مسجات شم النسيم 2019 للتهاني مع اغنية سعاد حسني الدنيا ربيع

مسجات شم النسيم 2019

مصريات – شم النسيم في مصر عيد توارثته الاجيال عبر القرون منذ العصور الفرعونية وحتى يومنا هذا، حيث اضحى اليوم عيداً شعبيًا محبباً، يحتفل به جميع المصريين بغض النظر عن ديانتهم سواء كانوا مسلمون ام مسيحيون، لذلك فهو يعتبر احد الاعياد الوطنية وليس عيداً دينيًا.

ويعتقد بعض المؤرخون أن الفراعنة القدماء كانوا يحتفلون بمثل هذا العيد منذ قرابة خمسة الاف عام، وان اسم شم النسيم مشتق من كلمة “شامو” وتعني “تجديد الحياة” وكان يحتفل به المصريون في موسم الحصاد المصري القديم.

وسواء كانت هذه المعلومات حقائق ام فرضيات، إلا ان ما هو مؤكد وحقيقي اليوم، ان يوم شم النسيم عيد يجمع المصريين على اختلاف طوائفهم الاجتماعية والدينية والطبقية، ويرمز لهم إلى الربيع والطبيعة، ويبث فيهم طاقة ايجابية بعيداً عن متاعب الحياة اليومية.

وقبل ما تقعد تحسب حساباتك هاتقضي يوم شم النسيم عيد الربيع فين.. اعمل حسابك الاول ناوي تبعت مسجات بمناسبة يوم شم النسيم 2019 لمين.

ويلا مشيها اليوم باحلى عبارات التهنئة على صوت سعاد حسني والحياة لونها بمبي والدنيا ربيع والجو بديع وابعث رسائل شم النسيم 2019 مضحكة وغير المضحكة!! لكل اللي تعرفهم على الموبايل والفيس بوك وتويتر وانستاجرام والواتس اب، نفرًا نفرًا وفردًا فردًا هاتفرق معاهم كتير لو شافوا انه وصلهم منك اي رسائل تهاني بعيد شم النسيم نقول كمان ولا كفاية خلاص!! على رأي شعبان عيد الرحيم.

باقه ورد وعطر وياسمين، ابعتها بس للحلوين، واقول كل سنه وانتم طيبين.

أكيد سبقني كتير، وقالوا كل شم نسيم وانت بخير، بس يارب تكون مني ”طعمها غير“.

مكان البدر خليتك، ملاك الخير سميتك، عزيز وغالي ناديتك، وبشم النسيم هنيتك.

ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري . .عاملين رنجة ومحتاجين ملح .. هاته بجيبك.

شم النسيم. حبيت اسلم باليمين، ابوس خدك والجبين، اهديك ورد وياسمين، بمناسبة

قلبي محتاج ليك وبنبضه يسقيك وبحنانه يدفيك وبشم النسيم يهنيك

عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.

ما قدرتش اقولها لحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طاوعوني، حبيت إنك أول من يسمعها، كل شم نسيم وإنت بخير يا عيوني.

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي وقوليله كل شم نسيم وانت بخير.

يا عصافير روحي وقولي ليه ولهانة احضنه وبوس أنزل فيه وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل شم نسيم جديد وإنت سعيد.

كل شم نسيم وانت طيب، المرسل: عيد ربيع سعيد.

بكرة الشمس تشرق بيوم سعيد من شم نسيم جديد يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا

للغالين بس .. اللي أحبهم ويحبوني كل شم نسيم وإنتوا بخير بمناسبة عيد الربيع

أعذب تهنئه لأعذب أحساس … يالي انت حبك مالوش قياس .. كل شم نسيم و أنت اسعد الناس

بمناسبة شم النسيم نرسل .. باقة حب مع سلة بوسات .. نسكبها على أجمل .. خد يملكه أغلى بشر

تهئنه من الوريد الى الوريد وقبل الزحمه والمواعيد كل شم نسيم وانت سعيد وعمر مديد وبوسه لك يا اغلى حبيب.

قمنا من نومنا مشتاقين، قلتا نصبح على الغاليين، ونقول لهم! كل سنة وانتم طيبين.

يوتيوب اغنية سعاد حسني الدنيا ربيع

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مسجات شم النسيم 2019 للتهاني مع اغنية سعاد حسني الدنيا ربيع