موعد مباراة الاهلي والزمالك، ماتش القمة في الدوري المصري 2019

موعد مباراة الاهلي والزمالك

مصريات – اخبار كرة القدم المصرية تكتبها ريهام عبد الخالق: الجماهير العاشقة لاهم قطبين في كرة القدم المصرية على مر سنين وسنين طويلة، على موعد اليوم في لقاء القمة بين فريقي الاهلي والزمالك، او حتى لا نغضب مشجعي الزمالك يمكن القول ايضاً مباراة الزمالك والاهلي.

ماتش اليوم يجمع بين اشهر ناديين مصريين على الاطلاق، وهذه هي المباراة رقم 117 بينهما.

ورغم ان مباراة القمة اليوم لن تحسم من هو بطل الدوري، حيث ما يزال الدوري المصري الممتاز في اوجه، والطريق بعد طويلة، إلا ان للنصر في مباراة الاهلي والزمالك طعم آخر لا يعرفه إلا عشاق كلا الفريقيين.

توقيت ومكان مباراة الاهلي والزمالك

أما موعد بداية مباراة الاهلي والزمالك فهو في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت 30 مارس 2019. والمكان هو استاد برج العرب في الاسكندرية.

يذكر بأن مباراة اليوم بين الاهلي والزمالك لم تجري في موعدها المقرر سابقاً، وكان يفترض ان تعقد المباراة في الاسبوع 17 حيث تم تأجيلها لظروف مشاركة كلاً من الناديين في بطولات عربية وافريقية.

هذا وكان موضوع تأجيل ميعاد المباراة قد اثار الكثير من اللغط والتأويلات لدى كل من مشجعي الناديين، حيث اعتبر انصار كل منها بان تأجيل الموعد هو لصالح الفريق الآخر، غير ان الجهات المعنية نفت ان يكون لهذا التأجيل اسباب اخرى خفية.

كما ننوه بان مباراة اليوم ستكون بدون حضور للجمهور في الملعب، فقد أكد إسماعيل أسامة المسؤول الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار عدم الحضور الجماهيري، تم لتفادي المشاكل بين أنصار الناديين، خاصة مباريات الأهلي والزمالك التي تتسم عادةً بحساسية كبيرة وأن منسوبها زاد اثناء الموسم الحالي”.

وأضاف اسماعيل في تصريح لوكالة رويترز أن “العنف اللفظي بين جماهير الناديين تواصل على امتداد الموسم الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عدم حضور الجماهير”.

توقعات وظروف مباراة الاهلى والزمالك اليوم

تجري المباراة 117 بين الزمالك والاهلي في اوضاع مختلفة لكلٍ منهما، حيث يتصدر نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، وذلك منذ بداية الموسم، مما يعني بانه يتقدم على منافسه الاحمر اللدود بفارق نقطتين فقط، خاصة ان الاهلي عاد للمنافسة وبقوة على صدارة الدوري بعد الاداء الهزيل في بداية الموسم.

إذًا هي مباراة صعبة بكل المقاييس سواء للاهلي او الزمالك، وليس هناك توقعات محددة لمن ستكون الغلبة فيها، خاصة لأن الفارق الضئيل يجعل من الرغبة بالفوز كبيرة جدًا لدى الفريقيين معاً. حيث بحالة لو فاز الاهلي فهذا سيعني بانه سيخطف القمة ويتصدر الدوري، اما فوز الزمالك فسيعني اتساع الفارق لصالحه.

أخيرًا، لم يتبق إلا سويعات قليلة على موعد بدء ماتش الاهلي والزمالك، وعليه لن نسترسل بالتوقعات، فالملعب هو الميدان الذي سيحدد نتيجة مباراة اليوم، وما علينا الا التشجيع النظيف كل حسب فريقه زملكاويين كنا ام اهلاويين.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك، ماتش القمة في الدوري المصري 2019