موعد المولد النبوي الشريف 2021-1443 تاريخ عطلة العيد لهذا العام

موعد عيد المولد النبوي 2021

مصريات – بعيداً عن الجدل القائم كل عام ومع اقتراب تاريخ موعد المولد النبوي 2022 (الذي يوافق تاريخ يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ميلادي، اي 12 ربيع الأول لسنة 1443 هجرية) حول جواز او حرمانية الاحتفال بهذه المناسبة، إلا ان يوم مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اصبح عيداً شعبياً في بعض الدول العربية والاسلامية وخصوصًا سوريا والمغرب وفلسطين والعراق، الجزائر، تونس، الكويت، ليبيا، اليمن.

ولكن تبقى مصر في مقدمة المحتفلين بهذه المناسبة، حيث تجذرت عادات يلتزم بها المصريين مثل شراء حلاوة المولد وعروسة المولد وغيرها من مظاهر الاحتفال، مع تجاهلهم لكل النقاشات واختلاف الفقهاء حول عيد المولد النبوي وكونه “بدعة” من عدمه.

فمن الصعوبة بمكان ان تمحى من الذاكرة المصرية الجمعية تقليداً توارثته عبر عشرات ان لم يكن مئات السنين، وخاصة بانه اصبح مرتبطاً بعادات وتقاليد تشمل كافة الفئات العمرية من الاطفال للكبار، كما ان الاسواق التجارية تشهد انتعاشاً كبيراً خصوصاً الشعبية منها.

عدا عن ان كون مؤسسة الازهر وهي اكبر مؤسسة دينية اسلامية تحتفل كل عام بذكرى تاريخ المولد النبوي الشريف فهو بمثابة دليل او حجة على “المتطرفين” -إن صح التعبير- الذي يرفضون كل مظاهر استقبال المولد النبوي.

وبكل الاحوال، اذا اردت الاحتفال في موعد المولد النبوي الشريف 2022 بطريقة مختلفة فإن دار الاوبرا المصرية في القاهرة والاسكندرية ودمنهور وعدد كبير من المحافظات تقدم عادةً حفلات انشاد دينية، وايضًا هناك كثير من المراكز الثقافية التي تقدم عروض انشاد ديني في ميعاد المولد النبوي.

تبقى الاشارة، بان الاحتفاء بعيد المولد النبوي يشهد اقبالاً اكثر في الدول الإسلامية التي تنتشر فيها الطرق الصوفية على سبيل المثال في تركيا، حيث يحتفل الاتراك على نطاق واسع ايضًا بهذه المناسبة.

هذا، ويعتبر يوم المولد النبوي اجازة رسمية في مصر، وهو كذلك عطلة حكومية في باقي الدول العربية مثل الامارات، البحرين، قطر، عمان، اليمن، العراق، سوريا، الجزائر، ليبيا، السودان، فلسطين المحتلة.

يوتيوب فيديو نشيد يا غرام العارفين بمناسبة المولد النبوي

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