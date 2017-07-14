مكتب التنسيق الرئيسي

مصريات – كتبت – ميار سالم: من المعروف ان موقع مكتب التنسيق التابع الى وزارة التعليم العالي على بوابة الحكومة الالكترونية هي التي يتم التسجيل ومتابعة تنسيق الثانوية العامة بها لكل الطلاب، حيث لا يقتصر التنسيق على حملة الشهادة الثانوية العامة فقط بل ايضاً حملة الشهادات الفنية الصناعية ( الدبلومات الفنية ) وكذلك الشهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة للتقدم الى تنسيق الجامعات 2017 والكليات والمعاهد الحكومية وغيرها.

وكنا قد افردنا على صفحات موقع مصريات جميع اخبار تنسيق الثانوية 2017 اضافة الى تنسيق الدبلومات الفنية والتنسيق الخاص بطلاب الثانوية الازهرية للعام الدراسي القادم 2017-2018.

كما اوردنا مزيد من التفاصيل في دليل الطالب الاسترشادي للتعامل مع مكتب التنسيق 2017 ضمنا فيه الحد الادنى للقبول في الجامعات المصرية واماكن مكاتب التنسيق في جميع المحافظات المصرية للالتحاق باي كلية من كليات جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة حلوان – جامعة الاسكندرية – كفر الشيخ – المنوفية – دمياط – البحيرة ودمنهور – الجيزة – القليوبية – بنها – الشرقية جامعة طنطا – الدقهلية جامعة المنصورة – قناة السويس ( الاسماعيلية و جامعة بورسعيد – السويس ) جامعة جنوب الوادي و فرع قنا – اسيوط – بني سويف – المنيا – سوهاج.

كما يمكنكم الاطلاع على شرح مفصل عن طريقة التسجيل وملئ البيانات، وكذلك موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى ومواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2017 وموعد بداية تنسيق الثانوية الازهرية 2017 ، وايضا المزيد من المعلومات حول اختيار الرغبات وطريقة تعديل الرغبات لاحقاً.

هذا وسنتابع معكم ظهور نتيجة التنسيق على مكتب التنسيق الرئيسي وكيفية حصول الطلبة عليها بالاسم او رقم الجلوس لكل المراحل سواء المرحلة الاولى او المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة للثانوية العامة وللشهادة الثانوية الازهرية ولحملة الدبلومات الفنية 2017 في المواعيد المحددة لها.

للدخول الى موقع مكتب التنسيق الالكتروني الرئيسي اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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رابط موقع مكتب التنسيق الرئيسي 2017 tansik.egypt.gov.eg