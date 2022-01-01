مسجات يوم رأس السنة الميلادية 2022 عبارات تهنئة بداية العام

مسجات رأس السنة الميلادية 2022
مع بداية ليلة رأس السنة، وحتى ساعات الصباح الأولى لأول أيام العام الجديد ٢٠٢۲ تستمر عملية ارسال عبارات التهاني للسنة الميلادية الجديدة.
وعليه، ولو كنت ممن لم يستنىى لهم حتى اليوم تهنئة الاخرين ممن توجب عليك تهنئتهم وعدم نسيانهم، سواء اقارب أو احباب واصحاب، عليك بالمسارعة الآن لإخنيار اجمل رسائل راس السنة الميلادية وارسالها في الحال للاصدقاء على الموبايل والفيس بوك واتس اب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
وستجد هنا، وعلى صفحات اخرى في موقع مصريات مجموعات كثيرة منوعة من رسائل راس السنة 2022 اختر منها ما يعجبك ويروق لك او ما يروق لمن تود ان ترسل له من الاصدقاء معايدة بمناسبة يوم رأس السنة الميلادية الجديدة لتتمنى له سنة جديدة سعيدة لعل امانيك تتحول الى واقع وتكون من الخيرين.
أخيرًا، لا تنسوا اضافة مسجات تهنئة برأس السنة وتضعوها في التعليقات ادناه على ان تكون الرسائل جديدة وغير مكتوبة لدينا .. ولك الاجر والثواب ومنا اجمل التمنيات بمناسبة العام الجديد 2022.
اجمل عبارات تهنئة بداية يوم العام الجديد
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أنا مش هقول كل عام وأنت بخير، لكن هقول أنت الخير لكل عام
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بهديلك قلبي في العام الجديد ادخل فيه ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي
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بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا
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سنة جديدة على الابواب .. وحبك بقلبي لسه ما مات .. مصيرك ترجع لي .. وتندم على اللي فات
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أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير
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مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد
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يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير
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حنكش بلبط انكش شعرك واتنطط علشان السنة الجديدة يا زغنطط.
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يجعله عام أبيض عالكريم أسود عاللئيم منيل بـ 60 نيلة عاللى يعكنن عالحريم
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سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات
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سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد
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أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي
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ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير
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فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك . وبسنه جديدة هنيتك
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للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة
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يا عيوني أفرحي معاه و ياقلبي زغرد وياه اليوم الكل معاه يحتفل بيومه وياه (((كل عام و إنت بألف خير))) كل عام و إنت بألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم نفسي و منى عيني أشيلك و أطير ((كل عام و إنت بألف خير)))
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خاص للغاليين عمر السنه قرب على آخر العام وأبي اتزهب للحياة الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه الأقدام تبقى الأماني في سنتنا الجديده..
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يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب
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كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي
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احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد 2022
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تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين
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البقية في حياتك ننعي لك السنة القديمة أعاننا الله جميع بالصبر والسلوان
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نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة و تحميك من كل خطرة وتعطيك أحلى ثمرة (((كل عام و إنت بألف خير))).
كل عام وانتم بخير happy new year
كل عام وحبيبتي انفال بالف خير سنة سعيدة وكل عام وحبنا بالف خير
عام سعيد لكل الامة العربية اتمنى ان يسود الامن و الاستقرار و النجاح على الجميع ……. باي .
happy new year les algerien
نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة و تحميك من كل خطرة و تعطيك أحلى ثمرة (((كل عام و إنت بألف خير)))
كل عام و انتم بخير
Happy New Year
كل عام وانتم بالف بالف بالف بخير
Happy New Year
كل عام وانتم بخير بألف خير ياربي انشاء الله التوحيد لكل الدول الاسلامية ويقفون صفا” واحدا”
كل عام وأنت بألف خير
كل سنه وانتم بخير وصحه وسلمه
happynewyear
كل عام وانتم بخير
كنتمنا سنة سعيدة جميعا وكل عام وانتوم بخير
كل عام وانتم بخير
كل عام والسودان مليئة بالانجازات
كل عام والشعب السوداني بالف خير ونتمنى ان يعم السلام في كل انحاء السودان وان يكون مليئة بالانجازات
كل سنة والجميع بخير سنة سعيده علينا و عليكم
كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة
بسم الله الرحمن الرحين الا كل اصدقائي الاحباء كل عام وانتم بخير وسنه مباركه عليكم انشاء الله
كل عام وانتم بخير وعبال 2100
سنه جميله
kol 3am w2antoOo b5eer dh naaaaaas
كل سنه وانت طيبين ان شاء الله على اقبال ال2100
امين يارب العلمين كل عام و انت بخير على السنه الجديده
احب احكيلكو بس happy new year لكل الحلوين
كل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة وانتو باالف صحة وهنى وسلام على كل المسلمين والاقباط
كل عام وانتم بخير
احب احكيلكو بس happy new year لكل الحلوين
كل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة وانتو باالف صحة وهنى وسلام على كل المسلمين والاقباط
happy new year