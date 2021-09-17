موعد المولد النبوي الشريف 2021-1443 تاريخ عطلة العيد لهذا العام

موعد عيد المولد النبوي 2021
مصريات – بعيداً عن الجدل القائم كل عام ومع اقتراب تاريخ موعد المولد النبوي 2022 (الذي يوافق تاريخ يوم الثلاثاء, 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ميلادي، اي 12 ربيع الأول لسنة 1443 هجرية) حول جواز او حرمانية الاحتفال بهذه المناسبة، إلا ان يوم مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اصبح عيداً شعبياً في بعض الدول العربية والاسلامية وخصوصًا سوريا والمغرب وفلسطين والعراق، الجزائر، تونس، الكويت، ليبيا، اليمن.
ولكن تبقى مصر في مقدمة المحتفلين بهذه المناسبة، حيث تجذرت عادات يلتزم بها المصريين مثل شراء حلاوة المولد وعروسة المولد وغيرها من مظاهر الاحتفال، مع تجاهلهم لكل النقاشات واختلاف الفقهاء حول عيد المولد النبوي وكونه “بدعة” من عدمه.
فمن الصعوبة بمكان ان تمحى من الذاكرة المصرية الجمعية تقليداً توارثته عبر عشرات ان لم يكن مئات السنين، وخاصة بانه اصبح مرتبطاً بعادات وتقاليد تشمل كافة الفئات العمرية من الاطفال للكبار، كما ان الاسواق التجارية تشهد انتعاشاً كبيراً خصوصاً الشعبية منها.
عدا عن ان كون مؤسسة الازهر وهي اكبر مؤسسة دينية اسلامية تحتفل كل عام بذكرى تاريخ المولد النبوي الشريف فهو بمثابة دليل او حجة على “المتطرفين” -إن صح التعبير- الذي يرفضون كل مظاهر استقبال المولد النبوي.
وبكل الاحوال، اذا اردت الاحتفال في موعد المولد النبوي الشريف 2022 بطريقة مختلفة فإن دار الاوبرا المصرية في القاهرة والاسكندرية ودمنهور وعدد كبير من المحافظات تقدم عادةً حفلات انشاد دينية، وايضًا هناك كثير من المراكز الثقافية التي تقدم عروض انشاد ديني في ميعاد المولد النبوي.
تبقى الاشارة، بان الاحتفاء بعيد المولد النبوي يشهد اقبالاً اكثر في الدول الإسلامية التي تنتشر فيها الطرق الصوفية على سبيل المثال في تركيا، حيث يحتفل الاتراك على نطاق واسع ايضًا بهذه المناسبة.
هذا، ويعتبر يوم المولد النبوي اجازة رسمية في مصر، وهو كذلك عطلة حكومية في باقي الدول العربية مثل الامارات، البحرين، قطر، عمان، اليمن، العراق، سوريا، الجزائر، ليبيا، السودان، فلسطين المحتلة.
يوتيوب فيديو نشيد يا غرام العارفين بمناسبة المولد النبوي
اولا افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمين …ثانيا عيد المولد يصادف يوم الثلاثاء .. ثالثا العيد يقام بجميع البلدان العربيه وليس بالخصوص … فيقام بسوريا واليمن وكذلك مصر … وسوريا تشتهر بهذا العيد ببيع الحلوى وصله الرحم ..الخ …. وهذه البلدان يجب ان تذكر حتى سيد المرسلين دعا للشام واليمن فلا تحسرو الموضوع ببعض البلدان … وكل عام وانتم بخير … اللهم اجعل الامن والامان في كل بلاد المسلمين وبالخصوص سوريا واليمن
لا استطيع الخوض في المجال الفقهي حول الاحتفال بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ارى بأن تكريس الاحتفال بهذه المناسبة ضروري جدا في ايامنا هذه خاصة للشبان والشابات من صغار السن وكذلك للاطفال. فهي فرصة للتعمق في مناقب واخلاق رسولنا الأكرم والاقتداء بسنته.
لايجوز الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاحتفال بدعه وكل بدعه في النار انما الاحتفال باتباع سنته واجتناب نواهيه ولم يثبت عند الصحابه او التابعين انهم احتفلو بمولده اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
الحمد للة رب العالمين والصلاة والسلام على خير مولود خرج الى الوجود الذي بمولدة انطفات نار كسرى ،وغاضت بحيرة ساوة،وسقطت اربع عشر شرفة من ايوان كسرى الخ ……….. فهذة بشارة اللة بمولدة الشريف الذي سيخرج اللة بة البشرية من الظلمات الى النور ومن الكفر الى الاسلام ومن النار الى الجنة فذكرى المولد ليست فريضة وليست سنة واجبة ولكن حتى يعلم الذين يقولون انها بدعة نقول لهم ان ذكرى المولد هي درس او مجلس علم او محاضرة او بيان ففية تعليم وتذكير الامة بسيرة ا لحبيب المصطفى منذ مولدة الى وفاتة صلى اللة علية وسلم واللة اعلم
عيد مولد نبوي شريف كل عام وأنتم بألف خير يا أمة رسولنا الحبيب محمد عليه الصلاة و السلام
فأين أنتم لتقوموا بصلة الرحيم فالعام كله و أين أنتم في تذكير أولادكم بالرسول و سنته في السنة كلها، أتجعلون هذا اﻻيوم حجة على ذالك، إتقو الله يا عباد الله، لنا أعياد نحتفل بهم فقط عيد الأضحى و عيد الفطر
لو كان خيرا لسبقونا اليه الصحابه رضوان الله عليهم
لكي تثبت انك تحب نبيك اتبع ما جاء به واترك ما نهى عنه
هكذا هو الحب والا فلا ،،،
انتم تحتجون بالشجرة و تضاعون الثمرة
الاحتفاڵ نمولد النبی لقد یکن اکبر و احسن الاحتفالات وانما العمل باوامرالله و رسول الله فرض علینا و مفروض ان نقوم بە
عيد مولد شريف مبارك على كل المسلمين وعلى أمة محمد
احب المولد D:
اه يامولد النبي شرفتنا كثيرا عندما احتفلنا بك وقد اصبح عيدا 3 نورت العالم المسلمين بمولدك العظيم انا اليوم المولد 12 ربيع الاول واو 🙂
انا أحب انا أتكلم عن هذا الموضوع من حيث اننا. نحب حضور حفل او مهرجان او معرض والإنسان في هذه الحياة والعلم المتطور يراى امام عينه احتفالات تقام اما عينه فنرى اغلب الناس والأطفال والمسلمين عموما وللأسف يحضرون احتفالات راس السنة. اكثر من من مليون مسلم في دبي فقط لحضور عرض اللعاب راس السنة ولتخيلنا عالمنا العربي يقيم بعض مظاهر الفرح والابتهاج واللباس الجديد وبعض الحلوى وبعض صلة الأرحام كا مناسبة دينية تستقطب الناس وهذا رائي الخاص وليس مبني على الدين ولكن أقول هذا لأنوا اغلب الناس يعرف متى راس السنة وافيها من فعاليات وأين سوف يتجه ولا يعلم متى عيد مولد النبوي حتى بعض الناس قالو لي ان بعض الحكومات تعدل في عطل الأعياد الدنية مثالا تكون يوم الأربعاء على سبيل المثال فتاجل العطلة الى الخميس وهذا حاصل
والله المستعان
aid maoulid said a tt le monde
ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته، والذب عنها، والدعوة إليها، والاستقامة عليها، هذا هو الحب الصادق، كما قال الله عز وجل: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]، فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع.
اللهم صلي على سيدنا محمد.
عليك الصلاة والسلام يارسول الله.
استغفرو الله يغفرلكم.
استغفر الله العضيم.
3id charif
المولد النبوي الشريف
3id mobarak sa3id
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المغرب سيحتفل هو كذلك بعيد المولد النبوي إن شاء الله يومي 12 و13 ربيع الأول تخليدا للذكرى العظيمة عند المغاربة تعبيرا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ما أثار انتباهي هو كونكم لم تعيدوا أو نسيتم ذكرالمغرب في الفقرة الأخيرة من مقالكم.
ليشمل العيد سائر الأمة الإسلامية أينما وجدت، وكل عيد يعود علينا و عليكم بالخير و السلام.
انا بفتكر أأن مدح النبي (ص) ليس بحرام او بدعة وانه يوم لفرح المسلمين ببعيد نبيهم الكريم فاين البدعة هنا
بالنسبة الي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة,اما ان عدم احتفال الصحابة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك لان النبي كان معهم,اما الاحتفال به حاليا فذلك حبا له وفرحة بانه نبينا,اما انا فاوالله اشتري لاطفالي الحلويات واجعلهم يصلون عليه حتى يوصلوا هذا للاجيال القادمة ويعلمون اولادهم ان شاء الله من هو النبي صلى الله عليه وسلم.الكثير يريدون تشويه ديننا انه دين عنف حتى يبتعد عنه الاجيال القادمة ,لهذا ارى انه علينا ان نحتفل به امام الكل حتى يعرف الجميع اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان رغم اننا نذكره في قلوبنا وعلى السنتنا دائما وابدا
ابارك للمسلمين دكرى مولد النبوي الشريف
الاحتفال بالمولد لم يقل أحد أنه فرض أو سنة وأنا أسأل هل فرح الصحابة والتابعون برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ننظر إلى قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيف خرج الرجال والنساء في الظهيرة لاستقباله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا المنكر للاحتفال معهم في تلك الساعة هل كان سيفرخ ويغني طلع البدر علينا مع بنات النجار أم أنه كان سينكر على أهل المدينة فعلهم هذا لأن أهل مكة لم يفعلوا مثل ذلك ؟ ثم ما معنى الاحتفال ؟ أليس هو فرح بخروج منقذ البشرية إلى الوجود لو لم يخرج إلى الوجود ( يخرجه الله إلى الوجود) لكنت الآن تعبد هبل واللات والعزى فاحمد الله على هذاه الرحمة المهداة ثم ألم تقرأ قول الله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا . وهو الذي قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . وهو القائل عن نفسه إنما أنا رحمة مهداه .
لا إله إلا الله وحده لا شريك له و محمد رسول الله
موعد المولد النبوى
الأخ إيهاب كل عام وأنت بخير جزاك الله خيراً بحسن نيتك وبعد ما من أحد من المسلمين يرى أو يقول أن الإحتفال بالمولد عبادة تنوب عن الصلاة الوصوم إلى آخر العبادات أنما هي فسحة فرح للقلوب والإسلام دين للعقل والقلب معاً أما التحريم فلايكون إلا بنص صريح لا تأويل فيه فلا تضيقوا على الناس ما أفسح الله لهم به
وشكراً لك يا أخي
صلو على رسول الله .عليه افضل الصلاة والسلام
من أهم المناسبات الدينية التي يمكن على المسلمين الاهتمام بها هي ذكرى ميلاد حبيب الرحمن وخاتم النبيان لولاه لما كان ولما كنا ولما سيكون فهو ابتداع ؟ وأي أبتداع أحسن من أن نتذكر حياته وسيرته وبعثته وهجرته وجهاده لترسيت قواعد الدولة الإسلامية .
ليس هنالك إي إختلاف في المولد النبوي ولاكن الإخلاق
ايوة بقا عروسة المولد بقا والحصان والجامع بقا ايشطة
اذا اردنا الاقتراب من الله و التقرب إليه ,فيجب علينا فعل ما امرنا به على لسان نبيه , و هذه الاوامر متمثلة في الفرائض . و اذا اردنا الزيادة و الاقتراب اكثر, فيجب علينا فعل ما فعله الرسول الكريم هذه الافعلا المتمثلة في السنن ,و كما اوصانا الرسول (عليكم بسنتي و سنة الخلافاء الراشدين من بعدي) فإذا اردنا عبادة الله فيجب عبادته بالطرق التي فرضها الله على عباده , و بالطرق التي مارسها الرسول الكريم في سنته , و الطرق التي فعلها الخلافاء الراشدون من بعد الرسول . اما ان نأتي بطريقة جديدة لعبادة الله او التقرب إليه فهذا ما يسمى (البدعة) , و هنا نذكر ان لا الرسول ولا الصحابة و لا الخلافاء احتفلوا بالمولد النبوي, فهل نعتقد نحن الان انه لايزال شك في ان الاحتفال بدعة؟