاء ظلى .. ونورا منك في العرش استقلى.

* رحمة الله تجلت للأنام … برسول الله والآل الكرام … ولد المرسل هادينا الهمام … هنئوا بعضكم يا مؤمنيين.

* ألا يا ايها الهادي المعظم … عليك الله قد صلى وسلم … ختاما والهوى ماليس يختم … وذي ارواحنا للحب منجم.

* بشرى بعبير الاعياد … قرآن الله الى البشر … بشرى للحاضر والبادي … ولد الهادي.

* للعالم جاء محمد .. يوما في احلى مشهد … قد جعل الدنيا ربعيا … والطير الشادي غرد.

* مسرور مسرور …هالكون مسرور … بمولد نبينا المصطفى …عالمنا شع نور.

* هالليلة عندكم عيد يامسلمين …مولد أبو ابراهيم خير البرية اجمعين.

* بدرك اشرق على الورى هداية .. اسمك احرفه من الاذى حماية .. روح ياسين خير العالمين

* البريةَ يوم مبعثِ أحمدَ… نظَرَ الإله لها فبدلَ حالها …بل كرمَ الإنسانَ حين اختارَ مِن … خيرِ البريةِ نجمها وهلالها

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