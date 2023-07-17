رابط موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

سوريا – كتبت ناديا خليل، تحديث اليوم 17-07-2023: أعلنت وزارة التربية في اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023، وهذا يشمل فرعي الدراسة الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الوزارة بأن نسبة النجاح في الفرع العلمي قد بلغت 66.33 بالمئة، في حين بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 68.68 بالمئة، وفقًا لما ذكره وزير التربية، دارم طباع.

وقد أوضح الوزير طباع أن هناك 33 طالباً وطالبة حققوا العلامة التامة في الفرع العلمي، مع الإشارة إلى أن 13 طالباً من هؤلاء الطلاب البارعين كانوا من محافظة اللاذقية. بالنسبة للفرع الأدبي، فقد كانت أعلى علامة تم تسجيلها هي 2698 درجة، وقد حققها طالب من محافظة اللاذقية. بينما جاء في المرتبة الثانية طالب من محافظة ريف دمشق بعلامة 2692 درجة. وفي المرتبة الثالثة، جاء طالب من محافظة حمص حقق 2681 درجة.

هذه النتائج تعكس التفوق الدراسي للطلاب وتشيد بالجهود المبذولة من قبلهم ومن قبل الأساتذة والأهالي الذين ساندوهم خلال مسيرتهم التعليمية. وتعكس أيضا التزام وزارة التربية بتقديم تعليم عالي الجودة يمكن الطلاب من النجاح في مجالات متعددة.

ورغم الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي او التاسع) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة (البكالوريا)، وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها، سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.

وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2023 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.

وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.

هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:

نتائج الشهادة الاعدادية السورية الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية

نتيجة الثانوية الفنية السورية

نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية

نتيجة الثانوية التجارية السورية

نتيجة الثانوية الصناعية السورية

نتائج الثانوية العامة السورية “البكالوريا”

وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:

محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين – درعا – السويداء – وغيرها من المدن.

الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام.

وفيما يلي رابط مباشر لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادات السورية: http://moed.gov.sy

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