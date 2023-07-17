رابط موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

سوريا – كتبت ناديا خليل، تحديث اليوم 17-07-2023: أعلنت وزارة التربية في اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023، وهذا يشمل فرعي الدراسة الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.
وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الوزارة بأن نسبة النجاح في الفرع العلمي قد بلغت 66.33 بالمئة، في حين بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 68.68 بالمئة، وفقًا لما ذكره وزير التربية، دارم طباع.
وقد أوضح الوزير طباع أن هناك 33 طالباً وطالبة حققوا العلامة التامة في الفرع العلمي، مع الإشارة إلى أن 13 طالباً من هؤلاء الطلاب البارعين كانوا من محافظة اللاذقية. بالنسبة للفرع الأدبي، فقد كانت أعلى علامة تم تسجيلها هي 2698 درجة، وقد حققها طالب من محافظة اللاذقية. بينما جاء في المرتبة الثانية طالب من محافظة ريف دمشق بعلامة 2692 درجة. وفي المرتبة الثالثة، جاء طالب من محافظة حمص حقق 2681 درجة.
هذه النتائج تعكس التفوق الدراسي للطلاب وتشيد بالجهود المبذولة من قبلهم ومن قبل الأساتذة والأهالي الذين ساندوهم خلال مسيرتهم التعليمية. وتعكس أيضا التزام وزارة التربية بتقديم تعليم عالي الجودة يمكن الطلاب من النجاح في مجالات متعددة.
ورغم الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي او التاسع) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة (البكالوريا)، وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها، سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.
وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2023 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.
وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.
هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:
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نتائج الشهادة الاعدادية السورية الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية
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نتيجة الثانوية الفنية السورية
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نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية
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نتيجة الثانوية التجارية السورية
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نتيجة الثانوية الصناعية السورية
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نتائج الثانوية العامة السورية “البكالوريا”
وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:
محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين – درعا – السويداء – وغيرها من المدن.
الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام.
وفيما يلي رابط مباشر لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادات السورية: http://moed.gov.sy
هلا أسامة عمار
رقمك الاكتتاب
18351
نتيجة الطالبة ردينة العساف الحاجي
رقم الاكتتاب 11241
اريد منكن نتايجة هاي الرقم الاكتيتابة ازا مافي ازعاج 14471 حسكة
قدمت بكالوريا دورة 2012
رقم الاكتتاب 83733
الفرع العلمي
محافظة حلب اريد شهادة أو كشف علامات
السلام عليكم انا احمد من أدلب وحالياً ادرس بكلوريا بالسعودية هل يمكنني التقدم لاحقاً الى كلية الطيران بجامعة حلب علماً ان العلامات ممتازة
نتائج مدرسة الأوائل للبنات في دمشق
السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا في دمشق
بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات
السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات
نتائج الامتحانات
9114 ادبي
أسراءأحمد الجاموس 10366
علمي
حلب
اشكركم على التعاون
يزن بهجت حبيب -علمي – حماه 20239
يزن حبيب علمي -حماه – 20239 رقم الاكتتاب
قمر غنوم رقم الكتتاب 31611 حلب
نوجين الملا علمي
دمشق
34071
فاطمه صلاح ابراهيم ١٤٢٨٠
رؤيا سهيل جواله ريف دمشق 8380
رؤيا سهيل جواله ريف دمشق رقم الا كتتاب ٨٠٨٣
محمد مهدي ،حماه
18724
من بعد اذنكن عم طالعو النتائج البكلوريا هلق
رقم الاكتتاب 14137
بدي نتيجتي الله يوفقكم
رقمي الاكتتاب 14137 محافظة الحسكه ممكن النتيجه لو سمحتو
ساندي قصي شاهين 30486
يا جماعة اديش مجموع العاشر العادي
شهد رياض عجم رقم الاكتتاب45817 في حلب
لين محمد برهان الصوفي
ريف دمشق
57384
رزان -حماة
32772
ياسين فحام
رقم الاكتتاب 1003
محافظة حماه
يس فحام
رقم الاكتتاب 1003
محافظة حماه
عبد الحليم رخامية محافظة طرطوس
3746
شباب ممكن موقع نتائج الصف التاسع لمحافظة الرقة
انا من محافظة السويداء
لوسمحتو نتيجه نور جعفر بنت جمال 28225
أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017
رقم الاكتتاب 22833
أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017
في محافظة بابل مدرسة البحتري في البكرلي
ممكن نتيجتي
حماه 6490
مرحبا
الشهادة الثانوية السعودية للسوريين هل هو معترف بها في سوريا ام لا ؟؟؟ أرجو الجواب بالتفصيل
محافظة حماه….2398
كيف الواحد بيطلع عام 2009 شهادة تاسع
1361الحسكه
بكلوريا علمي محافظة الحسكة
فايز عبد الله العواد علمي درعا
علمي 16279 اللاذقية
حماه ١٢٨٦٧
8748 محافظة اللاذقية