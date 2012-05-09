مواعيد التقديم خريجي الجامعات الى الكلية الحربية 2017-2018

مواعيد تقديم الكلية الحربية
مصريات – كتبت رنا ابراهيم: سيصدر القائد العام لـ الكلية الحربية اعلان حول ـ مواعيد التقديم في الكلية الحربية لخريجي الجامعات دفعة 2017 وما قبلها.
حيث كانت العام الماضي قد بدأت اعتبارا من يوم 6 نوفمبر وتبدأ مواعيد تقديم الكلية العسكرية الحربية قسم الضباط المتخصصين واستمر قبول اوراق المتقدمين لمدة شهر وتحت اشراف مدير مكتب التنسيق في القوات المسلحة المصرية.
اما فيما يخص موعد التقدم و سحب ملفات القبول لهذا العام 2017 فيمكنكم تبادل المعلومات ومشاركتها من خلال نظام التعليقات ادناه.
تحديث القبول في الكلية الحربية 2017
ستم تحديد موعد سحب ملفات القبول في الكلية الحربية ويجري ذلك من خلال المكتب الرئيسي للكلية الحربية في القاهرة ويمكنكم مشاهدة المواعيد واخر اخبار عبر الروابط ادناه
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ممكن اعرف التقديم امته بالظبط
انا بنت
مواليد 13-10-1991
وهل السن مناسب
كليه تمريض
بس معايه افاده لسه ماشيه فى اجراءات استخراج الشهاده
انا خريج نظم ومعلومات اداريه هل التخصص دة مطلوب
وموعيد التقديم لكليات الظباط المتخصصين امتي
انا خريجة كليه تجارة القاهره قسم محاسبه هذا العام وعايزه اعرف ميعاد التقديم للكليه
اعرف ميعاد تقديم
عايز اعرف ميعاد التقديم امتى؟
انا خريج كليه تجاره هذا العام وعايز اعرف ميعاد التقديم الضابط المتخصص
انا خريجة اعلام قسم إذاعة وتلفزيون رئيسى وعلاقات عامة فرعى سنة 2017 .هل ينفع أقدم وايه الشروط؟
خريجي هندسه لازم يكونوا ذكور ولا ممكن اناث وبالنسبه لخريجي سنه 2014 يمكنهم التقدم وياريت لو فيه تفاصيل اكتر عن شروط الالتحاق
انا خريج اقتصاد وع سياسية قسم اقتصاد ٢٠١٧ هل ينفع اقدم
انا ليسانس اداب وبكالوريوس اعلام وقربت اتاقش ماجستير وسني 31 ينفع اقدم
انا خريجة كلية ادآب لغة عربية 2014 ينفع ان انا اقدم ولا فى مشكلة
كنت عايز اعرف مرتبات أعضاء النيابه العسكريه زي مرتبات النيابه العامه ولا تختلفة
لو سمحت هو معاد سحب الملف امتى؟
انا خريج علوم٢٠١٥
أنا خريج كليةتجاره طنطا لدفعه2017 ومحتاج أعرف ميعاد التقديم والورق المطلوب ياريت الرد
انا خريج كلية الهندسه هذا العام وكنت عاوز اعرف ميعاد التقدم لضباط التخصص وشكرا