موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسرع الطرق لمعرفتها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

مصريات – كتبت نسرين بسيوني: طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عدم الانشغال بالاخبار غير الموثوقة التي يجري تناقلها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن مرحلة “ما بعد الامتحانات” حول (عمليات التصحيح وموعد صدور النتيجة والمجاميع والتنسيق وغيرها) من قبل اناس يدعون ان لديهم مصادر حصرية وخاصة.

جاء ذلك التصريح على لسان وزير التربية والتعليم نفسه عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki)، مؤكداً انه ليس هناك فارق كبير بمؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها للعام 2021 عن الاعوام السابقة، وانها “مطمئنة” حسب تعبيره.

لكنه اشار الى وجود اختلاف ملحوظ في نسب الذين حصلوا على مجاميع 90% فأكثر، او نسبة 80% حتى 90%.

أما عن سير عمليات التصحيح الإلكتروني لهذا العام، فقد اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انها تتم بنجاح منقطع النظير، معتبراً اياها بمثابة “ملحمة” خاصةً عملية نقل اكثر من 700 ألف من اوراق الاجابات من كافة انحاء المناطق التعليمية في كافة المحافظات المصرية إلى مدينة القاهرة، وتحت اشراف مباشر من الوزارات والأجهزة السيادية، وذلك بعد كل امتحان كان ينتهي.

وتابع الوزير قوله بأن تصحيح الامتحانات يجري مركزيًا، وفق آليات وضوابط جديدة، وليس بواسطة اللجان الامتحانية والكنترولات كما كان في سنوات سابقة، وان العنصر البشري ليس له اي دور يذكر في رصد وجمع الدرجات وتقدير صحة الاجابات.

وفيما يخص موعد اعلان نتائج طالبات وطلاب الثانوية العامة الدور الأول 2021، فقد صرح وزير التربية والتعليم انها لن تصدر قبل تاريخ 15 اغسطس 2021.

واوضح الوزير، ان الوزارة استطاعت تلافي اي عمليات غش جماعي كبيرة في امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة آخر العام الدراسي 2021، رغم كل ما صاحب الامتحانات من صخب واشاعات حول تسريبات لم يثبت صحتها مطلقاً.

وهذا يعني بالضرورة ان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، ستكون معبرة عن المستوى الحقيقي لكل طالب، وقال شوقي بانه كان قد اصدر توجيهات الى جميع القائمين على اعمال التصحيح والتدقيق الإلكتروني، بتحري اقصى درجات الدقة في عملهم، لينال كل طالب ما يوازي جهده الحقيقي في اوراق الاجابات.

هذا وكنا قد اوردنا خبرًا عن مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم، ان ميعاد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة علمي وادبي لطلاب الصف الثالث الثانوى الدور الأول على الانترنت وتحديدًا على صفحات موقع بوابة الثانوية العامة، سيكون بنفس الموعد اعلاه، وسيتم ذلك في مؤتمر صحفى سيعقد باحدى قاعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

حيث يتم رفع قواعد البيانات الخاصة في نتائج الامتحانات قبل موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بساعات من التوقيت المعلن عنه، ويمكن للطلبة مشاهدتها ومعرفتها بالاسم من خلال الرقم القومي او برقم الجلوس ايضا، وبعدها بيومين سوف تستقبل الادارات التعليمية الشكاوى والتظلمات على درجات المواد.

يذكر انه عند انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة النهائية لاوراق الطلاب، سيجري اقتراح اسماء اوائل الثانوية العامة قبل تاريخ 15 اغسطس 2021 ومن المتوقع ان يعتمدها وزير التربية والتعليم خلال 10 ايام كحد اقصى.

ورغم التشديدات الامنية والاجراءات الصارمة التي تتخدها الاداراة العامة للامتحانات والكنترولات التابعة الى وزارة التربية والتعليم في منع تسريب النتيجة قبل مواعيد صدورها، والاعلان عنها رسمياً، إلا انه تبقى هناك احتمالات لظهور نتائج الامتحانات فبل موعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لها، وقبل اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي.

وقد نفت وزارة التربية التعليم على لسان الوزير، الاخبار التي ترددت عن حالات غش خلال عمليات التصحيح القائمة، خاصة انها تجري الكترونيًا وبدون تدخل بشري.

وايضا تم تحديد موعد اداء اختبارات الدور الثاني للراسبين في الدور الاول لعام 2021 او المتخلفين عن الدور الاول حسب الجدول والمواعيد والاماكن التي حددتها الوزارة.

من ناحية اخرى، ستفتح مكاتب التنسيق ابوابها امام طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والرياضية والموسيقى والفنون وغيرها، لسحب استمارات اختبارات القدرات للتقدم في هذه الكليات، وذلك في الفترة الممتدة من تاريخ 7 اغسطس 2021 وحتى تاريخ 19 اغسطس 2021، وكنا قد اوردنا التفاصيل الكاملة لامتحانات القدرات وكيفية التقدم اليها مع اماكن اقامتها وشروط التقديم والمواعيد.

هذا وسنقوم بتوفير اسهل الطرق والروابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس، في موعد صدورها، ويمكنكم الوصول اليها عبر صفحات القسم على موقع مصريات.

وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الخاص بالثانوية العامة، فور اعتمادها رسميًا: https://g12.emis.gov.eg

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