موعد تقديم الكلية الحربية

تاريخ مواعيد تقديم الكلية الحربية

مواعيد تقديم الكلية الحربية

مصريات – كتبت رنا ابراهيم: سيصدر القائد العام لـ الكلية الحربية اعلان حول ـ مواعيد التقديم في الكلية الحربية لخريجي الجامعات دفعة 2017 وما قبلها.

حيث كانت العام الماضي قد بدأت اعتبارا من يوم 6 نوفمبر وتبدأ مواعيد تقديم الكلية العسكرية الحربية قسم الضباط المتخصصين واستمر قبول اوراق المتقدمين لمدة شهر وتحت اشراف مدير مكتب التنسيق في القوات المسلحة المصرية.

اما فيما يخص موعد التقدم و سحب ملفات القبول لهذا العام 2017 فيمكنكم تبادل المعلومات ومشاركتها من خلال نظام التعليقات ادناه.

تحديث القبول في الكلية الحربية 2017

ستم تحديد موعد سحب ملفات القبول في الكلية الحربية ويجري ذلك من خلال المكتب الرئيسي للكلية الحربية في القاهرة ويمكنكم مشاهدة المواعيد واخر اخبار عبر الروابط ادناه

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مواعيد التقديم خريجي الجامعات الى الكلية الحربية 2017-2018

09/05/2012 3366 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , ,
3366 comments
  1. ياسمين خميس مرزوق 05/10/2017 09:30 -

    ممكن اعرف التقديم امته بالظبط
    انا بنت
    مواليد 13-10-1991
    وهل السن مناسب
    كليه تمريض
    بس معايه افاده لسه ماشيه فى اجراءات استخراج الشهاده

  2. ahmed fouad 30/09/2017 12:26 -

    انا خريج نظم ومعلومات اداريه هل التخصص دة مطلوب
    وموعيد التقديم لكليات الظباط المتخصصين امتي

  3. نورهان حسن 23/09/2017 20:04 -

    انا خريجة كليه تجارة القاهره قسم محاسبه هذا العام وعايزه اعرف ميعاد التقديم للكليه

  5. شريف نشات 07/09/2017 12:00 -

    عايز اعرف ميعاد التقديم امتى؟

  6. حمدي طارق 24/08/2017 21:49 -

    انا خريج كليه تجاره هذا العام وعايز اعرف ميعاد التقديم الضابط المتخصص

  7. Fatma Sherif 19/08/2017 17:05 -

    انا خريجة اعلام قسم إذاعة وتلفزيون رئيسى وعلاقات عامة فرعى سنة 2017 .هل ينفع أقدم وايه الشروط؟

  8. Doha Mohammed 19/08/2017 00:10 -

    خريجي هندسه لازم يكونوا ذكور ولا ممكن اناث وبالنسبه لخريجي سنه 2014 يمكنهم التقدم وياريت لو فيه تفاصيل اكتر عن شروط الالتحاق

  9. محمود محمد ربيع 14/08/2017 00:36 -

    انا خريج اقتصاد وع سياسية قسم اقتصاد ٢٠١٧ هل ينفع اقدم

  10. سميرة 12/08/2017 21:03 -

    انا ليسانس اداب وبكالوريوس اعلام وقربت اتاقش ماجستير وسني 31 ينفع اقدم

  11. فايزة احمد 09/08/2017 18:26 -

    انا خريجة كلية ادآب لغة عربية 2014 ينفع ان انا اقدم ولا فى مشكلة

  12. منعم 29/07/2017 18:38 -

    كنت عايز اعرف مرتبات أعضاء النيابه العسكريه زي مرتبات النيابه العامه ولا تختلفة

  13. محمود احمد محمد ابراهيم 28/07/2017 22:56 -

    لو سمحت هو معاد سحب الملف امتى؟

  15. mhmedsany 01/07/2017 09:15 -

    أنا خريج كليةتجاره طنطا لدفعه2017 ومحتاج أعرف ميعاد التقديم والورق المطلوب ياريت الرد

  16. محمد جمال فرج 29/06/2017 19:14 -

    انا خريج كلية الهندسه هذا العام وكنت عاوز اعرف ميعاد التقدم لضباط التخصص وشكرا

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