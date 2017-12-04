مقتل علي عبدالله صالح

مصريات

محمود سالم:

أعلنت وكالات الانباء العالمية عن مقتل علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق اليوم.

وكانت قناة تليفزيون تابعة للحوثيين اول من نقل خبر قتل علي عبدالله صالح وذلك بعد تفجير قصره في صنعاء اليوم، ثم هاجمه الحوثيون وقتلوه رميا بالرصاص هو وعدد من مرافقيه.

وتم اذاعة بيان صادر من وزارة الداخلية اليمنية التابعة للحوثيين أكدت خبر مقتل علي عبدالله صالح وبعض ما جاء في نص البيان: ” تعلن وزارة الداخلية انتهاء ازمة ميليشيا الخيانة بإحكام السيطرة الكاملة على اوكارها وبسط الامن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الاخرى، ومقتل زعيم الخيانة وعدد من عناصره ،وذلك بعد قيامهم بقتل المواطنين وقطع الطرقات واثارة الفوضى واقلاق السكينة والتواطؤ المباشر والعلني مع دول العدوان ومحاولة قطع مداخل المدن “.

وجاء اغتيال علي عبدالله صالح بعد ايام من اعلان قبوله للحوار مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وانهاء تحالفه مع الحوثيين.

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مقتل علي عبدالله صالح: اغتيال الرئيس اليمني السابق رميا بالرصاص