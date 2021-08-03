موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسرع الطرق لمعرفتها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

مصريات – كتبت نسرين بسيوني: طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عدم الانشغال بالاخبار غير الموثوقة التي يجري تناقلها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن مرحلة “ما بعد الامتحانات” حول (عمليات التصحيح وموعد صدور النتيجة والمجاميع والتنسيق وغيرها) من قبل اناس يدعون ان لديهم مصادر حصرية وخاصة.

جاء ذلك التصريح على لسان وزير التربية والتعليم نفسه عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki)، مؤكداً انه ليس هناك فارق كبير بمؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها للعام 2021 عن الاعوام السابقة، وانها “مطمئنة” حسب تعبيره.

لكنه اشار الى وجود اختلاف ملحوظ في نسب الذين حصلوا على مجاميع 90% فأكثر، او نسبة 80% حتى 90%.

أما عن سير عمليات التصحيح الإلكتروني لهذا العام، فقد اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انها تتم بنجاح منقطع النظير، معتبراً اياها بمثابة “ملحمة” خاصةً عملية نقل اكثر من 700 ألف من اوراق الاجابات من كافة انحاء المناطق التعليمية في كافة المحافظات المصرية إلى مدينة القاهرة، وتحت اشراف مباشر من الوزارات والأجهزة السيادية، وذلك بعد كل امتحان كان ينتهي.

وتابع الوزير قوله بأن تصحيح الامتحانات يجري مركزيًا، وفق آليات وضوابط جديدة، وليس بواسطة اللجان الامتحانية والكنترولات كما كان في سنوات سابقة، وان العنصر البشري ليس له اي دور يذكر في رصد وجمع الدرجات وتقدير صحة الاجابات.

وفيما يخص موعد اعلان نتائج طالبات وطلاب الثانوية العامة الدور الأول 2021، فقد صرح وزير التربية والتعليم انها لن تصدر قبل تاريخ 15 اغسطس 2021.

واوضح الوزير، ان الوزارة استطاعت تلافي اي عمليات غش جماعي كبيرة في امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة آخر العام الدراسي 2021، رغم كل ما صاحب الامتحانات من صخب واشاعات حول تسريبات لم يثبت صحتها مطلقاً.

وهذا يعني بالضرورة ان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، ستكون معبرة عن المستوى الحقيقي لكل طالب، وقال شوقي بانه كان قد اصدر توجيهات الى جميع القائمين على اعمال التصحيح والتدقيق الإلكتروني، بتحري اقصى درجات الدقة في عملهم، لينال كل طالب ما يوازي جهده الحقيقي في اوراق الاجابات.

وزير التربية والتعليم يكشف موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

هذا وكنا قد اوردنا خبرًا عن مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم، ان ميعاد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة علمي وادبي لطلاب الصف الثالث الثانوى الدور الأول على الانترنت وتحديدًا على صفحات موقع بوابة الثانوية العامة، سيكون بنفس الموعد اعلاه، وسيتم ذلك في مؤتمر صحفى سيعقد باحدى قاعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

حيث يتم رفع قواعد البيانات الخاصة في نتائج الامتحانات قبل موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بساعات من التوقيت المعلن عنه، ويمكن للطلبة مشاهدتها ومعرفتها بالاسم من خلال الرقم القومي او برقم الجلوس ايضا، وبعدها بيومين سوف تستقبل الادارات التعليمية الشكاوى والتظلمات على درجات المواد.

يذكر انه عند انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة النهائية لاوراق الطلاب، سيجري اقتراح اسماء اوائل الثانوية العامة قبل تاريخ 15 اغسطس 2021 ومن المتوقع ان يعتمدها وزير التربية والتعليم خلال 10 ايام كحد اقصى.

ورغم التشديدات الامنية والاجراءات الصارمة التي تتخدها الاداراة العامة للامتحانات والكنترولات التابعة الى وزارة التربية والتعليم في منع تسريب النتيجة قبل مواعيد صدورها، والاعلان عنها رسمياً، إلا انه تبقى هناك احتمالات لظهور نتائج الامتحانات فبل موعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لها، وقبل اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي.

وقد نفت وزارة التربية التعليم على لسان الوزير، الاخبار التي ترددت عن حالات غش خلال عمليات التصحيح القائمة، خاصة انها تجري الكترونيًا وبدون تدخل بشري.

وايضا تم تحديد موعد اداء اختبارات الدور الثاني للراسبين في الدور الاول لعام 2021 او المتخلفين عن الدور الاول حسب الجدول والمواعيد والاماكن التي حددتها الوزارة.

من ناحية اخرى، ستفتح مكاتب التنسيق ابوابها امام طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والرياضية والموسيقى والفنون وغيرها، لسحب استمارات اختبارات القدرات للتقدم في هذه الكليات، وذلك في الفترة الممتدة من تاريخ 7 اغسطس 2021 وحتى تاريخ 19 اغسطس 2021، وكنا قد اوردنا التفاصيل الكاملة لامتحانات القدرات وكيفية التقدم اليها مع اماكن اقامتها وشروط التقديم والمواعيد.

هذا وسنقوم بتوفير اسهل الطرق والروابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس، في موعد صدورها، ويمكنكم الوصول اليها عبر صفحات القسم على موقع مصريات.

وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الخاص بالثانوية العامة، فور اعتمادها رسميًا: https://g12.emis.gov.eg

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسرع الطرق لمعرفتها

03/08/2021 548 تعليق اخبار الثانوية العامة 2021, نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , ,
548 comments
  1. طالب ثانوي مجتهد 03/08/2021 16:56 -

    حسب استنتاجي فان كلام الوزارة يعني ان النتيجة قبل الموعد المذكور
    اللهم وفقنا جميعا لاجتياز هذه المرحلة (فئران تجارب) والتجارب التي تقوم بتجربتها علينا وزارة التربية والتعليم

  2. نجاه جمال محمد عبظ الغفار 12/07/2017 02:49 -

    انا عايز النتيجه رقم الجلوس345569

  3. احمد حماده 11/07/2017 20:11 -

    برجاء الرد السريع ما هو الميعاد الحقيقي للنتيجه

  5. دينا احمد محمد على فالح 09/07/2017 00:26 -

    رقم الجلوس / 456906
    ادبي / نظام حديث

  6. خالدعلام عبدالعليم علام 11/06/2017 20:03 -

    عيزنعرف نتيجته

  7. خالدعلام عبدالعليم علام 11/06/2017 20:00 -

    خالدعلام عبدالعليم علام رقم الجلوس 535034

  8. شايف الصلاحي 26/10/2016 19:12 -

    نريد كشف لطلاب الضالع م .الحشاء

  9. نيره محمود سامى حسن احمد البنا 02/08/2016 21:05 -

    مش معايا رقم الجلوس

  10. نيره محمود سامى حسن احمد البنا 02/08/2016 21:03 -

    ارجو معرفه نتيجه محافظه بنى سويف منازل

  11. اﻻء عادل محمد احمد 27/07/2016 00:58 -

    عايزه اعرف النتيجه نظام حديث باﻻسكندريه

  12. ياسر حامد محمد ابراهيم 25/07/2016 13:39 -

    مبروك يا عبد الرحمن المجموع 316

  13. مريم احمد عبد اللة الديروطى 25/07/2016 09:54 -

    ارجو ارسال النتيجة

  14. محمود زهرى عبد الظاهرزهران 24/07/2016 20:25 -

    أريد نتيجة الثانوية العامة علمى علوم
    رقم الجلوس
    793039

  15. محمود احمد عبدالعليم سالم 24/07/2016 18:19 -

    محمود احمد عبدالعليم سالم -مدرسة حافظ ابراهيم التجريبية لغات – حلوان – القاهرة – رقم الجلوس 123807

  16. كريم 24/07/2016 17:08 -

    لوسمحت تعبت اعصابنا عاوز نتيجة برقم الجلوس٦٦٦٦٢٨٩

  18. فوزى انور 24/07/2016 14:32 -

    من فضلكم اريد ان اعرف نتيجة الثانويه العامه بإسم عبد الرحمن عبد السلام محمد العجمى رقم الجلوس 413950 مدينة الإسكندريه ولكم منى جزيل الشكر لو تكرمتم علينا بالنتيجه فى اسرع وقت ممكن وجزاكم الله كل الخير وكل عام وانتم بخير

  19. أحمد عبدالودود رشدى محروس سليمان 24/07/2016 13:23 -

    محافظة الجيزه رقم الجلوس هو243445

  20. يوسف فريد السيد الكافوري 24/07/2016 09:12 -

    من فضلكم اريد معرف نتيجه رقم جلوس 394843 بمدرسه الثانويه العامه بسيدي سالم كفر الشيخ نظام قديم شعبه رياضيات

  21. عبد الرحمن خالد سعد محمود 24/07/2016 00:09 -

    برجا ارسال النتيجة على الرقم التالي
    حيث ان رقم الجلوس 79086

  22. عمر خالد مرسي 01/09/2015 17:40 -

    انا عايز نتيجة ارقام الجلوس دي ..1…251766….2….251756
    يارب بالنجاح 

  24. فاطمة سمير احمد محمد 01/08/2015 02:06 -

    نتيجة الثانوية العامة في مصر بالاسم فقط  وبدرجة كل مادة

  25. حنان محمدمسعد الششتاوي 19/07/2015 11:50 -

    يارب نجح كل الطلبه 

  26. حنان محمدمسعد الششتاوي 19/07/2015 11:46 -

    يارب بالنفسي تكون ناجحة 

  27. خالد عبد العاطي 14/07/2015 23:08 -

    اريد نتيجه باسم مصطفي محمد عبد العاطي رقم الجلوس 10345

  28. اية صبحى عبدالله على شاهين 14/07/2015 19:22 -

    اريد ان اعرف نتيجتى

  30. دعاء مصطفي خليل 14/07/2015 18:26 -

    اريد اعرف نتيجه دعاء مصطفي خليل رقم الجلوس 225673 محافظه القاهره مدرسه الزمالك القوميه المشتركه

  31. نادين احمد محمد خضر 14/07/2015 18:18 -

    لو سمحت عايزه النتيجه رقم الجلوس ٥٩٩٥٩٠

  32. عبدالباري يوسف محمد عبدالحليم 14/07/2015 17:59 -

    عايز اعرف نتيجتى رقم جلوسي 914258

  33. دينا عابد السيد 14/07/2015 17:45 -

    جلوسى 472280 ارجو ظهور النتيجة سريعا لان احنا اعصابنا ادمرت خلاص بعد اذنكم

  34. ياسمين صديق حلبى عبد الخالق 14/07/2015 17:02 -

    لو سمحتو عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى 899065

  35. محمد السيد ابوالحمدجاد 14/07/2015 16:05 -

    اريد ان اعرف مجموعي رقم الجلوس ٢٨٨٥٩٠

  36. اسلام محروس عبد الغفار عبد السلام 14/07/2015 16:03 -

    النتيجه

  37. عبدالرحمن جمال محمد 14/07/2015 16:00 -

    377436 رقم جلوسي انا عايز نتجتي

  38. اسلام محروس عبد الغفار عبد السلام 14/07/2015 15:11 -

    رقم الجلوس
    148699

  39. اسلام محروس عبد الغفار عبد السلام 14/07/2015 15:10 -

    اريد معرفه النتيجه
    انا من الجيزه

  40. اميرة رجب محمود محمد 14/07/2015 13:32 -

    علمى علوم رقم الجلوس 318713

  41. bobos elgnayny 14/07/2015 12:19 -

    هو معاد ظهورها امته انا بجد اعصابي كلها باظت حد يطمني

  42. رحاب علي محمد عمار 14/07/2015 11:24 -

    رقم الجلوس 884747   عوز نتيجه الثانويه

  43. ندي عادل كامل محمد عدس 14/07/2015 10:44 -

    رقم جلوسي ١٣٦٢١١ حديث من فضلكم ساعدوني

  44. فاطمه الزهراء السيد مصطفي مصطفي النجار 14/07/2015 08:51 -

    عايزه النتيجة

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