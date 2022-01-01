مسجات يوم رأس السنة الميلادية 2022 عبارات تهنئة بداية العام

مسجات رأس السنة الميلادية 2022

مع بداية ليلة رأس السنة، وحتى ساعات الصباح الأولى لأول أيام العام الجديد ٢٠٢۲ تستمر عملية ارسال عبارات التهاني للسنة الميلادية الجديدة.

وعليه، ولو كنت ممن لم يستنىى لهم حتى اليوم تهنئة الاخرين ممن توجب عليك تهنئتهم وعدم نسيانهم، سواء اقارب أو احباب واصحاب، عليك بالمسارعة الآن لإخنيار اجمل رسائل راس السنة الميلادية وارسالها في الحال للاصدقاء على الموبايل والفيس بوك واتس اب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وستجد هنا، وعلى صفحات اخرى في موقع مصريات مجموعات كثيرة منوعة من رسائل راس السنة 2022 اختر منها ما يعجبك ويروق لك او ما يروق لمن تود ان ترسل له من الاصدقاء معايدة بمناسبة يوم رأس السنة الميلادية الجديدة لتتمنى له سنة جديدة سعيدة لعل امانيك تتحول الى واقع وتكون من الخيرين.

أخيرًا، لا تنسوا اضافة مسجات تهنئة برأس السنة وتضعوها في التعليقات ادناه على ان تكون الرسائل جديدة وغير مكتوبة لدينا .. ولك الاجر والثواب ومنا اجمل التمنيات بمناسبة العام الجديد 2022.

اجمل عبارات تهنئة بداية يوم العام الجديد

أنا مش هقول كل عام وأنت بخير، لكن هقول أنت الخير لكل عام

بهديلك قلبي في العام الجديد ادخل فيه ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا

سنة جديدة على الابواب .. وحبك بقلبي لسه ما مات .. مصيرك ترجع لي .. وتندم على اللي فات

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

حنكش بلبط انكش شعرك واتنطط علشان السنة الجديدة يا زغنطط.

يجعله عام أبيض عالكريم أسود عاللئيم منيل بـ 60 نيلة عاللى يعكنن عالحريم

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد

أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك . وبسنه جديدة هنيتك

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

يا عيوني أفرحي معاه و ياقلبي زغرد وياه اليوم الكل معاه يحتفل بيومه وياه (((كل عام و إنت بألف خير))) كل عام و إنت بألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم نفسي و منى عيني أشيلك و أطير ((كل عام و إنت بألف خير)))

خاص للغاليين عمر السنه قرب على آخر العام وأبي اتزهب للحياة الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه الأقدام تبقى الأماني في سنتنا الجديده..

يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد 2022

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

البقية في حياتك ننعي لك السنة القديمة أعاننا الله جميع بالصبر والسلوان

نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة و تحميك من كل خطرة وتعطيك أحلى ثمرة (((كل عام و إنت بألف خير))).

بطاقات تهنئة فلاشية متحركة بالعام الجديد 2022

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