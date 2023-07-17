رابط موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

موقع وزارة التربية السورية

سوريا – كتبت ناديا خليل، تحديث اليوم 17-07-2023: أعلنت وزارة التربية في اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023، وهذا يشمل فرعي الدراسة الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الوزارة بأن نسبة النجاح في الفرع العلمي قد بلغت 66.33 بالمئة، في حين بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 68.68 بالمئة، وفقًا لما ذكره وزير التربية، دارم طباع.

وقد أوضح الوزير طباع أن هناك 33 طالباً وطالبة حققوا العلامة التامة في الفرع العلمي، مع الإشارة إلى أن 13 طالباً من هؤلاء الطلاب البارعين كانوا من محافظة اللاذقية. بالنسبة للفرع الأدبي، فقد كانت أعلى علامة تم تسجيلها هي 2698 درجة، وقد حققها طالب من محافظة اللاذقية. بينما جاء في المرتبة الثانية طالب من محافظة ريف دمشق بعلامة 2692 درجة. وفي المرتبة الثالثة، جاء طالب من محافظة حمص حقق 2681 درجة.

هذه النتائج تعكس التفوق الدراسي للطلاب وتشيد بالجهود المبذولة من قبلهم ومن قبل الأساتذة والأهالي الذين ساندوهم خلال مسيرتهم التعليمية. وتعكس أيضا التزام وزارة التربية بتقديم تعليم عالي الجودة يمكن الطلاب من النجاح في مجالات متعددة.

ورغم الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي او التاسع) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة (البكالوريا)، وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها، سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.

وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2023 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.

موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية السورية

نتائج الامتحانات وزارة التربية السورية

وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.

هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:

  • نتائج الشهادة الاعدادية السورية الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية

  • نتيجة الثانوية الفنية السورية

  • نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية

  • نتيجة الثانوية التجارية السورية

  • نتيجة الثانوية الصناعية السورية

  • نتائج الثانوية العامة السورية “البكالوريا”

وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:

محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين  – درعا – السويداء  – وغيرها من المدن.

الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام.

وفيما يلي رابط مباشر لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادات السورية: http://moed.gov.sy

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17/07/2023 1248 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , ,
1248 comments
  1. وسام محمد عمار 17/07/2019 16:55 -

    هلا أسامة عمار
    رقمك الاكتتاب
    18351

  2. سامر 10/07/2019 22:15 -

    نتيجة الطالبة ردينة العساف الحاجي
    رقم الاكتتاب 11241

  3. رمضان حمدو 21/06/2018 14:01 -

    اريد منكن نتايجة هاي الرقم الاكتيتابة ازا مافي ازعاج 14471 حسكة

  4. Narin Dawood 09/04/2018 23:49 -

    قدمت بكالوريا دورة 2012
    رقم الاكتتاب 83733
    الفرع العلمي
    محافظة حلب اريد شهادة أو كشف علامات

  5. احمد الشيخ احمد 01/10/2017 16:20 -

    السلام عليكم انا احمد من أدلب وحالياً ادرس بكلوريا بالسعودية هل يمكنني التقدم لاحقاً الى كلية الطيران بجامعة حلب علماً ان العلامات ممتازة

  6. rama 12/09/2017 21:34 -

    نتائج مدرسة الأوائل للبنات في دمشق

  7. دعاء 02/07/2017 13:29 -

    السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا في دمشق
    بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات

  8. دعاء 02/07/2017 13:26 -

    السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات

  13. لارا شاهين بنت يوسف 02/07/2017 07:49 -

    اشكركم على التعاون

  14. وائل عباس 02/07/2017 07:48 -

    يزن بهجت حبيب -علمي – حماه 20239

  15. وائل عباس 02/07/2017 07:39 -

    يزن حبيب علمي -حماه – 20239 رقم الاكتتاب

  16. قمر محمدوفا غنوم 02/07/2017 07:26 -

    قمر غنوم رقم الكتتاب 31611 حلب

  20. adelmoussa 02/07/2017 03:04 -

    رؤيا سهيل جواله ريف دمشق رقم الا كتتاب ٨٠٨٣

  22. mostafa 02/07/2017 00:42 -

    من بعد اذنكن عم طالعو النتائج البكلوريا هلق

  23. سعاد محمود الحسون 01/07/2017 12:08 -

    رقم الاكتتاب 14137
    بدي نتيجتي الله يوفقكم

  24. سعاد محمود الحسون 01/07/2017 12:07 -

    رقمي الاكتتاب 14137 محافظة الحسكه ممكن النتيجه لو سمحتو

  26. مهاب 14/06/2017 13:55 -

    يا جماعة اديش مجموع العاشر العادي

  27. salahagha 14/06/2017 12:04 -

    شهد رياض عجم رقم الاكتتاب45817 في حلب

  28. لين محمد برهان الصوفي 14/06/2017 10:33 -

    لين محمد برهان الصوفي
    ريف دمشق
    57384

  30. ياسين فحام 14/06/2017 00:26 -

    ياسين فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  31. Nour Akel 14/06/2017 00:24 -

    يس فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  32. عبد الحليم رخامية 12/06/2017 11:45 -

    عبد الحليم رخامية محافظة طرطوس
    3746

  33. حسان خلف الحسان 10/06/2017 13:22 -

    شباب ممكن موقع نتائج الصف التاسع لمحافظة الرقة

  34. جلنار جلال سعيد 10/06/2017 07:36 -

    انا من محافظة السويداء

  35. نجاح جعفر 07/06/2017 23:23 -

    لوسمحتو نتيجه نور جعفر بنت جمال 28225

  36. محمد علي 02/06/2017 11:39 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017
    رقم الاكتتاب 22833

  37. محمد علي 02/06/2017 11:38 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017

  38. سجاد سعد عدنان شبلي 23/05/2017 09:55 -

    في محافظة بابل مدرسة البحتري في البكرلي

  40. رامي حداد 01/09/2016 09:12 -

    مرحبا
    الشهادة الثانوية السعودية للسوريين هل هو معترف بها في سوريا ام لا ؟؟؟ أرجو الجواب بالتفصيل

  42. Nurikoka 01/08/2016 11:26 -

    كيف الواحد بيطلع عام 2009 شهادة تاسع

  44. هديل نضال علي 02/07/2016 18:50 -

    بكلوريا علمي محافظة الحسكة

  45. رفاه 02/07/2016 11:59 -

    فايز عبد الله العواد علمي درعا

  48. يوسف داوود - محافظة اللاذقية 02/07/2016 09:28 -

    8748 محافظة اللاذقية

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