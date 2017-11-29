منع احمد شفيق من السفر

مصريات

ندى المصري:

بعد ساعات من اعلان الفريق احمد شفيق عن ترشحه لرئاسة مصر وقراره بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018 ،سجل الفريق احمد شفيق كلمة اخرى صرح فيها انه ممنوع من السفر الان وتم تحديد اقامته في دولة الامارات.

وقال احمد شفيق انه كان ينوي بعد اعلان الترشح في انتخابات الرئاسة القيام بجولة بين ابناء الجاليات المصرية في عدد من الدول ثم العودة الى مصر خلال الايام القليلة القادمة ولكنه فوجئ بقرار منعه من مغادرة دولة الامارات الشقيقة.

وأكد احمد شفيق شكره وعرفانه على استضافة الامارات له ولكنه لا يفهم اسباب المنع ولا يتفهمها.

واعلن احمد شفيق عن رفضه التدخل في شئون مصر واعاقة مشاركته ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة.

وطالب القادة والمسئولين برفع العوائق امام حرية حركته وسفره وأضاف أنه يتعهد لابناء وطني بأن لا اتراجع عن واجبي.

فيديو كلمة احمد شفيق يعلن فيها منعه من مغادرة الامارات:

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كلمة احمد شفيق يعلن منع الامارات له من السفر